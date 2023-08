Guía de Arte y Cultura: semana del 11 al 18 de agosto

ARTE

A 18 minutos del sol

La exposición A 18 minutos del sol aborda la observación astronómica y el acceso al espacio exterior como ejes para activar un diálogo entre la imaginación artística y la exploración científica. Se accede al espacio exterior desde tres perspectivas diferentes e interconectadas: la ciencia, las cosmologías indígenas y la espiritualidad. En torno de cada uno de estos centros de interés orbitan más de noventa artistas argentinos de territorios y generaciones distintas que establecieron conexiones profundas con las cosmovisiones del cielo, desde perspectivas y objetivos propios. La exposición propone una investigación abierta a lo largo de todo el territorio argentino, desde el Chaco salteño hasta la Patagonia, y toda la historia del arte de nuestro país, abarcando a artistas tanto históricos como contemporáneos, para entender cómo es el mapa que creamos, desde el sur, con el fin de acercarnos a las estrellas y sus reflejos.

La exhibición subraya los lazos populares, espirituales y científicos que vincularon la producción visual de nuestro territorio con las grandes preguntas sobre el espacio exterior, lo que ha dado lugar a una reescritura de las narrativas coloniales sobre la historia política y social de nuestros cielos. Tomando como eje fundamental la perspectiva indígena local, para la cual el cielo es un reflejo de la Tierra y viceversa, la exposición se sumerge en la potencialidad de sentir los cielos que nos cubren como una forma de entender el planeta en el que vivimos.

La muestra se puede visitar de 11 a 19 (sábados, domingos y feriados hasta las 20) hasta el 31 de diciembre.

*Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Av. San Juan 350.

____________________

Presencia, muestra retrospectiva de Martha Zuik

Presencia es el nombre del óleo de 1998 que habita la sala principal de esta muestra. Una de las cualidades de la presencia y a la que raramente reconocemos es la experiencia.

En este conjunto de obra elegida, que comprende el período desde 1966 a 2020 no podemos evitar reconocer la esencia de Martha Zuik. La obra se transforma según el paso de los años por sus vivencias y aprendizajes, pero es indiscutido que la obra le pertenece.

Al grupo se suman las esculturas, piezas en bronce o aluminio, que parecen sacadas de sus cuadros. Esculturas surrealistas de superficies rugosas y ásperas cuyos nombres nos resuenan. El Minotauro, Venus, Trasladando Mitos, parecieran llegar allí donde la forma se disuelve para no desaparecer totalmente.

Las obras trascienden al artista venciendo las limitaciones que imponen el espacio y el tiempo. En 2018 presentó sus dos últimos libros impresos en cuidadas ediciones. En uno de ellos agrupa sus pinturas al óleo y esculturas desde 1986 a 2018 y en el otro sus trabajos en papel desde 1952 a 2017.

Curaduría de Fernanda Akian y Marisa Barossi.

Todos los dias de 9 a 18 hs., hasta el 17 de septiembre.

*Palacio Raggio Moreno 502, CABA

________________

Víctor Delhez. Viaje al interior de un artista visionario. Archivo-taller en la Argentina

La muestra aborda tres series escasamente estudiadas hasta la fecha de la obra del artista belga residente en Chacras de Coria, Provincia de Mendoza. Tanto la serie de más de cien dibujos coloreados de índole fantástica, como los grabados dedicados a los habitantes de Chacras de Coria y las veinte ilustraciones realizadas para los cuentos ‘Las mil y una noches argentinas’, de Draghi Lucero, se presentan en esta muestra a través de un minucioso estudio de su archivo personal. Esto permite ampliar el conocimiento de su obra a partir de sus múltiples lecturas en las que destacan textos literarios, científicos, filosóficos o religiosos. También en el frondoso epistolario mantenido con sus interlocutores europeos encontramos pistas que guían nuestros abordajes. Finalmente, el objetivo de esta curaduría es poner al alcance del público la complejidad de un artista que, más allá de su extraordinario virtuosismo técnico, desarrolló un imaginario visual inédito para interpretar el mundo que lo rodeaba.

La muestra podrá visitarse lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 horas y sábado, domingos y feriados de 11 a 20 horas. Entrada general $100 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años entrada libre y gratuita. Miércoles gratis. Hasta el 21 de agosto

*Museo Sívori. Av Infanta Isabel 555.

____________________

Pintores de la Historia

Una exhibición donde podrán verse las obras de algunos de los pintores más importantes de la colección del Museo. Los óleos que la conforman representan acontecimientos centrales de la historia argentina y son parte del imaginario nacional. Se destacan entre ellas El Cabildo Abierto del 22 de mayo de Pedro Subercaseaux, La Capitulación de Salta, 1813 de Augusto Ballerini, La Revista de Rancagua, de Juan Manuel de Blanes y las pinturas de Cándido López sobre la Guerra de la Triple Alianza.

Muchas de esas imágenes son las que vemos cuando se busca información sobre hechos fundamentales de la historia argentina en los libros escolares o en internet. Y que, aunque fueron creadas varios años después de los eventos que describen o recrean, quedaron fuertemente asociadas con ellos en el imaginario colectivo.

Entrada libre y gratuita

*Museo Histórico Nacional. Defensa 1600 – CABA

____________________

Museo Fernández Blanco

Felipe V, Rey de España: Puesta en valor y Restauración de una obra emblemática

El retrato ecuestre de Felipe V producido en algún taller cusqueño a principios del siglo XVIII. Es el óleo de mayores dimensiones dentro del patrimonio del Museo Fernández Blanco. Las tareas de su restauración y puesta en valor comenzaron en el año 2022, enmarcadas en un momento muy especial de la institución: los festejos de los 100 años de su existencia. Los trabajos estuvieron a cargo del área de restauración del museo. Junto al óleo restaurado -que quedará expuesto en el pabellón principal del Palacio Noel- se presentan dos videos: uno con imágenes de la puesta en valor y restauración de la obra y el otro con detalles de su iconografía y contexto histórico.

La forma del tiempo: Esculturas de Cristina Piceda

Con curaduría de Alexis Minkievicz y producción ejecutiva de Marina Pellegrini, es una selección especial para los jardines del Palacio Noel de esculturas en mármol de gran formato realizadas por la artista en distintas etapas de su carrera desde los años 90 en adelante. De formas básicamente abstractas, líneas puras y sugerentes contrastes de materiales, las obras de Cristina Piceda hablan de un delicado equilibrio pero, al mismo tiempo, están dotadas de una enorme fuerza visual. Desde el 2000, la artista trabaja con la piel del mármol. Una piel herida, desgarrada y astillada. Primero hiere la superficie y con el afilado cincel golpea insistente mientras desgarra la primera capa de mármol convirtiéndola en astillas. En su proceso creativo, Piceda elige, una a una, cada esquirla y con ellas reconstruye una nueva y verdadera defensa.

Las muestras podrán visitarse lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 horas y sábado, domingos y feriados de 11 a 20 horas. Entrada general $100 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años entrada libre y gratuita. Miércoles gratis.

*Suipacha 1422 (CABA)

____________________

Sistemas de representación. Fotografía y democracia 1983-2023

A cuarenta años de democracia ininterrumpida, el Centro Cultural Kirchner presenta una exposición de proyectos fotográficos que permiten revisitar nuestro pasado cercano y comprender mejor el tiempo presente.

Sistemas de representación. Fotografía y democracia 1983-2023 propone un viaje por las últimas cuatro décadas a través de obras que giran en torno a diferentes situaciones políticas y sociales que atravesaron el país. Los reclamos por lxs desaparecidxs, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la guerra de Malvinas, el retorno a la democracia, el gobierno alfonsinista, lxs desocupadxs, el crecimiento del neoliberalismo y sus consecuencias para el pueblo argentino, la crisis del 2001 y el atentado a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina).

En un momento en el que crecen los discursos de odio, la violencia, el negacionismo y las posiciones extremistas que ponen en alerta los derechos conquistados, Sistemas de representación no solo es una conmemoración por los cuarenta años de democracia ininterrumpida en nuestro país, sino también un llamado a imaginar el futuro que queremos.

Miércoles a domingos en el CCK (Sarmiento 151, CABA), de 14 a 20. Hasta el 3 de septiembre.

___________

Tributo, muestra fotográfica internacional en el Palacio de las Aguas Corrientes

Exhibida en la Fotogalería a cielo abierto del Palacio de las Aguas Corrientes, y curada por el artista Alejandro Chaskielberg, la muestra reúne a 7 fotógrafos internacionales de Rusia, Países Bajos, Estados Unidos, Trinidad y Tobago y nuestro país, que con su mirada inquieta abordan diversos temas medioambientales y buscan generar conciencia para poder habitar un planeta más sustentable. En el marco de su programa AySA Cultura, Celine Frers, Helen Glazer, Nadia Huggins, Sergey Pesterev, Diewke Van Den Heuvel, Rodrigo Terrén y Sofía Lopez Mañan, logran un homenaje a través de fotografías que muestran su belleza y potencia en el vínculo generado entre las personas y su entorno natural.

*Fotogalería a cielo abierto del Palacio. Av. Córdoba, altura 1950, entre Riobamba y Ayacucho. Acceso libre y gratuito.

___________

Escenas contemporáneas

Un recorrido por la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, con más de 150 obras. Esta exhibición nos propone un acercamiento al arte argentino entre los años 60 hasta principios del siglo XXI.

De miércoles a domingos de 14 a 20 h - Hasta el 22 de octubre. En la Gran Lámpara. La exposición cuenta con audioguías. Las visitas guiadas tendrán lugar de miércoles a domingos a las 16:30 h. Sin reserva de entradas.

*CCK. Sarmiento 151

________________

Bestiario nacional. Criaturas del imaginario argentino

Una muestra organizada por la Biblioteca Nacional que propone reflexionar sobre las tradiciones nacionales, su sostenimiento y la pervivencia de los mitos en la actualidad.

Desde el principio de los tiempos, los relatos míticos —construcciones sociales y simbólicas— se convirtieron en la herramienta que encontró el ser humano para aprehender la naturaleza, explicarla y, también, dominarla. En ellos, los dioses —dadores de dones y castigos— ordenaban la vida de los pueblos. Las leyendas, en cambio, conformaron el repertorio de relatos construidos culturalmente, destinados a dar respuesta a hechos del entorno próximo y a los fenómenos de la naturaleza.

La muestra está estructurada en cinco regiones geográficas, en las cuales se destacan algunos de los seres mitológicos más emblemáticos: el Pombero, el Lobizón y el Yasí Yateré en el litoral, el Runa Uturunco y el Ucumar en el noroeste, las aves mágicas de cuyo, la Luz Mala y el Chancho de Lata en la pampa y los duendes de los bosques patagónicos, junto a otros seres que atraviesan todas las regiones y pueblan diferentes espacios, como el Mandinga, las brujas y la Mulánima, entre otros.

Se puede visitar hasta el 1º de octubre de 2023 en la Sala Juan L. Ortiz de lunes a viernes de 9 a 21 hs. y sábados y domingos de 12 a 19 hs. Entrada libre y gratuita.

Próximos recorridos: Viernes 21 de julio | 18 hs. /Martes 15 de agosto | 18 hs. /Martes 12 de septiembre | 18 hs.

*Biblioteca Nacional. Agüero 2502

_________________

Llegan al Bellas Artes los “Objetos coreográficos” de William Forsythe como parte de BIENALSUR

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta, del 27 de julio al 17 de septiembre, una serie de “Objetos coreográficos” del reconocido coreógrafo y artista visual estadounidense William Forsythe, como parte de la cuarta edición de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur (BIENALSUR).

Curada por Diana Wechsler, directora artística de BIENALSUR, en esta exposición temporaria podrán verse las instalaciones de Forsythe “City of abstracts” (Ciudad de extractos, 2001), un enorme videowall instalado en el hall central del Bellas Artes que propone la participación activa del público, y “Backwards” (Hacia atrás, 2018), que presenta en los Jardines del Museo una serie de bancos con texto grabado.

Desdibujando los límites entre la performance, la escultura y el video, William Forsythe (Nueva York, 1949) lanzó su serie de “Objetos coreográficos” en 1991, una invitación a los espectadores a conectar con su forma de moverse en el espacio y en relación con los demás. “City of Abstracts” es una de las obras más atractivas de la serie: cuanto más se mueve el espectador, más se distorsiona la imagen de la pantalla reproducida. Forsythe ha descrito la naturaleza interactiva de esta instalación con esta frase: “El público debe moverse o la obra no habla”.

Además, en los Jardines del Museo se exhibirán otras de las piezas participativas del artista, los “Backwads”, bancos de plaza intervenidos con instrucciones en inglés,

español y alemán.

En el Bellas Artes, las obras de Forsythe podrán verse, con entrada libre y gratuita, hasta el 17 de septiembre de 2023, de martes a viernes, de 11 a 20, y los sábados y domingos, de 10 a 20.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, Ciudad de Buenos Aires.

__________________

Energía Transformadora: transitar las fronteras entre artesanías, género y territorio

Se inauguró en el Centro Cultural Borges la exhibición Energía Transformadora: transitar las fronteras entre artesanías, género y territorio, producción conjunta entre el Palais de Glace – Palacio Nacional de las Artes y el Mercado de Artesanías Tradicionales e Innovadoras Argentinas (MATRIA). La muestra reúne arte-sanías y otras expresiones artísticas de distintas regiones del actual territorio argentino.

A partir de textiles de los pueblos Wichí y textiles y alfarería Mapuche, cerámicas Moqoit, cestería Qom, fileteados, orfebrería, diversas piezas de alfarería regional y otras manifestaciones, se busca señalar un saber que prioriza las prácticas sustentables, solidarias y comunitarias.

El objetivo es construir una reflexión colectiva y crítica sobre las nociones y categorías que circulan de manera hegemónica, revisitando la materialidad de las piezas y sus modos de hacer en la cosmovisión de los pueblos indígenas cuya práctica artesanal valora desde tiempos ancestrales el vivir la vida en plenitud, en armonía y equilibrio con los ciclos de la madre tierra.

Con la crisis ambiental y la destrucción de la biodiversidad, la práctica artesanal y otras expresiones artísticas se ponen en riesgo; los materiales escasean por el vaciamiento y la reducción voraz de los territorios. Al mismo tiempo, se pierden las memorias, los saberes y las expresiones identitarias de los pueblos. En ese contexto, las obras se manifiestan como un acto de resistencia a la lógica dominante, el racismo y las desigualdades.

Las obras también funcionan como un dispositivo que condensa capas de afecto, deseo, necesidad individual y social unidas por una sensibilidad común, procurando un lugar para el diálogo y la recuperación de la celebración, el territorio y los saberes heredados.

Los imaginarios de lxs artistas revisitan el pasado para proyectar un futuro en comunidad: repujados, textiles, cerámica y otras expresiones que también representan el empoderamiento de las personas marrones y migrantes.

Diseño expositivo: Nina Kunan. Curaduría: Roxana Amarilla, Graciela Elizabeth Bergallo, Emmanuel Franco y Marlene Wayar. Producción general: Paula Olivares por MATRIA y Carlos Oreste Badillo y Sol Mendoza por el Palais de Glace.

La exhibición se acompaña con la propuesta en la tienda MATRIA ubicada en el primer piso y en una de las vidrieras de la planta baja.

Hasta el domingo 27 de agosto de miércoles a domingos de 14 a 20 horas en el tercer piso del Centro Cultural Borges (Viamonte 525 CABA). Entrada libre y gratuita. Espacio amigable para personas con movilidad reducida.

____________________

Personæ, de Martín Sichetti

En su tercera exhibición en la galería, Martín Sichetti (Buenos Aires, 1973) vuelve sobre un universo cinematográfico que incorpora directores como Alfred Hitchcock y David Lynch, géneros como el fantástico, el terror, la ciencia ficción y el thriller, y estilos como el film noir.

Desde una mirada a la vez erudita y cinéfila, sus dibujos, collages, videos y performances, exploran el concepto de “persona” y sus diferentes sentidos, indagando sobre la identidad, la máscara social y las múltiples formas de ser e interactuar en el mundo.

Curaduría: María Fernanda Pinta

Horarios: lunes a viernes de 14 a 19 h. Otros horarios con cita previa. Entrada libre y gratuita. Cierre: sábado 9 de septiembre

* Hache galería. Loyola 32, Villa Crespo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

___________________

Revelaciones, de Cynthia Cohen

El jueves 17 de agosto se inaugura la muestra Revelaciones de Cynthia Cohen con la curaduría de Laura Batkis en MC Galería. El espacio fundado por María Calcaterra en Palermo Chico exhibe la producción actual de la artista, que refleja el estado de su percepción del mundo y el modo en que hoy concibe la vida y el arte.

Revelaciones busca trasladar al espectador a un plano metafísico a través de la proyección de las dinámicas internas de la artista. Es un viraje del Pop del consumo hacia un Pop metafísico, con rasgos del Camp y el Surrealismo por el uso de la extravagancia, el humor y el absurdo. Son relatos construidos a partir de imágenes y situaciones en un proceso creativo de asociación libre. Une de manera contradictoria diferentes elementos que provocan extrañamiento.

*MC Galería. José León Pagano 2649, Palermo. Horarios: Lunes a viernes de 11 a 19 hs

_____________

Premio Estímulo de Fotografía Francisco Ayerza 2023

El Centro Cultural Borges del Ministerio de Cultura de la Nación y la Academia Nacional de Bellas Artes invitan a la inauguración de la 20ª edición del Premio Estímulo de Fotografía Francisco Ayerza. Las obras de los veintidós fotógrafos y fotógrafas seleccionados se exhibirán en la sala Bon Marché del Centro Cultural Borges. Y, para celebrar que se cumplen 20 años del Premio, se exhibirán también obras ganadoras de ediciones anteriores.

La Academia Nacional de Bellas Artes organiza y otorga el Premio Estímulo de Fotografía Francisco Ayerza desde 2003. En esta edición, el jurado de selección estuvo integrado por Guadalupe Arriegue, Florencia Blanco y Juan Travnik y, el jurado de premiación, también por Blanco y Travnik, a los que se sumó Matilde Marín.

La exposición se podrá visitar de miércoles a domingo de 14 a 20h. La entrada es gratuita. Cierre de la muestra: 27 de septiembre

* Centro Cultural Borges. Sala Bon Marché, Pabellón III, segundo piso. Viamonte 525, Buenos Aires

___________

RETROPIA: no todo tiempo pasado fue mejor

Con la participación especial de la “Compañía Coral del Mundo”, el próximo viernes 4 de agosto, en Camargo 1020 (Villa Crespo, CABA) se presenta la muestra de artes plásticas “RETROPIA: no todo tiempo pasado fue mejor”, del artista Nix Ruo. La inauguración será a las 18hs junto a una representación musical que integrará sonidos, colores y movimiento, bajo un recorrido artístico holístico que interactúa entre la plástica y lo musical.

Curador: Maximiliano Florencio

La muestra se podrá visitar de manera gratuita durante todo agosto, de lunes a viernes de 15 a 19 hs (con cita previa),

*Camargo 1020-Espacio de Arte (Villa Crespo, CABA)

_______________

Pasión de Multitudes llega al Museo Histórico Nacional

Más de 100 camisetas de diferentes clubes y de la selección, pelotas, botines, copas, medallas, fotografías, videos, figuritas, partituras, credenciales, partes de antiguos estadios y varias sorpresas en una exposición imperdible sobre la historia del fútbol argentino desde sus inicios hasta la actualidad.

Un largo recorrido de camisetas históricas, comenzando con una usada en 1901 por los jugadores del club Alumni e incluyendo las que usaron en distintos equipos los grandes ídolos del fútbol argentino a lo largo del tiempo; camisetas importantes de la selección, desde la que usó Onzari para marcar un famoso gol olímpico en 1924 hasta una de Messi en el Mundial 2014 y otra de Lautaro Martínez en la Copa América 2021, pasando por todas las décadas y los Mundiales de 1978 y 1986; pelotas de tiento de 1890 y otras de distintas épocas; butacas de estadios míticos, y cientos de objetos más forman parte de la muestra Pasión de Multitudes.

El itinerario planteado comienza con los clubes británicos, el surgimiento del fútbol criollo, su popularización y el apogeo del amateurismo hasta 1931. Desde allí, con la llegada del profesionalismo, la historia se cuenta década por década.

Otra parte importante del recorrido estará dedicada al fútbol femenino: el primer partido data de 1913 y se jugó en la ciudad de Rosario; en 1991 se realizó el primer Campeonato de Fútbol Femenino de Primera División A, y en 2019 se concretó la profesionalización. Las camisetas de Betty García, una que vistió en el Mundial México 71 y otra en Racing Club en 1978, forman parte de la exhibición.

El recorrido tiene una sala especial dedicada al mito máximo del fútbol argentino: Diego Armando Maradona. Junto a camisetas y otros objetos pertenecientes al astro, un mural del artista maradoneano SanSpiga se convierte en uno de los selfie-points de la muestra.

La historia de las selecciones argentinas (incluyendo la exhibición de sus principales trofeos) también tendrán un sector específico dentro de la exposición, al igual que la relación del fútbol con la prensa, la política, y la cultura popular. También hay salas dedicadas a los estadios y los hinchas. Y se podrá ver un recorrido audiovisual por la historia del fútbol nacional.

Pasión de Multitudes estará exhibida durante más de ocho meses, en los que se desarrollará una nutrida agenda de entrevistas públicas, charlas, debates, proyecciones de material audiovisual y algunas otras sorpresas que irán presentándose oportunamente.

Hasta el 31 de agosto de 2023.

*Museo Histórico Nacional (Defensa 1600, CABA)

_________________

Reencarnaciones, de Ariel de Castro

La muestra es una selección de obras realizadas entre el 2021 y el 2023.

Se puede visitar desde el 11 de agosto a las 18 h hasta el 14 de septiembre del 2023.

* Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Julio A. Roca 812, San Miguel

_______________

Biopics, de Hernán Salamanco

Smart Gallery se complace en presentar BIOPICS, exposición individual del artista argentino Hernán Salamanco en la que presentará sus trabajos recientes. El proyecto se desplegará tanto al interior de la galería como en el espacio público. La naturaleza y nuestra relación con ella se encuentran en el foco de la exhibición, donde pájaros de escala monumental sorprenderán al público por las cualidades pictóricas con las que Salamco sorprende en cada unas de sus pinturas.

Inauguración: jueves 10 de agosto de 2023. Cierre: 12 de octubre de 2023. De lunes a viernes de 14 a 19. Entrada libre y gratuita

Texto y curaduría: Lara Marmor

*Smart Gallery. Av. Alvear 1580, PB.

________________________

Ficciones reales. BIENALSUR 4° edición

El Centro Cultural Kirchner y BIENALSUR presentan Ficciones reales en las salas del séptimo piso. La exposición convivirá simultáneamente con once proyectos en diferentes museos y espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires, e incluye una amplia selección de obras en las que se invita a revisar las formas en que la información se produce y circula, y contribuye a construir sentidos.

Más de 28 artistas y colectivos de Argentina, España, Alemania, República Checa, Chile, México, Francia, Perú e Italia buscan contribuir a la reflexión crítica sobre los relatos y su presunción de neutralidad. Entre los convocados se encuentran Marta Minujín, Antoni Muntadas, Roberto Jacoby, Harun Farocki, Tucumán Arde, la Sociedad de Amigos y Benefactores de las Artes de Cañada Rosquín y el Colectivo Etcétera, entre otros artistas locales e internacionales.

Ficciones reales promueve la reflexión sobre temas urgentes para la agenda global, como los ecofeminismos, las fake news, las narrativas políticas y las democracias. De este modo, contribuye a crear una cartografía global y una plataforma de pensamiento que durante todo el 2023 recorrerá más de 70 ciudades de 28 países con más de 400 artistas de todo el mundo.

Artistas en exhibición: C. Brambilla y Sociedad de amigos y benefactores de las artes de Cañada Rosquín, Adriana Bustos, Daniel Canogar, Jordi Colomer, Daniela Comani, Eduardo Costa, Roberto Jacoby y Raúl Escari, Declinación Magnética, Etcétera, Harun Farocki, Joan Fontcuberta, Dora García, Gabriel Garcilazo, Voluspa Jarpa, Fabio Kacero, Ali Kazma, José Luis Landet, Marta Minujín, Antoni Muntadas, Marie Orensanz, Daniela Ortiz, Liliana Porter, Cristian Segura, Tucumán Arde, Santiago Villanueva

Curaduría: Diana Wechsler y Benedetta Casini

La exhibición puede visitarse de miércoles a domingos, de 14 a 20 h. No se requiere reserva previa de entradas. Hasta el 29 de octubre

*CCK. Sarmiento 151

___________________

La Línea Piensa – Muestra 121: Tutti per Tutti (Ópera Bufa), de Carlos Masoch

El Centro Cultural Borges y la Fundación Luis Felipe Noé invitan a la inauguración de la muestra 121 de La Línea Piensa. En esta oportunidad, el artista Carlos Masoch expone Tutti per Tutti (Ópera Bufa). La muestra está compuesta por 150 dibujos y forma parte de La Línea Piensa, un proyecto creado por Luis Félipe Noé y Eduardo Stupía destinado a visibilizar a los artistas del dibujo de nuestro país.

Se puede visitar de miércoles a domingo de 14 a 20 h. Cierre de la muestra: 3 de septiembre

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525, Buenos Aires

______________________

Un paisaje para mí

Los museos guardan un patrimonio valioso que, paradójicamente, a veces se nos vuelve parte del paisaje cotidiano. Pero, ¿cuánto de nosotros va quedando en los espacios que habitamos?

Una mujer se detiene en esta composición: va a los detalles, a sus vivencias en ese lugar, un espacio que atesora parte de la historia de las artes pero también de la historia de quienes habitamos esta ciudad. En ese recorrido, redescubre una colección de arte universal, así como también otra íntima y personal. Solo necesitamos entrar, recorrerla y volver a encontrarnos con ella o con nosotros mismos.

Una obra de recorrido sonora y performática de Silvia Gómez Giusto y Aliana Álvarez Pacheco que dialoga con el Museo Nacional de Bellas Artes y sus alrededores. Una experiencia ficcional que fusiona las artes escénicas con la experiencia museística y las artes visuales.

Voz en off: Pilar Gamboa/ Performers: Mariela Puyol, Valeria Polorena, Lucas Minhondo/ Coreografía: Gustavo Lesgart/ Música original Sala Arte Argentino S.XIX: Axel Krygier/ Diseño Banda Sonora: Andina Music (Axel Stahler, Mauro Saini, Santiago Bargman, Santiago Reta)/

Vestuario: Jam Monti/ Programación: Mathias Gatti/ Imagen: Federico Lamas/ Dirección y Dramaturgia: Silvia Gómez Giusto y Aliana Alvarez Pacheco

Público: adulto (Apto +12)

Desde el 15 de agosto. Funciones : 15 de agosto, 17hs/ 25 de agosto, 17 y 19hs/ 1 de septiembre, 17 y 19hs/ 22 de septiembre, 17hs. Duración: 45 minutos

Entrada: $2500. Venta por la web Amigos del Bellas Artes.

*Se suspende por lluvia. Asistir 30 minutos antes de la función. Traer celular y auriculares. Se sugiere venir con calzado cómodo.

*Punto de encuentro: Sala Prisma, Amigos del Bellas Artes: Av. Figueroa Alcorta 2270

___________________

Diapausa. Obras en colaboración interespecies (2016-2019), de Virginia Buitrón

El Centro Cultural Borges del Ministerio de Cultura de la Nación invita a la inauguración de la exposición Diapausa, de la artista Virginia Buitrón que propone larvas de moscas como parte de su equipo de creación artística. El ciclo vital de las moscas se suma a la producción gráfica que es, a su vez, performática. La propuesta abre preguntas sobre la noción de autoría: ¿Quién es el creador o creadora de esta serie de obras gráficas?

Visitas: de miércoles a domingo de 14 a 20 h. Cierre de la muestra: 3 de septiembre. Entrada gratuita

* Centro Cultural Borges. Sala: de exposiciones temporarias 1, pabellón II. Viamonte 525, Buenos Aires

_______________

Devociones populares argentinas

La muestra busca dar cuenta del fenómeno de las creencias sagradas como una instancia primordial de la conformación de la cultura y la identidad nacional.

¿Qué tienen en común Ceferino Namuncurá, el Gauchito Gil, la Difunta Correa, el Maruchito o Pancho Sierra? ¿Cómo es concebible que convivan en un mismo arco de devociones la Pomba Gira, la Virgen de Itatí, el San La Muerte o la Pachamama? ¿Qué postula para la admiración piadosa a Tibor Gordon, a Gilda, a Maradona?

Con el nombre de devociones o canonizaciones populares, los pueblos insisten en constituir momentos fundamentales de su vida. La muestra hace énfasis en aquellas devociones que sobrepasan al culto canónico y también da lugar a las que ocupan un sitio en el panteón oficial y revisten un carácter masivo ineludible. A su vez, se trata de un muestrario de la bibliografía existente sobre la temática, un variopinto patrimonio atesorado por la Biblioteca Nacional, conformado por relevantes investigaciones académicas, así como por obras literarias regionales, publicaciones de sellos editoriales religiosos y folletos populares cuasi anónimos de venta habitual en santerías y festividades, entre otros.

Además de la exposición en la Sala Leopoldo Marechal, en la Plaza del Lector Rayuela va a estar emplazada una muestra llamada Santos y Santuarios, a cargo de Marcelo Huici, quien retrató diferentes escenas vinculadas a la vida popular y la creencia en santuarios, templos y cementerios de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires. Las fotografías están enfocadas, sobre todo, en los cultos profanos o no oficiales pero también en algunas de las manifestaciones de la creencia oficial como San Cayetano.

Hasta el 27 de agosto de 2023 en la Sala Leopoldo Marechal, de lunes a viernes de 9 a 21 hs. y sábados y domingos de 12 a 19 hs. Entrada libre y gratuita.

* Biblioteca Nacional. Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires

___________________

Manifiesto verde

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, anuncia la inauguración de la exposición Manifiesto verde. La exhibición forma parte del programa anual 2023 del Museo Moderno, El arte, ese río interminable.

En Manifiesto verde se pone de relieve el arte pionero de impronta ecológica creado a partir de los años ´60 por Nicolás García Uriburu y se propone un diálogo entre él y otros artistas argentinos cuyas obras reactivan el imaginario de la naturaleza.

“En este diálogo”, dice su curadora, Alejandra Aguado, “el rol de la pintora contemporánea Florencia Böhtlingk ha sido fundamental: a través de su conocimiento profundo de la selva misionera, territorio testigo de culturas fronterizas y saberes ancestrales, creó un extenso mural que vuelve una vez más sobre el color verde para afirmar la importancia de la naturaleza como caja de herramientas para la imaginación artística, y del arte como puntapié para repensar nuestro vínculo con la naturaleza”.

Participan también Luis Fernando Benedit, Melé Bruniard, Juana Butler, Feliciano Centurión, Nora Correas, Casimiro Domingo, Raquel Forner, Ricardo Garabito, Edgardo Giménez, Juan Grela, Aid Herrera, Lido Iacopetti, Marcelo Pombo y Juan Tessi.

Las obras que integran esta exposición fueron producidas entre la década de 1940 y la actualidad, y son una celebración del arte como herramienta fundamental para descubrir el vigor que caracteriza a la Tierra, al que los artistas acceden a partir de la observación minuciosa de sus entornos y de sus ejercicios pictóricos e imaginarios. En estas obras convergen la realidad y la fantasía: son visiones exuberantes donde humanos, flora, fauna, aire, agua y tierra conviven y participan de procesos de transformación e intercambio.

Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11:00 a 19:00. Sábados, domingos y feriados de 11:00 a 20:00. Martes: cerrado. Miércoles: entrada gratuita para público general. Hasta el 31 de diciembre.

