Maradona dejó una declaración al agradecer que la cancha lleve su nombre e hizo un pedido especial para cambiarle el nombre: “Eso ya es demasiado. Me gustaría que se llamara como mi viejo, que no lo tengo más y lo extraño muchísimo. El venía siempre al palco a verme y la gente lo saludaba”. Lo llamativo, más allá del particular encargo en honor a su progenitor, es que el nombre del recinto no se modificaría ya que el padre también se llamaba Diego Maradona.