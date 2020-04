-En primer lugar, era un ídolo, cuando jugaba, y yo era hincha de Estudiantes. Después fue mi maestro, mi tutor, y terminó siendo mi amigo. Por lo tanto, es una de las personas que yo considero como un hermano mayor, con el afecto que se le tiene a la gente de la familia y todos los días rezo para que cuando se tenga que ir, se vaya en paz. Tengo miles de anécdotas con Carlos, pero cuento una anécdota de 1975. Yo tenía 19 años, y él me dice en la utilería del club, “van a venir Benito y Reguera, de Vélez”, y yo le pregunté “Pero…¿cuántos años tiene Reguera?” y cuando me dijo 29, le dije “¡es viejo!” y me respondió “sí, pero corre. Zubeldía me dijo que mete, lucha y juega mucho para el equipo”. La charla quedó ahí. En los ochenta él me fue a visitar a Italia, yo ya tenía 28-29 años y me dijo “tengo que llevar a la Selección gente de 22-23 años” y yo le dije “No, Carlos, yo tengo 27-28 y estoy nuevo” y él me dijo “ah, pero una vez en 1975 estábamos en la utilería y te comenté que venían Benito y Reguera y vos me decías que eran viejos, y ahora que vos te acercás a esa edad, decís que sos joven”.