Entrada general: $500 para visitantes residentes en Argentina. Reserva de entradas en museomoderno.org.

*Museo Moderno. Av. San Juan 350

______________________________

Cien caminos en un solo día

La exposición forma parte del programa anual 2023 del Museo Moderno, El arte, ese río interminable.

Para Cien caminos en un solo día, Luciana Lamothe (Mercedes, prov. de Buenos Aires, 1975) creó especialmente un paisaje suburbano monumental, sobre el que artistas argentinos de diferentes contextos, expresan las propuestas que irrumpieron durante la crisis económica de fines de 2001. La gran instalación de Lamothe aloja un conjunto de objetos, instalaciones, esculturas, videos, pinturas y fotografías, varias de ellas pertenecientes a la colección del Museo Moderno, y otras producidas para esta exposición.

La exhibición busca poner de relieve el contrapunto entre el desgarro y la reparación. En este sentido, su curadora, Jimena Ferreiro, explica “Son versiones de la ciudad –entre la destrucción y la reconstrucción– que señalan la rotura y la desarticulación, al tiempo que buscan refugio en el espacio doméstico y los encuentros inesperados en la calle. Desde esta mirada, una explosión puede ser también un estallido de color que transforma, por unos instantes, el paisaje seriado de la ciudad para volver el cielo fucsia y dar a sus cúpulas una composición como la del arcoíris.”

Los artistas participantes son Nicanor Aráoz, Daniel Basso, Facundo Belén, Belleza y Felicidad Fiorito, Diego Bianchi, Eugenia Calvo, Paula Castro, Cynthia Cohen, Tomás Espina, Mariana Ferrari, Dieqo Fiqueroa, Graciela Hasper, Carlos Herrera, Juliana Iriart, Irina Kirchuk, Martín Legón, Mariana López, Valentina Liernur, Tomás Maqlione, Verónica Meloni y Clorindo Testa, quienes investigan las posibilidades de un arte vital, urbano, dramático y lúdico que se alza por entre los escombros.

Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11:00 a 19:00. Sábados, domingos y feriados de 11:00 a 20:00. Martes: cerrado. Miércoles: entrada gratuita para público general. Hasta el 31 de diciembre

Entrada general: $500 para visitantes residentes en Argentina. Reserva de entradas en museomoderno.org.

*Museo Moderno. Av. San Juan 350

____________________

Alfredo Hlito. Una terca permanencia

El Museo Nacional de Bellas Artes inaugura el jueves 27 de julio, a las 19, la exposición “Alfredo Hlito. Una terca permanencia”, que reúne en las salas 37 a 40 del primer piso más de un centenar de piezas creadas en las últimas décadas de producción del artista argentino, con curaduría de la especialista María José Herrera.

La exposición ‒que podrá visitarse con entrada libre y gratuita hasta el 15 de octubre‒, gira en torno a la “efigie”, personaje icónico en la producción de Hlito (Buenos Aires, 1923-1993), que cobró protagonismo en pinturas, dibujos y textos creados desde la década de 1960 hasta sus últimos trabajos.

De martes a viernes, de 11 a 20, y los sábados y domingos, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, Ciudad de Buenos Aires.

__________________________

Breve Historia de la Eternidad

El Centro Cultural Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, presenta en salas Cronopios, J y C, la muestra colectiva Breve Historia de la Eternidad, que reúne obras de diferentes formatos de más de cuarenta artistas extranjeros y nacionales de gran trayectoria como Robert Mapplethorpe, Alejandro Kuropatwa, Ana Gallardo, Grete Stern, Nicola Costantino, Marcos López, entre otrxs.

La sala Cronopios va a alojar quince proyectos de instalación en gran formato (“site-specific”) de Matilde Marin, Luciana Lamothe, Santiago Viale, Ana Gallardo, Eduardo Basualdo, Marina de Caro, Eugenia Calvo, Nushi Muntaabski, Graciela Taquini, Andrea Alkalay y Gabriela Golder, entre otrxs.

En las salas contiguas J y C se podrán disfrutar de pinturas, esculturas, fotografías y dibujos de colecciones públicas y privadas, de artistas de la talla de Sophie Calle, Chiachio y Giannone, Alejandro Kuropatwa, Marcos López, Jorge Macchi, Robert Mapplethorpe, Grete Stern, Nicola Costantino y Adriana Lestido, por sólo citar algunxs.

Las obras abordan la idea de la plenitud como fuga a los ideales de una sociedad intolerante y opresiva. Daniel Fischer, curador de la muestra, la describe de este modo: “Con el poder de un rayo iluminado, rizomático y breve, las metáforas de la sala exponen e interrogan de manera elocuente, lo temporal y lo eterno”.

La muestra se podrá visitar con entrada libre y gratuita en los horarios del centro: de martes a viernes de 13.30 a 22 h, y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 h. Toda la programación está disponible en www.centroculturalrecoleta.org

*CC Recoleta. Junín 1930

________________________

A diez años de Marea Alta, Margarita Bali y Claudia Aranovich reeditan su genial megainstalación en Fundación Cazadores

A una década del estreno en el Centro Cultural San Martín, Fundación Cazadores exhibe, en una reversión, Marea Alta + Zona Hadal, la mega instalación inmersiva que impactó al público en el Festival Noviembre Electrónico de 2013.

Se trata de una obra coreográfica-visual de grandes dimensiones que conjuga el lenguaje coreográfico de Margarita Bali y el escultórico de Claudia Aranovich, con una composición musical del artista multimedial Gabriel Gendin.

Marea Alta se compone de grandes objetos marinos en un enorme espacio oscuro con zonas de arena, sobre los que se proyectan imágenes de figuras humanas en movimiento, dentro del agua, fusionadas con imágenes de especies del mar. En esta versión se suma Zona Hadal, un concepto a partir del cual se incorporan a la obra nuevas proyecciones. Hadal, en referencia al dios griego del inframundo Hades, significa en francés “lugar de la muerte” y representa la zona de aguas profundas del océano a más de 6.000 metros de profundidad, donde habitan especies que viven y habitan un tiempo casi detenido. Moluscos, crustáceos, peces abisales, especies híper resilientes con luminiscencia propia, gigantismo y larguísimos años de gestación.

La instalación plantea la idea de la evolución humana dentro de la vida natural del planeta, la vida orgánica que se destruye paulatinamente y los paraísos que perdemos irremediablemente, y a su vez y pese a todo, la resiliencia de la naturaleza.

El espectador podrá transitar todas estas escenas, en un recorrido que atraviesa las distintas proyecciones, mientras el sonido envolvente de Gendín acompaña y potencia la asombrosa atmósfera oceánica. Además, como parte de la muestra, se exhiben obras y producciones independientes de las dos autoras. Margarita Bali presenta Mujer oceánica, un torso sobre el que se proyectan algas, corales y medusas que aparentan arterias y órganos tramados con diseños orgánicos de vestimentas femeninas; mientras que Claudia Aranovich exhibe sus semiesferas en las que a través de las lupas incorporadas se vislumbran misteriosos mundos interiores de abismos oceánicos y bosques artificiales.

Desde el 11 de agosto hasta el 16 de septiembre, de miércoles a sábados de 16 a 20 hs.

*Fundación Cazadores (Villarroel 1438, CABA), con entrada gratuita.

___________________

Otra piel, de Walter Kerhart

El artista barilochense Walter Kerhart inaugura su primera exposición individual en CABA. ROSEUM Arte Contemporáneo los invita a la exposición del artista visual Walter Kerhart, el próximo miércoles 19 de julio a las 19 horas en Perón 1719, Dpto 7 “A”, CABA.

Kerhart llega a la ciudad de Buenos Aires, desde la Patagonia, con una muestra individual en donde expone una serie de pinturas en acrílico sobre tela de gran tamaño.

(La muestra podrá visitarse hasta el 4 de septiembre de 2023. Con cita previa escribiendo a info@roseumcontemporaneo.com) +54 9 11 3176 7116. info@roseumcontemporaneo.com/ www.roseumcontemporaneo.com

_____________________

Semiotopías II

La muestra propone un recorrido por la experimentación con distintas materialidades, soportes y técnicas, articuladas en torno a preguntas tales como: ¿Cómo se organiza el mundo artificial de objetos que nos rodean? Artistas: Nicanor Aráoz, Laura Benech, Asdrúbal Gómez, Yves Netzhammer y Sabrina Ratté.

Curaduría: Julieta Agriano

Inauguración: 13 de julio, 19 h. Del 13 de julio al 23 de septiembre 2023

*Espacio de Arte | Fundación OSDE. Arroyo 807, CABA Tel: 5371-6423

______________________

Rosario Murua

Durante el trayecto de una muestra, un conjunto de piezas encastrables se relacionan para erigir una estructura que irá definiendo su forma incierta y futura. Se trata de una organización viva, en proceso de expansión, que se metaboliza y despliega incorporando el espacio a sus dimensiones nunca definitivas.

La exposición reflexiona sobre un proceso de construcción donde se establecen reglas propias que dan continuidad a su desarrollo. Haciendo eje sobre la producción de las piezas, incorpora los errores, los repite, los encastra con las piezas primitivas y descubre un contexto que los incluye. En este sentido, se convierte en un espacio de experimentación y descubrimiento, donde el error y la imperfección devienen en oportunidad.

Curador: Guillermo Peloche

Hasta el 16 de septiembre. Lunes a sábados de 10 a 20hs. Entrada gratuita

*Activación muestra e/pxl_2: Sábado 2 de septiembre | 17 a 21 h: Taller-Charla sobre Arquitectura Metabolista (cupos limitados) + Visita guiada por la muestra (abierta al público) | 21 h . El taller girará en torno a los fundamentos de la arquitectura Metabolista, movimiento impulsado en Japón por un grupo de importantes arquitectos desde fines de los años 50, caracterizada por grandes escalas, estructuras flexibles y extensibles con un crecimiento similar al orgánico. A la vez, como actividad teórico práctica se imprimirán piezas destinadas a formar parte de la estructura exhibida en la muestra poniendo el foco en las posibilidades de esta novedosa tecnología de Impresión 3D.

Duración del taller: 4 horas | Visita guiada en la muestra a la finalización del mismo.

Impresora 3D y materiales incluidos. Taller con inscripción previa por cupos limitados. Escribir a: artistica@rojas.uba.ar asunto: Taller Rosario Murua. Especificar en el cuerpo del mail nombre completo y DNI. Convocatoria abierta para la visita guiada.

* Espacio entrepíxel: Av Corrientes 2038

________________

Dos exposiciones individuales en el Macba: Trans Humo de Pablo La Padula y Flow Flow de Daniel Joglar

Se presentan en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA), Av. San Juan 328, San Telmo, dos exposiciones individuales de artistas contemporáneos argentinos. En Trans humo, con curaduría de Eduardo Stupía, el artista y biólogo Pablo La Padula (Buenos Aires, 1966) ofrece un recorrido visual que remite al pasado de la humanidad y presenta vinculaciones con la ciencia por medio de la incorporación del humo. Por su parte, Daniel Joglar (Mar del Plata, 1966) brinda en Flow Flow una experiencia poética que invita a contemplar y reflexionar sobre la relación entre el espacio y la creación artística. Estas dos muestras exploran diferentes aspectos artísticos y conceptuales, fomentando la conexión entre la ciencia, la percepción del espacio y la poética de los objetos.

* El jueves 17 de agosto a las 18.30h se llevará a cabo en el MACBA “Desafíos y cruces del arte contemporáneo, un conversatorio con presencia de los artistas y el curador invitado, Eduardo Stupía. Actividad incluida dentro de la entrada al Museo.

Lugar: MACBA, Av. San Juan 328, CABA.

Horario: lunes a domingo de 12 a 19 h (martes cerrado) hasta el 15 de octubre. Entrada gratuita

________________

Una chacra, dos barrios y un Museo. 150 aniversario de Saavedra y Núñez

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires presenta la exposición Una chacra, dos barrios y un Museo. 150 Aniversario de Saavedra y Nuñez, organizado por MuseosBA en el Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra, Av. Crisólogo Larralde 6309.

Por los 150 años del nacimiento de los barrios de Saavedra y Núñez, el Museo Histórico Saavedra realizará una muestra homenaje a su historia, a sus vecinos y a todas las personalidades e instituciones que fueron y son parte de esta gran comunidad.

La muestra transita la historia del barrio, partiendo desde los orígenes de la ciudad en los que la familia Saavedra cumplió un rol fundamental, pasando por la fundación de la chacra de Luis María Saavedra y el museo que hoy funciona allí. La exhibición finaliza con un panorama de la actualidad de los barrios, sus personalidades destacadas, instituciones y tradiciones que hacen a la conformación de su identidad.

Con la colaboración de vecinos e instituciones, la muestra cuenta con objetos pertenecientes a la comunidad que se suman a una amplia variedad de piezas de la colección patrimonial del museo, ilustrando así el vínculo entre el museo y la comunidad de Saavedra y Nuñez. La exhibición será acompañada por diversas actividades y propuestas para distintos públicos como visitas guiadas a escuelas y público general, presentaciones de libros, el ciclo “El Saavedra le pone música al barrio” y ciclo de charlas y conferencias.

La muestra podrá visitarse desde el 11 de agosto, lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 horas y sábado, domingos y feriados de 11 a 20 horas. Entrada general $100 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años entrada libre y gratuita. Miércoles gratis.

_____________

Rodolfo Zagert y su “Homenaje” a Evita

“Homenaje” es el nombre de la muestra del artista plástico argentino Rodolfo Zagert, que se exhibe en la sala temporaria del Museo Evita.

Son obras en gran formato, entre perfiles y retratos de distintas épocas de Evita, plasmados en telas y acetatos, que realzan, según el propio artista, “la dulzura de sus expresiones”.

A través de esta muestra, Zagert trae al museo las visiones, aromas y experiencias que acompañan la selección de sus obras, tendiendo un nuevo puente entre Evita y quienes se detienen a contemplarla.

La muestra puede visitarse de martes a domingos, de 11 a 19 hs.

* Lafinur 2988.

_______________

Amorales. Un archivo de la prensa popular

Un archivo de la prensa popular, una aproximación al archivo del diario Crónica donde se guardan documentos de difusión de prensa muy relevantes: comunicados de la Policía Bonaerense, boletines del Frente de Liberación Homosexual, cartas, fotografías y sobres que exhiben distintos modos de nombrar.

Más de 3 kilómetros de papel conforman el archivo del diario Crónica, creado en 1964. En el año 2014, los 550 muebles archiveros que albergaron estos documentos llegaron a la Biblioteca Nacional para su conservación y digitalización con el objetivo de abrir su acceso a investigadores y público en general.

Las publicaciones de la editorial Sarmiento (el diario Crónica y las revistas Esto! y Así) funcionaron como verdaderas plataformas de difusión y visibilización de los activismos LGBTIQ+. Desde la entrevista pionera a los miembros del Frente de Liberación Homosexual en 1971 y la cobertura de las primeras marchas en Estados Unidos, hasta la difusión de las movilizaciones masivas en la década del 90 en Argentina, la prensa popular se hizo eco del crecimiento de estos movimientos. Aunque no sin contradicciones: muchas de estas noticias estaban repletas de estereotipos, ironías y estigmatización, y transformaban a las existencias sexodisidentes en mercancías informativas para el escándalo o el divertimento público.

*El viernes 11 de agosto a las 18:30 hs en el Auditorio David Viñas (Av. Gral. Las Heras 2555) se presenta En el nombre del pueblo: “¿Te acordás, hermana?”, una charla de Adriana Carrasco y Mayra Leciñana sobre cómo era ser una joven periodista de Crónica en los 80.

Hasta el 30 de diciembre de martes a domingos de 14 a 19 hs. Entrada libre y gratuita.

*Museo del libro y de la lengua (Av. Gral. Las Heras 2555)

____________

Diccionar

El viernes 21 de julio a las 19 hs. en la Sala Leónidas Lamborghini se inauguró la muestra Diccionar, organizada por el Museo del libro y de la lengua, una propuesta colectiva de artes visuales que ofrece doce perspectivas singulares sobre la idea de enciclopedia, entramadas en una totalidad múltiple y compleja.

Diccionar nace a partir de la decisión, o mejor, de la voluntad, de prolongarle la vida a una enciclopedia de los años 50, herencia familiar, conformada por doce pesados y gruesos tomos, con un destino final probable: su propio descarte. Y bien es sabido que todas las formas que puede tomar el descarte resultan indeseables, ruines e injustas ante tantos años de servicio y generosidad informativa ilustrada. En cambio, la heredera del tesoro no solo la rescató de tremendo final inmerecido, sino que imaginó un futuro posible para preservar su vida útil.

Para ello, debía desplegar una serie de rituales de pasaje para asegurar su propia transmutación: de diccionario enciclopédico a obra de arte colectiva. Para sobrevivir, debería cambiar de categoría y asumir su propia eternidad. Debería también abandonar su morada, esa biblioteca que tan bien le sentaba. La enciclopedia, que fue editada en México en 1950 y tuvo un gran alcance latinoamericano, consta de 10 tomos y 2 apéndices, con unas 500 mil entradas y unas 12 mil páginas, que incluyen más de 80 láminas a color, mapas, rotograbados y más de 20 mil ilustraciones en negro.

Este tesoro-fetiche, desmembrado, comenzó su pasaje a obra de arte al ser entregado a once artistas-chamanes más. Siendo la intervención la operatoria indicada para dicha tarea, cada artista la ejerció desde una lente sensible propia, materializando así un conjunto de singularidades que conviven sin esfuerzos, en una misma espacialidad.

Artistas expositores: Amelia Herrero, Silvio Fischbein, Irene Licia Marin, Patricia Szterenberg, Diego Cossettini, Carlos Kravetz, Néstor Goyanes, Karina Maddonni, Mónica Goldstein, Mónica Fierro, Myriam Jawerbaum y Florencia Salas.

Del 22 de julio al 30 de diciembre de martes a domingos de 14 a 19 hs. Entrada libre y gratuita.

*Museo del libro y de la lengua, Sala Leónidas Lamborghini (Av. Gral Las Heras 2555),

___________________

Premio Arthaus de Artes electrónicas

Hasta el 3 de septiembre, con entrada gratuita, en la sala 42 del segundo piso del Museo podrán verse las obras de Rodolfo Marqués, Gabriela Golder y Diego Alberti, quienes en mayo de 2022 fueron galardonados con el Premio Arthaus de esta especialidad.

El jurado estuvo integrado por María Teresa Constantin, directora artística de Arthaus; Andrés Duprat y Mariana Marchesi, director y directora artística del Bellas Artes, respectivamente; el investigador Jorge La Ferla; y la artista visual y docente de la Universidad Nacional de las Artes, Anahí Cáceres.

Visitas: de martes a viernes, de 11 a 20, y los sábados y domingos, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, Ciudad de Buenos Aires.

________________

El sendero alucinado del nahual, de Sebastian Fund

La Embajada de México en Argentina invita a la exposición “El sendero alucinado del nahual”, del artista argentino-mexicano Sebastian Fund, que estará abierta al público de lunes a viernes del 20 de julio al 15 de agosto de 2023, entre las 11:00 y las 19:00 horas. Entrada libre.

*Casa de la Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires - Av. de Mayo 575, subsuelo.

________________

Télam presenta la muestra fotográfica “Néstor Kirchner. La imaginación y el poder popular”

A veinte años del 25 de mayo de 2003, la Agencia Nacional de Noticias Télam presenta la exposición “Néstor Kirchner. La imaginación y el poder popular” en el Centro Cultural Kirchner. Se trata de un recorrido fotográfico y audiovisual que repasa los momentos emblemáticos de la presidencia de Néstor Kirchner, a través de una selección de imágenes históricas en las que se explora la figura mítica, humana y política del ex-presidente de la Nación Argentina.

La muestra estará disponible de miércoles a domingos de 14.00 hs. a 20.00 hs, en la sala 512 del piso 5 del CCK, hasta el 17 de septiembre.

*CCK. Sarmiento 151

_____________________

Un abrazo infinito. Fotografías de Leo Vaca

Un abrazo infinito nace de las palabras de Angelita al relatar el encuentro con su nieto Sebastián. Un abrazo infinito es el abrazo recibido por las Madres retratadas para este proyecto documental. Un abrazo infinito abrigará por siempre nuestros corazones.

A 40 años de la recuperación de la Democracia, se presentan 40 perfiles de las mujeres que cambiaron la historia de nuestro país. Un recorrido por La Argentina para retratar a las Madres y Abuelas en sus hogares, con sus objetos atesorados, en su intimidad.

Hasta el 16 de octubre. Horarios: Martes a jueves de 13 a 19 HS. Viernes, sábados y domingos de 13 a 21 HS. Entrada gratuita

*El Conti. Av. Del Libertador 8151

_______________________

Bienalsur en Muntref y Museo de la Inmigración

De las exposiciones participarán más de 30 artistas de 20 países, que reflexionarán en torno a la construcción de relatos, las utopías, la relación de los cuerpos con el espacio y las democracias, en el marco de la cartografía de la BIENALSUR 2023, que hasta diciembre recorrerá más de 70 ciudades de 28 países en cinco continentes junto a más de 400 artistas de todo el mundo.

El histórico hotel de los inmigrantes que durante la primera mitad el siglo XX albergó las oleadas transatlánticas que transformaron a la ciudad de Buenos Aires en una Babel cosmopolita y diversa, albergará ahora las muestras colectivas “Rompecabezas” y “(Sin) Límites”; y las instalaciones y exhibiciones “William Forsythe, Buenos Aires”; “Casas vacías no hacen ciudad”, de Colomer; “Sindemia, estallidos andinos”, de la chilena Voluspa Jarpa; y “Tribe Apex”, del neerlandés SMACK. Todas las muestras podrán recorrerse hasta el 31 de diciembre.

Co-curada por Wechsler y la italiana Benedetta Casini, la exposición colectiva “Rompecabezas” reúne a 22 artistas de Argentina, Brasil, Italia, Austria, Colombia, España, Estados Unidos, República Checa, Alemania, Croacia, Suiza, Perú y Cuba que con sus obras configurarán una posible lectura de la realidad latinoamericana.

De alguna manera “Rompecabezas” -una exposición conceptualmente muy ligada a la exhibición “Ficciones reales” que el 30 de julio se inauguró en el Centro Cultural Kirchner, KM 1.3 BIENALSUR-, “cuestiona, o pone en duda, la idea de objetividad: ningún punto de vista es inocente, todos venimos cargados con un contexto social, histórico, político y económico que interviene la mirada”, indica Casini.

La exhibición que reversiona el “Quebracabeza latinoamericano” de la emblemática artista brasileña Regina Silveira, reunirá piezas, entre otros, de Anna Bella Geiger, Ryts Monet, Agustina Woodgate, Jorge Macchi, Glenda León, Edgardo Rudnitzky, Harun Farocki, Ursula Biemann, Renata Poljak y Élodie Pong.

En diálogo con “Rompecabezas” se exhibirá la exposición “(Sin) Límites”, que, co-curada por Wechsler y el francés Etienne Bernard, convoca a los artistas Basma Alsharif, de Kuwait; Marianne Fahmy, de Egipto; Marcel Dinahet, de Francia; Ursula Biemann, de Suiza; y Alexandre Ponomarev, de Rusia; a deconstruir cierta noción de binarismo establecida en torno al término “límite”, imaginando mundos posibles más allá de la tensión de los opuestos: Blanco-negro, luz y sombra, natural-artificial, propio-ajeno, nativo-extranjero, divino-humano... la lista puede ser interminable.

“Casas vacías no hacen ciudad” será la primera exposición individual de Jordi Colomer (Barcelona, 1962) en la Argentina, uno de los más reconocidos artistas catalanes contemporáneos, que representó a España en la 57 Bienal de Venecia.

Lo que se verá en MUNTREF es el “Tríptico de las tradiciones inventadas”, tres registros audiovisuales de acciones colectivas orquestadas por Colomer en Noruega, España e Italia y aquí puestas en diálogo; el inédito “Abecedario argentino” que realizó con alumnos de quinto grado de la escuela pública Onésimo Legizamón de la Ciudad de Buenos Aires; y una reversión de su obra “X-Ville”, realizada con estudiantes del Profesorado Pueblos de América de la Villa 21-24, la más populosa de la ciudad.

El “Abecedario argentino” es un proyecto que Colomer desarrolló en el marco de la BIENALSUR a lo largo de dos años que lo llevaron tres veces a la Argentina para idear, junto a alumnos de primaria de la escuela Onésimo Leguizamón, letras y palabras de un abecedario propio, capaz de interpelarlos, “en oposición a la idea tradicional de que los estudiantes aprendan a partir de abecedarios hechos por adultos”, indica Casini.

Por otro lado, la chilena Voluspa Jarpa presentará la exhibición “Sindemia, estallidos andinos”. El término sindemia fue introducido en la década de 1990 en la medicina antropológica para describir dos o más epidemias secuenciales en una población, las cuales exacerban la carga de una enfermedad. La artista lo utilizará para analizar las manifestaciones sociales que ocurrieron entre octubre del 2019 y marzo del 2020 en Chile, momento en que gobiernos todo el mundo decretaron aislamiento social obligatorio a raíz de la pandemia de Coronavirus.

Co-curada por el italiano Eugenio Viola y Wechsler, “Sindemia” es un proyecto multimedia que incluye videos, piezas musicales, instalaciones, cartografías, animaciones, documentos, informes, testimonios, fotografías, pinturas y objetos; que fue galardonado en la edición inaugural del Premio de Arte Julius Baer para Artistas Mujeres Latinoamericanas, el primer premio de este tipo en Latinoamérica cuya misión es reconocer la investigación de destacadas artistas latinoamericanas.

___________________

Natur-e

El miércoles 28 de junio a las 18.30 horas se inaugurará la exposición Natur-e, del fotógrafo Alejandro Chaskielberg. Se puede visitar hasta el domingo 20 de agosto de 14 a 20 horas, en la Fotogalería y en el primer piso del Hall Alfredo Alcón.

El trabajo fotográfico de Alejandro Chaskielberg, quien expone por primera vez en la Fotogalería, fue realizado durante la pandemia de Covid-19, cuando se encontraba junto con su hija en la Patagonia argentina, donde decidieron realizar la cuarentena aislados en una pequeña casa en el bosque. La muestra invita a reflexionar sobre la naturaleza, la desbordada conectividad, la vida digital y su propia cotidianeidad. A través de sus fotos, el espectador se pregunta: ¿cómo se podría representar la naturaleza atravesada por el mundo digital? ¿qué colores tendría?

* Fotogalería del Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

__________

¿Cómo sentir? Diarios íntimos para el presente

La Casa Nacional del Bicentenario inaugura ¿Cómo sentir? Diarios íntimos para el presente, una exhibición curada por Nicolás Cuello que pone su foco en los lenguajes expresivos de la práctica artística en relación con la ambivalencia anímica que se implica en la experiencia conflictiva del presente. La exposición se podrá visitar hasta el 20 de agosto, de miércoles a domingos de 15 a 20 en la planta baja y primer piso de la Casa.

Tomando como referencia la potencia sensible del diario íntimo, en tanto artefacto de narración autoteórica que hace de sus páginas un espacio para la convivencia ambigua de sensaciones incoherentes, ¿Cómo sentir? reúne dibujos, site specifics, pinturas, esculturas, fotografías, textiles, instalaciones y videoinstalaciones de más de cuarenta artistas. Una selección de obras cuyas actitudes emotivas dialogan trazando acuerdos transitorios y conversaciones invisibles que pueden ser pensadas como una manifestación de rasgos comunes que permiten caracterizar de forma crítica la densidad del presente.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

______________

Las herramientas existen en los gestos de aquello que vuelven posible - PARTE II

Esta exposición colectiva y regional surge de la necesidad de preguntarnos por los modos de poner en común aquello que resulta urgente. Las curadoras – Guillermina Mongan, Alicia Valente y Leticia Barbeito Andrés – han invitado a siete colectivas del campo de la gráfica, de distintas ciudades argentinas y una de Montevideo, Uruguay, que trabajan desde perspectivas transfeministas y problemáticas socio-medioambientales, sexogenéricas, políticas de edición y activismos anticarcelarios, todas ellas activadas y sostenidas principalmente mediante procedimientos y herramientas gráficas.

Las distintas acciones, exhibiciones y actividades se podrán visitar de miércoles a domingos hasta el 27 de agosto. La entrada es libre y gratuita. Salas y Espacios: Sala Galería, Vidriera y Sala Norah Borges

* Centro Cultural Borges. Viamonte 525

_______________________

Ficciones

El Centro Cultural Borges presenta la muestra Ficciones, dedicada a uno de los más célebres libros de cuentos de Jorge Luis Borges.

Ficciones reproduce, desde el título, la ambiciosa modestia con que Borges presentó los cuentos más famosos y representativos. La muestra propone un recorrido por algunos de ellos. Hay un museo sobre Tlön, el mundo imaginario que amenaza reemplazar el verdadero desde el horror de una enciclopedia; un mapa para dilucidar un crimen que se oculta en los puntos cardinales; una geometría infernal para representar la biblioteca infinita; nuevas variantes del tema del traidor y del héroe y dos versiones de la historia de un destino literario.

La exposición se despliega en el Pabellón I del segundo piso del Centro Cultural, en cuyo centro se encuentra una biblioteca con anaqueles abiertos al público donde el visitante puede leer la obra de Borges, además de una nutrida selección de títulos y autores leídos por el propio Borges, o que han escrito sobre él y su obra, entre muchos otros.

Abierto de miércoles a domingos de 14 a 20 h. Entrada: gratuita

*Centro Cultural Borges, Pabellón I, 2° piso. Viamonte 525, Buenos Aires

_________________

Las marcas de la Frontera

Más de la mitad del espacio que hoy integra Argentina nunca fue conquistado por los españoles. Distintos pueblos indígenas mantuvieron su soberanía sobre grandes extensiones en el Chaco, sur de Cuyo y en Pampa-Patagonia hasta que el Estado argentino ocupó esos territorios por la fuerza en las últimas décadas del siglo XIX. Las fronteras fueron entonces una presencia fundamental en la historia nacional. El museo cuenta con piezas valiosísimas que hablan de las relaciones, violentas y pacíficas, que se dieron en ellas.

Las marcas de la Frontera se suma como un nuevo eje a la exhibición Grandes Éxitos con una serie de objetos de origen indígena, otros relacionados con su conquista y representaciones artísticas que se han hecho sobre ellos.

La curaduría de este eje se hizo a partir del proyecto interdisciplinario “De los ex territorios al Museo Histórico Nacional: abordajes provinciales y valorización de colecciones con foco en el proceso de expansión estatal” entre el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH) y el MHN.

La exhibición es uno de los primeros resultados de ese proyecto CONICET. El trabajo implicó una revisión y enriquecimiento del inventario, la digitalización 3D de algunas piezas de la colección del museo y el montaje.

*Museo Histórico Nacional - Defensa 1600 – CABA. Entrada libre y gratuita

___________

Mariano Pagés (1922-2009). Una vida por la escultura

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires presenta la muestra Mariano Pagés (1922-2009). Una vida por la escultura, organizado por Museos BA. La exposición recorre su producción entre los años 1970-2004, donde se han seleccionado obras fundidas en bronce y tallas en madera que brindan al espectador un panorama de la gran obra del célebre y talentoso escultor argentino.

Sus temas abordados fueron la mujer, la maternidad, grandes personalidades de la cultura y la mitología, entre otros. Fue un trabajador incansable en el campo del arte no solo como artista galardonado en repetidas ocasiones por su magnífica labor y aporte a la escultura argentina sino también por su legado en educación como profesor en las Escuelas de Bellas Artes de Buenos Aires, Mendoza y San Juan.

