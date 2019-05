-Me consiguieron una prueba en el Wisla Cracovia de Polonia. Me vieron jugar y me quisieron llevar un año. Pero el empresario que me ofreció vio que gustaba mi forma de jugar y me llevó a pruebas en el Brujas de Bélgica, en el Schalke 04 y en el Borussia Dortmund. Me querían, pero no había cupo, porque en esa época sólo había dos cupos de extranjero por equipo, uno podía entrar a jugar y el otro iba al banco. Al final arreglé con el Wisla Cracovia, pero hubo lío con mi pase. El empresario arregló allá la venta del 50% del pase y lo cobró él. All Boys había firmado un préstamo por un año. Me mandaron a practicar a la Tercera y después me cedieron al Igloopol Pegrotour, también de Polonia. En esa época no había Internet, sólo me comunicaba por carta con mi familia. No me pagaban el sueldo, sólo el hotel y la comida. Y me vigilaban día y noche para que no me fuera, por el problema con mi pase. Me llevaban al entrenamiento y después me devolvían en el hotel. Me fue a rescatar mi papá. Un día él se quedó en la habitación para cubrirme y yo me escapé. Me tomé un tren a Alemania, con lo puesto, y de ahí un avión a Buenos Aires. Al otro día me fueron buscar a la habitación y estaba mi papá, no yo. Tuvo que meterse la embajada para que pudiera volverse.