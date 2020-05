“Con este panorama, desde la AAT hemos hablado con los diferentes secretarios y ministros de Deportes de cada provincia, para que les autoricen el ingreso a sus territorios a los tenistas profesionales y de alto rendimiento y, de esta manera, puedan iniciar sus entrenamientos de cara a los torneos. Un jugador no puede estar tanto tiempo parado”, explica y razona Calleri, quien agrega que ya están avanzadas las gestiones con San Luis para ser la primera en albergar a estos jugadores. “Todavía no hay algo definitivo, pero estamos muy próximos a establecer el protocolo para ese ingreso y lo mismo podrían hacer en otras provincias. Lo que sucede es que algunos pueden tener más inconvenientes que otros para poder conseguirlo. Juan Ignacio (Lóndero), por ejemplo, como vive en Córdoba no tendría problemas, pero para los que están en Buenos Aires podría ser más complejo”, confiesa con cierta preocupación, porque en la zona del AMBA es en donde reside el grueso de los tenistas. Y en este punto, sigue existiendo la necesidad de una autorización de circulación por el territorio nacional, que les permita llegar hasta la provincia cuyana o la que fuere que los albergue.