La exhibición podrá visitarse lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 horas y sábado, domingos y feriados de 11 a 20 horas. Entrada general $100 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años entrada libre y gratuita. Miércoles gratis.

*Museo de Esculturas Luis Perlotti, Pujol 644

___________________

Agosto en el Bellas Artes

Durante agosto, entre los recorridos por la colección permanente, podrán disfrutar de “Imperdibles, increíbles e inolvidables”, para conocer los “Highlights” que no pueden dejar de conocer en su visita al Bellas Artes. Además, este mes vuelve el ciclo “Detrás de la superficie: Historias de mujeres expuestas”, donde se analizarán piezas del acervo creadas por Rosa Bonheur, Berthe Morisot, María Obligado, la obra “Tafá (India fueguina)” y Juana Romani.

“Desafíos del siglo XX”, en tanto, es un nuevo recorrido guiado por las obras pertenecientes a las primeras vanguardias artísticas, mientras que “El arte de los antiguos pueblos andinos” ofrece una aproximación a la cosmovisión del noroeste argentino. Por su parte, en “Momentos claves”, se analizan pinturas de Jules Joseph Lefebvre, Édouard Manet, Edgar Degas, Paul Gauguin y Vicent van Gogh, Gustave Courbet, así como esculturas de Auguste Rodin y Louis-Ernest Barrias.

Continuando con las actividades accesibles que ofrece el Museo todos los meses, durante este mes se realizarán visitas guiadas en Lengua de Señas Argentina (LSA) por la exposición “Alfredo Hlito. Una terca permanencia”. Y destinados a personas ciegas o con baja visión, se programaron recorridos para descubrir las esculturas de Auguste Rodin, que invitan a conocer quiénes son los personajes representados y por qué sus rasgos se perpetuaron en el mármol, el bronce o el yeso. Una estimulación de la percepción mediante el relato y el tacto.

Con la idea de acercar a chicas y chicos al Bellas Artes, se realizan nuevos encuentros de los ciclos “¿Dónde viven las historias”, con narraciones de cuentos a partir de obras de la colección; “Animales superpoderosos”, un recorrido participativo por las salas de arte de los antiguos pueblos andinos; y “El misterio del salón geométrico”, para descubrir el arte del siglo XX.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. Libertador 1473. Entrada libre y gratuita. Punto de encuentro: hall central.

__________

Acrilia, de Ana Rascovsky

ACRILIA es una instalación de la arquitecta multifacética Ana Rascovsky con curaduría de Máximo Jacoby. La muestra se podrá visitar de miércoles a domingos desde el 18 de mayo hasta el 13 de agosto, en la sala de Exposiciones Temporarias del 2°piso del Centro Cultural. La entrada es libre y gratuita.

Una serie de instalaciones, desplegadas en el espacio en mesas y paredes, agrupan maquetas realizadas en acrílicos cortados con láser que forman escenas conectadas entre sí con una fábula como narrativa que el espectador va a explorar a medida que recorre la sala. Los visitantes descubrirán que ACRILIA está integrada por escenas mágicas y tenebrosas donde adentrarse: Bosque encantado, Bruma, Migraciones, Inundación, Circo, Zoológico, Parque de diversiones, Trampa y Fiesta de Hongos.

Visitas: miércoles a domingos de 14 a 20 h. Sala Exposiciones temporarias, 2° piso

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525, Buenos Aires

__________________

Buenos Aires en imágenes, del río a la ciudad

Muestra en el Museo Histórico Saavedra. El museo puede visitarse los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h, y sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Entrada general $100 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años entrada libre y gratuita. Miércoles gratis.

_____________

León Ferrari en el Bellas Artes

Primera exposición individual que el Museo Nacional de Bellas Artes le dedica al artista argentino León Ferrari (1920-2013).

Esta muestra antológica, organizada junto a la Fundación Augusto y León Ferrari Arte y Acervo (FALFAA), y con curaduría de Cecilia Rabossi y Andrés Duprat, presentará cerca de 250 obras, entre las que se incluyen dibujos, tintas, collages, grabados, objetos, heliografías, planos y cerámicas del período 1960-2011, procedentes de la colección del Museo, de la colección de la familia Ferrari y de la FALFAA.

Además, en la sala, se proyectará de forma continua el documental “Civilización” (2012), dirigido por Rubén Guzmán, que recorre las ideas del artista y su producción a través de material de archivo inédito, entrevistas exclusivas y el registro audiovisual de Ferrari mientras realiza una obra original especialmente para este filme.

Como parte de la muestra, también se exhibe la escultura lúdica “Berimbau” al aire libre, en los jardines detrás del edificio del Museo.

Hasta el 13 de agosto de 2023, de martes a viernes, de 11 a 20, y los sábados y domingos, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.

* Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, Ciudad de Buenos Aires.

________________

Muestras visuales en El Cultural San Martín

Acceso libre y gratuito de jueves a domingos de 15 a 21.

-¿Qué estás mirando?, de Pabli Stein. En los últimos años Pabli Stein articula sus proyectos en una continuidad secuenciada. Un flujo de acciones se convierten en episodios y profundizan aspectos de su trabajo. En este caso la fantasía oximorónica que encierra la imágen del Real Fake (3), cobra escala monumental y toma la fachada de El Cultural San Martín. La apropiación de la moda de alta costura revisa su imaginería, pero también el imaginario que produce y en el que participamos. Se evidencia la forma de mostrar y ocultar sus dispositivos e imágenes para producir valores y sesgos..

-Otras formas, otros mundos, de Mirtha Bermegui. Topografías efímeras donde el azar configura volúmenes y ritmos que dan cuenta de una representación inestable. Formas desconocidas que se relacionan entre sí y despliegan la fuerza de lo múltiple. Se trata de una misma superficie de inscripción que se bifurca, se quiebra, asciende y se pliega en fugaces acontecimientos. Seguir la forma, recorrerla en su devenir, querer atrapar sus luces, es la ilusión del arte, cuyo reflejo ilumina la posibilidad de transfigurar el misterio de lo desconocido en universos impredecibles.

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551, C. A. B. A.

_______________

Nuevas muestras de visuales en el Recoleta

Apertura: martes 15 de agosto | 18 h

Desde ese día se podrán visitar la XIII Bienal de Arte Sacro Contemporáneo, que reúne obras de distintos formatos que abordan el tema de lo sagrado; las instalaciones “Paramnesia, la doctrina de los ciclos: La casa de fuego / La casa en llamas”, de Leila Tschopp y “Paramnesia, la doctrina de los ciclos: La memoria del agua / La memoria sin fin”, de Paula Senderowicz, que dialogan entre sí y reflexionan sobre el fenómeno de la percepción y la memoria. Finalmente, se podrá recorrer la muestra “Desmadres. Imágenes del desborde”, compuesta por obras gráficas de 50 artistas latinoamericanos creadas a partir de textos de 50 escritores latinoamericanos.

Las muestras se pueden visitar, desde el jueves 15 de agosto a las 18 horas, en los horarios habituales del centro cultural: martes a viernes de 13.30 a 22 h, sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 h.

La entrada es libre y gratuita. Para más información: http://www.centroculturalrecoleta.org/

*CC Recoleta. Junín 1930

______________________

Qué cosa, la poesía visual?

La exhibición Qué cosa, la poesía visual? presenta una amplia selección de obras históricas y contemporáneas en las que se exploran las posibilidades del lenguaje y de la palabra.

Con curaduría de Guillermo Daghero y diseño expositivo de Anna Ferrari, la muestra reúne textos visuales y sonoros de poetas y artistas de Argentina, Chile y Brasil, así como parte de un valioso archivo de poesía visual argentina. Cada una de las obras es una forma de experimentación con el uso del lenguaje, donde la palabra puede concebirse como una imagen, como el registro de una acción, como un juego o simplemente como una forma.

La exhibición, que ocupa las salas del sexto piso, ensaya una posible síntesis de una historia local de la poesía visual, a la vez que una revisión del trabajo de quienes años atrás experimentaban con el lenguaje, a veces con palabras o escapando de ellas por medio de la invención poéticamente libre. Hoy esas exploraciones del pasado se reúnen en el espacio de las salas con prácticas contemporáneas en las que se pueden leer, escuchar y entrever textos que en su materialización encuentran y actualizan la cosa visual de la poesía.

Hasta el 1 de octubre, de miércoles a domingos, de 14 a 20 h. La actividad es gratuita y no requiere reserva previa.

Artistas: Ezequiel Alemian, Archivo Vórtice, Geraldine Blas, Hernán Camoletto, Ricardo Carreira, Lenora de Barros, Augusto de Campos, Claudia del Río, Mirtha Dermisache, Lucas Di Pascuale, Carlos Estévez, Rosana Fernández, León Ferrari, Belén Gache, María Gamarra, Magdalena Jitrik, Jorge Macchi, Emiliano Miliyo, Leticia Obeid, Huenú Peña, Jorge Santiago Perednik, Juan Carlos Romero, Gisella Scotta, Carlos Soto-Román, Hugo Vidal, Edgardo Antonio Vigo, Ivana Vollaro.

*CCK. Sarmiento 151

___________________

Fulguraciones

La exposición de Renata Schussheim continúa en forma parcial. En la cúpula vidriada de la Plaza de las Artes, nadan en el aire nueve escultóricas atletas que en su danza aérea, ingrávida y silenciosa forman una espiral áurea, que remite a aquellas descritas, siglos atrás, por Leonardo de Pisa conocido también como Fibonacci.

*CC Borges. Viamonte 525

__________________

Se inaugura la muestra 50 años de Triste, solitario y final y Héctor Olivera presenta No habrá más penas ni olvido

El viernes 4 de agosto a las 18:30 hs se inaugura la muestra 50 años de Triste, solitario y final, que homenajea la primera novela de Osvaldo Soriano, en el Hall del 3º piso de la Biblioteca Nacional, con la proyección de la película No habrá más penas ni olvido en el Auditorio Jorge Luis Borges. La película será presentada por su director Héctor Olivera.

A 50 años de la publicación de Triste, solitario y final de Osvaldo Soriano, la Biblioteca Nacional organiza una muestra que recupera aspectos vinculados al primer libro del escritor argentino, a través del acervo de la institución: artículos de Soriano en La Opinión y Satiricón sobre el Gordo y el Flaco, Raymond Chandler y su detective Philip Marlowe, la historieta de Sanyú publicada en SuperHum®, la primera edición de la novela en Corregidor y la edición francesa con prólogo de Julio Cortázar, entre otros.

Curador: Tomás Schuliaquer

En el marco de 50 años de Triste, solitario y final, entre agosto y septiembre se realizarán un conjunto de actividades vinculadas a las otras novelas del autor, la influencia del policial negro en su escritura y la relación de sus libros con el cine y el fútbol.

Hasta el 1 de octubre de 2023 en el Hall del 3º piso de la Biblioteca Nacional de lunes a viernes de 9 a 21 hs. y sábados y domingos de 12 a 19 hs. Entrada libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires

________________

Torino: el gran auto argentino

Tecnópolis, en coproducción con YPF, inauguró una exposición con siete modelos del auto emblema de la industria nacional, junto a material audiovisual y archivo histórico. El Torino es un ícono de la fabricación automotriz argentina. Fue uno de los máximos exponentes logrados a partir de un proyecto productivo de país, resultado de un destacado impulso industrialista.

La muestra revela la importante historia del Torino como símbolo del automovilismo argentino, el enfoque innovador en términos de diseño, mecánica y tecnología; y expresa el legado y la importancia de la industria automotriz argentina. Fue presentado en el mercado argentino por Industrias Kaiser Argentina a inicios de 1967 y entre 1967 y 1982 se convirtió para muchos en un auto excepcional, tanto por su diseño como por sus prestaciones mecánicas.

En la muestra se exhiben siete Torinos y material audiovisual, fotográfico, afiches y misceláneas vinculadas al Torino.

La muestra podrá visitarse hasta el 27 de agosto, con entrada libre y gratuita.

*Tecnópolis. Juan Bautista de la Salle 4601 · Av. de los Constituyentes 1908

___________________

Tesoros del Zorzal

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires presenta la muestra Tesoros del Zorzal, organizada por MuseosBA en el Museo Casa Carlos Gardel, que exhibirá parte de su acervo cultural y patrimonial a veinte años de su creación.

Esta exhibición reúne una serie de fotografías históricas que muestran aquella vida en el Abasto. También documentación perteneciente al cantor José Razzano, al compositor Salvador Mérico y al periodista Luis Angel Formento, diarios originales de la época y fotos de la colección de Ángel Olivieri.

Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 horas y sábado, domingos y feriados de 11 a 20 horas. Entrada general $100 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años entrada libre y gratuita. Miércoles gratis.

* Museo Casa Carlos Gardel. Jean Jaurès 735

____________________

Télam en Tecnópolis celebra los 40 años de democracia con dos muestras audiovisuales

Tecnópolis vuelve en vacaciones de invierno y celebra los 40 años de democracia bajo el lema “Vivir la potencia de lo colectivo”. Télam llega a esta edición con dos propuestas: una muestra de fotos del archivo de la agencia sobre las marchas y la participación ciudadana: “40 años: la democracia que supimos construir” y la primera experiencia 360 en la Argentina sobre los 59 viajes del papa Francisco. Dos espacios que serán parte de la mega muestra de arte, ciencia y tecnología que se llevará adelante hasta el 27 de agosto.

La muestra de fotos “40 años: la democracia que supimos construir” es una instalación con pasajes sonoros, que reconstruye las principales luchas que contribuyeron a apuntalar y reivindicar la democracia argentina a través de una serie de fotos del archivo de la agencia Télam tomadas por sus reporteros y reporteras gráficas en estas últimas cuatro décadas. Una selección que dialoga con nuestra memoria y recorre la historia democrática reciente.

“Papa Francisco: el argentino del mundo” se trata de una exposición multimedia que propone un recorrido por los viajes que Francisco ha hecho por 59 países, desde grandes potencias mundiales hasta países pequeños en vías de desarrollo.

Durante las vacaciones de invierno el parque abrirá de miércoles a domingos de 12 a 19. Del 3 al 27 de agosto, abrirá los jueves y viernes de 10 a 18 -para visitas de escuelas y público general- y los sábados y domingos de 12 a 19 h. La entrada es libre y gratuita.

*Tecnópolis. Juan Bautista de la Salle 4601 / Av. de los Constituyentes 1908

________________

Actividades en el Museo Moderno

-Trama. Taller anual de experimentación artística para adultos

Trama es el nuevo taller anual de arte para adultos del Museo Moderno, un laboratorio de creación sensible y aprendizaje mutuo. En este espacio, indagaremos en la colección del museo y en el universo ilimitado de la práctica artística contemporánea. Construiremos, desde la observación y el propio hacer, un encuentro de exploración colectiva. No requiere conocimientos previos. Todos los viernes, de 17 a 19 h. Sala Supervielle (1er piso). Actividad presencial con inscripción previa

-Las orillas. Grupo de cartografía colectiva. Proyecto deriva y mapeo del barrio de San Telmo y sus contornos.

Coordinada por el colectivo de urbanistas y activistas ambientales m7red, la propuesta cuenta con la participación de personas mayores de la Residencia Balcarce, así como vecinas, vecinas y otras personas interesadas por el pasado y el futuro de la convivencia entre culturas y naturalezas del medio más cercano.

A través de conversaciones, paseos y prácticas de documentación artística lo que se pretende es hacer visible aquello que la cartografía muchas veces no alcanza a representar: el barrio y sus habitantes -humanos y no-humanos-, como la suma de cada paso, parada y eventual encuentro.

Reuniones quincenales en el Museo y en el territorio. Actividad presencial sin inscripción previa. Para más información: comunidades@museomoderno.org

-Escuela de pintura. Una experiencia artística de aprendizaje colectivo.

La Escuela de pintura es un espacio de taller que nació después de la pandemia, tras un proceso de escucha y diálogo mediado por propuestas artísticas con las residencias, centros de jubilados y otros espacios de encuentro para personas mayores de la Comuna 1 de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta experiencia busca crear un ambiente de participación, donde aprender es familiarizarse con técnicas y materiales, pero también animarse a incorporar lo que puede enseñarnos el otro. Todos los miércoles, a las 15 h. Sala Supervielle. Actividad gratuita y presencial sin inscripción previa

Para más información, escribí a comunidades@museomoderno.org

*Museo Moderno. Av. San Juan 350 (CABA)

::::::::::::::::::::

DANZA

Mamá Peluda

Mamá Peluda lleva a escena a una mamá que se divide en tres. Tres cuerpos de madres que hacen todo lo posible para mantenerse en pie y llegar al final del día. Madres que corren para escapar de los mandatos y las exigencias de ser “buenas madres”. Madres que aman a sus hijos y a la vez huyen de ellos.

Mamá Peluda se siente culpable, las expectativas son altas y la paciencia es corta. El pelo crece y el cuerpo se ve fragmentado. Mamá Peluda se contorsiona, se divide, se multiplica y pierde la noción del tiempo. Ya no sabe quién es ni cuántas son. Sólo sabe que ser madre no tiene vuelta atrás; la existencia se modifica para siempre.

Madre hay una sola, pero ¿cuántas mujeres tiene que ser una madre hoy para llevar adelante todo lo que tiene que hacer?

La pieza interpretada por las bailarinas Lola Capua, Cecilia Capuzzello y la propia Marisa Villar, codirigida junto a Estela Cristiani, propone una mirada profunda sobre la maternidad.

Funciones: viernes de agosto a las 22h. Localidades $3000, descuento jubilados y estudiantes $2500 disponibles en Alternativa y en boletería del teatro.

* Espacio Callejón (Humahuaca 3759, CABA).

___________________________

El Ballet Estable del Teatro Colón presenta un programa mixto integrado por las obras Suite en Blanc y Windgames

Bajo la dirección de Mario Galizzi, el Ballet Estable del Teatro Colón presentará a partir del domingo 6 de agosto a las 17:00 horas, un doble programa compuesto por las obras Suite en Blanc con música de Édouard Lalo y coreografía de Serge Lifar y Windgames con música de Tchaikovski y coreografía de Patrick De Bana. La dirección musical será del maestro Jan Latham-Koenig al frente de la Asociación de Profesores de la Orquesta Estable del Teatro Colón. Y la participación especial del bailarín invitado Davide Dato (Wiener Staatsoper).

Las seis funciones serán el domingo 6 de agosto a las 17:00 horas y continuando los días martes 8, jueves 10, miércoles 16, viernes 18 y martes 22 de agosto a las 20:00 horas.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 09:00 a 20:00 horas y domingos de 09:00 a 17:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628

_______

Todo lo que desaparece

La obra aborda un gran tema: “las muertes”, que a la vez reúne en sí a otros temas como el tiempo, los vínculos, la fe, los cuerpos y las ausencias. La muerte de cada día, de cada vínculo, de cada deseo, de cada pensamiento, de cada ilusión. Aquellas que solo nos dejan lugar para las evocaciones e imponen a la memoria el terrible compromiso de sujetar los lazos que nos unen a lo que comienza a dejar de existir. ¿Cuándo desaparecen los recuerdos? ¿Cuáles son las estrategias que utilizamos para sostener lo que desaparece? ¿En qué parte de nuestros cuerpos llevamos a nuestros muertos?

De David Señoran

Funciones: sábados a las 21hs Entrada por Alternativa

*Aérea Teatro (Bartolomé Mitre 4272, CABA)

___________________

El Ballet Folklórico Nacional y Compañía Nacional de Danza Contemporánea Junto a Darío Sztajnszrajber

Darío Sztajnszrajber vuelve con Mentira la Verdad: Especial Democracia en vivo en Tecnópolis junto al Ballet Folklórico Nacional y La Compañía Nacional de Danza Contemporánea.

El formato creado por Mulata Films para Canal Encuentro regresa con su versión en vivo, proponiendo una experiencia donde la danza construye una narración escénica que invita a viajar con la imaginación y los sentidos a través de los pensamientos desarrollados por Darío Sztajnszrajber sobre el escenario. Así, celebrando nuestros 40 años de democracia, la filosofía y la danza se unen para estremecer nuestro sentido común y llevarnos de viaje por diferentes mitos que nos permiten pensarnos como colectivo, profundizando nuestro pensamiento crítico.

12 de agosto- 17 h Duración: 60 min. aprox.

*Microestadio- Tecnópolis. Av. Constituyentes 1908, Villa Martelli

_________________

El lago de los cisnes (contemporáneo)

El Lago de los Cisnes irrumpe en la escena teatral presentando una visión y estética moderna, focalizada en el trauma de una joven que es alcanzada por un personaje manipulador y sin escrúpulos. Una puesta minimalista en la cual la compañía de Jorge Amarante brinda su original visión, que se acerca a realidades contemporáneas de las mujeres que, en gran medida, están siendo visibilizadas en los últimos tiempos.

Esta versión de El lago de los cisnes –que lleva ya 15 funciones a sala llena en este mismo teatro- será interpretada por un cuerpo de 16 bailarinas y bailarines, en el que sobresalen Sofía Menteguiga, Benjamín Parada y Lisandro Casco, con coreografía y dirección de Jorga Amarante y producción general de Karina Battilana.

Martes 29 de agosto a las 20.30 horas – Domingo 10 de septiembre a las 15.30 horas

*Teatro El Nacional, Av. Corrientes 960 CABA

___________________

Zethache

Zethache es un espectáculo de danza contemporánea en el que dos artistas se ilusionan con encontrar compañía en donde une siempre está sole: la mente. Elles son Ge, quien acaba de salir de su crisis creativa-existencial; y Jota, una artista aparentemente estable y eficiente. La historia se desarrolla dentro de la psiquis de ambos personajes. Un cuerpo de baile tratado como “orquesta de movimiento” representa sus respectivos pensamientos y torna visible la música de WOS en “OSCURO ÉXTASIS”.

Una experiencia multidisciplinaria del GRUPO _ensamble_ que cuenta con la dirección de Alcalaval y una puesta muy interesante con música del álbum “Oscuro éxtasis” de WOS. El espectáculo fusiona aspectos coreográficos con el formato de recital de música en vivo, tratando al cuerpo de baile como una “orquesta en vivo” que genera “música visible”.

Se presenta una vez por mes. En agosto la función será el jueves 19 a las 22:30 horas. Las entradas se pueden conseguir por Plateanet o en la boletería del teatro.

* Teatro El Cubo (Zelaya 3053, CABA)

_______________

Poseídas

Poseídas es una obra de danza convertida en un espectáculo musical que desborda humor e ironía. Es el archivo de una amistad y el intento frustrado de ser artistas virtuosas.

Es el archivo de una amistad y el intento frustrado de ser artistas virtuosas. Cuenta la historia de tres bailarinas y su eterno deseo de hacer una obra juntas. En compañía de dos músicos y una cantante, crean su propio show: de muy bajo presupuesto, pero altísimo en actitud.

En Poseídas coexisten diferentes lenguajes y experiencias. Entre el documental y la ficción, la obra presenta la historia de su desarrollo y del grupo que le da vida. Es un biodrama grupal que desglosa amores y desastres en la autoficción de su proceso creativo. Es el registro de la amistad de un grupo que, por sus ganas de crear, sobrevive en el tiempo.

Blander - De los Santos - Werenkraut

Viernes desde el 4/8 hasta 29/9 de 21:30 a 22:45 / $1700

*Centro Cultural Rojas. Av. Corrientes 2038

_______________

Noestango

Luego de una excelente primera temporada en 2022, de haber sido seleccionada para formar parte de la programación del FIBA 2023, y antes de su debut internacional en Chile, “Noestango” vuelve a presentarse por cuatro únicas funciones nuevamente en El Galpón de Guevara (Guevara 326, CABA). El estreno será el viernes 1 de septiembre a las 20:00 horas y las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

___________________

Abrir Danza Abierta

En el marco de los cuarenta años de democracia, el Centro Cultural Kirchner es sede de Abrir Danza Abierta, una propuesta de dos jornadas que evoca y celebra el mítico ciclo Danza Abierta, que tuvo tres ediciones –en 1981, 1982 y 1983– y marcó con fuerza la iniciativa del colectivo de bailarines y coreógrafos en el período de transición entre la última dictadura cívico-militar y la recuperación de la democracia.

Actualización de un pasado

Viernes 11 de agosto, 20 h - Sala Argentina Cuatro artistas que intervinieron en la edición Danza Abierta 1983 traen al presente imágenes de sus obras estrenadas en aquel momento: a partir de lo que puede entenderse como una reactuación, interrogarán nuevamente las obras, evocadas desde una mirada que habita otro tiempo y otras condiciones sociales e históricas muy diferentes del momento en que esas imágenes fueron concebidas. Las coreógrafas invitadas son Mabel Dai Chee Chang, Vivian Luz, María José Gabín y Rhea Volij.

Las actividades son gratuitas y no requieren reserva previa: se ingresa por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala.

*CCK. Sarmiento 151

________________

Agosto en el Borges

*Todos los espectáculos son con entrada gratuita. Capacidad limitada*

Todos los sábados y domingos de agosto, de 17 a 19 h | Salón Tita Merello, II piso TANGO AL PASO, por Rea Milonga.

En agosto, continúan las clases de tango (baile) en el Borges. Tango al Paso, un lugar de encuentro para aprender, practicar y perfeccionarse, está pensado como un espacio público de enseñanza y un punto de anclaje para la difusión de las escuelas de tango y las milongas del país. Cada mes, una pareja de docentes de una escuela o milonga argentina se encargará de dictar las clases, lo que propicia un espacio federal, además de estilísticamente diverso.

Importante: No se requiere ningún tipo de vestimenta ni calzado específico.

En Tango al Paso de agosto, los docentes Lucas Di Giorgio y Juan Barrionuevo de Rea Milonga estarán a cargo de las clases.

Sábado 19 de agosto, 18 h | Sala Norah Borges

SITUAR DANZA

ALMAWTU. Idea, dirección y coreografía: Lucía Saleh

Obra de danza del Vientre ritual. Presenta a la danza en estado de muerte a partir de la transformación y un cambio en la carne a nivel físico, simbólico y espiritual, en la constante mutación del universo.

Domingo 27 de agosto de 17 a 20 h | Milonga a cargo de Rea Milonga en el Salón Tita Merello

Jueves 31 de agosto, 19 h | Auditorio Astor Piazzolla

TANGO DANZA

Tango Dynasty. Por la Compañía Tango Dynasty

Directores artísticos y Coreógrafos: Vanesa Villalba & Facundo Piñero

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525

_______________________

Entrar tarde | Orixás - tríptico videodanza | La casa está en obra

En el marco de la Convocatoria Danza 2023 el Centro Cultural Rojas presenta el Ciclo de Videodanza del que participan las menciones seleccionadas por los jurados Silvina Grinberg, Patricia Dorin y Pablo Rotemberg. En cada función se proyectarán las obras: Entrar Tarde de Damiana Poggi, Orixás · tríptico videodanza de Dinah Schonhaut y La casa está en obra de Carla Pezé Di Carlo. Este trabajo es una coproducción con el Programa de Danza en Tecnopolis del Ministerio de Cultura de la Nación

Miércoles 9, 16, 23 y 30 de agosto | 19 h

*Centro Cultural Rojas. Av. Corrientes 2038

::::::::::

TEATRO

+TEATRO 2023

Fundación SAGAI presenta la segunda temporada de +Teatro 2023, un ciclo de obras seleccionadas con funciones gratuitas para todo público.

El ciclo está conformado por 35 obras que están en cartel actualmente y que brindarán una única función con entrada libre y gratuita. Desde el lunes 26 de junio hasta el lunes 6 de noviembre del 2023. Los lunes y miércoles a las 20h.

PROGRAMACIÓN AGOSTO

-Lunes 14 - “DESERTORAS” - Directora: Violeta Marquís - Elenco: Camila Tabet, Nicole Kaplan, Sol Zaragozi, Catalina Telerman

-Miércoles 16 - “DAMAS BRAVAS” - Autor/Director: Alfredo Allende - Elenco: Flor Orce, Mirna Cabrera, Florencia Pineda, Julia Nardozza, Florencia Patiño

-Miércoles 23 - “CARTÓN PINTADO” - Autora/Directora: Victoria Hladilo - Elenco: Victoria Hladilo, Julieta Petruchi, Mercedes Quinteros Voz en Off: Mike Amigorena

-Lunes 28 - “RAVIOLES” - Autores: Gabriel scavelli - Osvaldo peluffo - Director: Osvaldo Peluffo - Elenco: Gabriel Scavelli-Jorge Ribak-Gustavo García-Gabriel Miner-Florencia Rey-Liliana Pascale-Diana Lelez.

-Miércoles 30 - “YO ME QUERÍA MORIR ANTES QUE VOS” - Autora: Magalí Meliá - Directora: Lorena Romanin - Elenco: Sebastián Blanco Leis, Debora Longobardi y Magalí Meliá

Reserva de entradas a través de: www.fundacionsagai.org o Alternativa Teatral. Los días martes se habilitan las entradas para las funciones de los lunes y los jueves para las funciones de los miércoles.

*Sala HUGO ARANA en Fundación SAGAI: 25 de Mayo 586 (CABA)

______________________

Lorena

El Teatro Nacional Cervantes estrena Lorena, dirigida por Felicitas Kamien y segunda obra del ciclo El hotel es un cuerpo. Tres historias travestis/trans.

El Gondolín es el mítico hotel de Villa Crespo, al cual, desde hace décadas, llegan chicas trans desde diferentes lugares de la Argentina. Luego de ser recuperado por ellas se transforma en alojamiento y útero de sanación para cada una. En ese espacio, transcurren las tres obras que conforman el Ciclo El hotel es un cuerpo, inspiradas en el libro Cuatro Legendarias en el Hotel Gondolín.

Tres monólogos ficcionales, que, con crudeza poética, humor, y un lenguaje descarnado, narran la experiencia y el paso por “El Gondo”. Lugar entrañable de abrazo y abrigo, al que siempre se puede volver.

El ciclo de El hotel es un cuerpo se presentará hasta el 27 de agosto, de jueves a domingo a las 18h. La próxima obra ReInA, escrita y dirigida por Natalia Villamil, con Maiamar Abrodos se estrenará el 10 de agosto.

Localidades: 900 pesos, disponibles en Alternativa Teatral y en la boletería del teatro. Descuentos a jubilados y estudiantes.

*Teatro Cervantes. Libertad 815

__________________

Aven, por Fuerza Bruta

FUERZA BRUTA construyó una nueva sala, la Sala SINPISO, en GEBA. AVEN, un lugar sin piso, es un nuevo show que busca la felicidad. Buscamos ser libres, recrear elementos y efectos de la naturaleza. Una obra lúdica y con una mirada amorosa, que busca recobrar esa belleza que ya nos es extraña y que nos emociona hasta las lágrimas. AVEN será el show más feliz del mundo, y en nuestra casa.

Entradas a la venta en www.ticketflash.com.ar

*GEBA. Julio A. Noble y Figueroa Alcorta

___________________

Los Minimax y el cazador de talentos

Siguiendo la línea dramatúrgica de obras como Fidel-Fidel, Buenos Aires Épica, y Eléctrico Carlos Marx, el grupo Los internacionales Teatro Ensamble estrenan: “Los Minimax y el cazador de talentos”. Una comedia que se sitúa en argentina en 1969, año del Cordobazo, de la llegada a la luna, y de la visita de Nelson Rockefeller al país.

Un grupo de revolucionarios prepara un sabotaje a los supermercados Minimax, propiedad de la familia Rockefeller, y toman una radio para leer un comunicado. Allí se encontrarán con un elenco de artistas de variedades, momento preciso en que serán sorprendidos por un hecho sobrenatural, por un cambio climático abrupto que deviene en una nevada mortal, como nos propone Germán Oesterheld en su historieta El Eternauta.

Con texto y dirección de Manuel Santos Iñurrieta, la obra puede verse los sábados 22.30hs en la sala Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543, CABA).

