Si bien el entrenador Leonardo Madelón aún no confirmó el equipo, se estima que, en relación a los once que empezaron jugando ante el conjunto mendocino, habría al menos una variante. La misma sería el ingreso de Jalil Elías por Braian Álvarez,pero no se descarta que Madelón decida realizar alguna otra modificación mientras que Martín Cañete y Walter Bou pelean por un lugar.