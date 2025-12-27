Alianza entre INARIA y Taeda: capacitación en inteligencia artificial para el desarrollo tecnológico

Gustavo Gorriz, director de la editorial Taeda, junto a José Olano Melo, director de Estudios y Proyectos de INARIA (Fotos: Fernando Calzada)

En sus palabras de cierre, durante el acto por los 20 años de Taeda, Mario Montoto, presidente de la editorial Taeda, anunció un importante acuerdo con el Instituto Argentino de Inteligencia Artificial (INARIA). Ante la multitud que colmó el auditorio principal de La Rural, el empresario dio a conocer el convenio marco firmado entre las dos instituciones, que se traducirá en acciones conjuntas en el ámbito de la educación y la formación.

De hecho, ya se concretó una primera acción conjunta: durante la primera edición del Premio a la Inteligencia Artificial Ética y Sostenible, organizado por INARIA, Taeda se sumó al esfuerzo para reconocer y visibilizar proyectos de IA desarrollados en la Argentina.

Los inicios de la colaboración entre Taeda e INARIA

Para conocer más en profundidad sobre esta alianza estratégica, DEF dialogó con los protagonistas de esta articulación: Fabián Ruocco, director ejecutivo de INARIA; Gustavo Gorriz, director de Taeda y de la revista DEF; José Olano Melo, director de Estudios y Proyectos de INARIA; y Yanina Kogan, directora ejecutiva de la Fundación Taeda.

Yanina Kogan, directora ejecutiva de la Fundación Taeda junto a Fabián Ruocco, director ejecutivo de INARIA

Durante una charla distendida, las autoridades relataron cómo surgió el proyecto, cuáles son sus objetivos y cómo analizan el presente y el futuro de la inteligencia artificial en el país.

Cabe señalar que la colaboración entre Taeda e INARIA no comenzó con la firma de este convenio marco. “Esta es una historia que se remonta exactamente veinte años atrás”, recuerda Fabián Ruocco al evocar los primeros trabajos conjuntos entre la unidad de vinculación tecnológica CEDyAT, presidida durante varios años por Ruocco, y la revista DEF.

A comienzos de los años 2000, ambas organizaciones coincidieron en un proyecto tecnológico clave en los aeropuertos de Ezeiza, cuando se llevó adelante un relevamiento integral de los sistemas de cámaras de seguridad, en un contexto fundacional para la recientemente creada Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Las dos organizaciones cerraron un acuerdo que fomenta e incentiva el uso de inteligencia artificial en la región

A partir de esa experiencia inicial, se consolidó un vínculo profesional y personal entre Ruocco y Gustavo Gorriz, basado en una fuerte sintonía entre los temas abordados desde el periodismo especializado y las prácticas de innovación tecnológica desarrolladas desde CEDyAT.

Ruocco explicó que la asociación civil está respaldada por la Ley 23877 de Vinculación Tecnológica, una norma que impulsa la innovación en la Argentina. En ese marco, encontró en DEF “un interlocutor que se hizo eco de los temas que veníamos trabajando”, en un momento en el que la tecnología y la innovación comenzaban a ocupar un lugar central en la agenda pública.

Ese recorrido desemboca naturalmente en el debate actual sobre la inteligencia artificial, un tema que, según Gustavo Gorriz, atraviesa hoy todas las discusiones estratégicas. Advierte que existe una fuerte confusión entre lo que realmente es inteligencia artificial y otros desarrollos que suelen etiquetarse de ese modo.

Los desafíos detrás de los nuevos avances tecnológicos de la IA

Sin embargo, subraya que la IA plantea un desafío de una magnitud inédita. “Estamos frente a un problema que todavía no es mensurable”, afirma y agrega que, por primera vez en la historia, resulta extremadamente difícil hacer prospecciones.

La razón, explica, es la velocidad sin precedentes del cambio tecnológico. “El conocimiento se duplica cada once meses”, señala, y ese crecimiento exponencial impacta de manera transversal en ámbitos como la tecnología, la defensa, la geopolítica y las estructuras sociales.

Justamente de esa preocupación surgen las ideas que atraviesan el trabajo de Taeda e INARIA: la inteligencia artificial no puede pensarse como un problema aislado ni exclusivamente nacional. “Nadie se salva solo”, retoma Gorriz, recuperando un viejo eslogan que consideran plenamente vigente. En ese sentido, uno de los objetivos centrales es transformar este debate en un proyecto de alcance regional.