Entradas generales: $2.000 (Jubilados y estudiantes $1.600). Informes y reservas: 5077-8000 (Boletería: Int. 8313) - www.alternativateatral.com

______________________

Pesadilla, o el hombre que fue jueves

En el Londres surrealista del cambio de siglo, el poeta Gabriel Syme es reclutado por un destacamento antianarquista en Scotland Yard. Junto a un grupo de policías comandado por él, Syme intentará atrapar a Domingo, el presidente del Consejo Central Anarquista, antes de que éste pueda dominar al mundo.

Una historia llena de acción y misterio, amor, persecuciones e intrigas en un universo tan onírico como real. Humor y locura. La lucha del bien contra el mal terminará en un final inesperado.

De Adrián Blanco y Mario Frías. Adaptación de la novela homónima de Gilbert. K. Chesterton. Con dirección de Mario Frías.

Domingos a las 20.30 HS

*Hasta Trilce (Maza 177. CABA)

__________________

Suavecita

Suavecita funda un mito. Una fantasía marginal y pegajosa. En el hospital donde trabaja, el rumor corre a sus espaldas. El Dr. Rodríguez la utiliza para probar una terapia alternativa en pacientes terminales. Suavecita viene a traccionar dos universos: por un lado, el de una mujer que descubre un don para curar a pacientes; y por otro lado, el universo de la ciencia y la medicina tradicional en un hospital público del conurbano. En ese espacio entre lo mágico y lo terrenal aparece ella, con un objetivo más terrenal que mágico: ganar dinero para mantener a su hija y darle las mejores condiciones de vida posibles. Erotismo, ciencia ficción y misterio se mezclan en el relato de Suavecita mientras descubre que su don es más grande de lo que imagina.

Con Camila Peralta. Escrita y dirigida por Martín Bontempo.

- NÜN Teatro Bar. Juan Ramírez de Velasco 419, CABA.

Jueves 21h – Entradas $2700. Anticipadas en boletería del teatro y por Alternativa Teatral

______________________

El testamento de María

En la Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530), El testamento de María, una obra del premiado escritor y periodista irlandés Colm Tóibín protagonizada por Eleonora Wexler y dirigida por Julio Panno.

Las funciones tendrán lugar de jueves a domingos a las 19.30 horas. Duración: 70 minutos. Platea $ 2.500 jueves $ 1.300

Esta versión en español de El testamento de María es de Agustí Villaronga y Enrique Juncosa, y la actriz estará acompañada por la música en vivo de Fernando Albinarrate, autor de la misma, así como del diseño sonoro.

____________________

Canning

Aimé regresa a la patria chica cargando sobre sus espaldas un desamor y dos hijos coreanos adolescentes. En Canning la recibe su padre, un gaucho de los últimos de su clase, cuya tierra se ve amenazada por el incontenible avance de varios emprendimientos inmobiliarios. Bartolo, el rufián, presiona a la familia en nombre de un grupo inversor dispuesto a arrasar con todo mediante la intimidación y la crueldad. La “pulpería Canning” se convierte así en botín de guerra pero, también, en escenario de una resistencia épica, narrada en clave de violencia y humor.

La obra se pregunta por los fundamentos de nuestra identidad: el territorio y su población. ¿Quiénes somos y en qué lugar de esta tierra, o en qué punto de esta historia, nos podremos encontrar?

SÁBADOS A LAS 20 HORAS. Entradas en venta por Alternativa Teatral

*El Extranjero - Valentín Gómez 3378

_______________

Las deseadas

Las Deseadas es el drama de 4 mujeres al borde de la venganza. Internadas en los Baños de Oriente con la promesa de sanar higiénica y definitivamente los males que les aquejan el alma y el cuerpo, Amada, Demetria y Victoria luchan por volver a sus vidas cotidianas sometiéndose al protocolo de recuperación que lleva adelante la Enfermera. Hartas, adoloridas, incómodas, estas mujeres tomarán en sus manos la única oportunidad de salvación que no les está permitida: la revancha.

Dramaturgia y dirección: Elizabeth Cancino

VIERNES A LAS 23.15 HORAS. Entradas en venta por Alternativa Teatral

*Timbre 4 - Boedo 640

_____________

Media perdida

Una mujer sumergida en la voracidad de las redes sociales y apremiada por problemas económicos, en una noche de insomnio y a partir de un conflicto desencadenante, se encuentra con el desafío de atravesar distintos momentos de su vida a través de una mirada irónica, sarcástica, cómica, sensible y poética. Media perdida es una obra para reírse, identificarse y reflexionar sobre el mundo caótico en el que vivimos, externo e interno.

Viernes a las 21:00 hs. Entradas en Alternativa Teatral.

NÜN Teatro Bar - Juan Ramírez de Velasco 419 (Villa Crespo, C.A.B.A.)

______________________

La que limpia

La que limpia es un personaje más del paisaje urbano, de la vida cotidiana. ¿Qué piensa? ¿Qué mira?Laura limpia casas para sobrevivir, aunque está cansada. Entre casa y casa recorre el paisaje del conurbano bonaerense. Para matar las esperas nos cuenta de sus trabajos, de las señoras, en sus pensamientos se cuela el dolor de su perdida mientras alarga el momento de tomar una decisión. “La que limpia” es una obra inspirada en el universo de la escritora Lucía Berlín.

Domingos de julio y agosto 18hs

*Moscú Teatro (Juan Ramírez de Velasco 535, CABA). Entradas x Alternativa Teatral.

__________________________________

Vestido de mujer

“Vestido de mujer” ofrece una experiencia escénica que trae al presente a diferentes mujeres de la historia. Se plantea un universo variado, rizomático y fractal, en el cual canciones y poemas se entrelazan con datos geográficos y fechas. El aquí y el allá se superponen en un paisaje humano y sensible. Se habla de aquellas mujeres a través de estas, las intérpretes, que se representan a sí mismas. Un juego que sin más escenografía que siete sillas, nos llevará a recorrer la poética de Francisco Pesqueira y el repertorio musical que Emiliano Samar, desde la dramaturgia, seleccionó para completar un sentido múltiple en el recorrido de la propuesta.

Alfonsina Storni, Cris Miró, Raffaella Carrá, Camille Claudel, Rosa Parks, Carmen Amaya, Lola Flores, Chavela Vargas, Camila O’Gorman vendrán en cada función. Todas ellas.

Interpretación de Ana Padilla, Claudia Pisanu, Gabriela Villalonga, Guadalupe D´Aniello, Jazmín Ríos, Paula Basalo, Yamila Ulanovsky.

Estreno: 20 de agosto a las 17h

*Centro Cultural 25 de mayo: Av Triunvirato 4444 - Villa Urquiza, CABA

_________________

Psicosis, la mente de un asesino

La obra muestra las consecuencias de una víctima de burlas, insultos, maltratos y abandono de sus padres. El estado de ansiedad y depresión por el que transcurre Noah, el alto nivel de stress, genera un brote psicótico desencadenando un sin fin de hechos trágicos. Todos estos acontecimientos planteados desde la mente del protagonista.

Una tragedia musical escrita y dirigida por Pablo Ocanto, con las actuaciones de más de 21 intérpretes, que busca que el espectador evalúe la posición que tomará con respecto a la historia.

Viernes a las 22:30 horas. Las entradas se pueden conseguir por Plateanet o en la boletería.

* Teatro Buenos Aires (Rodríguez Peña y Av. Corrientes).

_________________

Jugando en un tiempo dormido

¿Quién puede definir qué es “lo mejor” para un niño? ¿Su madre? ¿Su padre? ¿La Ciencia? ¿El “sentido común”? ¿Un compañero de juegos? ¿Quién puede ser su mejor “vocero”? La pieza nos interroga acerca del posible lugar en el que, a veces, los adultos intentan ubicar a un niño: como un juguete más en el acotado universo de una vida compartida.

De Jorge Alberto Giglio. Dirección: LIZARDO LAPHITZ. Intérpretes: Agustina Sáenz, Emiliano Delucchi y Lucas Álvarez

Funciones Sábados 20 hs

*Polonia Teatro - Fitz Roy 1475, CABA

___________________

El Che y Yo

Bolivia, escuelita de La Higuera, 8 de octubre de 1967. Lari Lari, criatura mitológica de la región, asegura haber atrapado al Che con el fin de hacerse de su alma y recuperar la popularidad perdida.

La obra “El Che y Yo” es una creación de Raúl Garavaglia, sobre una idea de Miguel Iglesias, quien dirige a dos actores muy talentosos como Laurentino Blanco (El Che) y “Toto” Claudio (Lari Lari).

Domingos a las 18:00 horas. Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

*Patio De Actores (Lerma 568, CABA).

___________________

Las Fieras

En una noche arisca, dos hermanas enfrentan su indomable existencia. En la arrasadora búsqueda de conciliar el sueño, la ferocidad logra salir a la luz antes de que puedan rasguñar el alba.

Dramaturgia: Maru Garbuglia, Julia Garcia Espil, Andrés Gaviña

Actúan: Maru Garbuglia, Julia Garcia Espil

Viernes de agosto, 21hs

* Teatro del Pasillo, Colombres 35.

_________________

Para mí, para vos

Celos, amor, traición, locura y deseo se desatan en un absurdo fin de semana de convivencia en el que tres hermanos tendrán que encontrar la manera de resolver sus diferencias para no terminar perdiéndolo todo.

Masha, una reconocida actriz de cine y televisión, vuelve a la vieja casa familiar donde Vanya y Sonia viven esperando que suceda algo que ni ellos saben qué es. Su llegada no sería tan incómoda si no fuese por la presencia de su nuevo amor: un aspirante a actor —20 años menor que ella— que se desnuda y luce su “lomazo” ante la menor excusa, levantando la temperatura de todos los que lo rodean.

Con Soledad Villamil a la cabeza, quien regresa a los escenarios luego de 17 años, Boy Olmi y Laura Oliva, el elenco se completa con: Paula Ransenberg, Tupac Larriera y Ailin Zaninovich.

FUNCIONES DE MIÉRCOLES A DOMINGO

* Teatro Multitabaris Comafi (Corrientes 831, CABA)

_________________

No soy un robot

El dramaturgo y director Gabino Torlaschi presenta “No soy un robot”, obra que reflexiona, entre otras cosas, sobre el uso exacerbado de dispositivos tecnológicos y la despersonalización y robotización creciente de los vínculos interpersonales.

Estreno Lunes 14 de Agosto. Funciones: Lunes 21 hs. Entradas por Alternativa y en boletería del teatro.

*Teatro del Pueblo - Lavalle 3636 -

____________________

Habitación Macbeth

Pompeyo Audivert continúa presentando, en Tercera Temporada Consecutiva, el multipremiado espectáculo unipersonal. Tres Premios Estrella de Mar | Un Premio ACE | Un Premio Luisa Vehil | Un Premio Siripo | Mención Especial como Obra Destacada – Escuela de Espectadores.

Escrita, protagonizada y dirigida por Pompeyo Audivert, a partir de “Macbeth” de W. Shakespeare| Música Original: Claudio Peña.

Funciones: Viernes, 21 hs; Sábados, 19.30 hs y Domingos, 20 hs.

Entrada: Platea $4000 – Pullman $3200 (Promo Club La Nación 2 x 4000) | Duración: 90 Minutos

*Centro Cultural de la Cooperación- Sala Solidaridad. Av. Corrientes 1543

_________________________

Edmond, de Alexis Michalik

Se presentará en el Teatro Alvear (Avda. Corrientes 1659), Edmond, un espectáculo escrito y dirigido por el francés Alexis Michalik, en traducción y adaptación de Fernanda Cava y Gabriela Ricardes, con un numeroso elenco de actores argentinos que encabezan Miguel Ángel Rodríguez, Felipe Colombo y Vanesa González.

Destacados invitados especiales y figuras del espectáculo participarán del estreno de esta obra –un éxito indiscutido de la escena europea, ganadora de cinco premios Molière y con más de 800 mil espectadores desde su estreno en 2016 en el Théâtre du Palais Royal de París– con la que vuelve a abrir sus puertas el Teatro Alvear, tras las tareas realizadas desde el año pasado para su puesta en valor.

Edmond es una comedia que, en la mejor tradición de los grandes espectáculos de troupe del siglo XIX, imagina la primera representación del clásico Cyrano de Bergerac y las dificultades que llevaron a su autor, Edmond Rostand, a montarla en 1897. Su autor, Alexis Michalik, viajó especialmente a Buenos Aires para estrenar esta pieza que, además, propone al espectador descubrir la intimidad de un oficio tan encantador como plagado de dificultades: el del teatro.

De miércoles a domingos a las 19 h.

__________________

La madre del desierto

Tiempo pasado de guerras internas. Período de desorganización nacional. Inicio del desierto de Vallecito de San Juan. Paisaje ocre, amarillado y extendido a lo lejos. Clima seco. Sopla el Zonda. Una madre cargando a su hijo se asoma al camino.

Partiendo de una lengua en continua torsión, La madre del desierto se funda sobre el mito popular de la Difunta Correa. Es sobre este territorio de pérdida, de guerras y traiciones, que se inicia el periplo de La Deolinda y El Bebo Pura Leche. Si el desierto es una página en blanco, y el pasado un holograma o materia que acarrear, esta pieza se inscribe como una poderosa odisea que habilita una nueva manera de percibir la historia y la literatura; o la historia a través de la literatura o, también y al mismo tiempo, la historia de la literatura a través del teatro.

Por Compañía La espada de pasto, con dramaturgia y dirección de Ignacio Bartolone. Protagonizada por Alejandra Flechner y Juan Isola.

Domingos de julio y agosto a las 17 horas

* El Galpón de Guevara (Guevara 326). Entradas por Alternativa.

__________________

Severino

Retrata los últimos minutos del anarquista Severino Di Giovanni en el calabozo de la Penitenciaria Nacional antes de ejecutarse su pena de muerte durante la Dictadura de Uriburu en 1931. En un tono confesional cargado de preguntas la obra ilustra algunos pensamientos del tipógrafo italiano y narra hechos pasados perforando así la trama histórica para evidenciar la reflexión sobre el hecho de ser fusilado y, sobre todo, del ser visto morir. La voz del poeta se hilvana con la carne para reflejar el fervor y el pensamiento de un hombre que no tembló antes del instante final.

Autoría: Gabriel Rodríguez Molina. Actúa: Juan Manuel Correa. Dirección: Mariano Dossena

VIERNES A LAS 22.30 HORAS. Entrada general: $2000 en venta por Alternativa Teatral.

*Centro Cultural de la Cooperación - Av. Corrientes 1543

______________

La Gran Renuncia

Un empleado de una empresa publicitaria decide rebelarse al sistema laboral que lo obliga a estar disponible 24 horas, los 7 días de la semana. Por su salud mental y su calidad devida, un día decide no ir al trabajo, apagar su teléfono celular y reclamar las vacaciones correspondientes a las horas extras en las que estuvo a disposición.

Versión libre sobre La fiaca , la exitosa y recordada pieza de Ricardo Talesnik de 1967, La gran renuncia respetando el espíritu de la obra original pero de forma moderna, aborda la abrumadora invasión de información y la necesidad de comunicación real.

Elenco: Gastón Cocchiarale. Laura Cymer. Abian Vainstein. Romina Fernandes. Lisandro Fiks. Con la participación virtual de Luis Brandoni

Desde el 25 de Agosto. FUNCIONES Viernes 22hs

*Teatro PICADERO. Pasaje Discépolo 1857, CABA

________________

Maten a Hamlet!

Maten a Hamlet, no es ni una versión, ni una parodia. Es una obra totalmente nueva que cuenta el lado B de la archiconocida tragedia. Los Macocos, asumen el desafío de abordar con su humor la obra que examina el alma humana y reflejarla como ninguna, sus desvelos, les permite jugar una ficción, dentro de otra ficción, dentro de otra. Una obra, dentro de una obra, dentro de otra. Como una mamushka teatral.

Dan vida a cuatro bufones trashumantes, con hambre de escenario y del otro, que por algún milagro dramatúrgico logran entrometerse en el famoso castillo de Elsinor. Ingresan en Hamlet desde Yorick, desde el icono de Hamlet: la calavera. Son los sucesores de ese bufón que le dio al príncipe la única gota de amor que destila toda la obra de Shakespeare.

Por “Los Macocos”. Banda de teatro. Dirección: Sebastián Irigo. Con: Daniel Casablanca, Martín Salazar, Gabriel Wolf y Marcelo Xicarts.

Funciones: Viernes 19:30hs. y Sábados 22:15hs. Entradas: Platea $3300. Pullman $3000. En boletería del teatro o por Alternativa Teatral

*CCC - Centro Cultural de la Cooperación. Sala Solidaridad. Av. Corrientes 1543. CABA

___________________

Tarascones

Zulma, Martita y Estela se juntan en casa de Raquel a tomar el té, charlar y jugar a las cartas. Pero un hecho inesperado -un crimen- transformará la reunión en una hoguera donde se ejecutará a la hechicera culpable.

Humor, poética, prejuicios y paranoias atraviesan este policial dislocado, en el que el cuarteto de señoras paquetas elevan una tarde de té canasta a la categoría de la épica y el disparate. Entre lo literario y lo teatral, el ritmo de la obra avanza con la velocidad del verso propuesto por Demaría. Las lenguas filosas de estas señoronas, por momentos víctimas, por momentos victimarias presentan una maquinaria teatral demoledora.

Comedia negra escrita por Gonzalo Demaría con dirección de Ciro Zorzoli y las actuaciones de: Paola Barrientos, Eugenia Guerty, Alejandra Flechner y Susana Pampín.

Martes 20h. Localidades $6000 disponibles en Plateanet

*Teatro METROPOLITAN (av. Corrientes 1343).

___________________

La vis cómica

Tras su estreno en el Complejo Teatral de Buenos Aires, y dos temporadas luego a sala llena en el Teatro Caras y Caretas, vuelve, ahora, en la sala mayor del Centro Cultural de la Cooperación, La vis cómica, de Mauricio Kartun.

Este espectáculo fue creado en coproducción con el Teatro General San Martín del CTBA.

La vis Cómica se podrá ver todos los martes a las 20hs en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, en Av. Corrientes 1543. Entradas: $3000. Dto a estud y jub

______________________

Miguel de Molina al desnudo

Miguel de Molina al desnudo parte de la fantasía de un Miguel que vuelve a España después de 50 años de exilio en Argentina para ofrecer una rueda de prensa y contar su verdadera historia; tan desconocida, manipulada y tergiversada en su patria natal. Convirtiendo al público asistente en los periodistas de los distintos medios españoles que han venido a cubrir la notica de su regreso. Un monólogo construido como un diálogo con el público en el que Miguel se enfrenta a su pasado, pero desde nuestro presente, trazando un puente entre su mundo y nuestro entorno más cercano.

Con gran éxito de críticas y público regresa a Buenos Aires y en su segunda temporada en el Teatro Picadero y por sólo 8 únicas semanas el espectáculo “MIGUEL de MOLINA al desnudo” protagonizado por Ángel Ruiz, presentándose los días viernes, sábado y domingo a partir del 2 de Junio 2023.

Funciones: Viernes 22 hs/ Sábado 19.30 hs /Domingo 18.30 hs. Entradas: $5500 en venta en boletería o por Plateanet

*Teatro Picadero – Pje. Enrique S. Discépolo 1857

_____________

Yo no quiero morir en Recoleta

Un 27 de Octubre de 2023, en una casa del distinguido barrio de la Recoleta, la familia Saenz Valentain, se reúne para conmemorar los dos años del fallecimiento de quien fue la madre. Unidos por el desconsuelo, intentan disfrutar de un almuerzo que reunirá también a otros integrantes y allegados al círculo familiar.

En esta familia de “gente bien”, el amor y la aceptación del otro gracias a arraigados valores religiosos, son palabra corriente. El aniversario de la muerte se hará carne desenterrando prejuicios, y exponiendo todas las verdades, sacando a relucir lo más crudo y la oscuridad que conllevan a veces los duelos y las ausencias.

Escrita y dirigida por Esteban Lamarque

Jueves a las 22:30 horas. Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

* Teatro Border (Godoy Cruz 1838).

_________________

Encargado con vivienda

Julián es un muchacho del interior que llega a la ciudad con la intención de ganar dinero mediante una oportunidad de trabajo que le brinda un viejo amigo del pueblo, Facundo, quien vive en la ciudad desde hace ya mucho tiempo y se desempeña como administrador de consorcios. En su nuevo trabajo de encargado con vivienda, este personaje novedoso, ejerce una extraña influencia en algunos vecinos que viven en el edificio. A su vez para Julián, el contacto cotidiano con tanta gente y los nuevos vínculos que desarrolla, empiezan a descubrirle no sólo otros mundos posibles sino también el suyo propio, acallado en la rutina de su anterior existencia. La supuesta libertad comienza a surtir efectos, a punto tal de querer cambiar el curso de su vida ¿Lo logrará?

Es una adaptación del cortometraje de Orestes Ortegano “¿Cómo saber?” que cuenta con la dirección y dramaturgia de Carmen Losardo, junto a un elenco compuesto por jóvenes talentos de Latinoamérica.

Sábados a las 20:00 horas. Las entradas se pueden conseguir en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro desde $2.000.

*El Sábato Espacio Cultural (Uriburu 763, CABA).

______________

Adriano bajo la Puna

En los albores del siglo XIX, Patricio un poeta de clase alta es encarcelado en las Islas Malvinas por no cumplir una promesa de amor. Gracias a una carta de San Martín en la que ofrece la libertad a todos los presos a cambio de que se unan al Ejército de los Andes, Patricio atravesará toda una nación para enfrentarse a la mayor de las batallas y reencontrarse con el amor de su vida.

Una obra de Paul Caballero y Cristian Mariani, quien a su vez es el protagonista de este unipersonal que cautiva con su historia.

Sábados a las 21:00 horas. Las entradas se pueden conseguir a través de Eventbrite o en la boletería del teatro.

*Área 623 (Pasco 623, CABA)

____________________

Daniel: Voy a ser el gay más famoso de Chile

Una obra teatral inspirada en uno de los crímenes homofóbicos más brutales que han sacudido a Chile en la última década. A través de una puesta en escena dinámica, cruda y melancólica, la compañía de teatro La Matrera nos acerca a las vidas de los protagonistas del crimen para dejar de manifiesto problemáticas sociales que siguen aquejándonos hasta el día de hoy

La dirección de la obra busca crear un escenario surrealista por medio de una escenografía y vestuarios confeccionados con materiales reciclados: madera, acrílico, cartón, etc. En contraposición, la dirección actoral es totalmente realista e invita al público a un viaje por diversos estados emocionales que le permite, a la larga, crear su propia versión de la historia e identificarse con los distintos personajes que aparecen en escena

Por La Matrera, compañía teatral chilena

Funciones: Jueves 21 hs. Entrada General $2.500 / $ 2.200 Estudiantes y jubilados por Alternativa

*Teatro Beckett - Guardia Vieja 3556 -

_____________

Teshuvá o el último día

Mayo del 2020. En medio de la cuarentena estricta, solo algunos negocios tienen permitido abrir al público. Lea decide salir de su casa donde hace dos meses que está sola, para concretar un proyecto relacionado con la elección de molduras en una casa de marcos. Inesperadamente los dueños del negocio la invitan a formar parte de una celebración cuasi ilegal en los tiempos que corren. Pero las cosas no salen como esperan.

Teshuvá significa, entre otras cosas, retornar. Es una práctica que se realiza en el día más sagrado dentro del judaísmo. Se relaciona con el arrepentimiento, pero también con un retorno introspectivo a los orígenes de la tradición.

Viernes a las 20hs. Entradas desde $3000 En venta por Alternativa Teatral

*Espacio Callejón - Humahuaca 3759

_________________

El mejor cierre

En plena pandemia el matrimonio Venturini, acosado por las deudas, resuelve transformar su fundida mercería en una casa velatoria clandestina. El Mejor Cierre es una comedia de humor negro donde, a partir de la irreverencia constante y diálogos memorables, se recrea nuestra propia clase media y su idiosincrasia: porteños pintorescos reconociblemente inescrupulosos y apolíticos. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia.

Dramaturgia y dirección de Javier Margulis

Funciones: Viernes y Sábados, a las 21.30 hs.

*Sala: Mil80, Muñecas 1080 | Entrada: $3000

___________

4 Temblores en una hora

Es de noche en Mendoza. Teresa está en su casa cenando con sus hijos, Alejandra y Pedro. Con ellos está Ariel, un amigo de Pedro. En la cena, el fantasma del padre interrumpe permanentemente. También interrumpen los temblores y los recuerdos: el terremoto del año 1985, las canciones que amaban, las peleas infantiles. Mientras Alejandra plantea el problema de la herencia familiar, Ariel contará algo que conmocionará a todos.

Dramaturgia y dirección Galo Ontivero

Estreno Viernes 4 de Agosto. Funciones: Viernes 20:30 hs (Hasta el 29/9). Entradas por Alternativa: $2800 / $2400 est., jub. y afiliados UTE/ CTERA

*Belisario Club de Cultura – Av. Corrientes 1624

___________________

Un papel asignado

Camilo, un hombre que se ha hecho a sí mismo, comenzó como comercial, vendiendo sardinas y hoy disfruta de una gran fortuna.

Su riqueza despierta el interés de cuántos le rodean, y aunque las excentricidades del solterón Camilo suelen desconcertarlos, no son suficientes para que desistan del empeño de tratar de ofrecerle cualquier exótico negocio. Entre ellos podemos ver a su querida novia, su avispado amigo, su queridísima hermana y hasta el personal de servicio quiere subirse al carro de su fortuna.

Por la compañía teatral “El otro que me habita” que en este caso presenta una comedia desopilante de Maria Luz Cruz, con la dirección de Alicia Verón.

Domingos de agosto a las 18:00 horas. Las entradas se pueden conseguir en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro desde $2.000.

* Teatro Gargantúa (Jorge Newbery 3563, CABA).

_________________________

Valeria y los pájaros

Valeria, una mujer entrando en la madurez, ha creado un micro mundo personal, dedicándose a sus traducciones turísticas al esperanto y a escuchar a sus pájaros, como forma de vida, de compañía para escaparse de la jungla, en su salita de estar.

Un texto del dramaturgo y director español José Sanchís Sinisterra, con dirección de Alejandro Giles

Funciones: Sábados a las 19:30. Entradas por Alternativa Teatral

*Teatro Border - Godoy Cruz 1838 – Palermo - CABA

___________________________

La segunda muerte de Juan Moreira

En el año 1930, unos días antes de que el golpe de estado destituyera a Irigoyen, una pobrísima compañía de actores se ve expulsada del circo al que pertenecen. La compañía aborda un camioncito destartalado e inicia su impredecible gira “independiente”. La única obra que representan es JUAN MOREIRA. Atravesarán por situaciones y controversias internas. Condenados a quedarse en ese lugar, deberán idear urgentemente alternativas para seguir adelante con las funciones superando el boicot eclesiástico y la misma impericia de la compañía.

Funciones: Domingos 17.00hs

Escrita y dirigida por Raúl Brambilla

Entradas: $3.000 / $3.500 / $4.000 – Jubilados y estudiantes $2.500. $2.000 Vecinxs de Almagro, APUBA/SEDEBA/UTE/La Bancaria (presentar dni o carnet respectivamente) Por Alternativa

*Teatro del pueblo: Lavalle 3636 – CABA

________________

Mariquita Sánchez de Nadie

En esta pieza se recrea, con el carisma y la entrega de Rafaela Gamba, un suceso ficcional en uno de los días claves en la historia de Mariquita Sánchez. Mientras se prepara para entonar por primera vez las estrofas del Himno Nacional recibe una visita por demás inesperada: Lucía Thompsón. El encuentro entre ambas producirá que tiemble la mismísima tierra patria, poniendo en riesgo el destino que la propia Mariquita creía tener escrito. Una experiencia intimista y audaz que nos invitará a recorrer la revolución interna del instinto y la fantasía sexual.

Espectáculo unipersonal basado en el cuento “Mariquita Sánchez” del libro “Pollera Pantalón, cuentos de género”, de Paula Jiménez España (ed. La mariposa y la iguana)– Pieza con la cual, además, uno de los actores más queridos del mítico Adrián Blanco, Ariel Haal, debuta como director en esta puesta que tiene como protagonista a Rafaela Gama.

Funciones: viernes, 22 hs. Entrada $2000 (Jub. y Est. $1800) - Solidaria $3500

*Sala: Teatro Polonia, Fitz Roy 1477

________

La canción del camino viejo

Los hermanos Taboloni intentan mantener abierta la gomería que heredaron de su padre, a la vera de un pequeño pueblo, del otro lado de la nueva autopista, allí, donde nadie llega.

Dramaturgia Línea de tres. Dirección Ramiro García Zacarías

Funciones: Sábados, 22 hs. Domingos 17 hs. Duración del espectáculo: 80 minutos. Entradas por Alternativa

*Teatro Querida Elena - Pi y Margall 1124, CABA

______________________

Galego

Un hombre mayor, migrante, despliega su memoria en un presente que lo re interpela. Nos habla en un gallego entre porteño, corrido hacia nuestros pagos. La memoria no es lineal, su relación con él mismo, tampoco.

Actuación Gabriel Fernández - Dramaturgia y dirección Julio Molina- Sobre textos de Gabriel Fernández y Julio Molina

Funciones: Sábados 22 hs. Duración del espectáculo: 60 minutos. Entradas por Alternativa

*Teatro del Pueblo - Lavalle 3636 -

___________________________

El zoo de cristal

Una de las obras maestras de Tennessee Williams (en este caso en versión de Mauricio Kartun), es una exploración, sumamente poética, de los contradictorios vínculos familiares –su luz y su sombra-, de los sueños perdidos –y su nostalgia-, de los deseos irrenunciables -y su precio-, y en definitiva de la conmovedora búsqueda de un sentido para la vida.

MARTES A LAS 20 HORAS. Entradas por Plateanet

*Teatro Picadero - Enrique Santos Discépolo 1857

_____

La papa

¿Qué pasa cuando tu hermana se hace ortodoxa y vos sos poco ortodoxa? Son los noventa. Nuni y Luli son hermanas, son amigas, son cómplices. Pasarán los años y Luli tomará una elección que cambiará su vínculo para siempre. ¿Qué pasa cuando un cambio inesperado ocurre en una familia? ¿Qué hacer cuando una persona querida elige un camino que no podemos entender?

LA PAPA está basada en la historia de vida de su autora, su vínculo con el judaísmo y con su hermana cuando ésta se hace ortodoxa.

¡TERCERA TEMPORADA!

DOMINGOS A LAS 12 DEL MEDIODÍA Entradas por Alternativa Teatral

*Timbre 4 - Boedo 640

________________________

Monstruas. El amor ha muerto

En clave de humor, una cantante y 4 mujeres se encuentran en un local de venta de vestidos para novias y allí se quedan, misteriosamente, encerradas.

Dramaturgia y dirección Anabella Abrigo

Funciones: Domingos 18 hs. Entradas por Alternativa

*Teatro El Piccolino - Fitz Roy 2056 -

____________________

Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin

¿Cómo relatar los recuerdos sin escenificarlos? ¿Y cómo hacerlo, sin recurrir a los personajes que los encarnan? En los recuerdos de Villa del Parque, los muertos viven, y proponen la discusión sobre sus vidas. Y los vivos, envejecen, quizá sin resolver esas vidas…

Una obra de añoranzas y ausencias presentes en la que Tito Cossa invita a viajar hacia la magia, a través de la honda espesura de la memoria, ese frágil cristal, que confunde y borra los límites entre la realidad y la fantasía.

