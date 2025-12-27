DEF

Alianza entre INARIA y Taeda: capacitación en inteligencia artificial para el desarrollo tecnológico

Finalizando este año, las dos organizaciones cerraron un acuerdo que fomenta e incentiva el uso de inteligencia artificial en la región

Guardar
Gustavo Gorriz, director de la
Gustavo Gorriz, director de la editorial Taeda, junto a José Olano Melo, director de Estudios y Proyectos de INARIA (Fotos: Fernando Calzada)

En sus palabras de cierre, durante el acto por los 20 años de Taeda, Mario Montoto, presidente de la editorial Taeda, anunció un importante acuerdo con el Instituto Argentino de Inteligencia Artificial (INARIA). Ante la multitud que colmó el auditorio principal de La Rural, el empresario dio a conocer el convenio marco firmado entre las dos instituciones, que se traducirá en acciones conjuntas en el ámbito de la educación y la formación.

De hecho, ya se concretó una primera acción conjunta: durante la primera edición del Premio a la Inteligencia Artificial Ética y Sostenible, organizado por INARIA, Taeda se sumó al esfuerzo para reconocer y visibilizar proyectos de IA desarrollados en la Argentina.

Los inicios de la colaboración entre Taeda e INARIA

Para conocer más en profundidad sobre esta alianza estratégica, DEF dialogó con los protagonistas de esta articulación: Fabián Ruocco, director ejecutivo de INARIA; Gustavo Gorriz, director de Taeda y de la revista DEF; José Olano Melo, director de Estudios y Proyectos de INARIA; y Yanina Kogan, directora ejecutiva de la Fundación Taeda.

Yanina Kogan, directora ejecutiva de
Yanina Kogan, directora ejecutiva de la Fundación Taeda junto a Fabián Ruocco, director ejecutivo de INARIA

Durante una charla distendida, las autoridades relataron cómo surgió el proyecto, cuáles son sus objetivos y cómo analizan el presente y el futuro de la inteligencia artificial en el país.

Cabe señalar que la colaboración entre Taeda e INARIA no comenzó con la firma de este convenio marco. “Esta es una historia que se remonta exactamente veinte años atrás”, recuerda Fabián Ruocco al evocar los primeros trabajos conjuntos entre la unidad de vinculación tecnológica CEDyAT, presidida durante varios años por Ruocco, y la revista DEF.

A comienzos de los años 2000, ambas organizaciones coincidieron en un proyecto tecnológico clave en los aeropuertos de Ezeiza, cuando se llevó adelante un relevamiento integral de los sistemas de cámaras de seguridad, en un contexto fundacional para la recientemente creada Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Las dos organizaciones cerraron un
Las dos organizaciones cerraron un acuerdo que fomenta e incentiva el uso de inteligencia artificial en la región

A partir de esa experiencia inicial, se consolidó un vínculo profesional y personal entre Ruocco y Gustavo Gorriz, basado en una fuerte sintonía entre los temas abordados desde el periodismo especializado y las prácticas de innovación tecnológica desarrolladas desde CEDyAT.

Ruocco explicó que la asociación civil está respaldada por la Ley 23877 de Vinculación Tecnológica, una norma que impulsa la innovación en la Argentina. En ese marco, encontró en DEF “un interlocutor que se hizo eco de los temas que veníamos trabajando”, en un momento en el que la tecnología y la innovación comenzaban a ocupar un lugar central en la agenda pública.

Ese recorrido desemboca naturalmente en el debate actual sobre la inteligencia artificial, un tema que, según Gustavo Gorriz, atraviesa hoy todas las discusiones estratégicas. Advierte que existe una fuerte confusión entre lo que realmente es inteligencia artificial y otros desarrollos que suelen etiquetarse de ese modo.

Ya se concretó una primera
Ya se concretó una primera acción conjunta: durante la primera edición del Premio a la Inteligencia Artificial Ética y Sostenible, organizado por INARIA

Los desafíos detrás de los nuevos avances tecnológicos de la IA

Sin embargo, subraya que la IA plantea un desafío de una magnitud inédita. “Estamos frente a un problema que todavía no es mensurable”, afirma y agrega que, por primera vez en la historia, resulta extremadamente difícil hacer prospecciones.

