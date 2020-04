"Estoy cansada de hablar de mi ex, ya pasó, me separé hace dos años. Pero bueno, te cuento que la conozco a ella. Es la ex novia de un muy buen amigo del Pocho. Lorenzo (Tonetti) se llama el ex novio de Natalia. Lorenzo tenía en Milán uno de los mejores restaurantes y además estaba en el fútbol. La re conozco porque estuvimos de vacaciones los cuatro juntos”, confesó Screpante en un programa de espectáculo sobre la relación entre el Pocho y el empresario italiano.