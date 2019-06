"No recuerdo ningún partido en mi carrera en el que no haya sido importante ganar", reflexionó alguna vez. "Si es de pretemporada, porque estamos en pretemporada. Si es amistoso, porque es amistoso. Si son los primeros, porque hay que ganar confianza. Si es en mayo, es porque estás en alguna competición. Si es al final, porque estás peleando el título. Nunca me dijeron que vaya a la cancha, que me divierta un poco y si pierdo, no pasa nada. Hasta en un partido en la calle jugamos por la supervivencia de jugar. Sólo si lo haces bien te dejan jugar. Es la única ley que sobrevive del principio del fútbol y que morirá con el fútbol y por eso, no me extraña esta exigencia. Ignorar eso es matar el futbol".