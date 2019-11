Si bien el debut del ex jugador de River con la Albiceleste fue en 2014, Pereyra no logró asentarse en el equipo nacional. Pero con Scaloni como DT, el Tucu se había asentado como una fija dentro de las citaciones del entrenador. En 2019, el ex Juventus disputó cinco amistosos y estuvo en la Copa América de Brasil, en la que sumó una aparición más.