No obstante ello, ¿alguien podría responder con seriedad cuando habrán de reanudarse estas copas? La respuesta es no. Y la perspectiva resulta más complicada pues la pandemia no está siendo tratada de igual manera por los diferentes países. Por lo tanto podría ocurrir que cuando Argentina esté en condiciones de ir volviendo a la normalidad no lo esté Brasil ya que para nuestro gobierno el coronavirus es una prioridad suprema y para el de Brasil es una simple “gripecinha”.