Álvaro, también nacido en Madrid, estará en el Bernabéu "porque una vez leí un articulo de un medio ingles que decía que uno no podía morirse sin ver un Superclásico argentino". Y añade: "El juego me interesa, pero más me atrae el espectáculo de las tribunas. Ustedes son especiales en eso de generar grandes ambientes". En efecto, el Superclásico, en La Bombonera, fue colocado en el puesto número uno de los 50 acontecimientos que cualquier aficionado al deporte debería disfrutar antes de morirse, según un informe del diario inglés The Observer.