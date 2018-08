"Ya he hablado con el entrenador (el ex mediocampista Gennaro Gattuso) y esperemos llegar lo más lejos posible en todas las competiciones", declaró Higuaín al pasar. No es para menos el entusiasmo de los aficionados del Milan: en su etapa italiana, el Pipita acumuló 91 goles con la casaca del Napoli y 55 en la Juventus. Es por eso que se acercaron los hinchas, emocionados, "para ver anotar a Higuaín".