Protagonizada por Stella Matute, Amancay Espindola, Claudio Pazos, Daniel Dibiase, Leonardo Odierna y Brenda Fabregat y cuenta con la cuidada dirección de Norberto Gonzalo

Funciones: viernes a las 20.30h. Entrada general: $2500 - Descuento jubilados/ estudiantes/ sindicatos RADAR. Reservas: Alternativa Teatral/ Telefónicamente: 4307-0566

*Teatro: La Máscara Piedras 736 (San Telmo)

___________________

Dos obras de Teatro Abierto por el grupo La Manzana Envenenada

Teatro Abierto fue un movimiento cultural argentino iniciado el 28 de julio de 1981, contra la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983) mientras todavía estaba vigente un régimen de terrorismo de Estado. El grupo de teatro “La Manzana Envenenada” decidió destacar 2 de las 21 obras que son metáforas acerca de la censura que la dictadura imponía hacia el pueblo y presentará Papá Querido de Aida Bortnik y El nuevo mundo de Carlos Somigliana

ESTRENO DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE 17:30 HORAS. Sólo 4 funciones. Las entradas se pueden adquirir por Plateanet o en la boletería del teatro.

* Teatro El Cubo (Zelaya 3053, CABA).

_______________

El juego de la silla

La familia Lujine recibe a Víctor, el hijo mayor, que volvió de Canadá sólo por 1 día. El regreso estará lleno de juegos y anécdotas propuestas por la madre y sus hermanos.

Autoría Ana Katz. Dirección Mauro J. Pérez.

Funciones: Viernes, 21:30 hs. - Entradas: www.alternativateatral.com

*Teatro El Tinglado - Mario Bravo 948

_________________

Azul y la navidad

Azul vuelve a su pueblo a pasar navidad con su familia después de su transición de género. Checha, mamá de Azul, estuvo sin hablarse con su hermana Virginia durante más de 6 años. La última vez que Azul vio a sus tíos y a sus primos todavía se llamaba Juan Cruz. Esta visita genera gran expectativa y revuelo en toda la familia.

Dramaturgia, puesta en escena y dirección: Lorena Romanin. Con: Eugenia Guerty / Graciana Urbani / Cecilia Tognola, Mucio Manchini, Guido Botto Fiora / Tomás CL, Marco Gianoli / Manuela Iseas y Carolina Unrein.

Funciones: Sábados a las 22:30hs. y Domingos 17:00hs. Entrada General: $2.500 en boletería del teatro o por Alternativa Teatral

*Teatro El Camarín de las Musas. Mario Bravo 960. CABA

___________________

Oh Dios Mío

Cuenta la historia de un encuentro muy particular: el de una psicóloga y un nuevo paciente que requiere una sesión de terapia con urgencia, que es -nada más y nada menos- que “Dios”. Una propuesta reflexiva que habla de la fe, de sus límites y de las necesidades de la existencia humana. Una comedia dramática de la autora israelí Anat Gov. Adaptación de Juan Freund. Actúan: Juan Ignacio Pagliere, Lili Popovich.

Agosto: Domingos a las 18.30 hs

Entradas por AlternativaTeatral.com

*NüN Teatro Bar. Juan Ramírez de Velasco 419

_________________

Damas bravas

Una comedia histórica e irreverente sobre las mujeres que a pedido de José de San Martín confeccionaron la bandera de los Andes. Transcurre durante la Nochebuena de 1816 en Mendoza, ciudad que pronto quedará sin hombres. En una casona se reúne la porteña Remeditos con otras damas distinguidas, más una monja española que toca el piano, una criada mapuche y la beba Merceditas. La tarea consiste en coser y bordar la insignia que pidió el General. ¿Quién creería que entre esos paños se esconde una delicada misión secreta? Para ser libres, hace falta una gran expedición. Pero la libertad también puede estar al alcance de la mano. Harán falta ojos abiertos, corazones fuertes y un solo grito: ¡que viva la Patria!

Dramaturgia y dirección: Alfredo Allende

DOMINGOS A LAS 19 HORAS. Entrada general: $2300. En venta por Alternativa Teatral

*Espacio Callejón - Humahuaca 3759

______________

Yo me quería morir antes que vos

Leia ha muerto a manos de su marido Javier. Su hermana Irina intenta reconstruir lo vivido ese día a partir del momento en que Leandro, el hermano, le comunica la noticia.

De Magalí Meliá. Dirección: Lorena Romanin. Música en escena: Pina González

SABADOS 20 HS. Localidades 2.500 pesos por Alternativa

*Teatro El Extranjero. Valentín Gómez 3378. CABA

___________________

Borges y Perón: La entrevista secreta

La historia de la supuesta cita entre los dos reconocidos e irreconciliables argentinos no fue escrita, sin embargo, por un compatriota. Su artífice es el uruguayo ENRIQUE ESTRAZULAS, escritor, dramaturgo, periodista y diplomático uruguayo.

Planteada como un elegante juego verbal, antes que como un duelo a muerte, desde la dirección de NESTOR AMARILLA la obra no apelará al realismo para recrear los hechos ni tampoco buscará el parecido físico de los actores con sus respectivos personajes. Cualquier parecido con la realidad que sucede en la obra no es mas que pura coincidencia.

La idea que rige al director y a su elenco es poder acercarle al público “un debate de dos hombres inteligentes que además son capaces de conmoverse mutuamente”.

Jueves a las 20:00 horas. Las entradas se pueden conseguir a través de Plateanet o en la boletería del teatro.

* Teatro Multiescena (Av. Corrientes 1764, CABA).

____________________

Todxs saltan/ Están bien/ Nadie mejora

Dentro de un Call Center de atención al suicida, especie de cruce entre dependencia pública y espacio tercerizado/privatizado o en vías de... los personajes trabajan, proyectan sus mundos y maneras de lidiar cotidianamente con el suicidio, la soledad, las pequeñas angustias existenciales.

Una obra que reflexiona sobre los vínculos, las formas de conectarse, los procedimientos para enfrentar la soledad. Siete episodios que, cual breves instantáneas del mundo contemporáneo, nos enfrentan a la realidad con sus variantes, el suicidio, el desamor, la angustia, el simulacro.

SÁBADOS A LAS 22 HORAS. Entradas: $3000. En venta por Alternativa Teatral

*Teatro del Pueblo - Lavalle 3636

_______________

Medida por medida (La culpa es tuya)

Adaptación de la obra de William Shakespeare dirigida por Gabriel Chamé Buendia. El elenco está integrado por Matías Bassi, Nicolás Gentile, Elvira Gómez, Agustín Soler y Marilyn Petito.

Jueves a domingos a las 20 horas, desde el 3 de agosto. Duración: 105 minutos. Platea $ 3.500 jueves $ 2.000

* Teatro Sarmiento (Avenida Sarmiento 2715)

____________________

Estado de Shock

El 911 recibe un llamado extraño de un joven pidiendo ayuda. Al llegar la policía encuentra a un hombre asesinado de 20 puñaladas, al lado, su esposa en estado de shock, paralizada, bañada en sangre y con un cuchillo en la mano. Su hermano, un joven autista camina desesperadamente por el living balbuceando palabras incomprensibles. Ella no recuerda nada de lo que sucedió, solo sabe que amaba a su marido. No todo es lo que parece ser, no todo lo que nos cuentan es la realidad. Una obra que interpela nuestro rol como sociedad, la influencia de los medios de comunicación, que habla de nuestros miedos y el valor que se necesita para vencerlos.

Dramaturgia y dirección: Martín Arias

Funciones Sábados a las 21.30 hs. Entradas por Alternativa

*Teatro Código Montesco: Gorriti 3956 - CABA

_________________

Lengua, lengua, lengua

Edda y Rosetta, dos brujas disfrazadas de novicias, tienen una misión: deben salvar a Alba, una joven panadera, que su parroquia quiere quemar en la hoguera.

Lengua, lengua, lengua es una comedia en verso y prosa que pone en primer plano el juego con el lenguaje. El procedimiento se traslada al argumento y este juego deja de ser un principio constructivo para pasar a ser el nudo trasversal de la pieza.

De Carolina Mazzaferro. Obra ganadora del 14° Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia.

Sábados de 20:00 a 21:15, hasta 26/8

*Centro Cultural Rojas. Av. Corrientes 2038

______________

El otro Onassis

En 1938 llega a Buenos Aires Meilach, un muchacho polaco de 17 años que, cuando habitaba en su pueblo, ansiaba vivir en una ciudad grande, llena de posibilidades, tal como ésta a la que el azar lo había amarrado. Meilach tiene una certeza: es el otro Onassis. Contada con humor tragicómico, es la historia de un hombre especial, de la familia que fundó, de sus amores, sus triunfos, sus desventuras y contradicciones. Meilach, el de nombre difícil. Meilach, mi padre.

Dirección: Corina Fiorillo

Sábados a las 19:00 y a las 21:00 a 22:05. Duración: 65 minutos.

*Centro Cultural Rojas. Av. Corrientes 2038

______________

La Tempestad

En el marco de las jornadas Shakespeare | Primer Folio, curadas por la propia Maffía, que comenzaron en abril, llega la puesta en escena de esta pieza del célebre dramaturgo inglés, con un concepto novedoso, basado en documentación restituida, que vincula a un personaje central de la obra con nuestros pueblos originarios, adjudicándole una nueva mirada.

Dir. y puesta en escena: Mónica Maffía

Viernes a las 21 h, hasta el 25/8

*Centro Cultural Rojas. Av. Corrientes 2038

______________

Pundonor

La profesora Claudia Pérez Espinoza ha enseñado Foucault en la universidad toda su vida profesional. En este monólogo, que constituye su mejor clase, debe enfrentarse al pensador francés para sobrevivir un día más. La clase se ve interrumpida constantemente debido a su frágil situación. En su desesperación, Claudia, se vuelve imprevisible, vulnerable.

Pundonor es una obra hilarante que, a través del humor, reflexiona sobre temas bien actuales como las redes sociales, el rol de la mujer, el poder y la línea de la “normalidad”, entre muchos otros.

Unipersonal escrito e interpretado por Andrea Garrote

Desde el 22 de agosto, los martes a las 20h- Entradas por Plateanet.

*Teatro Metropolitan (av. Corrientes 1343, CABA).

___________________

Benito de La Boca

Desde el sábado 22 de julio a las 16:30 hs. subirá a escena en el Teatro de la Ribera (Avda. Pedro de Mendoza 1821) Benito de La Boca, un espectáculo de teatro musical basado en la vida de un artista emblemático de Buenos Aires que le imprimió su identidad a todo un barrio: Benito Quinquela Martín.

Con un numeroso elenco elegido en audiciones abiertas, Benito de La Boca es una creación colectiva de grandes talentos en la música, el baile y la actuación que homenajea al gran pintor de La Boca, un artista de origen humilde que conquistó los grandes salones del mundo, aunque nunca olvidó su barrio y sus habitantes. Al punto que el musical se estrenará en la sala que él donó a los vecinos y que resguarda algunas de sus mejores obras.

Las funciones tendrán lugar los miércoles, jueves y viernes a las 15 horas y los sábados y domingos a las 17 horas.

________________________

Las persianas tienen ojos

“Si tuviera que volver a vivir la misma historia, habría vuelto a pagar el costo. Eso marca la diferencia entre un espíritu libre y un espíritu encadenado, eso marca la diferencia entre respirar con la cabeza alta... O morir ahogado en tu propia mierda.”

Basada en hechos reales, ésta historia, retrata la crisis de una familia cuando el hijo – en una época en la que nadie lo hacía, año 1973 – confiesa su homosexualidad. Desafiando mandatos y normas, Tony privilegia su deseo, ya que para él el deseo es motor y fuente de todo movimiento posterior en la vida.

Autor: Luis Formaiano. Director: Patricio Azor

Funciones: Domingos a las 20.30. Localidades: $ 3.000.- Estudiantes y jubilados: $ 2.600.- En venta por Alternativa Teatral

*El Método Kairós – El Salvador 4530 – Palermo – CABA

_____________________

La casa del río

1985. Un pueblo con río en algún lugar de la Argentina. En una casa de veraneo, para algunos, vive Olga con su hija. La casa pertenece a la familia de su marido y ellas han vivido con su suegra hasta su reciente fallecimiento. La abuela siempre tuvo un deseo que Olga quiere seguir conservando.

Su marido desapareció hace unos años atrás. ¿Saben qué pasó con él? Los hermanos han naturalizado el miedo de época de dictadura y no pueden hablar. ¿Tranquiliza culpar al otro? ¿Qué pretenden hacer para que nada modifique su no memoria? ¿Podrán los jóvenes de la familia quebrar ese silencio?

Dramaturgia y dirección: Jorge Castaño

Domingos 16 hs desde el 20 de agosto

*Timbre 4. Boedo 640

___

El club del clítoris

Los espectadores del EL CLUB DEL CLÍTORIS asistirán a una extraña ceremonia, en la cual, tres clítoris y un pene, asumirán forma humana para tratar con humor y desparpajo sus problemas y necesidades. El orgasmo, la importancia del tamaño, la sensibilidad, el desgaste en las relaciones que produce el matrimonio, son algunos de los temas sobre los cuales se reflexiona con humor y sin tabúes.¡Reserva tus entradas para “EL CLUB DEL CLÍTORIS” ahora mismo y vive una experiencia teatral con risas y humor que cambiará tu forma de pensar sobre el placer sexual!

Una comedia del reconocido autor Lázaro Droznes con la dirección del multipremiado Atilio Veronelli. El elenco está compuesto por destacadas comediantes como Paula Lignini, Marcela Correa, Emilia Catalani y Claudia Salvucci

Jueves a las 20:00 horas Las entradas se pueden comprar en Plateanet o en las boleterías del teatro.

* Sala Cortázar del Paseo La Plaza (A. Corrientes 1235, CABA)

________________

La Navidad de Georgina

La Navidad de Georgina es una comedia dramática que habilita repensar los vínculos familiares y sus aspectos nocivos sin dejar de divertirnos con las estrategias y excentricidades de los personajes con quienes es imposible no encontrar algún punto de identificación.

De Carolina Sturla. Dirección: Mariana Díaz

Domingos 20.30hs. Localidades: $2.500

*Teatro El Tinglado: Mario Bravo 948 - CABA

______________

Dos bacalaos noruegos

Popovski, un hombre solitario, rutinario y casi misántropo, se cruza por accidente, en la plaza del barrio, con Yoco Onda, una excéntrica y misteriosa mujer, tan solitaria como él. A partir de ese primer contacto aparentemente fortuito, y a lo largo de sucesivos encuentros, ella lo ayudará a recordar episodios que había reprimido, a replantearse una existencia que creía intrascendente y a valorar la vida. Una experiencia con mucho humor que invita a reflexionar sobre la fugacidad del tiempo.

Dos bacalaos noruegos es una creación colectiva en clave de clown surgida a partir del trabajo de improvisación de los actores Leticia Torres y Octavio Bustos bajo la mirada de María Rosa Frega en calidad de directora y la dramaturgia de Patricio G. Bazán.

Sábados a las 21hs. Localidades por www.alternativa.com

*Centro Cultural de la Cooperación. Corrientes 1543

____________________

Cita a ciegas

Una plaza, un banco y un famoso escritor ciego. Los caminos trazados o desdibujados por el tiempo y una cantidad infinita de ramificaciones que presentan otras posibilidades. Aquellos encuentros y desencuentros. Lo que sucedió y lo que podría haber sucedido. Hipótesis que ponen en jaque al destino de los personajes, historias que se enlazan con el amor. El amor que no siempre tiene la misma cara, el amor que sacude, el amor inevitable.

Mario Diament evoca, nada más y nada menos, que a Jorge Luis Borges y plantea la existencia de realidades paralelas. Cita a ciegas fue representada en Estados Unidos, Suecia, Australia, Italia, México, Venezuela, Perú, Uruguay, Colombia y Panamá. Y traducida a varios idiomas logrando ser un éxito en todas sus representaciones.

DOMINGOS A LAS 17.30 HORAS. Entrada general $2500. En venta por Alternativa Teatral

*El Método Kairós - El Salvador 4530

___________________________

Gabriela Acher presenta: ¿Qué hace una chica como yo en una edad como esta?

Unipersonal de Gabriela Acher, en el cual la prestigiosa actriz aborda una temática dirigida a las nuevas generaciones de mujeres: a las de 40, las de 50, las de 60, las de 70… “Nuevas generaciones” porque hasta hace solo 50 años no gozaban de lo que ahora nosotras llamamos vida.

Domingos a las 19 horas

*Teatro Picadilly, Av. Corrientes 1524 CABA

__________________

La última sesión de Freud

No es solo un fuerte debate, es una obra profunda sobre dos hombres que viven y discuten los grandes temas de todos los tiempos, con inteligencia y humor. La última sesión de Freud (Freud`s last session) de Mark St. Germain, se despedirá de los escenarios en la temporada 2023 del Teatro Picadero, el próximo 23 de abril. Luis Machín es quien interpreta al Dr. Sigmund Freud en este duelo de actores, y Javier Lorenzo en el papel de C.S Lewis, bajo la dirección de Daniel Veronese.

La obra se centra en el legendario psicoanalista Dr. Sigmud Freud que invita al joven y brillante académico C.S. Lewis a su casa en Londres. Ese día Inglaterra entra en la segunda guerra mundial y ellos discuten sobre la existencia de Dios, el amor, el sexo y el significado de la vida.

Funciones: Viernes 22 hs; Sábado 20 hs – Domingo 18:30 hs

Localidades: Desde $ 4.800.- en boletería del teatro o por plateanet.com

*Teatro: Picadero – Pje Enrique S. Discépolo 1857

_____________________

Las criadas

Las hermanas Claire y Solange Lermercier trabajan como criadas de una decadente señora de la burguesía francesa. Cuando ésta se ausenta de la casa, ambas criadas asumen un perverso juego de representación a través del cual dejan aflorar los sentimientos de desprecio, envidia, odio y admiración que sienten por su señora, tensando los límites del juego hasta simular su asesinato. La situación se complica cuando con cartas anónimas denuncian a la policía al amante de ésta. Pero al enterarse que el Señor queda en libertad por falta de pruebas, comprenden que su traición será descubierta. Desesperadas, deciden consumar el asesinato de la señora e intentan envenenarla.

Con dirección y puesta en escena de Facundo Ramírez, la emblemática obra del escritor francés Jean Genet es interpretada por Claudio Pazos, Pablo Finamore y Dolores Ocampo.

Domingos a las 13.30h. Entrada: $2500/ descuento a jubilados y estudiantes

*Espacio Callejón: Humahuaca 3759 / Tel: 4862-1167

___________________

No me llames. Breves tragedias virtuales

¿Qué pasa cuando las relaciones estallan en la virtualidad? ¿En qué deviene la comunicación cuando es intervenida todo el tiempo por las redes sociales? ¿Cómo se resuelve lo afectivo en la era de la inmediatez y los emoticones? Una pareja discute por WhatsApp, un grupo de amigas intenta resolver la tristeza a través de las redes sociales, un matrimonio quebrado quiere ponerse de acuerdo vía Zoom y un chat de amigos busca concretar un encuentro presencial. Se trata de historias cruzadas y virtuales que navegan por los complicados laberintos de la red.

Escrita y dirigida por Mariela Asensio

VIERNES 22H. Entradas en venta por Alternativa Teatral

*Teatro Del Pueblo – Lavalle 3636

__________________

Las promesas

Desde los restos de una habitación, una mujer encarna el paso del tiempo, deja ver la inmovilidad producida en su universo por una antigua promesa que su padre le dejó. Promesa alojada en cada instante de su cotidiano, promesa que en su incumplimiento se ha vuelto maldición. Las ruinas de lo que alguna vez fuera su casa serán muestra de esa desmedida espera. Incluso su madre como parte de esas ruinas, desde la partida del padre se ha dedicado sólo a llorar, inundando literalmente con sus lágrimas todo lo que allí vivía. Esta hija intentará nombrar aquello que la ha detenido, en ese intento aparecerá al desborde, que al estallar revelará un nuevo orden, el de un abandono asumido.

Una obra escrita y dirigida por Juan Andrés Romanazzi, interpretada por Paula Fernández Mbarak

Viernes 18 y 25 de agosto a las 19.30 hs. Las entradas son por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala y podrán retirarse desde una hora antes del inicio de la función.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985. Gratis

______________

Los invisibles

En Los Invisibles, Laferrere aborda con lúcido sarcasmo la práctica del espiritismo. Se vale para ello de un drama familiar en donde todos sus integrantes se someten con docilidad al padre de familia, quien resulta ser el legítimo intermediario con los espíritus que vagan por esta vida. Esa ceguera colectiva trae aparejada la ruina económica de la familia y la definitiva pérdida de la cordura. La sinrazón se apodera sin piedad de todos los personajes, y los hechos de carácter fantástico se suceden sin continencia alguna.

Comedia satírica sobre espiritismo de Gregorio De Laferrere. Dirección: Eleonora Maristany

Funciones desde el 9 de septiembre, sábados 20:30 hs. Entradas por Alternativa Teatral

*Teatro el Popular: Chile 2080, Balvanera, CABA

_______________

Una vez fuiste salvaje

En el siglo XXI cuatro actorxs planean cambiar la historia de Agar, una mujer que en 1915 descubre que su destino está escrito en el génesis bíblico. Como un virus informático harán colapsar el sentido lineal del tiempo para heackear el destino de sus personajes, en una conspiración contra un mundo que condena las maternidades solteras y que sólo otorga el derecho a la identidad a lxs hijxs de Dios.

Dirección y adaptación Juan Brousset

Es una actualización de “El hijo de Agar” (1915) del dramaturgo argentino José González Castillo. La estética es retrofuturista, se toman elementos del pasado en cruce con el presente, en un clima futurista. La dramaturgia original denuncia la influencia de la fe religiosa en la creación de las leyes. “Una vez fuiste salvaje” toma eso y lo relaciona con la actualidad, desde el mandato histórico de maternidad hasta la sanción de la Ley IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), para desarraigar la herencia eclesiástica inscripta en el cuerpo y la cultura.

Funciones: Domingos 6 y 20 de Agosto - 17 y 24 de Septiembre 20 hs. Entrada general $2500 por Alternativa

*Sala de Máquinas (Lavalle 1145)

_________________

La mula endiablada

Una fantasía surreal donde Mónica, Germán y Claudia comparten un viaje a Lomas de Zamora. Su propósito: grabar un episodio de misterio en la naturaleza. Una expedición constante que se verá atravesada por la soledad, la amistad y el trabajo.

Por el Grupo teatral Dientes de León. La dramaturgia, dirección y actuaciones están a cargo de sus integrantes: Gonzalo Bourren, Daira Agustina Escalera y María Mercedes Sevares. La obra cuenta con música original compuesta por Gabriel Waisbein e interpretada en vivo por Augusto Álvarez.

Sábados de agosto a las 18:30 hs. Entradas: $3000 / 5 Promos por función: 2x$5400 / Alternativatatral o en boletería. Duración: 60 min.

*NüN Teatro Bar (Juan Ramírez de Velasco 419, CABA)

______

Triana

Triana es un espectáculo escénico donde la protagonista es la infancia. Una mujer comparte sus recuerdos familiares y evoca a la niña que fue a través de su mirada hacia el pasado. Pero la niña sigue presente porque cada relato se llena de vitalidad, alegría y sorpresa, como si las emociones de aquellos tiempos se sintieran por primera vez.

Narración teatralizada sobre cuentos de Ana Pomar. Adaptación y actuación: Agostina Casale. Dirección: Gustavo Pardi

Miércoles 20:30 hs. Entrada general: $2300 por Alternativa

*Ítaca Complejo Teatral: Humahuaca 4027, CABA

_____________________

Los agravios

La Vivi es madre soltera de la pequeña Mecha y se dedica a las duras tareas que exige el campo en la llanura bonaerense. Cuando el trabajo se lo impide su hija queda al cuidado de Cuqui, su amigo de toda la vida, que ofrece sus servicios de niñero a domicilio. Sin embargo, un imprevisto desata un agravio que pone en peligro la armonía de sus vínculos. La dificultad de pedir perdón o de perdonar pondrá en riesgo la reconciliación entre gente que se quiere y se necesita tanto.

La obra intenta condensar distintas imágenes y tensiones que surgieron de la experiencia que los actores vivieron y acopiaron en La Violeta, pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires. A partir de sus relatos, se elaboró un texto ficcional que entrama los datos biográficos con los intereses artísticos del grupo.

Texto y dirección de Darío Levin

Sábados 12 y 19 de agosto a las 20 horas

* Animal Teatro. Castro 561, Almagro.

__________________

Tercer Cuerpo, la historia de un intento absurdo.

Tres trabajadores de una oficina venida abajo, una pareja cuyos hilos están a punto de romperse. Cinco vidas infelices. Cinco deseos de amar, de ser queridos. Cinco intentos absurdos. Envueltos en un océano de mentiras y miedos, inmersos en una monotonía asfixiante, ellos intentan. Hacen todo lo posible por evitar la soledad que los persigue. El querer vivir, a pesar de todo.

Una obra de Claudio Tolcachir dirigida por Martín Blanco.

Sábados a las 21 h, hasta el 19 de agosto. Entradas por Alternativa

*ODISEIA Club de Teatro. H. Yrigoyen 439, Martínez.

_______________

Estaba en casa y esperaba que llegara la lluvia

Cinco mujeres en la casa, hacia el final del verano, desde el final de la tarde hasta incluso la mañana del día siguiente, cuando el frescor haya vuelto y que la noche y sus demonios se hayan alejado. Cinco mujeres y un muchacho de vuelta de todo, de vuelta de sus guerras y de sus batallas, finalmente de regreso a casa, puesto allí, en la casa, ahora, agotado por la ruta y por la vida, dormido apaciblemente o moribundo, nada más, vuelto a su punto de partida para morir allí.

Jean-Luc Lagarce nos cuenta la historia de su retorno a la casa familiar, vuelve vencido por su enfermedad. Es el joven hermano, quien un día se fue para no regresar. Ahora escribe su despedida y quien nos habla es su hermana, La Mayor, ella se ha quedado esperando, junto a La Madre, La Más Vieja, La Segunda y La Más Joven. Y la espera de su regreso ahora se ha transformado en la espera de su muerte.

Desde el 5 de agosto, sábados a las 18 horas. Entradas: $3000. En venta por Alternativa Teatral

*Ítaca Complejo Teatral - Humahuaca 4027

_______________

Escritor fracasado

Escritor Fracasado es la adaptación que Marilu Marini y Diego Velazquez hicieron del cuento homónimo de Roberto Arlt. El texto, escrito en 1933, es de una actualidad apabullante: El relato de un escritor que luego de su primer y único gran éxito, no puede volver a escribir.

Tomando ese punto de partida, Arlt hace que el personaje se meta en un laberinto de emociones donde el resentimiento, la envidia, y una descarnada sinceridad, nos guían hacia el interior de las miserias que esconde la creación.

En su debut en la dirección, Marilu Marini crea un universo plagado de humor y potencia, al que Diego Velazquez le da cuerpo, en este, su primer unipersonal.

La sonrisa falsa de este escritor, sostenida a fuerza de no dejar ver ninguna fisura, funciona como un espejo en el que es imposible no reconocerse.

Arlt eligió que la profesión de su protagonista sea escribir. Pero bien le vale este relato a todo aquel que deposita el éxito en la mirada de los demás.

Miércoles 20:00hs. Entradas $ 5500. Tickets por Plateanet o en la boletería del teatro.

*Teatro Picadero. Pasaje Santos Discepolo 1857

_________________

El camino de la fuente. Homenaje a Federico García Lorca

Un actor intenta hacer una obra que el autor original no pudo terminar. Asume el riesgo y encara una función en la que se propone recuperar el espíritu del poeta, intentando lograr una interpretación y un teatro tan vital como su palabra. Al mismo tiempo sabe que, a medida que la obra avance, deberá procurarse un final.

Funciones: domingos a las 18h. Entradas: $2500 / $2100 con descuentos por Alternativa

*La Tertulia: Gallo 826 CABA

________________

Tarico on the Rotemberg “Vote 2023″

Ariel Tarico y David Rotemberg llegan al Politeama con su nuevo espectáculo TARICO ON THE ROTEMBERG “VOTE 2023″, proponiendo ver el vaso medio lleno a pesar de la falta de liquidez.

Los mejores personajes, directamente de la radio al teatro. La mejor fórmula perfecta para un año electoral. “TARICO Y ROTEMBERG” se conocieron en Radio Mitre en 2004 y a partir de ese momento han trabajado juntos y con otra gente, practicando el “polihumor”.

FUNCIONES TODOS LOS MARTES de agosto 20:00 HS. Localidades en venta en Plateanet o en la boletería del teatro .

*Politeama (Paraná 353)

___________

Birdland

Pol es una estrella de rock que no soporta las presiones de su propia fama. En las últimas semanas de una extensa gira mundial, experimenta el vacío de no haber construido un lugar adonde volver. Puede tener y hacer lo que quiera, pero hay una sola cosa que pincha su burbuja: la felicidad en los demás. Cuando Juani, guitarrista de la banda y su amigo más cercano, le confiesa que siente plena confianza por su nueva novia, Pol se enfrenta a una crisis turbulenta e irreversible.

Del mismo autor de “El curioso incidente del perro a la medianoche”, Birdland es la caída autodestructiva (y anunciada) de un ser con un encanto manipulador que no teme incendiarlo todo para conseguir un poquito de calor. Una obra sobre la vulnerabilidad, la soledad y la verdad como resultado de las contradicciones violentas. Una fábula moral para estos tiempos de obsesión por el éxito y la popularidad, que nos invita a cuestionar la autenticidad de nuestros actos en un mundo dominado por las apariencias.

JUEVES A LAS 21 HORAS Entradas: $3500. En venta por Alternativa Teatral

*El Galpón de Guevara - Guevara 326

_________________

El olor de la oscuridad

En un pueblo del interior, cuatro mujeres preparan empanadas para una comunión mientras una fiesta vecina perturba la tranquilidad de un sábado por la tarde en la capilla. Una gran tormenta desenmascara su falsa bondad y revela la verdadera naturaleza de sus intenciones. “El Olor de la Oscuridad” es un grotesco con tintes de comedia negra que expone la fragilidad de la moralidad humana y la lucha por mantener las apariencias en una comunidad religiosa.

Cliché Teatral y Elencos Concertados presentan “El olor de la oscuridad”, de Erasmo Moncada, con dirección de Kike Giungi, y con las actuaciones Tea Alberti, Fabiana Grau, Erasmo Moncada y Sofía Serafini.

Desde el viernes 21 de julio en ocho únicas funciones a las 23:00 hs. Las entradas se pueden conseguir a través de Alternativa Teatral o en las boleterías del teatro desde $3500

*El Método Kairós (El Salvador 4530).

________________

Modelo vivo o muerto

Durante el examen de fin de curso de una prestigiosa academia de arte, un modelo vivo es encontrado misteriosamente sin vida. Al descubrir que se trata de un crimen, el personal de la institución lleva adelante una investigación inmediata. Con la utilización de técnicas poco ortodoxas, los interrogatorios avanzan demostrando que todo puede pasar.

Una creación colectiva Bla Bla y cia. Intérpretes: Pablo Fusco, Tincho Lups, Manu Fanego, Julián Lucero, Sebastián Furman y Carola Oyarbide

VIERNES Y SÁBADOS A LAS 22.30. Entrada general $2500. A la venta por Alternativa Teatral

*Caras y Caretas 2037 - Sarmiento 2037

__________________

El Organito

Saverio, un italiano llegado a la Argentina en el 1900 en búsqueda de una mejor vida, se hace organillero y se dedica a la mendicidad. Así conoce a Anyulina que pedía limosna y robaba en una iglesia. Se casa con ella y hace una sociedad con su cuñado discapacitado para mendigar.

Después de la primera guerra mundial, las costumbres cambiaron en Buenos Aires y la gente quiere divertirse. Los limosneros tienen que renovar sus rutinas para recaudar “la diaria”.

