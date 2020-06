Menotti cargó fuerte contra Gallardo: “Los técnicos no podemos decidir si se puede entrenar o no”

Marcelo Gallardo rompió el silencio y reclamó por la vuelta a los entrenamientos de fútbol. El Muñeco además criticó a la AFA y al Ministerio de Salud por la falta de un protocolo en medio de la pandemia de coronavirus. Automáticamente, distintas voces salieron en contra del pedido entrenador de River. Y una de las más autorizadas fue la de César Luis Menotti, quien no dudó en cuestionar el pedido del Muñeco. “Los técnicos no pueden decidir si se puede entrenar o no”, aseguró.

“Estoy en contradicciones con lo que dijo Gallardo. Si River tiene diez médicos, tiene un presidente que integra el Comité Ejecutivo de la AFA y tiene un entrenador con el prestigio suficiente para hablar de protocolos. Esto no es un tema que lo deciden los entrenadores porque estamos incapacitados para dar este tipo de opiniones. Acá está la Ciencia, la Salud. Hay un montón de valores que nosotros podemos acompañar. Tenemos que estar más cautos, el protocolo no lo arma AFA, lo están armando los médicos de AFA, los médicos de River, los médicos de Boca y los médicos del Estado sobretodo porque no son solamente jugadores”, expresó el entrenador campeón del mundo con Argentina en 1978.

En diálogo con el Show de la Selección por AM 690, el actual director de selecciones nacionales, dijo que sus obligaciones son las de “acompañar las decisiones que toman aquellos que están cuidando la salud de los argentinos”. Y remarcó: “Acá no hay una medidas o un tiempo. Son todas sorpresas acá y no sabemos lo que va a pasar mañana o pasado. Porque entrenar, la palabra entrenar que utilizó Gallardo... ¿Qué es entrenar? Si entrenar es ir a correr dos personas y otras dos y hacer lo que está permitido. Los jugadores necesitan un buen estado de salud, sí, pero el entrenamiento solo se podrá lograr cuando se sienten los científicos, no nosotros”.

César Luis Menotti es el director de selecciones nacionales de la AFA (NA)

Menotti aclaró que no tiene ningún problema personal con Gallardo. Sin embargo, aclaró: “No tenemos autoridad. Ni yo, ni Gallardo, ni ningún entrenador porque el Estado está presente y es el que tiene que decidir si se puede entrenar y cómo se puede entrenar. Esto de entrenar de a dos o tres no es entrenar, más que nada es un mantenimiento. En el fútbol lo importante son los ensayos, la participación de todo el equipo, donde se discute el relevo, la formación de un equipo, y eso exige la convivencia del plantel”.

El Flaco además pidió tener “una decisión clara y contundente” de lo que se puede hacer en medio del flagelo que ya se cobró 1.043 vidas en Argentina y tiene una cantidad de infectados de 44.931: “Por lo que escucho, me parece que es imposible juntar a 30 jugadores a entrenar en un campo de juego, en la Argentina hoy. Tenemos que estar atentos. Un mes más, un mes menos no va a resolver el problema de la eliminación de esta pandemia. Hay que ser muy prudente y los entrenadores tenemos que estar a las expectativas de las exigencias de los médicos y científicos”.

“La AFA es una institución que hoy es abierta, no tiene compromisos dictatoriales como en otra época que por ahí respondía a otros factores que no tenían nada que ver con el fútbol. Hay un fútbol del interior organizado que puede hacerse escuchar, hay presidentes respetados que manejan el Comité Ejecutivo, hay un Presidente abierto a escuchar. Si el enemigo es un equipo de fútbol estoy feliz, si el enemigo es una pandemia que es un virus que no podemos manejar yo no podría dar ninguna otra opinión que la del ministro”, concluyó.

SEGUÍ LEYENDO:

Ginés González García le respondió a Gallardo: “Me dijo que yo era contradictorio, pero si mal no recuerdo fue River el que no quiso presentarse a jugar”

La contundente respuesta de Fantino a los reclamos de Gallardo para que vuelvan las prácticas de fútbol