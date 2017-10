"Los resultados pesan a la hora de emitir un juicio sobre un entrenador. No puedo no sentir la inestabilidad, eso sería un acto de omnipotencia e inapropiado. He recibido y recibido humillaciones constantes que exigen humildad. Ese desprecio hacia mis capacidades está ligado a la falta de resultados. Como es perfectamente lógico y comprensible, eso genera inestabilidad. No necesito que me lo digan, ya que todos los indicadores hablan por sí mismos", dijo Bielsa este viernes en conferencia de prensa, al ser consultado sobre su continuidad en el Lille.