Con ese horizonte, la editorial y la Fundación Taeda comenzaron a trabajar la inteligencia artificial como un eje estratégico. Publicaron dos libros vinculados a la temática y profundizaron el intercambio interno hasta que advirtieron una oportunidad clara de colaboración. Por un lado, Taeda contaba con un recorrido sólido en el plano editorial y periodístico; por el otro, INARIA aportaba una trayectoria académica y técnica robusta.

La inteligencia artificial no puede pensarse como un problema aislado ni exclusivamente nacional

En la pandemia, Ruocco y Olano Melo, junto con otros equipos, impulsaron la creación de una red federal, llamada Vintecar 4.0, integrada por centros de investigación, espacios de trabajo y cámaras industriales y empresarias con fuerte anclaje territorial. No se trataba de una construcción teórica, sino de “la teoría puesta en práctica”.

Cuáles son los objetivos de INARIA y Taeda con este acuerdo

De esa experiencia colectiva, desarrollada entre 2020 y 2024, surgió INARIA como una evolución natural. A partir de allí, comenzaron a delinearse algunos ejes que consideran inevitables en cualquier escenario futuro. El primero de ellos es la capacitación. “Hay que capacitarse y hay que perderle el miedo”, aseguró el director ejecutivo de INARIA, aunque reconoce que los formatos también deben adaptarse: programas más cortos, pero con solvencia y excelencia académica.

José Olano Melo, director de Estudios y Proyectos, profundizó esta línea y explicó que, durante el año y medio de existencia que tiene INARIA, se desarrollaron cuatro diplomaturas en articulación con universidades públicas. En ese tiempo, además, se pusieron en marcha diplomaturas aranceladas que permitieron capacitar a cientos de personas en distintos puntos del país.

“Nadie se salva solo”, retoma Gorriz, recuperando un viejo eslogan que consideran plenamente vigente

Como segundo eje, Olano Melo señaló la asistencia técnica. “Hoy se capacita, pero después aparece la pregunta de cómo se implementa”, detalló el director de Estudios y Proyectos de INARIA y advirtió que uno de los grandes errores de la transformación digital fue “la debilidad en las consultorías y en el acompañamiento territorial”.

La tercera pata del proyecto apunta al diseño de iniciativas de alto impacto, especialmente en ámbitos donde la tecnología avanza más rápido que el Estado. El objetivo es recuperar el espíritu de la vinculación público-privada para abordar desafíos estratégicos como el uso de inteligencia artificial en el diagnóstico por imágenes, su impacto en la seguridad nacional, el desarrollo de fintechs, blockchain y nuevas herramientas de seguridad digital.

En este escenario, aparece una preocupación central: la brecha cognitiva. “Hace diez años, hablábamos de brecha digital. Hoy la diferencia pasa por entender o no entender qué está haciendo la inteligencia artificial”, advierte Olano Melo. Por eso, las formaciones de INARIA comienzan abordando tecnologías concretas, pero el objetivo final no es técnico, sino humano.

Recientemente, se llevó a cabo la primera edición del Premio a la Inteligencia Artificial Ética y Sostenible (Fotos: Fernando Calzada)

Entre los proyectos a futuro que están desarrollando INARIA y Taeda aparece la posibilidad de lanzar un programa ejecutivo para líderes, orientado a altos mandos del sector público y privado, autoridades de gobierno, CEO y tomadores de decisión, con una proyección tentativa para 2026.

“Estamos estudiando cómo implementarlo”, señaló Yanina Kogan. “El foco no estaría puesto en la operación técnica, sino en la comprensión estratégica de la inteligencia artificial y su impacto organizacional, político y social”, completó.

En paralelo, se proyecta una diplomatura destinada a mandos medios de municipios, provincias y organizaciones privadas, un segmento clave para traducir la estrategia en acción concreta. Finalmente, también se encuentra en revisión el Premio a la Inteligencia Artificial Ética y Sostenible. “Los proyectos de IA están evolucionando rápidamente y serán cada vez más complejos, por lo que habrá que repensar los criterios de evaluación”, concluyó Kogan.