Saverio, después de 20 años decide cambiar de socio y trabajar en una nueva rutina con “El hombre orquesta”. Mientras tanto se le enfrentan sus dos hijos varones que no quieren seguir bajo sus órdenes, y su hija Florinda que sueña con ser bataclana y unirse a la novedosa Revista porteña.

Sumido en una profunda crisis, el protagonista impartirá una guerra contra los mandatos de una sociedad que lo excluye y las pesadumbres de su presente inmediato: la hambruna, el hacinamiento y la miseria.

Una nueva versión con dirección de Rubén Pires del clásico grotesco de Enrique Santos y Armando Discépolo, protagonizada por Marcelo Bucossi junto a un notable elenco.

Domingos a las 17:30 horas. Entradas por Alternativa o en boletería.

*Andamio 90 (Paraná 660, CABA)

_________________

Bodas de turquesa

Una ventana abierta que, desde el humor, nos muestra la cotidianeidad de una pareja que lleva 18 años de casados. Una esposa que recurre a las fantasías y a las terapias alternativas. Un esposo que resiste y nada le pide a la vida. Una obra en la que el espectador se encontrará riéndose de sus propias luchas internas.

Actúan: AGUSTÍN TELLECHEA - LORENA VITERBO

Funciones: Jueves a las 20:30. Localidades: $ 3.000.- en venta por Alternativa Teatral y la página del teatro

*El camarín de las musas - Mario Bravo 960 – CABA

______________________

Lulú, una tragedia monstruo

Con guiños al universo del circo, el cabaret y el teatro musical, Lulú una tragedia monstruo, es un espectáculo con una extraña e inquietante mixtura entre la parodia y la tragedia. La obra de Wedekind está enmarcada dentro de la corriente expresionista y hacia esa dirección intentamos ir en una propuesta de teatralidad desmesurada y desbordante, donde palabra/imagen/acción confluyen en un tipo de expresión que estalla en su fuerza expresiva.

Lulú es una mujer de impulsos viscerales, que domina y magnetiza a los hombres por su impulso sexual y los lleva a desenlaces aterradores. Se trata del personaje más famoso, pero también más controvertido de la dramaturgia de Frank Wedekind, en gran parte por el tabú sobre la sexualidad femenina que provocó escándalos y censuras en la época de su estreno. La obra propone una mirada sobre la mujer que es consciente de su sexualidad y la vive con libertad y sin culpas, lo que constituye una fuerte amenaza frente a la hegemonía machista imperante. Más de un siglo después Lulú, una tragedia monstruo continúa teniendo una enorme vigencia, ya que la representación sobre la sexualidad femenina en las ficciones aún está teñida por un machismo que prefiere mostrar a los cuerpos feminizados en posiciones débiles, dependientes y enamoradizas.

Autor: Frank Wedekind. Adaptación: Cintia Miraglia y Miguel Sorrentino

SÁBADOS A LAS 20 HORAS. Entradas: $3000. En venta por Alternativa Teatral

*El Portón de Sánchez - Sánchez de Bustamante 1034

___________________

Presentimiento

Dos hombres, desde hace un tiempo indefinido, se encuentran varados en un refugio de una montaña nevada. Uno de ellos está preocupado por un presentimiento, el otro se conforma con sentirse atado al destino. Atravesados desde el lenguaje por el humor del teatro del absurdo, la tragedia y la comedia, se enfrentan en una vaga develación de la condición humana y la absurdidad de la existencia.

Dramaturgia Miguel Ángel Diani - Dirección Marcelo Mangone

Jueves 21 hs. (Hasta 5/10). Entradas por Alternativa Teatral

*Ítaca Complejo Teatral - Humahuaca 4027 -

__________________

Amor, ¿es amor?

Obra intervenida poéticamente en Lengua de Señas Argentina. Versión libre de BITÁCORA DE UN VIAJE DE IDA de Andrea Juliá.

Dirección y Puesta en escena: Gabriela Bianco. Elenco: Verónica Alvarenga, Eduardo Arias y Sandra Martinez (actriz señante)

Funciones: Viernes a las 21h Entradas: entradasba.buenosaires.gob.ar / Informes: (+54-11) 4522-8899

*Centro Cultural 25 de Mayo: Av Triunvirato 4444 - Villa Urquiza, CABA

__________________

En el Teatro Coliseo de Lomas

11 DE AGOSTO, 21 HS, COSTA PRESIDENTA

La risa y la sátira se unen en “Costa Presidenta”. Malena Costa, en un papel inigualable, nos llevará en un viaje lleno de humor y crítica a través de una historia que refleja la realidad política y social. Con la dirección de Roberto Peloni, este espectáculo es una oportunidad para reír, reflexionar y disfrutar de un momento de entretenimiento único. COSTA PRESIDENTA - Plateaunotickets

12 DE AGOSTO, 21Hs, LA NOCHE DE LA NOSTALGIA

Revive la nostalgia en “La Noche de la Nostalgia”. Beto Orlando, Tormenta y Los Linces te transportarán a épocas pasadas con sus inolvidables canciones. Un encuentro con la música que marcó generaciones y que sigue vibrando en nuestros corazones. LA NOCHE DE LA NOSTALGIA - Plateaunotickets

19 DE AGOSTO, 21 horas - EXPERIENCIA QUEEN TOUR 23

¿Eres fanático de Queen? ¡Esta es tu oportunidad! “Experiencia Queen Tour 23″ te llevará en un viaje musical a través de los mayores éxitos de la legendaria banda. Con vestuarios e instrumentos originales, los músicos te harán sentir como si estuvieras en uno de los conciertos icónicos de Queen. EXPERIENCIA QUEEN TOUR 23 - Plateaunotickets

19 DE AGOSTO, 21.30 horas - MALE GUINZBURG Querido Diario

La reconocida comediante Male Guinzburg sube al escenario con su show íntimo y sincero. Con ironía y humor, repasa temas de la vida cotidiana, desde el amor hasta las redes sociales. Una oportunidad para reír y conectarte con las experiencias que todos compartimos. MALE GUINZBURG Querido Diario - Plateaunotickets

25 DE AGOSTO, 21 horas - JOSE SACRISTAN SEÑORA DE ROJO

La emoción y el drama se entrelazan en “José Sacristán Señora de Rojo”. Una historia de amor y pérdida que te llevará a través de los recuerdos y las emociones de sus personajes. Una experiencia teatral que toca lo más profundo de nuestras emociones. JOSE SACRISTAN SEÑORA DE ROJO - Plateaunotickets

26 DE AGOSTO, 20.30HS - PERDIDAMENTE

Una comedia que explora la inteligencia y las emociones. “Perdidamente” nos presenta a una jueza que busca respuestas en las mujeres importantes de su vida. Con un elenco talentoso, esta obra nos invita a reflexionar y reír a carcajadas. PERDIDAMENTE - Plateaunotickets

26 DE AGOSTO, 21HS - EL ENGANCHE - ( LOMAS COLISEO B)

¿Estás listo para reír y reflexionar? “El Enganche” presenta a dos personajes solitarios que entablan una divertida conversación llena de intimidades y situaciones hilarantes. Arnaldo André y Paula Volpe te llevarán en un viaje emocionante de risas y reflexiones. EL ENGANCHE - Plateaunotickets

*Teatro Coliseo. España 55, Lomas

____________________

A la fábrica

A la fábrica (o los trabajos y los días) es una incursión escénica que se propone pensar críticamente las contradictorias dimensiones del trabajo en el devenir de lo humano. Los habituales tres turnos del trabajo industrial serán la metáfora que estructurará los bloques que conforman el espectáculo: en overoles mamelucos, delantales, guardapolvos; por la

mañana, por la tarde y por la noche veremos llegar a los obreros a la fábrica. Pero detrás de la figura del operario industrial va a transparentarse otra identidad, la del actor y la actriz que lo encarnan. Irrumpirán así historias personales en las que la explotación, la precariedad y la violencia cotidiana serán rasgos comunes. El actor y la actriz saben sin embargo que el teatro es fundamentalmente “trabajo” pero de una especie que lo vuelve cobijo, esperanza y redención.

Domingos 20 hs. Entradas por Alternativa o en boletería

* Teatro Payró (San Martin 766, CABA)

______________

Seríamos una familia…

¿Dónde buscar amparo del desamor, la soledad, la inequidad? ¿En la maternidad, en la familia, en amores que abandonan? De éste o del otro lado de la frontera (de países, de géneros, de clases sociales), el mandato acecha.

Inspirada en el poderoso mundo ficcional de Lucía Berlín

Dramaturgia y dirección Marigela Ginard

Funciones: Viernes 21 hs.

Entrada general: $2500 / Desc. estudiantes y jubilados. Compra online: www.alternativateatral.com / Efectivo en boletería del teatro

*Teatro Anfitrión - Venezuela 3340

___________

Cortita y al pie. Edición especial: campeones del mundo.

Vuelve el ciclo de obras breves futboleras en Fandango Teatro. En esta oportunidad se suma Aguante Kriptón obra que ya se presentó en la temporada 2022 y “Condenados al fervor. Los campeones del mundo nacen como quieren” en homenaje al tricampeonato mundial obtenido por la selección nacional en Qatar 2022.

Funciones viernes 21 hs

Entradas $2000 en Alternativa Teatral

*FANDANGO TEATRO, Luis Viale 108 CABA

__________________________

Los padres terribles

Daniel Veronese versiona y dirige el clásico de Jean Cocteau de 1938, “Los Padres Terribles”. La obra propone un tratamiento irreverente al implantar en nuestras cabezas esta familia plagada de egoísmo, celos, infidelidades, y sobreprotección. El resultado es una comedia negra, salvaje e impredecible, con un devenir feroz y por momentos hilarante.

Esta versión establece nuevos paradigmas, se pregunta qué ponemos en primer orden cuando se trata del amor, cuando defendemos la familia, cuando nos sentimos padres, por sobre todas las cosas. En definitiva indaga, sin bordes, sobre la materia de los sentimientos que, hipotéticamente, nos hace humanos.

VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS A LAS 20. Entrada general $2500. A la venta por Alternativa Teatral

*Caras y Caretas 2037 - Sarmiento 2037

_____________________

La Capacitación lanza su tercera temporada de teatro

La Capacitación, una obra teatral sobre unos empleados dispuestos a todo para conservar sus puestos de trabajo, comenzó su tercera temporada, que presenta funciones todos los viernes, a las 20.30, en Guevara 533, Chacarita. Desde su estreno en 2021, la novedosa propuesta del circuito off teatral atrajo a más de mil espectadores.

La obra sucede dentro de las instalaciones de una compañía real pero escenifica la historia de otra ficticia: una consultora de recursos humanos. De esta manera, ocho actores en escena cuentan, con toques de comedia, las vivencias de unos empleados desesperados y un dueño con intenciones poco claras.

La idea original de la obra es de Blas Briceño, y Felicitas Kamien es la encargada del montaje original, los textos y la dramaturgia. La dirección, producción ejecutiva y dirección de casting, en tanto, están a cargo de Carolina Milli. La Capacitación está en su tercera temporada: desde su estreno, ya se realizaron más de 20 funciones y más de mil personas vieron la obra. Las entradas están disponibles a través de Alternativa Teatral.

__________________

Babel cocina

Diseñada como un relato dentro de otro en distintos planos narrativos, BABEL COCINA superpone el hecho histórico real, el devenir de los personajes de ficción y la realidad de un elenco que los recrea desde el siglo veintiuno, varias tramas que se reunirán y resolverán en un final sorprendente.

Integran el elenco Claudia Cárpena, Gaby Barrios, Gabriel Schapiro. Gabriela Blanco, Susana Giannone, Hernán Cuevas, Leandro Cóccaro, Renata Marrone, Ana Clara D´Albenzio, Julieta Fernández, Silvia Bek, Thelma Demarchi, Karina Iazurlo y Cali Mallo. La puesta tiene coreografías de Lucila SANLES, iluminación de Roberto TRAFERRI, vestuario de Vanesa ABRAMOVICH, diseño sonoro de Guillermo Pintos, maquillaje y peinados de Analía ARCAS, y efectos de magia a cargo de Quique MARDUK.

Direccción: Rita Terranova

SABADOS a las 20.30. Reservas en Alternativa Teatral

*El Tinglado, Mario Bravo 948

____________

Border

Marisol es una bailarina que, a causa de una repentina discapacidad, no tiene más opción que trasladarse en silla de ruedas. Atravesada por una crisis de pareja y aislada en el campo, encuentra en las redes sociales un medio propicio para contactarse con el mundo y popularizarse. La aparición inesperada del espectro de Pina Bausch la impulsa a reanudar su carrera artística, lo que la llevará a tomar una decisión que cambiará su vida drásticamente.

Una comedia negra en formato unipersonal, escrita y protagonizada por Melisa Martyniuk quien se pone en la piel de una ex bailarina muy singular. Cuenta con la dirección de Mayra Sánchez.

Desde el viernes 4 de agosto a las 20:00 horas. Las entradas se pueden adquirir por la plataforma de Alternativa Teatral o en la boletería del teatro desde $2.800

* Teatro El Grito (Costa Rica 5459, CABA).

_____________________________

Nación Alambre

21 de diciembre de 2001, día posterior a la renuncia del entonces presidente argentino. Oficina de un secretario presidencial en la Casa Rosada en plan desarme. Afuera se escuchan estruendos, explosiones, bombos, ruido de cacerolas furiosas y canciones de protesta. La gente canta el himno. Adentro las máquinas de picar papel trituran cuánta evidencia pudiera quedar. María, una joven asustada pero entusiasmada por la tarea –recibir al próximo presidente –, llega a la casa de gobierno. Apenas si sabe qué tiene que hacer en medio de ese caos nacional. Y la realidad supera lo que jamás hubiera podido esperar. Una hilarante comedia basada en dolorosos hechos reales.

De Guadalupe Pita Monzón, con dirección de Sergio

Desde el 4 de agosto. Viernes a las 21:30 horas. Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del Teatro

*Teatro El Astrolabio (Terrero 1456)

_______________

Fridas

Frida Kalho representada en un monólogo confesional poético, sutil, por momentos crudo y con un componente de humor desafiante ,que hace que la actriz en sincronización con las pinturas de la artista nos muestre momentos claves de su vida, se arme , se desarme y rearme, viva, reviva y muera en una intimidad compartida con el público como testigo .

De Cristina Escofet. Dirección : Roxana Randon

Viernes 20.30 hs hasta el 11 de agosto. Reservas: 1152606525 4328-1903. Entrada: $ 2.000 en Alternativa. Duración : 50 minutos. Clasificación : Adultos

*TEATRO ESPACIO ABIERTO. Pje. Carabelas 255 – CABA

_______________________

El intermediario

En un intento desesperado por salvar su editorial de la quiebra, Fernanda ha publicado el nuevo libro de autoayuda de Susana Carulli, titulado “Los Intermediarios”. Separada de su marido ha tenido que recibir en su casa a Teto, su hermano mellizo, imposibilitado de vivir solo tras reiterados desórdenes de conducta. Si para Fernanda Los Intermediarios terminará siendo un completo fracaso, para Teto será el despertar de una transformación que contará con la ayuda de su vecino Sebastián, quien, sin siquiera proponérselo, quedará atrapado en la compleja trama de los hermanos.

El 15 de agosto a las 20h regresa EL INTERMEDIARIO, una comedia vegetal con dirección de Walter Jakob y las actuaciones de Julia Catalá, Marcelo Mariño y Rafael Solano.

Funciones: martes de agosto y septiembre a las 20h. Entradas en Alternativa Teatral

* Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027 (CABA).

_____________________

Proyecto Garland

Proyecto Garland es una pieza teatral conmovedora que indaga en las infancias, el trabajo infantil y la violencia de género con la vida de Judy Garland como oscuro trasfondo.

Con profundidad, humor y compromiso, Marina Munilla, ganadora del Premio ACE Revelación Femenina, interpreta magistralmente a Judy Garland, sondeando en los confines del ser entre los límites del amor, el deseo y la fama, y da cuenta en su cuerpo herido de las consecuencias que implica lo vivido en su infancia. La pieza es dirigida por el director Gerardo Grillea, quien construye en su puesta un mundo sombrío y, a su vez, teñido por los recuerdos de Garland durante las filmaciones de El mago de Oz. Como sucede en la vida, los recuerdos se fragmentan y confunden y aparecen con música. Esta pieza no es la excepción. Con las voces en off de RITA TERRANOVA y OSMAR NUÑEZ

Funciones: DOMINGOS 20hs. Entradas por Alternativa Teatral

* NO AVESTRUZ ESPACIO DE CULTURA. Humboldt 1857, Palermo

___________________

José Sacristán llega al Teatro Astros

“Señora de rojo sobre fondo gris” de Miguel Delibes llega al Teatro Astros de la Ciudad de Buenos Aires, con una conmovedora actuación del gran actor JOSÉ SACRISTÁN, a partir del 1° de septiembre de 2023 y por sólo 4 únicas semanas con funciones de miércoles a domingo.

Dirección: José Sámano.

*Teatro Astros: Avda. Corrientes 746, Ciudad de Buenos Aires

______________

Agosto poético 2023 en el Centro Cultural de la Cooperación

En el marco del XIII Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro

Programación

Artaud Sesión Teatral. Funciones: Domingo 6 y viernes 11 de agosto, 20h. Sala Tuñón

“Artaud, sesión teatral”, es el resultado de un intenso trabajo de investigación y creación en torno a la vida y la obra de Antonin Artaud. Un tejido dramatúrgico de textos que emergen de su poesía y de los hechos cruciales de su existencia dan vida a un hombre que atravesó las más profundas experiencias. Fue poeta, actor, escritor, etc. Actuantes: Verónica Vélez, Lis Torres, María Atencio, Florencia Rivero, Melanie Dobrinin y Daniel Acevedo. Idea, dramaturgia de textos, música y dirección: Eduardo Gilio.

Las que van. Función: domingo 20, 20h. Sala Tuñón

LAS QUE VAN ... las que no se detienen, las que avanzan, las que se alejan. Entre ecos de la infancia, la juventud, la familia, los amores desmedidos, el sexo, el humor, el pasado y el presente. Dar cuenta para darnos cuenta de nosotros mismos, enhebrando las palabras, tejiendo la propia historia. El principio y el final, nuestro continente cotidiano. Actúan: Alicia Conti y Moira Kenny. Dirección: Martín Urbaneja. Textos de: Patricia Díaz Bialet

Entre un hombre y una mujer. Función: domingo 20h, 20.30hs. Sala Pugliese

Recital poético musical con poesía de Edgar Bayley. Actúan: Cristina Fernández y Daniel Miglioranza. Músico en vivo: Carlos Rosendo (Guitarra). Dirección: Mariano Dossena. Textos de Edgar Bailey

Palabras para ellas, sobre poemas de Francisco Pesqueira. Funciones: jueves 24 y 31, 20h. Sala Tuñón

“Palabras para ellas, sobre poemas de Francisco Pesqueira” es un concierto poético. Una experiencia donde las palabras teñirán pentagramas y las notas musicales jugarán a volverse literatura. Es una invitación a entrar en contacto con mujeres como Sor Juana, Idea Vilariño, Eladia Blazquez, Gal Costa, María Felix, Hattie McDaniel, entre otras. En tiempos de internet nos lanzaremos a las letras, sin más hipervínculo que las metáforas propuestas por el poeta. Poemas: Francisco Pesqueira. Dramaturgia: Emiliano Samar. Dirección y puesta en escena: Emiliano Samar. Actúan: Ana Padilla, Claudia Pisanú, Gabriela Villalonga, Paula Basalo, Yamila Ulanovsky, Jazmín Ríos, Guadalupe D Aniello y Francisco Pesqueira. Músicos en vivo: Pepo Lapouble y Martin Tello

Encuentro entre poetas. Función: jueves 17, 20h. Sala Tuñón

¿Qué hiciste con el amor mientras el otro sufría? Vicente Zito Lema comienza la búsqueda de Jacobo Fijman. No sabe si está vivo o muerto, quizás se encuentra en un hospicio. Una caja de cartón, es transformada por la poesía, la memoria y la música. Textos y Poemas Jacobo Fijman y Vicente Zito Lema. Dramaturgia Alejandro Spangaro y Ana Yovino. Actúan: Alejandro Spangaro, Alejandro Mazza, Julia Conlazo, Brian Andrés Pombinho Soares. Dirección: Ana Yovino

Los empeños de una casa. De Sor Juana Inés de la Cruz. Función: miércoles 16 y 23, 20h. Sala Solidaridad

Sor Juana Inés de la Cruz realiza, por el camino de la comedia, una crítica contra las pasiones desenfrenadas, contra la inconstancia en el amor, y contra la preponderancia masculina; presentándonos a dos tipos de mujeres que actúan libremente, enfrentándose a las normas establecidas por el patriarcado. Elenco (por orden de aparición): Maia Francia, Irene Almus, Mónica D’Agostino, Andrés D’Adamo, Fabián Pandolfi, Mateo Chiarino, Francisco Pesqueira, Jorge García Marino, Jazmín Ríos. Dirección: Santiago Doria

Habitación Macbeth. Funciones: viernes 22:15h. Sábados y Domingos 19:30h. Sala Solidaridad

A través del cuerpo de un actor (encontrado en la fosa del teatro), las Brujas Fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth, para el goce, deleite, y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como El Público. Actúan: Pompeyo Audivert. Músico: Claudio Peña. Dirección: Pompeyo Audivert

Entradas por Alternativa Teatral. Informes y reservas: 5077-8000 (Boletería: Int. 8313)

*Centro Cultural de la Cooperación. Av. Corrientes 1543

___________________

Elena de a ratos

Llega a oídos de un viudo la existencia de una joven que posee la capacidad de encarnar espíritus. Este le solicita le traiga a su difunta semanalmente. La proximidad de los cuerpos y las almas disparará un triángulo sentimental que promete no acabar bien.

FUNCIONES: VIERNES A LAS 21 HORAS. Entrada general $2300. En venta por Alternativa Teatral

*Ítaca Complejo Teatral - Humahuaca 4027

__________________

La mula endiablada

Una fantasía surreal donde Mónica, Germán y Claudia comparten un viaje a Lomas de Zamora. Su propósito: grabar un episodio de misterio en la naturaleza. Una expedición constante que se verá atravesada por la soledad, la amistad y el trabajo.

Del Grupo teatral Dientes de León. La dramaturgia, dirección y actuaciones están a cargo de sus integrantes: Gonzalo Bourren, Daira Agustina Escalera y María Mercedes Sevares. La obra cuenta con música original compuesta por Gabriel Waisbein e interpretada en vivo por Augusto Álvarez.

Sábados de agosto a las 18:30 hs. Entradas: $3000 / 5 Promos por función: 2x$5400 / Alternativatatral o en boletería. Duración: 60 min.

*NüN Teatro Bar (Juan Ramírez de Velasco 419, CABA)

__________________

Cartas de la ausente

Dos personajes huyen desesperadamente de la soledad, crean un mundo en forma de diálogo, saltan, ríen, se miran, hasta que por fin deciden verse. Deben tener la duda, la íntima duda sobre ellos y todo lo creado. Corriendo el velo al amor se transforma en aquellos personajes de una novela. Todo es amor e Infinitos detalles...

Escrita por Ariel Barchiloni, dirige Nestor Amarilla, protagonizada por Rolo Sosiuk y Julio Chiorazo. Jueves a las 20:00 horas. Las entradas se pueden conseguir a través de Plateanet o en la boletería del Teatro.

* Teatro Multiescena (Av. Corrientes 1764).

__________________

Los otros Duarte

A lo largo de cinco décadas cruciales en la historia argentina, la vida de Evita es repasada desde la mirada de los otros: sus medio hermanos, Chacha, Cholo y Chichilo, aquellos para los que las biografías y los libros de historia no supieron guardar ningún lugar. Es a través de sus ojos, de sus amores, de sus odios, de sus miserias y de sus temores, que la vida de Eva Duarte transcurre, al parecer ante la indiferencia absoluta de ella, pero ante el ojo inquisidor, perplejo e incluso fraternal de estos seres.

Dirección Marcelo Velázquez- Dramaturgia Gastón Quiroga

Nominada a los Premios ACE 2022: “Espectáculo Teatro Alternativo”, “Actuación femenina en Teatro Alternativo” y “Dirección en Teatro Alternativo”. Obra ganadora del Premio Argentores Concurso “Del texto a la escena 2019″ y ganadora del 2° Premio II Concurso Universitario de Dramaturgia “Roberto Arlt” de la Universidad Nacional de las Artes.

Funciones: Sábados de agosto y septiembre 19.30 hs. Entradas: $2500 / Est. y jub. $2200 / Vecinos Almagro con DNI $1800 por Alernativa Teatral

*Teatro del Pueblo - Lavalle 3636, CABA-

__________________

Locas

El encuentro de dos mujeres en la sala de espera de un consultorio de Salud Mental, ambas comparten el deseo de ser felices, en una historia que aborda el padecer del ser humano y la necesidad de reinventarse. Una invitación a reflexionar como sociedad. Un diálogo divertido, ácido, trágico y ágil. Un viaje lleno de complejidad que te llevará por diferentes emociones. Por un sistema de salud mental igualitario, sin discriminación y con base en la comunidad.

La obra Locas es una creación de José Pascual Abellan, en este caso adaptada y dirigida por Gladys Villanueva, quien además protagoniza la historia junto a Adriana Tascón.

Viernes a las 20:00 horas. Las entradas se pueden conseguir a través de Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

* Teatro La Tertulia (Gallo 826, CABA).

_______________

Fausto en Valle Oliva

En el pueblo minero de Valle Oliva, en una región montañosa de la Argentina, comienzan a comprobarse varios casos de enfermedad derivados de la contaminación de los ríos. Para enfrentar a la empresa minera responsable, los habitantes se apoyan en el doctor Fausto, una especie de héroe popular, quien no deja de denunciar los efectos nocivos que la extracción provoca. Con la llegada de un personaje que no pertenece al pueblo, la relación del doctor Fausto con sus habitantes comienza a transformarse.

Un nuevo estreno del autor y director Héctor Levy-Daniel

Los sábados a las 17.30 hs. Entrada general $2.500. Estudiantes y Jubilados $2.200. Pase vecinal $1.800 por www. alternativa.com

*Teatro del Pueblo Lavalle 3636, CABA

__________________

Me gusta

Andrés (Damián de Santo) y Martina (Julieta Zylberberg) llevan 10 años casados y tienen una hija pequeña. Andres y Martina se conocen…mucho…demasiado. Y para ambos, la rutina se les está tornando cada vez más notoria. Y más pesada. Hasta que Jowy (Lu Grasso), una baby sitter centennial, aparecerá en sus vidas no sólo para que puedan ir al cine de vez en cuando, sino para trastocarles toda esa estantería conyugal que tanto les costó armar y, ahora, sostener. Entre fantasías y pensamientos ocultos, enredos tan divertidos como vergonzosos y algún que otro “likeo” controversial (como ya aprendimos, las redes sociales todo lo complican); esta pareja tan adorable como sufrida deberá decidir si ya es hora (y edad) de tirarse a la pileta.

De Alberto Rojas Apel. Dirigida por Javier Daulte

VIERNES y SÁBADO 21:30h/ DOMINGO 21h. Entradas por Plateanet.

*Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA)

_________________

La fuerza del agua

Un caso aberrante ocurrido en la década del ‘70 en nuestro país se vuelve ficción inspirada en los estudios de Leonardo Da Vinci.

De Adriana Tursi. Dirección y puesta en escena: Enrique Dacal

Funciones: sábados a las 17 HS. Entradas por Alternativa Teatral

*Teatro Payró. San Martín 766 CABA

___________________________

Remitente Kasperle

En la calma de la siesta de un correo, un paquete inesperado trae a un títere dormido desde hace 80 años. Viajes en tren y en barco, sellos, embalajes, cartas, nieve. Los recuerdos de un padre escapando de la guerra. Un espectáculo de carácter documental con títeres y objetos, para adultos y jóvenes.

Dramaturgia y actuación: Viviana Rogozinski. Dispositivo escénico y dirección: Claudia Quiroga

Nominación a los Premios Javier Villafañe 2022: Mejor espectáculo unipersonal, mejor dramaturgia nacional.

Viernes 21:30 h

*Centro Ana Frank. Av. Rivadavia 4127

___________________

La máquina de la alegría

Un artista famoso anuncia su retiro y su agrio manager consigue de inmediato un reemplazante para una comedia musical. Inesperadamente, los dos artistas se convertirán en socios de una peligrosa aventura: salvar a un tercer artista injustamente condenado a la silla eléctrica en Las Vegas.

El viaje es una excursión desconcertante de humor absurdo, negro, ingenuo, político, grotesco. Así, desfila una colección de personajes inefables: el inoxidable Heavy, el servicial pianista Tuco, el sombrío manager Rubén Galante, un terrorista aéreo del conurbano, un caballero que se siente azafata, una dama adicta a las tragamonedas, el bailarín carcelario Eloy y un Elvis nacional y popular.

Con Eduardo Calvo y Fernando Migueles, dirigida por Alfredo Allende.

Todos los viernes a las 21 hs. ATP

* Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, sala Osvaldo Pugliese (Av. Corrientes 1543, CABA).

__________________

Expediente 21-47... el caso Rebecca

Rebecca es una, es todas y es todos. Es la voz de todos los tiempos, distintas generaciones y de los que no tienen voz, que se pregunta por qué hace lo que hace; que significa ser mujer en el mundo en el que está inmersa, en que se equivocó y si es realmente libre como sujeto.

La obra atraviesa los relatos y cuestiona los mandatos en los que todos estamos inmersos, especialmente las feminidades, en torno al poder, la libertad, la sexualidad y la democracia.

Rebecca abraza el desafío de pensar quiénes queremos ser y nos propone atrevernos a lograrlo.

Una puesta con diez artistas en escena, en la que el espectador elige mediante una votación el orden de la obra.

De Estefania Miceli. Por MUUK Artes Escénicas

Domingos de Agosto 20hs. (Con excepción del domingo 13/8 se realizará a las 21hs.) Entradas en Alternativateatral

*Teatro el Galpón de Guevara. Guevara 326-CABA

__________________

Precoz

Precoz nos sumerge en la historia de una madre, su hijo adolescente y la intensa relación que los une. Un vínculo que se debate entre la ternura y la locura. Bordeando los límites del amor insano y perfecto, la soledad más absoluta y el desprecio de la sociedad.

Basada en la novela homónima de Ariana Harwicz, con dirección de Lorena Vega y las actuaciones de Valeria Lois y Tomás Wicz.

JUEVES y VIERNES 20H. Entradas por Alternativa. Duración: 80 minutos

*Dumont 4040 - Santos Dumont 4040 - CABA

Fotografía: Sebastián Freire

__________

Estropicio

El prestigioso director teatral Mariano Dossena y la audaz escritora Patricia Suárez estrenan juntos una versión libre de Hedda Gabler, clásico de Henrik Ibsen. Junto a los intérpretes Lucía Tapiola, Federico Dopico y Marcos Horrisberger

Estreno: viernes 28 de julio, 20.30 hs. Entradas: $3000 (Alternativa Teatral)

*El Método Kairos, El Salvador 4430

__________________

Lo normal

Cami tiene 24 años y una discapacidad motriz, es más bien tímida, le gusta leer y grabar en audios algunas frases que se le ocurren. Prefiere hablar en el interior de su cabeza más que aventurarse al exterior. Por insistencia de su madre, Mercedes, empieza a asistir a un centro de día, en donde conoce a Florencia. Flor es todo lo contrario a ella: extrovertida, temeraria, sin límites para expresarse. Esta de novia, habla de sexo sin tapujos y detesta el modelo capacitista que reduce a la gente con discapacidad o bien a mártires o bien a angelitos inspiradores. Al conocer a Flor, Cami empieza a desear salir, y a desear en general. Sus padres reciben este cambio con una mezcla de alegría y miedo. En especial, es una transición que le cuesta aceptar a su mamá, que quiere verla hacer cosas, pero pareciera que solo si esto sucede bajo su “protección”, bajo su control.

