En diálogo con TyC Sports, el ex defensor del conjunto nacional pidió la unión en el fútbol argentino y exigió una refundación que contemple los modelos europeos. "No es normal que en tres años hayan pasado tres presidentes y tres entrenadores. Basta de egos, basta del 38 a 38, ¿a ustedes les parece bien cómo se fue Martino? Es momento de construir. Me llenó de alegría el abrazo de Leo (Messi) con Chiqui Tapia", opinó.