La razón, explica, es la velocidad sin precedentes del cambio tecnológico. “El conocimiento se duplica cada once meses”, señala, y ese crecimiento exponencial impacta de manera transversal en ámbitos como la tecnología, la defensa, la geopolítica y las estructuras sociales.

Justamente de esa preocupación surgen las ideas que atraviesan el trabajo de Taeda e INARIA: la inteligencia artificial no puede pensarse como un problema aislado ni exclusivamente nacional. “Nadie se salva solo”, retoma Gorriz, recuperando un viejo eslogan que consideran plenamente vigente. En ese sentido, uno de los objetivos centrales es transformar este debate en un proyecto de alcance regional.

Con ese horizonte, la editorial y la Fundación Taeda comenzaron a trabajar la inteligencia artificial como un eje estratégico. Publicaron dos libros vinculados a la temática y profundizaron el intercambio interno hasta que advirtieron una oportunidad clara de colaboración. Por un lado, Taeda contaba con un recorrido sólido en el plano editorial y periodístico; por el otro, INARIA aportaba una trayectoria académica y técnica robusta.

La inteligencia artificial no puede
La inteligencia artificial no puede pensarse como un problema aislado ni exclusivamente nacional

En la pandemia, Ruocco y Olano Melo, junto con otros equipos, impulsaron la creación de una red federal, llamada Vintecar 4.0, integrada por centros de investigación, espacios de trabajo y cámaras industriales y empresarias con fuerte anclaje territorial. No se trataba de una construcción teórica, sino de “la teoría puesta en práctica”.

Cuáles son los objetivos de INARIA y Taeda con este acuerdo

De esa experiencia colectiva, desarrollada entre 2020 y 2024, surgió INARIA como una evolución natural. A partir de allí, comenzaron a delinearse algunos ejes que consideran inevitables en cualquier escenario futuro. El primero de ellos es la capacitación. “Hay que capacitarse y hay que perderle el miedo”, aseguró el director ejecutivo de INARIA, aunque reconoce que los formatos también deben adaptarse: programas más cortos, pero con solvencia y excelencia académica.

José Olano Melo, director de Estudios y Proyectos, profundizó esta línea y explicó que, durante el año y medio de existencia que tiene INARIA, se desarrollaron cuatro diplomaturas en articulación con universidades públicas. En ese tiempo, además, se pusieron en marcha diplomaturas aranceladas que permitieron capacitar a cientos de personas en distintos puntos del país.

“Nadie se salva solo”, retoma
“Nadie se salva solo”, retoma Gorriz, recuperando un viejo eslogan que consideran plenamente vigente

Como segundo eje, Olano Melo señaló la asistencia técnica. “Hoy se capacita, pero después aparece la pregunta de cómo se implementa”, detalló el director de Estudios y Proyectos de INARIA y advirtió que uno de los grandes errores de la transformación digital fue “la debilidad en las consultorías y en el acompañamiento territorial”.

La tercera pata del proyecto apunta al diseño de iniciativas de alto impacto, especialmente en ámbitos donde la tecnología avanza más rápido que el Estado. El objetivo es recuperar el espíritu de la vinculación público-privada para abordar desafíos estratégicos como el uso de inteligencia artificial en el diagnóstico por imágenes, su impacto en la seguridad nacional, el desarrollo de fintechs, blockchain y nuevas herramientas de seguridad digital.

En este escenario, aparece una preocupación central: la brecha cognitiva. “Hace diez años, hablábamos de brecha digital. Hoy la diferencia pasa por entender o no entender qué está haciendo la inteligencia artificial”, advierte Olano Melo. Por eso, las formaciones de INARIA comienzan abordando tecnologías concretas, pero el objetivo final no es técnico, sino humano.

Recientemente, se llevó a cabo
Recientemente, se llevó a cabo la primera edición del Premio a la Inteligencia Artificial Ética y Sostenible (Fotos: Fernando Calzada)

Entre los proyectos a futuro que están desarrollando INARIA y Taeda aparece la posibilidad de lanzar un programa ejecutivo para líderes, orientado a altos mandos del sector público y privado, autoridades de gobierno, CEO y tomadores de decisión, con una proyección tentativa para 2026.

