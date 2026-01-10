Política nuclear: qué planea el Gobierno para que Argentina agregue valor a sus exportaciones

Federico Ramos Napoli fue designado recientemente como secretario de Asuntos Nucleares. DEF mantuvo un largo diálogo con el funcionario (Fotos: Fernando Calzada)

Con solo 31 años, Federico Ramos Napoli, acaba de ser designado por el presidente Javier Milei al frente de la nueva Secretaría de Asuntos Nucleares, dependiente del Ministerio de Economía. Viene de cumplir funciones como presidente de Dioxitek, la empresa estatal argentina encargada de la producción de dióxido de uranio para las centrales nucleares y cobalto-60 para aplicaciones médicas e industriales. El joven funcionario pretende imprimir su sello a todo el sector y rentabilizar las inversiones del Estado en esta industria, que se encuentra en pleno auge a nivel mundial.

“El sector nuclear argentino lleva 75 años de inversión constante. Sin embargo, hoy todo ese capital acumulado no tiene un correlato en materia de escala industrial y capacidades”, analizó. “Tenemos muchos cerebros y materia gris, pero carecemos de una estructura capaz de gobernar y alinear los incentivos, lo que hace que el retorno de esa inversión sea bajo”, señaló.

En una larga conversación con DEF en su despacho, Ramos Napoli trazó las metas de su gestión y puso énfasis en la capacidad del sector para agregar valor e insertar al país en las cadenas globales del combustible nuclear.

Emplazada en Córdoba, la Central Nuclear Embalse es la segunda planta nuclear construida en Argentina y tiene una potencia de 656 MWe

Reformateo del sector nuclear: objetivos, prioridades y financiamiento

“Es importante considerar al sector nuclear como estratégico, pero existen ciertos parámetros de funcionalidad que no deberían ser discutidos”, añadió. “Había un esquema de incentivos rotos”, lamentó, al tiempo que invitó a repensar el esquema de financiamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y “generar un retorno de las inversiones” en cada uno de sus proyectos.

-¿Cuál es el rol que debería tener la Comisión Nacional de Energía Atómica?

-La CNEA tiene que tener un rol de investigación, desarrollo y de generación de productos y asistencia a las empresas del sector. En muchos casos, también puede brindar servicios; el problema es que cuando alcanzan determinada masa crítica, esos servicios tiene que salir de la Comisión y brindarse desde una estructura empresarial. Actualmente, en la CNEA coexisten muchísimas culturas organizacionales, muchas veces yuxtapuestas y que chocan. El abordaje de cada una de esas culturas debe ser un poco más fino y no dejar simplemente que la Comisión crezca de una forma no direccionada.

Ramos Napoli viene de cumplir funciones como presidente de Dioxitek

-¿Qué falta para lograr esa “sintonía fina”?

-Debe haber un modelo de negocio, porque un proyecto no se acaba al momento de su inauguración, sino que ahí arranca su vida y tiene que generar un retorno para la CNEA, que aportó capital para su realización. De esa manera, la Comisión podría luego volcar esos recursos a investigación y desarrollo.

-¿Qué propone su gestión para rentabilizar esas inversiones?

-Una parte del financiamiento de la CNEA tiene que venir del Tesoro, porque es importante que el Estado invierta en estas cuestiones, obviamente dentro de la esfera de lo posible. Pero también tiene que haber un retorno de aquellos activos que la Comisión generó a lo largo de su vida. La Comisión no puede subsidiar los proyectos en los que ya invirtió para construir y poner en funcionamiento. Lo que puedo decir, con base en mi anterior experiencia en Dioxitek, es que la empresa tenía deudas con la CNEA desde 1999, que nunca había pagado. En la primera mitad de 2026, seguramente se terminarán de saldar más de 25 años de deudas con la Comisión por el molibdeno producido en el reactor RA-3, que Dioxitek nunca pagó.

Inaugurado en 1982, el RA-6 fue el primer reactor de investigación que construyó enteramente INVAP. Está ubicado en Bariloche

-¿Por qué designó un nuevo presidente en la CNEA?

-La renuncia de Germán Guido Lavalle estaba presentada al momento de mi asunción en la Secretaría. A pesar de las dificultades financieras y económicas a lo largo de los casi dos años que estuvo al frente de la CNEA, Germán puso todos los recursos a disposición del reactor RA-10, el proyecto más crítico de la CNEA, que ya está en la recta final. La elección de Martín Porro para la presidencia de la CNEA obedece a sus 30 años de experiencia en la institución, en el RA-3, en Atucha II y su paso también por la Secretaría de Energía. Considero que es la persona idónea porque cuenta con los conocimientos técnicos y la experiencia en gestión de proyectos necesaria para el cargo.

