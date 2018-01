-¿Qué piensa un jugador cuando está dentro de la cancha? ¿Te acordás que no pagaste las cuentas? ¿Que no le devolviste el audio de WhatsApp a tu vieja? ¿Mira las tribunas?

-En otra cosa que no sea un partido, yo no. Me gusta visualizar. Proyecto, me anticipo a ver cómo sale la pelota. Sueño un poco despierto, que me voy a gambetear a dos o a tres, o tirar el centro. Cuando la pelota está lejos, o parada, visualizo, no tengo mucho tiempo de pensar en otra cosa. No me gusta. Me gusta competir, estar en el partido.