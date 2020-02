María Eugenia Suárez es etnobióloga y docente de amplia trayectoria, pero no siempre supo con certeza a qué se iba a dedicar el resto de su vida. De hecho, le agarraron dudas sobre cuál iba a ser su camino una vez que terminara la licenciatura en biología, hasta que su madre le regaló un libro que le cambió la vida para siempre: “Sobre el final de mi carrera, cuando no sabía muy bien cómo seguir y sentía que me faltaba algo, mi mamá me trajo un libro que hablaba de etnobotánica y ahí fue que dije ‘¡esto es lo que quiero hacer!’”