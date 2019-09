"Yo fui a jugar el partido que tenía que jugar. Ahora miro para adelante, no me detengo en lo que pasó. Yo estaba tranquilo porque el foco de la crítica estaba en un lugar en el que no me incomoda. Distinto sería si hubiésemos perdido y le hubiesen pegado a los jugadores. Yo prefiero que le peguen al técnico, eso no me mueve el amperímetro. Yo al equipo lo necesito con la cabeza clara y la mente fuerte en busca de los objetivos que tenemos", recalcó.