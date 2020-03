Taller. “Siempre quise estar en un parque industrial. Acá tenemos la puerta abierta y no pasa nada. Aparte en las madrugadas cuando cargamos y descargamos los autos no tenemos problemas ya que hacemos mucho ruido y no molestamos a nadie como cuando estábamos en Lomas del Mirador (Gran Buenos Aires) y los vecinos nos querían matar (risas). En el taller nos dividimos por sectores: de cajas, los amortiguadores, donde se maquinan las piezas y tres lugares de construcción donde están las ‘cunas’ (estructura donde se pone la carrocería). Laburamos de lunes a viernes, pero en el mes anterior al inicio de la temporada agregamos los sábados”.