Argentina: ¿la “Arabia Saudita del uranio”?

-Al anunciar su nombramiento, el Gobierno señaló que Argentina está en condiciones de convertirse en la “Arabia Saudita del uranio”. ¿Por qué es importante volver a la minería del uranio?

-Es una de las prioridades que tenemos, por el simple hecho que Argentina cuenta, como capacidad latente, con buena parte de la cadena de agregación de valor para ese uranio. Obviamente, tenemos que incrementar las capacidades a escala industrial; pero existe en nuestro país el know how para transformar el yellow-cake (concentrado de mineral de uranio) en dióxido de uranio o, eventualmente, en hexafluoruro de uranio. Estamos en un momento en que el mundo está incrementando sus capacidades nucleares de forma sostenida, con 65 reactores en construcción, que van a necesitar uranio. Argentina debe aprovechar que tiene los recursos y las tecnologías para explotarlos de forma sustentable.

"La renuncia de Germán Guido Lavalle estaba presentada al momento de mi asunción en la Secretaría", precisó a Ramos Napoli

-¿Cuál es la diferencia entre la situación actual y la de la década del 90, cuando se abandonó la minería del uranio en Argentina?

-El entorno global es radicalmente opuesto al de los 90. En ese momento vivíamos los resabios de Chernobyl y un contexto de caída general del precio del uranio, que tornaba inviable la explotación de ciertos yacimientos en el país. Hoy estamos en las antípodas de esa situación: hoy contamos con incentivos para que el mercado nuclear se mueva. Desde esa perspectiva, el objetivo de esta Secretaría es que el sector nuclear argentino pueda integrarse a las cadenas de valor que, justamente, se están engrosando a nivel mundial.

Dioxitek: nuevos proyectos de producción y exportación de combustible nuclear

-Volviendo a su experiencia en Dioxitek, ¿cuál es el problema de escala en la producción local de dióxido de uranio?

-La escala actual de la actual planta de conversión de uranio está excedida, si consideramos las necesidades del mercado interno; y no es lo suficientemente ambiciosa para exportar al mercado mundial. El mercado interno no necesita más de 200 toneladas de dióxido de uranio para abastecer las tres centrales nucleares.

Argentina es pionera en lo que respecta a la protonterapia, una forma avanzada y de alta precisión de radioterapia que usa haces de protones para destruir células cancerosas

-¿Qué va a pasar con la planta de Dioxitek en la ciudad de Córdoba?

-Cuando llegué a Dioxitek, hace un año, esa planta estaba en un mal estado edilicio y no tenía condiciones adecuadas en sus depósitos de materia prima y en el tratamiento de los residuos. Esa planta no puede parar porque nos quedaríamos sin combustible nuclear para las centrales. Es cierto que, tarde o temprano, esa planta va a tener que cerrarse; lo cierto es que debemos pensar en un plazo razonable. Ahora estamos en proceso de firma de un acuerdo con la Municipalidad de Córdoba (por el conflicto de hace más de una década por una ordenanza sobre el uso del suelo). Queremos acordar un plazo razonable para terminar la construcción de una nueva planta en otro lugar, que tenga un modelo de negocio viable. La puesta en valor de la planta de Córdoba tiene que amortizarse.

-¿Se va a avanzar en la construcción de la nueva planta en Formosa?

-El proyecto de Formosa es un ejemplo típico de la pobre gestión de proyectos que el sector nuclear argentino mostró hasta la fecha. En algún momento, se pensó una planta con dos líneas de 230 toneladas de dióxido de uranio, de capacidad nominal. Después se dijo que se iba a hacer una línea y se iba a dejar el espacio para poner los componentes de la segunda línea. Encontramos un agujero presupuestario de 4.000 millones de pesos, que hubo que saldar a lo largo de 2025.

Ramos Napoli puso énfasis en la capacidad del sector para agregar valor e insertar al país en las cadenas globales del combustible nuclear

-¿Cómo se resolvió la situación financiera de Dioxitek, que hoy exhibe un superávit?

-Con Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) renegociamos la fórmula del cálculo del costo de conversión del uranio, considerando los costos operativos de Dioxitek y un parámetro para obras necesarias en la planta de Córdoba. Eso se logró, comenzó a funcionar y mejoró la performance de la planta. Dioxitek cerró 2025 con una producción récord de 190 toneladas de dióxido de uranio, lo que nos permite pensar que se puede llegar a satisfacer la demanda total de las centrales y evitar tener que importar este combustible.

