"Generalmente, juego de enganche o por la izquierda. No me llamaron, pero sí escuché los ofrecimientos por los medios y a través de mi representante. Admiro mucho a Messi y del fútbol local me gusta Juan Fernando Quintero y siempre me gustó Juan Román Riquelme", fue la carta de presentación del joven en diálogo con la Oral Deportiva.