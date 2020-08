El presidente Alberto Fernández le pidió a Messi que se retire en Newell’s: “Danos el gusto de verte jugar acá” EFE /Juan Mabromata /Archivo

No hay dudas que la noticia más importante a nivel mundial de la semana pasada fue la decisión de Lionel Messi de querer marcharse del Barcelona. Tal determinación por parte de la Pulga fue una bomba que explotó más allá del fútbol, haciendo que cada canal de televisión, programa de radio o medio gráfico u online opine al respecto.

De esta manera, este sábado cuando Alberto Fernández fue invitado al piso de C5N para ser entrevistado, el presidente fue consultado no solo por este hecho que tiene como protagonista al astro de rosario sino que se le preguntó por la clásica comparación que se hace entre el ídolo del Blaugrana y Diego Armando Maradona.

Reconocido hincha de Argentinos Juniors y fanático del deporte de la pelota en general, Fernández no dudó en expresar su opinión. “Para mí Maradona y Messi. Son dos épocas distintas del fútbol”, lanzó primero para dejar en claro que no prefiere a uno sobre el otro, en diálogo con el ciclo Sobredosis de TV.

El presidente no quiso tomar partido por uno pero luego le envió un guiño a Pelusa AFP PHOTO / JAVIER SORIANOzzzz

Sin embargo, después deslizó un guiño hacia el lado del actual DT de Gimnasia y Esgrima La Plata: “El gran mérito de Maradona es que era él solo contra el mundo. Yo nunca vi un jugador como él, tengo una profunda admiración, que es mayor a la que tengo por Messi. Porque nació en Argentinos y porque lo vi jugar solo contra todos”.

“Messi jugó en un gran equipo, con grandes jugadores, pero Maradona era como una especie de gladiador”, concluyó acerca del tema.

Además, sobre la posible salida del zurdo de 33 años del Barça, el presidente primero lanzó una broma: “Messi tiene que venir a jugar a Argentinos. Pregunté cómo andábamos con las reservas, para ver si lo podíamos traer”. Luego sí, se puso más serio y le envió un mensaje a Leo: “Vos estás en el corazón de todos nosotros y nunca te vimos jugar en nuestra tierra, danos el gusto de verte jugar acá, en Newell’s, tu club”.

Sobre el final, Fernández no solo admitió que le gustaría que la Pulga venga al fútbol argentino sino también metió en la bolsa a Marcole Bielsa, actual estratega del Leeds United de la Premier League. “Si no termina en Barcelona, debe terminar en Newell’s, al igual que Bielsa. Que no se enojen los de Central, pero los de Argentinos tenemos cariño porque tiene una cantera de grandes jugadores y tienen un fútbol lindo. Hay hinchas que quieren que su equipo gane y otros que quieren ver a su equipo jugar bien al fútbol. Somos un equipo romántico”, señaló.

A propósito de este último dicho, quien salió a apoyar al Presidente fue Eduardo Bermúdez, mandamás de la Lepra, que consideró “un orgullo” que Fernández haya manifestado el deseo de que Messi termine su carrera en el club rosarino, un anhelo compartido en el Parque de la Independencia.

”Para Newell’s es un orgullo que el Presidente quiera lo mismo que nosotros: que el mejor jugador del mundo, que es de Newell’s, pueda jugar en nuestro club”, respondió Bermúdez, consultado por Télam, sobre las declaraciones de Fernández.

