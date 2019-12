Consultado sobre qué haría si Juan Román Riquelme -flamante vicepresidente- lo llama para dirigir a Boca, Maradona fue tajante: “No voy a ir por más que me lo pida porque no estoy de acuerdo con los que van a manejar el club. El presidente (Jorge Amor Ameal) ya estuvo y fue un desastre, encima se rodeó con un conductor (Mario Pergolini) que por ir a la cancha cree que puede manejar el club. Y Román… con el vestuario no se maneja un club. Es mucho más difícil que parar la pelota, dar un pase o patear un tiro libre”.