-Usted hablaba de exportación de combustible nuclear. ¿Qué oportunidades existen en el mercado internacional?

-No hay un mercado que se proyecte para el dióxido de uranio, ya que 58 de los 65 reactores actualmente en construcción en el mundo van a utilizar uranio enriquecido y agua liviana. Para insertarnos en la cadena de valor de estos nuevos reactores nucleares, Argentina debería producir hexafluoruro de uranio. Durante nuestra gestión en Dioxitek, firmamos un memorando de entendimiento con Nano Nuclear (compañía estadounidense), que nos consultó sobre la posibilidad de producir hexafluoruro de uranio. Hay capacidades construidas, que pueden ser relevantes para un proyecto de esta naturaleza. Nosotros tenemos que recibir una propuesta que surja de la iniciativa privada.

Ramos Napoli destacó la futura inauguración del RA-10, un reactor de investigación y producción de radioisótopos

-La otra unidad de producción de Dioxitek es la de fuentes selladas de cobalto-60. ¿Qué avances se lograron en esta línea?

-Lo que se hizo en esa unidad de negocios, que exporta la gran mayoría de las fuentes selladas de cobalto-60, fue llevar los contratos a precios de mercado. Esas exportaciones permitieron que la empresa pudiera afrontar el saneamiento que se llevó a cabo a lo largo del último año. También advertimos algunas oportunidades de negocio para otras aplicaciones del cobalto-60, con tecnología que Argentina en su momento desarrolló, como el gamma-knife (tecnología de radioterapia no invasiva) que supone agregar valor a los modelos que exporta Dioxitek.

Cómo siguen el RA-10, el Centro de Protonterapia, la planta industrial de agua pesada y el CAREM

Consultado sobre las obras en marcha en el sector nuclear, Ramos Napoli destacó la futura inauguración del RA-10, un reactor de investigación y producción de radioisótopos, al que definió como “el proyecto más relevante de la próxima década”. “Es un reactor que combina muchas de las necesidades que el mundo demostró tener con la experticia de la CNEA y de INVAP a la hora de construir reactores multipropósito”, subrayó. Al mismo tiempo, matizó: “El hito tecnológico de culminar el RA-10 no tiene un correlato en el modelo de negocio, que no se desarrolló de forma acorde”.

También se refirió al Centro Argentino de Protonterapia, el otro gran proyecto de la CNEA a partir de un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires (UBA). Al respecto, sostuvo que “está en un buen grado de avance técnico, pero falta definir cuál va a ser su modelo de operación. El punto es el siguiente: una vez que se ponga en marcha, ¿esperamos que la CNEA tenga que poner dinero todos los meses; o que brinde servicios al Centro de Protonterapia y reciba, a su vez, un canon por la concesión de ese activo a la Fundación (CNEA-UBA) que lo va a gestionar?”.

Según explicó el flamante funcionario, la elección de Martín Porro para la presidencia de la CNEA obedece a sus 30 años de experiencia en la institución, en el RA-3, en Atucha II y su paso también por la Secretaría de Energía (Fotos: Fernando Calzada)

Con respecto a la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), ubicada en la localidad neuquina de Arroyito, recordó que la instalación se paralizó en 2017 para una puesta a punto y nunca más volvió a funcionar. “Es un activo muy importante para la CNEA, pero, al igual que en los otros proyectos, no se pensó en un modelo de negocio”, afirmó. Para permitir la viabilidad de la planta, la CNEA firmó un memorando de entendimiento con la empresa canadiense CANDU Energy, con miras a reacondicionar la infraestructura y abastecer de agua pesada a los nuevos modelos de reactores CANDU Monark canadienses.

Por último, en lo que se refiere al pequeño reactor modular CAREM, el funcionario explicó que el expresidente de la CNEA, Germán Guido Lavalle, decidió frenar la construcción de su prototipo, en Atucha, porque el proyecto tiene “algunas cuestiones de ingeniería aún no resueltas”. “Hasta tanto no se pueda dilucidar la funcionalidad técnica del reactor, no tiene sentido seguir invirtiendo en la construcción”, sentenció. Mientras tanto, recordó que existe otro proyecto de reactor modular, el ACR-300, patentado por INVAP y que será desarrollado en sociedad con una empresa estadounidense. “Nosotros tenemos que generar un entorno nuclear atractivo, desde el punto de vista regulatorio y de la provisión de servicios, para que las empresas que así lo decidan alojen su desarrollo en la Argentina”, sostuvo el nuevo secretario de Asuntos Nucleares, quien aclaró que se trata de iniciativas privadas.