Dirección: Mariana Cumbi Bustinza y Malena Ratner

JUEVES 21 HS. Entradas a través de Alternativa Teatral

*El Método Kairós - El Salvador 4530

____________________

La ternura

Estrenada en Madrid en 2017, La ternura es una ingeniosa comedia plagada de referencias a William Shakespeare: cambios de identidad, seres mágicos, desencuentros y el deseo común de encontrar la ternura. Para el autor, La ternura “habla de la fuerza y de la valentía para amar. La ternura es la manera en la que el amor se expresa. Sin ternura, el amor no se ve. La ternura son las caricias, la escucha, los pequeños gestos, las sonrisas, los besos, la espera, el respeto, la delicadeza. Una sociedad sin ternura es una sociedad en guerra”.

Para la versión porteña de esta pieza, fueron convocados Antonio Grimau y Cristina Alberó al frente de un elenco que integran Marcelo Mazzarello, Anita Martínez, Juan Cottet y Valen Podio. La música y el diseño sonoro es de Mariano Cossa, el diseño de iluminación de Eli Sirlin, el diseño de vestuario de Cecilia Zuvialde, el diseño de escenografía de Marlene Lievendag, y la dirección del mencionado Eduardo Gondell.

Sábados y domingos a las 17 horas. Valor de las localidades: Platea $ 1.900 Pullman $ 1.500

*Cine Teatro El Plata (Avda. Juan Bautista Alberdi 5765)

____________________

Tu escena no es la mía

Dos historias distintas y un final que las une. Un músico que enviudó recientemente se relaciona con una vecina que curiosea por su ventana. Un director de teatro que espera a una actriz para conversar sobre su nuevo proyecto. Planes entusiastas que proyectan un futuro próximo mientras la nostalgia del pasado asoma a cada instante. Pero la sonrisa siempre acompaña. “La sonrisa de una lágrima”, podría llamarse esta obra, dice uno de sus personajes.

De Gabriela Izcovich

Desde el 5 de agosto Sábados a las 20 hrs. Entradas: $3000. Descuentos a estudiantes y jubilados. En venta por Alternativa

*Teatro del Pueblo. Lavalle 3636

_________________

La vida extraordinaria

Con música original de Ian Shifres, dramaturgia y dirección de Mariano Tenconi Blanco y la interpretación de las talentosas actrices Valeria Lois y Lorena Vega. La prestigiosa obra tiene un exitoso recorrido: tanto el público como la prensa mostraron gran recepción e interés durante todas sus funciones llenando cada sala en la que se presentaron a lo largo de estos años desde su estreno en 2018.

Agosto: Sábados 22 hs. y domingos 21 hs. (Desde el 15 de julio al 20 de agosto)

Septiembre: Domingos 21 hs.

Entradas en venta a través de Plateanet.

*Teatro Picadero (Pasaje Santos Discépolo 1857)

____________________

Las cautivas

Con música original de Ian Shifres, dramaturgia y dirección de Mariano Tenconi Blanco y con las prestigiosas actrices Laura Paredes y Lorena Vega. Desde su estreno en el Teatro de La Ribera, la obra cuenta con sala llena en cada función y fue una de las elegidas por el público y los medios en sus temporadas anteriores.

Agosto: Miércoles 2, 9 y 16 de agosto a las 20:30 h. | Domingos 6 y 13 de agosto a las 17.30 h.

Septiembre: Domingos a las 17.30 h.

Entradas en venta a través de Plateanet.

*Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343 - CABA)

__________

Una casa llena de agua

En plena década del 90, una joven estudiante de Biología entra a trabajar como niñera en la casa de una familia acomodada. Entre peluches y frascos de compota Milena le irá contando a Angie, la bebé que cuida, su vida en tiempo real: sus miedos, sus romances, sus fantasías y el nudo en el que todas esas líneas se cruzan, la pregunta por un futuro incierto.

La primera obra de teatro escrita por Tamara Tenenbaum, protagonizada por Violeta Urtizberea, con dirección de Andrea Garrote y producción general de Compañía Teatro Futuro.

Sábado - 20:00 h. Entrada: $ 3.000,00 a la venta en Alternativa Teatral

*DUMONT 4040. Santos Dumont 4040

________________

Casa Duarte

Casa Duarte es el lugar elegido por la familia De la Puente para hacer la tradicional despedida a Pedro. La dueña de la casa velatoria, sus hijas y la aparición de personajes disparatados, harán que su viuda y la familia tengan un velorio para el olvido. Con altas dosis de humor negro, esta comedia nos hará pensar si realmente somos felices con la vida que tenemos, o bien, qué hacemos para tenerla.

El público es espectador y al mismo tiempo protagonista del único velorio en el que se llora, ¡pero de risa!

VIERNES Y SÁBADOS a las 21.30 horas. Entradas por Plateanet

*Multiescena Teatro. Av. Corrientes 1764

____________

Así, así, acá, acá

El baño inmundo de un colegio y sus paredes escritas parecieran ser como un búnker, aislado de todo. Un refugio donde cuatro jóvenes se descubren como parte de una trama de la que quieren escapar: sin saber muy bien qué dicen, repiten palabras que no les pertenecen en una sucesión de escenas obligadas, ineludibles, por las que deben pasar.

A su corta edad Grizutti posee ya una extensa trayectoria como actor, director y dramaturgo. En esta ocasión presenta el segundo montaje de su Compañía Labrusca, integrada por un colectivo de jóvenes creadores escénicos que desarrollan un exhaustivo trabajo y reflexión sobre los modos de representación teatral. Con un elenco conformado por Juan Cottet, Miranda Di Lorenzo, Patricio Penna y Violeta Postolski, la obra postula a la aparición de la adolescencia como una etapa de actuación que nos prepara para tiempo después, actuar la vida.

Viernes 22:30

*Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378, CABA).

________________________

Estado del tiempo

La acción se desarrolla entre 1975 y 1978, un hombre agobiado por un pasado que parece que ha retornado a su memoria, le confiesa a su esposa que, antes de conocerla, se casó con otra mujer a la que abandonó con la conocida y ridícula excusa de ir a comprar cigarrillos y nunca regresó. Como telón de fondo de esta historia familiar se encuentra la estremecedora etapa de la resistencia peronista y los posteriores años 70.

Dramaturgia Daniel Dalmaroni - Dirección Ana Alvarado

Viernes 20 hs. Entrada general: $2000 / 2x1 Club La Nación en venta por Alternativa Teatral y boletería del teatro

*Centro Cultural de la Cooperación, sala Raúl González Tuñón. Av. Corrientes 1543

________________

Las moiras, primera parte de El dibuk, dos covers

Tres esposas de rabinos tejen los destinos de todo el barrio de Once decidiendo quién se casa con quién. Se encuentran con la rebeldía de una joven que reclama el derecho a romper con el orden establecido. Cuando la chica intenta articular sus argumentos, un Dibuk se apodera de ella.

LAS MOIRAS pone a dialogar de forma explícita dos mitos sobre el destino y su relación con los muertos: la leyenda judía del dibuk, un espíritu errante que no ha terminado su trabajo en la Tierra y por eso no puede cruzar al otro lado, y el mito de las moiras, las tres viejas del inframundo que en la mitología griega hilan, sostienen y cortan el hilo de la vida.

LAS MOIRAS es la primera parte de EL DIBUK, DOS COVERS, un díptico que continuará con EL DÍA MAS LARGO DEL MUNDO.

Dramaturgia: Tamara Tenenbaum. Dirección: Mariana Chaud

Actuación de Analía Couceyro, Luciana Mastromauro, Florencia Piterman y Fiamma Carranza Macchi.

Funciones los Sábados 20 h. y Lunes 21 h. Entradas a la venta en Alternativa Teatral

*El Galpón de Guevara, Guevara 326

_________________

Si alguna vez te hace falta mi vida

Escrita y dirigida por Alfredo Martín la obra relata la relación de dos mujeres unidas por un vínculo que se revelará mientras ensayan distintas obras, plenas de citas reconocibles para los amantes del teatro.

Funciones: viernes a las 20h. Entrada: $ 2000.- con desc a estudiantes y jubilados a 1500.

*Teatro El Crisol: Malabia 611 -CABA-.

_____________________

Aquella tarde de Agosto. Una precuela sobre Hamlet

El brutal y despiadado rey Hamlet vuelve de la última de sus exitosas campañas contra Fortimbrás, el príncipe Noruego que amenaza romper la frágil unión de Escandinavia. Gertrudis, su esposa - y madre del príncipe Hamlet -, lo espera para volver a ser ultrajada, como sucede en cada período invernal de entreguerras. Claudio, hermano del rey, también aguarda su llegada, pero para cobrar una venganza tan vieja como su amor por Gertrudis.

La dramaturgia toma la obra de Shakespeare y la historia danesa como excusa para reflexionar acerca del poder, el patriarcado y la violencia de género. Gertrudis, esposa del rey, soporta que “escriban en su cuerpo la política de la Nación”. Ella fue entregada en un matrimonio brutal y sin amor para unificar tres naciones. Claudio a su vez cobra una venganza que lo somete a una espiral de violencia que nunca quiso.

Con Ernesto Larresse y Gabriela Spezzano. Dramaturgia y dirección Daniel Cinelli

Jueves, 20 hs. (hasta el 31 de Agosto). Entradas: $3.500. / 2 x $5.000 / Consultar por otros descuentos. Alternativa Teatral

*Teatro Border - Godoy Cruz 1838

_________________________

La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus

El protagonista se encuentra en una casa perteneciente a su adinerada familia, ubicada en la cima de un cerro, en la que ha permanecido por los últimos 24 años, trabajando en la tesis que le permitirá graduarse como Filólogo, un Hombre de Letras. Esta tesis intentará confirmar aquel planteo de William Burroughs del año 1966 en el que afirmaba que “el lenguaje es un virus”.

Con esta premisa, el humor atravesará todo el espectáculo, como principal desafío de creación y de metodología narrativa para intentar acercarse a tamaña trama, utilizando y teatralizando elementos retóricos tales como la paradoja, la metáfora, la paronomasia y la dubitación, entre otros.

Contrariamente a los proyectos anteriores donde abundaban los recursos tecnológicos de este combo humorístico (Digital Mambo, Hombres Delay y Digitales anónimos), en este caso han elegido el minimalismo absoluto como recurso escénico respecto de la narrativa. Un hombre adulto, solo, viviendo en un lugar aislado de toda civilización, acompañado por un loro y un sinfín de artefactos y elementos antiguos que parece amar.

Autores: Diego Carreño y Gabriel Wolf. Con: Diego Carreño

Funciones: Viernes a las 22:00 hs. Entrada General: $2000 en boletería del teatro o por Alternativa Teatral Duración: 60 minutos

*El Camarín de las Musas. Mario Bravo 960. CABA

_____________________

El cazador y el buen nazi

Un día de mayo de 1975, el famoso cazador de nazis Simón Wiesenthal recibió una inesperada visita en su oficina del Centro de Documentación de Viena. Su visitante era nada menos que Albert Speer, el ex arquitecto y ministro de Armamentos de Hitler. ¿Cuál era el motivo de este encuentro? ¿De qué hablaron? ¿Qué se dijeron? ¿Qué diálogo era posible entre un victimario y una víctima del Holocausto?

En “El cazador y el buen nazi”, Mario Diament se vale de abundante documentación para dramatizar este extraordinario encuentro. Dos notables actores, Jean-Pierre Noher y Ernesto Claudio dan vida a los personajes bajo la dirección de Daniel Marcove. Una lección sobre la complicidad, la responsabilidad y la justicia cuyas implicancias adquieren un especial significado en estos días.

DOMIGOS 17 HS. Entrada general: $3500. A la venta en Alternativa Teatral

*El Tinglado - Mario Bravo 948

______________________

Enrique V

Escrita posiblemente en 1598 y representada en al año 1599, es un drama excepcional en la obra de William Shakespeare. Enrique V acaba de ascender al trono, pero antes de que pueda gobernar una nación, y mucho menos conquistar otra, debe demostrar su valía como líder de los hombres. La puesta en escena busca sugerir, a través del movimiento de los actores y de los objetos, espacios imponentes trazados en un escenario limitado. Armado con algunos de los discursos más poderosos del arsenal del Bardo, Enrique y su “banda de hermanos” superarán obstáculos abrumadores; ya que como hoy, la impiadosa guerra parece ser la sombra oscura que invade la ancha nave del universo.

Dirección y puesta en escena de Martín Barreiro

Sábados 20:30 h. Las entradas se pueden conseguir en la boletería o por la plataforma del teatro.

*Teatro El Convento. Reconquista 269

_________________

Como quien roba un dolor

Ellas supieron ser un grupo musical de medio pelo que ha cultivado público y admiradores en breves eventos provinciales, cruceros y sociedades de fomento. Con su personalidad y presencia estética y escénica fueron haciéndose de un lugar pero la vida pasa, y el tiempo va destruyéndolo todo.

Esta tarde, vuelven a encontrarse con la esperanza de volver a encontrar motivación en aquello que las mantuvo unidas y activas tantos años. Pero los vínculos, las personalidades tan diversas y las situaciones particulares que han sucedido a cada una, harán que este encuentro deje emerger resentimientos guardados y emociones veladas.

Esta producción es una creación del grupo creativo estable de El Deseo. Esta obra cuenta con el apoyo de Proteatro.

VIERNES 20hs- Entradas por Alternativa Teatral

*CENTRO CULTURAL EL DESEO- Saavedra 569- Balvanera

________________________

En El Crisol Teatro

El Crisol Teatro, ubicado en Malabia 611, en el barrio de Villa Crespo, presenta:

-Los sábados a las 20 horas se presenta “La noche se está muriendo”.

Buenos Aires, 1945. Al finalizar la función del estreno mundial de La Casa de Bernarda Alba, Margarita Xirgu vuelve emocionada a su camarín en el Teatro Avenida. Allí comprueba que el teatro es un ritual de invocación: atraído por la gran interpretación de su actriz predilecta, Federico García Lorca aparece para festejar el éxito y celebrar su amistad, impulsándola a tomar una importante decisión.

-Los domingos a las 20.30hs se estrena “Chéjov y etcétera”.

El espectáculo intenta entretener, así como homenajear al genio de Antón Pávlovich Chéjov (1860-1904) reconocido universalmente como uno de los más influyentes escritores rusos y maestro del relato corto. La obra es una composición donde se mezclan un cuento breve “La muerte de un funcionario público” y dos obras en un acto “Pedido de Mano” y “El Oso” cargadas de situaciones que son un ejemplo del sentido de ironía del autor para mostrar la naturaleza humana.

-Petit Bengala

Bengala es el apodo de un boxeador retirado. Ha tenido momentos de gloria en los que se aproximó al Campeonato. Pero luego comenzó el declive. Y ciertas patologías derivadas de los golpes y de una vida desordenada que lo llevaron sufrir “bengalas” en su cabeza, lo llevan a un estado distinto, en el que la demencia se une con una lucidez extrema. Todo terminó para su carrera cuando es noqueado por un joven boxeador que lo manda al hospital.

Autoría: Alfredo Megna. Dirección general: Martin Ortiz

Sábados a las 22.15 horas.

Entrada general: $ 3000. Descuento para jubiladxs, estudiantes y vecinxs de la Comuna 15 (con acreditación de domicilio: DNI, factura de servicio, etc). Afiliades a UTE-CTERA: 25% de descuento.

Reserva de entradas por Alternativa Teatral.

__________________

La Madonnita

La historia de LA MADONNITA transcurre a principios del siglo XX en un altillo caluroso del Parque Lezama. Un hombre saca fotos a su mujer y luego las comercializa entre la clase trabajadora inmigrante. En un contexto socioeconómico de crisis, la obra dispara con astucia la pregunta por la mujer, como enigma y objeto de intereses sexuales y económicos.

A través del grotesco criollo, la pieza pone de manifiesto la construcción de posibles masculinidades y a la vez evidencia distintos tipos de violencias ejercidas sobre las mujeres. El personaje de “La Madonnita” se construye como agente pasivo que observa ese mundo opresivo al cual está destinada. La obra pone en primer plano la fricción entre deseo, sexo y poesía con todo el talento de la pluma de Mauricio Kartún.

Interpretada por Natalia Pascale, Fito Pérez y Darío Serantes. Dirección de Malena Miramontes Boim

Funciones: domingos a las 19.30h. Localidades: $2000 (descuento estudiantes y jubilados $1800) disponibles en Alternativa teatral y boletería del teatro.

*Ítaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027, Abasto, CABA

________________

Instrucciones para ser una idishe mame

¿Querés ser una verdadera madre judía? ¿Querés saber cuánto tenés de madre judía? Acercate a la primera carrera universitaria de IDISHE MAME. Donde Mirta Goldstein con su pasión, amor y conocimiento, te hará vivir una y mil peripecias. Donde conectarás con tu idishe mame interior. “Instrucciones para ser una Idishe Mame” es un homenaje a todas las madres (sean idishes o no).

Libro y dirección: Sebastián Kirszner. Actuación: Silvia Kanter.

Sábados a las 18.30 y 20.30. Localidades: $ 3.000.- Jubilados: $ 2.500.- Venta por Alternativa Teatral ó en www.idishemame.com.ar

*La Pausa Teatral – Luis Viale 625 – CABA - Cel 1551232030

::::::::::::::::::::

CINE

Malba Cine

-El juicio. De Ulises de la Orden. Viernes a las 20:00

* Malba. Av. Figueroa Alcorta 3415 (CABA)

______

Doble aniversario: 10 años del rockumental Blues de los plomos + 40 años del LP Orsai (Oveja Negra)

El primer rockumental que iluminó a los obreros ocultos del rock y el disco fundacional de Oveja Negra, la banda protagonista, festejan doble aniversario. En el tradicional espacio que brinda los jueves el CC 25 de Mayo al cine argentino, tendrá lugar una función especial con la proyección del film rockumental BLUES DE LOS PLOMOS, celebrando los 10 años de su estreno. Como broche de oro, OVEJA NEGRA, reunida especialmente para la ocasión, tocará en vivo las canciones que formaron parte de su histórico disco Orsai, a 40 años de su edición original… ¡y lanzando la reedición remasterizada en CD!

Jueves 7 de septiembre 19:30 h Entrada general $200. Estudiantes y jubilados $160

*Centro Cultural 25 de Mayo. Av. Triunvirato 4444, C.A.B.A.

___________

El cineasta Marco Bechis visita Buenos Aires para presentar su primera novela, La soledad del subversivo

Las vivencias en primera persona del director de la premiada Garage Olimpo. Un testimonio estremecedor sobre la dictadura argentina y sus secuelas.

30 de agosto 18.30. A las 20 h proyección de Garage Olimpo

*Auditorio MALBA. Figueroa Alcorta 3415. Entrada libre y gratuita

________________

Panorama reciente del cine boliviano

Celebramos el mes patrio del país hermano con tres películas de realizadores contemporáneos. La Casa Nacional del Bicentenario y Kino Palais presentan esta selección de films de directores bolivianos que retratan la situación actual del país desde diferentes perspectivas. Se trata de películas financiadas por un fondo especial del Estado boliviano, inédito hasta su implementación en 2019, antes del golpe de estado. Jóvenes mineros y brujos ermitaños; burgueses y campesinos; cantores de velorios y pastores evangélicos: pinceladas de un país multicultural y multicolor, en la mirada de estos artistas que hoy llegan a la Casa. MÁS INFORMACIÓN

Domingos 06, 20 y 27 de agosto 19.00 HS

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985. Gratis

________________

Cine Africano en la Biblioteca Nacional

A pesar de su riqueza, diversidad e historia, el cine africano es prácticamente desconocido en nuestro país. Esta muestra organizada por el Festival Internacional de Cine Africano de Argentina (FICAA) y la Biblioteca Nacional se propone recorrer parte de la producción cinematográfica contemporánea africana para acercarla al público argentino.

Esta selección de películas participantes de la última edición del FICAA reúne distintas visiones sobre la realidad africana. Sus realizadores, a través del registro documental o de la ficción, exponen narrativas y estéticas que se asientan en las tradiciones del continente y se alejan de los modelos y las formas imperantes en el cine de Hollywood o de Europa. Este recorrido permitirá conocer la historia de uno de los ritmos musicales más populares del continente, acompañar los sueños y la dura realidad de las niñas subsaharianas, adentrarse en el mundo de las pandillas adolescentes de Níger y disfrutar de una ficción somalí premiada en los últimos años.

Todos los miércoles de agosto, 19hs. Entrada libre y gratuita

PROGRAMACIÓN

-Miércoles 16 de agosto. LA FEMME DU FOSSOYEUR / La mujer del sepulturero. Director Khadar Ayderus Ahmed, Somalia, 2020, 82 min.

Esta película cuenta cómo Guled y Nasra son una pareja cariñosa que vive en los barrios bajos de Yibuti con su hijo Mahad. Sin embargo, el equilibrio de su familia se ve amenazado: Nasra padece una grave enfermedad renal y necesita una operación urgente. La operación es costosa y Guled ya trabaja como sepulturero para llegar a fin de mes: ¿cómo podrá reunir el dinero para salvar a Nasra y mantener a la familia unida?

-Miércoles 23 de agosto Selección especial de cortos realizados por mujeres (Todas las películas recibieron premio del jurado en FICAA 2022)

SOLO SON PECES. Directoras: Ana Serna y Paula Iglesias, Sahara Occidental, 2017, 17min.

Teslem, Dahba y Jadija son tres mujeres nacidas en los campamentos de refugiados saharauis al sur de Argelia. Salieron a estudiar al norte del país y regresaron a los campamentos. Ahora trabajan en la piscifactoría. Ansían volver a una tierra donde nunca han estado, con mar, como los peces.

LILA. Directora Ana Bárbara Iglesias, Mozambique, 2022, 20min.

Lila tiene 11 años y vive de forma muy modesta con su madre y sus hermanos en un pequeño poblado de Mozambique, llamado Namacurra. Estudia y su mayor anhelo es llegar a ser doctora. Sin embargo, debe ayudar a su familia, sembrando y vendiendo arroz en una zona en la que la rigurosidad del clima hace que dependan de la lluvia para el éxito de la cosecha. Pese a ello, Lila es vivaz, feliz y no renuncia a sus sueños.

SEEKING ALINE / Buscando a Aline. Directora Rokhaya Balde, Senegal, 2020, 26min.

Rokhaya, una joven directora, regresa a su hogar en Dakar para hacer una película sobre una figura histórica local. Durante su investigación, que consiste en entrevistas con personalidades locales, conversaciones con su equipo y escenas ficticias rodadas en determinadas localizaciones, descubrimos la historia de Aline Sitoe Diatta.

AYA’S DREAM / Los sueños de Aya Directoras Aleksandra Orbeck y Katalin Hanappi, Namibia, 2022, 13min.

El viaje espiritual y onírico de una joven ju ‘hoansi san que busca conectarse con sus antepasados y reconectarse con la identidad de su pueblo. Un camino en el que, preguntas existenciales se mezclan con la belleza del paisaje y la danza.

-Miércoles 30 de agosto. Corto + largometraje. (Películas ganadoras del FICAA 2022)

FROM HERE TO THERE. Director Remy Ryumugabe, Ruanda, 2021, 4 min.

Una anciana y sabia mujer, sentada junto a un lago reflexiona sobre la existencia, el presente y el pasado.

ZINDER. Directora Aicha Macky, Niger, 2021, 84 min.

Zinder, la segunda más grande de Níger, históricamente se ha visto cruzada por la pobreza, la violencia y la división social. Las pandillas se convirtieron para muchos jóvenes en el último espacio de contención y pertenencia que encuentran en ese complejo contexto social. Macky, oriunda de Zinder, viaja con su cámara al barrio de Zara Zara para retratar de qué forma viven y cómo piensan esos adolescentes. Crudo, pero con empatía y respeto por aquellas personas a quienes retrata el documental se sumerge en un mundo y la cultura de las bandas juveniles.

*Biblioteca Nacional, Auditorio Jorge Luis Borges. Agüero 2502, CABA.

_____________________

Ciclo de cine Mitos y devociones

En el Auditorio Jorge Luis Borges se inaugura Mitos y devociones, ciclo de cine en el marco de las muestras Devociones populares argentinas y Bestiario nacional. Criaturas del imaginario argentino organizadas por la Biblioteca Nacional.

El ciclo propone pensar distintas formas en que el cine incluye los mitos y las devociones de Argentina. Desde películas de grandes íconos de la cultura nacional hasta producciones de los últimos años, en torno a santos y seres mitológicos argentinos, como la Madre María, el Pombero, el Lobizón, el Ucumar, el Gauchito Gil y la Umita, entre otros.

PROGRAMACIÓN

-19 de agosto | 16 hs : La Madre María (1974, 102′). Dirección de Lucas Demare. Presenta Emiliano Ruiz Díaz.

-2 de septiembre | 16 hs : Seres míticos en la oralidad cordobesa. Testimonios y cortometrajes de la Asociación Cultural Relatos del Viento. Presenta Pablo Rosalía, director de la Asociación.

*El viernes 11 de agosto a las 15 hs en el Auditorio Jorge Luis Borges se realiza una jornada en la cual investigadores y escritores dialogarán en torno a las temáticas de ambas exposiciones: los mitos y las devociones populares de Argentina.

Programa

15 hs | Apertura. Juan Sasturain (director de la Biblioteca Nacional), Elena Bossi y Alejandro Frigerio.

16 hs | Creencias sagradas y leyendas regionales de Argentina. Judith Farberman, Diego Mauro, Fernando Jorge Soto Roland y Amalia Vargas.

18 hs | Santos, superhéroes y criaturas mitológicas en el territorio de la ficción. Leo Batic, Juan Diego Incardona y Leo Oyola.

19.30 hs | Cierre musical. Alejandro Guyot.

*Biblioteca Nacional. Agüero 2502. Entrada libre y gratuita.

___________________

Visiones expandidas: ciclo de cine gratuito en Fundación SAGAI

El último jueves de cada mes, Fundación SAGAI junto con Barda, Cartelera Transfeminista, invitan a la comunidad a disfrutar de cine nacional de manera gratuita. Además, las proyecciones estarán acompañadas por sus realizadores con una conversación abierta al público.

Este ciclo es una oportunidad para indagar sobre la temática, modelo de producción, sentido poético de cada obra y acercarse a los realizadores de una escena cinematográfica rica en diversidad.

El ciclo está conformado por 5 películas que se proyectarán en una única oportunidad con entrada libre y gratuita. Hasta el jueves 30 de noviembre, el último jueves de cada mes se realizará este encuentro a las 19h. VER PROGRAMACIÓN

*Sala HUGO ARANA en Fundación SAGAI: 25 de Mayo 586 (CABA)

____________________

Ciclo de cine La Nave de los Sueños: programación de agosto

El cine argentino ha dado a través de los años una rica y luminosa filmografía aclamada en todo el mundo. Esta larga tradición nos ofrece un presente que sorprende por su fuerte potencia narrativa en la gran variedad de historias, temáticas y abordajes. Este panorama de producción alentadora contrasta en el momento de la exhibición con las pocas pantallas que cuenta la mayor parte de la brillante producción independiente nacional. Este año se presenta la temporada número 18 del ciclo de cine organizado por La Nave de los Sueños y la Biblioteca Nacional.

Martes 15: Pibas del viento de Liv Zaretzky

Guada, Maite y Sofi transitan la preadolescencia en el contexto de una sociedad en crisis, explorando quiénes son, preguntándose quiénes quieren ser y haciendo frente a las adversidades. La orquesta Vamos los pibes -que funciona dentro del Club Atlético Atlanta, en el barrio porteño de Villa Crespo- es su punto de encuentro. El fin de la niñez y el comienzo de la adolescencia transcurre entre melodías y gritos de gol. Un espacio donde los sonidos individuales logran transformarse en música.

Martes 22: Ella va de largo de Florencia García Long

Hace veinte años Karina se convirtió en la primera abogada gitana de Argentina, un punto de inflexión en la historia de una familia y una comunidad. Una serie de retratos íntimos de mujeres que dialogan sobre la transmisión, la pertenencia y la ruptura.

Martes 29: Madres de los dioses de Pablo Agüero

Madres de los dioses es el germen donde Pablo Agüero inicia su experimentación con el universo femenino de liberación y fe para luego filmar la reciente Akelarre (Netflix / San Sebastián), ganadora de cinco premios Goya.

La película cuenta con la participación de Geraldine Chaplin y está íntegramente filmada en la Patagonia Argentina. El documental está en sintonía con los tiempos que corren, con el auge del feminismo, la lucha de igualdad en las mujeres, la resiliencia y la búsqueda de una nueva espiritualidad.

*Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita.

________________

La Biblioteca del Congreso renueva en agosto su cartelera de cine con entrada libre y gratuita

Desde agosto la Biblioteca del Congreso de la Nación presenta nuevas películas para ver con entrada libre y gratuita, los martes y jueves a las 18.30 horas, en el auditorio Leonardo Favio del Espacio Cultural BCN, en Alsina 1835 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los martes tendrá lugar el ciclo “Historias de venganza”:

Martes 15 - “Tres anuncios por un crimen” (2017), de Martin McDonagh.

Martes 22 – “Los visitantes” (1972), de Elia Kazan.

Martes 29 – “Medea” (1969), de Pier Paolo Pasolini.

Por otra parte, los días jueves se llevará a cabo el ciclo “Tableau vivant”, con películas con temática pictórica, cuya programación es la siguiente:

Jueves 17 – “Shirley: visiones de una realidad” (2013), de Gustav Deutsch.

Jueves 24 – “El molino y la cruz” (2011), de Lech Majewski.

Jueves 31 – “Cándido López: los campos de la batalla” (2005), de José Luis García.

Para más información y reserva de entradas www.bcn.gob.ar

____________________

Los médicos de Nietzsche

El Doctor Esteban Rubinstein es médico del Servicio de Medicina General de un hospital de Buenos Aires. Hace algunos años, comenzó a estudiar la obra de Friedrich Nietzsche y la forma en que el filósofo alemán cuestiona la verdad, la razón, la moral y la compasión. Junto a otros médicos del Hospital, el Doctor Rubinstein propone una medicina extramoral, que implica una aproximación a los pacientes y sus enfermedades desde un estado abierto a múltiples posibilidades y preguntas que van más allá del bien, el mal, lo normal, lo natural.

Tras su estreno mundial en la Competencia Argentina del [24] BAFICI, Los médicos de Nietzsche, una película documental de Jorge Leandro Colás, llega a los cines el 17 de agosto. Premio Mejor Montaje otorgado por EDA & SAE

___________________

La bruja de Hitler

Es el año 1961 y en la Patagonia argentina una familia de prófugos nazis llega a la casa de los Krauss en busca de refugio para poder transitar una vida normal con total impunidad. ¿Cómo es la normalidad del silencio, la obediencia y la violencia para los hijos adolescentes de estas dos familias que son testigos y víctimas de abusos y crímenes impunes? Gretel, la hija del jerarca nazi, se entrega a la perversión secreta de su padre. Hans busca convertirse en un buen hombre a través del sufrimiento. Emma, la más pequeña, experimenta en su propio cuerpo la asfixia del silencio. Frida se atreve a rechazar el mandato paterno y se entrega a un amor prohibido, aunque el precio sea sufrir en carne propia lo más oscuro de la condición humana. La película es una fábula inspirada en personajes y hechos reales, en la que los horrores del nazismo que habitan en estos personajes aún persisten en el presente.