“Estamos estudiando cómo implementarlo”, señaló Yanina Kogan. “El foco no estaría puesto en la operación técnica, sino en la comprensión estratégica de la inteligencia artificial y su impacto organizacional, político y social”, completó.

En paralelo, se proyecta una diplomatura destinada a mandos medios de municipios, provincias y organizaciones privadas, un segmento clave para traducir la estrategia en acción concreta. Finalmente, también se encuentra en revisión el Premio a la Inteligencia Artificial Ética y Sostenible. “Los proyectos de IA están evolucionando rápidamente y serán cada vez más complejos, por lo que habrá que repensar los criterios de evaluación”, concluyó Kogan.

Temas Relacionados

inteligencia artificial

Últimas Noticias

Suicidios: ¿se pueden reducir las altas tasas de una de las principales causas de muerte en el mundo?

Según la ONU, el suicidio es la tercera causa de muerte entre personas de 15 a 29 años en el mundo. ¿Por qué el acompañamiento y la prevención se vuelven claves?

Suicidios: ¿se pueden reducir las

Alerta sanitaria en Argentina: sarampión, tos convulsa y la amenaza inminente de la gripe A H3N2

A la crisis de sarampión y tos convulsa, se suma a la llegada de una nueva cepa de gripe A (H3N2) al Cono Sur. La visión del médico infectólogo Rubén O. Sosa sobre la importancia de la inmunización poblacional como barrera efectiva contra los virus en constante mutación

Alerta sanitaria en Argentina: sarampión,

General Zarich, nuevo jefe del Ejército Argentino: “Ser soldado no es portar un uniforme, es un estilo de vida”

Tras su asunción como titular de la Fuerza, DEF pudo mantener un diálogo exclusivo con el general de división Oscar Santiago Zarich, el elegido por el gobierno nacional para conducir a los hombres y las mujeres del Ejército. ¿Qué orientación tendrá su gestión?

General Zarich, nuevo jefe del

Por qué serán clave los microrreactores militares en las guerras que vienen

Los microrreactores nucleares se perfilan como la próxima revolución militar para cortar la dependencia energética en zonas de conflicto. Cómo impactarán en la competencia entre EE. UU., China y Rusia

Por qué serán clave los

La historia de superación de una cirujana del Ejército Argentino reconocida en Estados Unidos

El trabajo de Tamara Almada ganó uno de los premios más importantes del American College of Surgeons. Su presentación fue elegida entre 250. Detrás del ambo, una historia de sacrificio personal y familiar que merece ser contada

La historia de superación de
DEPORTES
El posible destino de Marcelo

El posible destino de Marcelo Weigandt y el resto de los futbolistas de Boca Juniors que no serán tenidos en cuenta

Gestión del tiempo, más intervención del VAR y nuevas tecnologías: los cambios que se vienen en el fútbol para 2026

Los dos apodos desconocidos de Lionel Scaloni: el sobrenombre que le puso Abreu y lo hacía enojar

Las vacaciones de Lucas Blondel y Morena Beltrán en la costa esteña

La sorpresiva presencia de Mbappé en el empate de Marruecos por la Copa de África: la camiseta especial que utilizó

TELESHOW
Soy Rada, un “chanta” suelto

Soy Rada, un “chanta” suelto en Mar del Plata: “Lo hermoso del público en temporada es que viene de todo el país”

La insólita respuesta de Sofía Gonet al comparar a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos de comida

El tenso encuentro entre Zaira Nara y su expareja, Facundo Pieres, en Punta del Este: miradas, incomodidad y distancia

Claudia Ciardone contó que recibió mensajes íntimos de Martín Migueles: su consejo para Wanda Nara

J Balvin y Bizarrap lanzaron una sesión histórica que reescribe la música urbana: la reacción de Franco Colapinto

INFOBAE AMÉRICA

La película de Rob Reiner

La película de Rob Reiner que logró su única nominación al Oscar reuniendo a grandes estrellas de Hollywood

El “Gimli Glider”: la increíble hazaña del avión que aterrizó sin combustible por un error de conversión

Al menos dos muertos y 26 heridos en un accidente con más de 50 vehículos involucrados en Japón

El Servicio de Inteligencia de Ucrania reveló que la economía rusa está entrando en una fase de “caos controlado”

Científicos de Israel descubren el mecanismo que permite la regeneración del tejido tras un daño severo