Una película de Virna Molina y Ernesto Ardito

Jueves 3, 10, 17 y 24 de agosto, a las 20hs.

Sábados 12 y 26 de agosto, a las 21hs.

*El Cultural San Martín, Sarmiento 1551, CABA

_________________

La vida a oscuras

La revolución digital sacudió los cimientos sobre los que el cine funcionó durante más de 100 años. Las salas cambiaron sus proyectores analógicos por otros digitales, los laboratorios cerraron y las voluminosas copias de celuloide fueron a parar a containers y basurales, reemplazadas por pequeños discos de computadora. En la casa en la que vive Fernando Martín Peña los rollos fílmicos se amontonan por miles y cubren cada espacio del lugar. Coleccionista voraz desde su infancia, personaje central de la cinefilia argentina, Peña recolecta lo que otros tiran o abandonan y lo guarda en su casa, casi el único refugio posible para ese material: pese a décadas de luchas y reclamos, Argentina no posee institución oficial que se encargue de la conservación de su cine. La vida a oscuras es una aproximación a la figura de Fernando Martín Peña. Es también una película sobre el cine, sobre un movimiento trascendental en su historia, sobre sus espacios y sus rituales, sobre la fascinación que nos produce esa luz proyectada, sentados junto a un grupo de desconocidos, en una sala a oscuras.

Sábados a las 20:00

* Malba. Av. Figueroa Alcorta 3415

__________________

Bellas Artes Cine celebra los 100 años de Disney

El Museo Nacional de Bellas Artes y Amigos del Bellas Artes, con la colaboración de Walt Disney Co., presentan del 7 de julio al 26 de agosto un nuevo ciclo de Bellas Artes Cine dedicado a proyectar, con entrada gratuita, seis de los clásicos animados más importantes del estudio, en consonancia con el centenario de Walt Disney Pictures, fundado en 1923.

Como parte de las actividades gratuitas que ofrece el Museo en vacaciones de invierno, las funciones de Bellas Artes Cine serán los viernes y sábados a las 17 en la sala de Amigos del Bellas Artes, ubicada en Av. Figueroa Alcorta 2270. Las entradas son gratuitas y se adquieren únicamente en línea, completando el formulario de reserva para cada función que figura en la página web.

La programación incluye “Blancanieves” (1937), “Pinocho” (1940), “Fantasía” (1940), “Dumbo” (1941), “Cenicienta” (1950) y “La Bella Durmiente” (1959), en versiones originales restauradas y remasterizadas, que se proyectarán en su idioma original, en inglés, con subtítulos en castellano.

::::::::::::::::::::::::::::::

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Encuentro en el estudio Montevideo

Canal Encuentro, el canal educativo y cultural del Estado argentino, estrena Encuentro en el estudio Montevideo, el emblemático ciclo de música de la señal, ahora, grabado en los míticos estudios Sondor, con la conducción de Lalo Mir. Será el próximo viernes 11 de agosto a las 23:00, con el capítulo dedicado a Hugo Fattoruso. Realizado en Montevideo y en coproducción con TV Ciudad, vuelve este clásico de la pantalla de Canal Encuentro, que recorre los distintos géneros musicales y las carreras de los artistas más importantes de América Latina.

La grabación de los ocho programas –que se desarrolló en los Estudios Sondor, de Montevideo– contó con artistas y bandas como Hugo Fattoruso, Lucas Sugo, Ana Prada, Florencia Núñez, Níquel, Buitres, Luciano Supervielle y la murga Agarrate Catalina.

El estreno de la novena temporada del ciclo musical –y la primera grabada en otro país– se llevará a cabo en simultáneo en el canal argentino y el uruguayo.

_________________

Canal Encuentro estrena nuevas series y documentales

CÓNDOR UNO CERO CINCO – Una producción de RENACER AUDIOVISUAL

Serie de ficción. 8 capítulos – 25 minutos. Estreno: viernes 11 de agosto a las 21:00

Una serie inspirada en hechos reales que cuenta la historia del Operativo Cóndor y relata, de forma ficcional, una de las primeras acciones directas para sostener el reclamo histórico de soberanía argentina en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur.

El operativo fue llevado adelante por un grupo de jóvenes argentinos, militantes de la juventud peronista, que desvió un avión de Aerolíneas Argentinas con destino a Río Gallegos y lo hizo aterrizar en Malvinas.

LA HISTORIA SECRETA DE LOS MANUSCRITOS (ART CHANNEL FRANCE)

Serie documental. 4 capítulos – 26 minutos. Estreno: miércoles 2 de agosto a las 21:30

La historia secreta de los manuscritos narra el nacimiento y el recorrido de obras de importancia internacional o historias importantes del patrimonio europeo cuyos manuscritos originales han llegado a nuestros tiempos. Testigo privilegiado del encuentro entre el autor, la emoción y la idea, el poder evocador del manuscrito lo convierte en un objeto muy codiciado: a veces ofrecido, robado, escondido, a menudo vendido, perdido y luego encontrado.

Capítulo 1. Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll/ Capítulo 2. Los miserables, de Victor Hugo/ Capítulo 3. Don Juan, de Wolfgang Amadeus Mozart/ Capítulo 4. El proceso, de Franz Kafka

EL MISTERIO DE SATOSHI

Serie documental. 6 capítulos – 10 minutos. Estreno: jueves 10 de agosto a las 21:30

A principios de 2009, en plena crisis financiera, Satoshi Nakamoto puso en circulación Bitcoin. Creó la primera criptomoneda descentralizada y confiable. En 2011 desapareció. El misterio de Satoshi cuenta la emocionante historia de Bitcoin y la tecnología blockchain desde la perspectiva de su misterioso creador.

UN VIAJE AL MUNDO DE LAS MATEMÁTICAS

Serie documental. 10 capítulos – 9 minutos. Estreno: jueves 10 de agosto a las 21:30 (a continuación de El misterio de Satoshi)

Esta serie explica las matemáticas, no como te las enseñan en la escuela, sino como una misteriosa construcción de la mente humana que está presente en nuestra cultura, nuestro pensamiento y nuestra vida diaria. Nuevos panoramas, vértigo y grandes matemáticos serán descubiertos.

Capítulo 1. La ley de los números anómalos/ Capítulo 2. Cálculo infinitesimal/ Capítulo 3. La conjetura de Poincaré/ Capítulo 4. Hacia el infinito… y más allá/ Capítulo 5. El dilema del prisionero/ Capítulo 6. Teorema de Gödel/ Capítulo 7. El juego de la vida/ Capítulo 8. Los números irracionales/ Capítulo 9. Pícnic en el avión del complejo/ Capítulo 10. La hipótesis de Riemann

________________

DEPORTV estrena un programa informativo especial por la Copa Mundial Femenina de Fútbol

El jueves 20 de julio a las 18:00, arrancó la Copa Mundial Femenina de Fútbol y DEPORTV estrena un programa informativo con toda la cobertura desde Australia y Nueva Zelanda, con la conducción de Claudia Villapun y las enviadas especiales Romina Sacher e Ivana Rodríguez.

El programa, que se emitirá de lunes a viernes, en vivo a las 18:00, hasta el domingo 20 de agosto, contará también con entrevistas a las jugadoras, las/los entrenadoras/res y equipos técnicos; flashes informativos y las diversas transmisiones en vivo de esta copa del mundo.

____________________

Canal Encuentro estrena Un país dentro de un país

Canal Encuentro, el canal educativo y cultural del Estado argentino, estrena, a partir del jueves 22 de junio a las 21:00, la serie Un país dentro de un país. Un recorrido cualitativo y personal por la historia de la compañía estatal petrolera YPF.

A través de entrevistas con los/las protagonistas y desde el punto de vista de un narrador nacido y criado en el universo “ypefiano”, Gabriel Dalla Torre, se desarrolla la concepción de YPF como un país que convivía histórica y políticamente con la Argentina.

Los vaivenes de la compañía marcaron la historia del país durante todo el siglo 20: desde la creación de la empresa hasta su proceso de crecimiento, su ideología nacional, sus símbolos, su rol definitivo en la economía del país y su privatización en los años 90.

:::::::::::::::::::

MÚSICA

Conciertos en el CCK

-Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”

Director invitado: Francisco Noya. Artistas invitados: Hugo Fattoruso, Albana Barrocas

El concierto será transmitido en VIVO para todo el país por Sonido Cultura, radio online del Centro Cultural Kirchner. Viernes 11 de agosto, 20h en Auditorio Nacional

-Juan Pablo Navarro Septeto

Al frente de su septeto, el contrabajista y compositor Juan Pablo Navarro presenta el material Visiones pandémicas, una serie de obras propias que surgieron durante el confinamiento por el Covid-19. El concierto integra el ciclo Ensambles. La cantante Julia Sanjurjo acompaña a la formación como voz invitada. 18 de agosto a las 19 h en Salón de Honor

-Las Hermanas Vera

Con 54 años de trayectoria y 32 discos grabados, Las Hermanas Vera son un dúo legendario de la música argentina. En este concierto, Bonifacia y Rafaela, “Boni” y “Rafa” Vera, presentan su último álbum, Mario del Tránsito –dedicado a la obra de Cocomarola y ganador del Premio Gardel como mejor disco del chamamé–, junto con otros clásicos del repertorio tradicional del Litoral. 18 de agosto a las 19 h en Sala Argentina

-Marcelo Balsells: Siempre se vuelve al tango

El cantor Marcelo Balsells ofrece un homenaje al legado de Eladia Blázquez y de los grandes poetas y compositores del tango. Junto con el pianista Oscar De Elia recorrerá obras emblemáticas de todos los tiempos. 19 de agosto a las 19 h en Salón de Honor

-Catalejorquesta

El fin de semana de las infancias se presenta Catalejorquesta, proyecto audiovisual creado y dirigido por Diego Penelas e integrado por treinta músicos. La propuesta rescata el trabajo de ilustradores e historietistas fundamentales de nuestra región, explorando una conexión inédita: la interpretación en vivo de música orquestal especialmente escrita para historietas que, simultáneamente, son recorridas viñeta a viñeta en pantalla gigante.

En esta ocasión especial, la Catalejo se acerca a las infancias con una propuesta didáctica en la que se dan a conocer los instrumentos de la orquesta, llevando a cabo actividades cuyo eje principal es la interacción del sonido con la imagen. 20 de agosto a las 18 h en Sala Argentina

-Bocanada, de Cerati. Dirección: Lisandro Aristimuño

A 40 años de la recuperación de la democracia, el Centro Cultural Kirchner continúa con el ciclo de conciertos Discos Esenciales 1983-2023, dedicado a recrear los discos fundamentales del período.

En esta oportunidad, Lisandro Aristimuño en dirección, guitarras y voz, recrea Bocanada, el notable disco solista de Gustavo Cerati de 1999. El cantante se presenta junto a Mariano Domínguez en bajo, Fernando Kabusacki en guitarra, Juan Pablo Alfieri en batería, Ariel Polenta en teclados, Rocío Aristimuño en percusión y An Espil en coros. Invitadxs especiales: Tweety González, Nora Lezano y Fernando Nalé. El concierto se transmite en vivo por radio Sonido Cultura. 20 de agosto a las 20 h en Auditorio Nacional

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151

______________________

La Sambuca | Don Paolo Da Firenze

Madrigales y baladas. El ensamble La Sambuca realizará un programa dedicado a la obra de Don Paolo da Firenze (1355-1436) que articula de manera magistral el paso del medioevo al renacimiento. Alegorías, miniaturas teatrales, burlas satíricas, escenas de amor y celos se desarrollan de manera magistral a través de sus madrigales, baladas y danzas.

Ensamble La Sambuca integrantes: Flora Gril en canto, José Papotto en viela y Hernán Vives en laúd y arpa.

Sábado 12/8 de 19:00 a 20:00 / $1700

*Centro Cultural Rojas. Av. Corrientes 2038

______________

Los músicos de la Orquesta Estable del Teatro Colón Jorge de la Vega, Stanimir Todorov y Fernando Pérez se presentarán en el Salón Dorado

El sábado 12 de agosto a las 17:30 horas, el trío integrado por el flautista Jorge de la Vega, el violonchelista Stanimir Todorov y el pianista Fernando Pérez, todos músicos de la Orquesta Estable del Teatro Colón, presentarán un concierto que formará parte del Ciclo de música programado en el Salón Dorado.

El programa musical incluirá las obras Trío en Sib Mayor op 11 de Ludwig van Beethoven, Ballade de Frank Martin, Pequeña Suite de Heitor Villa Lobos, Tres Preludios de George Gershwin, Extraño Amanecer de Gerardo Gardelín, y Niebla y Cemento de Mario Herrerías.

Las entradas ya están a la venta en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas.

*Salón Dorado. Libertad 621

__________________

El dúo de la pianista Tiffany Butt y la flautista María Cecilia Muñoz, de trayectoria internacional, brindará un concierto en el Salón Dorado

El viernes 11 de agosto a las 17:30 horas, el dúo Muñoz-Butt, integrado por la pianista Tiffany Butt y la flautista María Cecilia Muñoz, dos artistas de trayectoria internacional, presentarán un concierto en el Salón Dorado con el repertorio con el que grabarán su próximo CD en Alemania.

El programa musical incluirá las obras Pièce, Une flûte soupire y Scherzo de Mel Bonis, Allegro Rustico de Sofia Gubaidulina, Tres Romanzas op. 22 de Clara Schumann, Sonata para flauta y piano de Amy Beach y el estreno de The bird fancyers new delight, de David Braid.

Las entradas ya están a la venta en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas.

*Salón Dorado. Libertad 621

__________________

Charles Dutoit dirigirá a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires

El sábado 12 de agosto a las 20:00 horas Charles Dutoit dirigirá a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en el décimo concierto de abono. El programa estará compuesto por Juana de Arco en la hoguera de Arthur Honegger, sobre el poema de Paul Claudel. Annie Dutoit Argerich interpretará a la doncella de Orleans, acompañada por Axel Blind, Dominic Rouville, cantantes solistas, el Ensamble Vocal Cámara XXI y el Coro de Niños del Teatro Colón.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 09:00 a 20:00 horas y domingos de 09:00 a 17:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628

___________________

Il Trovatore, una de las óperas más populares de Verdi, se presenta en versión semi-montada con la brillante soprano rusa Anna Netrebko como protagonista

Il Trovatore regresa al Teatro Colón después de 23 años, en esta oportunidad, en versión semi-montada, con Anna Netrebko y Yusif Eyvazov en los roles protagónicos, acompañados por Fabián Veloz y Olesya Petrova. El maestro Giacomo Sagripanti dirigirá a la Orquesta Estable del Teatro Colón.

Viernes 11 de agosto, 20:00 horas.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 09:00 a 20:00 horas y domingos de 09:00 a 17:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628

_________________

Dos nuevos “Conciertos del mediodía”, el ciclo del Mozarteum Argentino en el Teatro San Martín

El Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, informa que en el Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530) y en el marco del ciclo Conciertos del mediodía del Mozarteum Argentino, durante agosto se presentarán el Cuarteto Gianneo (martes 1º) y el dúo integrado por Clara Cernat y Thierry Huillet (miércoles 16).

Ambos conciertos se realizarán a las 13 horas en la Sala Martín Coronado, con entrada libre, y el ingreso se realizará por orden de llegada.

El programa para este concierto en el ciclo del Mozarteum está integrado por las obras Cuarteto para cuerdas n.º 4 en Do mayor, K. 157 de Wolfgang Amadeus Mozart, Movimiento de cuarteto en Do menor, D. 703 de Franz Schubert y Cuarteto para cuerdas n.º 1 en Re mayor, Op. 11 de Piotr Ilich Chaikovski.

_______________

Música en escena y Teatro Empire presentan la temporada musical 2023

Esta temporada 2023 la compañía Música en escena presenta su programación anual junto a la programación musical del Teatro Empire con:

- Un Abono de ópera

- Un ciclo de música de cámara “Tardes de música en el foyer” (2 domingos por mes)

- Un ciclo de ópera en versiones de concierto “Ópera en el Foyer”

Todo bajo la dirección general de Antonio Leiva y la Coordinación musical de la Mtra. Silvana D’Onofrio.

AGOSTO

Tardes de música en el foyer: Domingo 13 a las 17 hs

Concierto Orquesta Acadámica de Música en Escena y Teatro Empire: Sábado 27 a las 16 hs

Ópera en el foyer: Sábado 19 a las 16 hs

SEPTIEMBRE

La voz humana: Sábados 23 y 30 a las 17 hs

Tardes de música en el foyer: Domingo 3 y 17 a las 17 hs

OCTUBRE Y NOVIEMBRE

Norma: Sábados 21 y 28 a las 20 hs / Sábado 4 a las 20 hs. Y Domingo 5 a las 17 hs

Tardes de música en el foyer: Domingo 1 de octubre a las 17 hs

DICIEMBRE

Concierto de Navidad de la Orquesta Acadámica de Música en Escena y Teatro Empire: Sábado 15 de diciembre 20 hs

*TEATRO EMPIRE. Hipólito Yrigoyen 1934 - CABA

___________________

Agosto en el Centro Cultural Borges

* Todos los conciertos tienen entrada gratuita con reserva previa. Capacidad limitada*

Viernes 11 de agosto, 19 h | Auditorio Astor Piazzolla

EN CONCIERTO

Vivi Pozzebón presenta Tamboreras por el mundo

En su nuevo álbum, Tamboreras por el mundo, Pozzebón demuestra una vez más su destreza para trascender fronteras y géneros musicales, y atraer a audiencias de todas las edades. Con una trayectoria de 30 años, Vivi Pozzebón se ha convertido en una referencia en la percusión, el canto, la composición y la investigación etnomusical en Argentina. Su enfoque distintivo se basa en la fusión de ritmos de raíz argentina, afrolatina y del mundo, que crean una experiencia musical atmosférica de ritual y celebración. Energía desbordante y contagiosa, donde convergen sonoridades tradicionales, rock y el distintivo sonido del cuero de tambores. A través de su tambor, Pozzebón expresa su filosofía arraigada en el poder colectivo de las mujeres y las disidencias, un mensaje de fuerza y unidad. ¡Que vivan los tambores!

Sábado 12 de agosto, 19 h | Auditorio Astor Piazzolla

TANGO EN EL BORGES

Amelita Baltar

Amelita Baltar está celebrando seis décadas de labor artística con la música popular y se presentará en el Centro Cultural Borges en formato íntimo: su voz acompañada del piano. Será un recital en el que además de los tangos tradicionales —y los de Piazzolla y Ferrer estrenados por ella—, no faltarán las anécdotas contadas en primera persona y algunas perlitas del folklore argentino, género con el que comenzó su carrera profesional en 1962.

Viernes 18 de agosto, 19 h | Auditorio Astor Piazzolla

EN CONCIERTO

Yuyal

Yuyal estará presentando su segundo disco.

Sábado 19 de agosto, 19 h | Auditorio Astor Piazzolla

JAZZ en el BORGES

Hernán Cassibba sexteto

Cassibba ha editado dos discos con su sexteto: Homenaje y Nuevos Aires. En estos trabajos, desarrolla la improvisación sobre estructuras no-convencionales en el género jazzístico. En las canciones se puede escuchar el uso de distintas herramientas rítmicas, tímbricas o armonías con mucho trabajo en contrapunto y orquestación para generar contraste con la simpleza de las melodías.

Domingo 20 de agosto, 18 h | Auditorio Astor Piazzolla

CICLO INDUSTRIA NACIONAL de Música Contemporánea

Aglomerado Ensamble de flautas

Natalia Soledad Abate, Valeria Bosio, Rosario Castillo, Verónica Gargiulo, Guillermina Ibañez, Fabián Murua, Juliana Moreno, Sebastián Pardo, Julia Winokur y Sergio Catalán: Flautas. Dirección y Composición: Sergio Catalán

Domingo 20 de agosto, 18 h |Auditorio Mercedes Sosa

En CONCIERTO

Valentín. Presenta su álbum Precio Popular

Valentín presenta en vivo su álbum Precio Popular, junto con un set de tango, en un show que recorre las raíces musicales de nuestro país de la mano de una banda de lujo con una multiplicidad de instrumentos.

Viernes 25 de agosto, 19 h | Auditorio Astor Piazzolla

EN CONCIERTO

Orquesta de Jóvenes Talentos de Buenos Aires.

Con el objetivo de difundir la música contemporánea argentina, el programa del concierto se compone de tres obras que jerarquizan el sonido de la marimba. Dos de ellas se escucharán en carácter de estreno mundial. Tanto los compositores como los intérpretes comparten la misma pasión por el arte de combinar los sonidos con maestría y dedicación.

Domingo 27 de agosto, 18h | Auditorio Astor Piazzolla

EN CONCIERTO

Pauline Roberts. Nuevas músicas para vibráfono y electrónica

Miércoles 30 de agosto, 17.30 h | Sala Norah Borges

Guillo Espel. Presentación del álbum Juárez desde Juárez

Mesa debate en la que Fernanda Morello, Martín Fraile Milstein y Guillo Espel conversarán acerca del concierto realizado en abril pasado en el Centro Cultural Municipal de Viedma, que ha sido registrado y que se lanza en plataformas el 25 de agosto. En tanto, la pianista Fernanda Morello interpretará al piano algunas de las obras que se incluyen en el registro.

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525

_________________

Conciertos y Transmisiones en la Fundación Beethoven

-Festival de Percusión Antonio Yepes

El primer Festival de música para percusión “Antonio Yepes” se desarrollará a lo largo del 2023 con conciertos, masterclasses y diversas actividades. En cada concierto será anfitrión el Conjunto Ritmus con invitados de relevancia.

Sábado 12 de agosto / Sábado 4 de noviembre. Siempre a las 19:30h.

*Auditorio de la Fundación Beethoven, Av. Santa Fe 1452. Bono contribución $1.500-. Se pueden adquirir en el momento. Más información: 4811-3971 / 4816-3224. Por mail: comunicacion@fundacionbeethoven.com.ar

___________

Fernando Lerman presenta Lazo, obras para saxofón y piano

Editada por Club del Disco, la producción incluye la “Sonata para saxofón alto y piano”, estrenada hace 25 años. En la presentación en vivo participarán como invitados María Noel Luzardo (saxofones alto y soprano) y Jorge Retamoza (saxofón barítono). Estarán también Lucas Urdampilleta y Valeria Briático, pianistas del álbum.

SÁBADO 12 DE AGOSTO, 21 HS Entradas por Alternativa Teatral

*CAFÉ VINILO. Estados Unidos 2483 (CABA)

________________

Versus

La flamante agrupación Versus, integrada por cuatro músicos esenciales del jazz argentino (Gustavo Musso en EWI -Electronic Wind Instrument-; Esteban Sehinkman en sintetizadores, Rhodes y composición; Daniel Pipi Piazzolla en batería y Mariano Sívori en bajo eléctrico) lanza su álbum debut, “vs.” (Club del Disco, 2023) en el que explora con absoluta libertad e interacción un repertorio de música original y standards de jazz a través de una peculiar sonoridad eléctrica y momentos de una extrema sutileza sonora.

Sábado 19 de agosto, doble show 20:30 h y 23 h

* Virasoro Bar, Guatemala 4328, CABA. Reservas: info@virasorobar.com.ar

__________________

Toquinho y Camilla Faustino presentan “El arte de vivir”

Un espectáculo que intercala grandes éxitos, cuenta historias, explora el lado instrumental, visita el universo infantil e interactúa con la nueva generación representada por Camilla Faustino, transformando el escenario en un salón íntimo y memorable.

SÁBADO 26 DE AGOSTO – Entradas a la venta por Ticketek

*Teatro Broadway, Corrientes 1155, Buenos Aires

___________________

Nito Mestre

El cofundador de Sui Generis se presenta en Buenos Aires para celebrar los 50 años del lanzamiento de VIDA, el primer álbum de Sui Generis, y repasar los éxitos inolvidables de Los Desconocidos de Siempre, Porsuigieco y su etapa solista.

Un espectáculo único y exclusivo con las canciones que forman el ADN de tu vida como nunca la escuchaste.

26 DE AGOSTO - 21HS. Única presentación de este año en Buenos Aires. Entradas a la venta en EntradaUno

*Auditorio Belgrano. Virrey Loreto 2348

___________________

Sergio Wagner

Presenta su nuevo disco Talampaya. Se trata de una propuesta de Jazz argentino. Es la sexta obra discográfica del compositor y trompetista y, asimismo, es la tercera propuesta con música original con la que lidera un grupo.

Acompañan al artista una formación de quinteto: Pablo Passini, en guitarra eléctrica y acústica, Fermín Merlo, en vibráfono, Belén López, en contrabajo, y Carto Brandán, en batería.

Domingo 20 de agosto, en doble función, 21h y 23h. Las puertas del espacio se abren media hora antes de cada función. Valor entrada $3000. La capacidad de la sala es limitada y se recomienda reservar su lugar. Reservas por Whatsapp 11 3577-6807.

*Virasoro Bar Club de Jazz. Guatemala 4328. Palermo, C.A.B.A.

____________________

Julieta Díaz • Diego Presa

La prestigiosa actriz y cantante argentina Julieta Díaz y el reconocido compositor y cantante uruguayo Diego Presa (Diego Presa, Buceo Invisible, El Astillero) presentan sus canciones a dos voces y guitarra, en vivo en el reconocido Espacio Roseti.

12 de agosto 20:30 hs. Entradas por Tickethoy

*Espacio Roseti | Gallo 764 | CABA

__________________

Puto & Orquesta

CARLOS CASELLA cantante y actor de las artes escénicas presenta su espectáculo sobre el amor y la masculinidad. Este concierto de canciones icónicas de todos los géneros, renueva y actualiza su repertorio donde su mirada sobre el amor y la masculinidad es el hilo conductor. Haciendo uso de su característico sello artístico performático navega por clásicos universales y nuevas canciones compuestas especialmente para este evento donde su voz, su cuerpo y su imaginario lo resignifican todo de una manera sofisticada e irreverente.

VIERNES 11 DE AGOSTO. Entradas a través de Plateanet

*ND ATENEO - Paraguay 918 - CABA

______________

Juan Lorenzo presenta su nuevo disco Alto Ruido

Se trata de la segunda obra solista autoral del destacado compositor, cantante, guitarrista, artista plástico, poeta y docente, quien es considerado como una de las nuevas voces expresivas del nuevo tango argentino. Este artista es parte de la renombrada agrupación Bombay Buenos Aires (ex 34 puñaladas), entre otras. En su libro Sonidos humanos puede apreciarse su trabajo como artista plástico, poeta y compositor musical.

El concierto contará con el valor agregado de una exposición pictórica con las obras de arte que realizó Juan Lorenzo, especialmente para el diseño de tapa y las pinturas y dibujos de la serie “Monte salvaje”.

Sábado 16 de septiembre, 22h. Entradas por Passline

*Club Social Cambalache. Defensa 1179, San Telmo C.A.B.A.

___________________________

Remolinos presenta “Homenaje a Gustavo Cerati – 64° Aniversario”

Este show es homenaje a la carrera de Gustavo Cerati con una selección de temas de su etapa solista y lo mejor de Soda Stereo con arreglos originales y sonido estéreo para que disfrutes cada minuto. Con una duración de aproximadamente 1:40 horas, Remolinos te lleva en el tiempo viajando en canciones que marcaron historia.

Viernes 11 de agosto 21hs. Entradas $4.000

*La Tangente: Honduras 5317 – Palermo - CABA

________________________________

Nico Sorin presenta su ciclo mensual Piazzolla Electrónico

Después de un estreno arrollador en el mítico Auditorio Nacional del CCK, de una gira por México, de presentarse en el renombrado festival MIMO, y con varias presentaciones a sala llena en Niceto Club, el compositor Nico Sorin ¡continúa con su homenaje al gran Astor Piazzollla, junto a su conjunto electrónico!

El repertorio seleccionado está basado en el concierto que el octeto realizó en el Olympia de París en 1977, con temas como; Libertango, Meditango, Zita, Adiós Nonino y Violentango.

A partir de desgrabaciones realizadas por Sorin, los arreglos de los temas y la elección de los músicos que pertenecen a diferentes géneros y estilos, este proyecto aborda el espíritu de Astor de aquella época, subrayando la energía de su música con aires de rock.

JUEVES 24 DE AGOSTO (fechas próximas a confirmar en Sep, Oct, Nov y Dic). Entradas a la venta por Nicetotickets

* NICETOCLUB. Niceto Vega 5510

________________

Ernesto Dmitruk Quinteto

El guitarrista y compositor Ernesto Dmitruk presenta en vivo nuevo material con el Quinteto integrado por Fernando Pugliese en piano, Carlos Madariaga en bajo, Mario Gusso en percusión y José Luis Colzani en batería.

Con más de 25 años de trayectoria, la propuesta de Ernesto Dmitruk Quinteto se encuadra dentro de lo que se denomina jazz y fusión, entendiendo por esto la utilización de sonoridades y elementos tímbricos contemporáneos, la armonía e improvisación del jazz, más la incorporación, en muchas de sus composiciones, de ritmos provenientes del folclore argentino.

Martes 22 de agosto a las 22.45 horas.

* Bebop Club (Uriarte 1658, CABA)

______________________

Ruido Gaucho presenta su álbum debut

El guitarrista y compositor Lucas Ferrara presenta su nueva agrupación Ruido Gaucho en este disco homónimo de composiciones propias que van de la canción al folclore y al tango, con sutiles atmósferas electrónicas, y que cuenta con invitados como Manuel Moretti de Estelares, Kalefa de Karamelo Santo, Rocío Sanjurjo Ábalos y Emilia Parodi.

Sábado 2 de septiembre, 21hs Entradas desde $3000 por TicketHoy

*CAFF, Bustamante 772, CABA

______________________

La Peña de Orellana Lucca

Manuel Orellana y Rodolfo Lucca es un dúo santiagueño que la música popular argentina los tiene como referentes de la nueva camada y son consagrados en los más importantes festivales del país: “Consagración Cosquín 2016″ y “Consagración Jesús María 2017″.

Orellana Lucca llega nuevamente a Buenos Aires con la “Peña de Orellana Lucca” el día Viernes 1 de Septiembre a las 20:30 hs Entradas en tuentrada.com

*La Trastienda. Balcarce 460

__________________

Valen Bonetto y L´Esurgentes

Valen Bonetto lanza una live session en YouTube y un ciclo de 3 presentaciones en vivo titulados “Valen Bonetto y L’esurgentes”, el nombre que lleva su banda completa. El primer show tendrá lugar el jueves 10 de agosto en la Factoría Cultural ubicada en la calle Fragata Pres. Sarmiento 1251 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 21 hs.

La LIVE SESSION muestra la dinámica de Valen Bonetto junto a su banda conformada por Lautaro Matute, Martin Beckerman y Lukete Bianco. Una forma de mostrar su casa, guarida, refugio, y/ o trinchera a las que invitan a pasar y conocer a través de las canciones “Volver Cantando”; “Una Doble”; y “Dónde va a parar la canción”.

El ciclo de shows en vivo que sigue a la session lanzada en el mes de julio, tendrá lugar en la FACTORIA CULTURAL a partir del mes de agosto. Las tres presentaciones serán totalmente diferentes y formarán parte del nuevo universo conceptual de “Valen Bonetto y L`esurgentes” junto a artistas invitados que se irán sumando a compartir sus canciones. En este ciclo encontraron una un lugar en donde hacer trinchera, que surge desde una necesidad profunda de hurtarle al mundo un instante de alivio, puesto a disposición para ver si logran decir algo.

Jueves 7 de Septiembre - VALEN BONETTO Y L’ESURGENTES + INVITADX

Martes 10 de Octubre - VALEN BONETTO Y L’ESURGENTES + INVITADX

Entradas: Passline

*Factoría Cultural | Fragata Pres. Sarmiento 1251, CABA | 21 HS

______________

Miguel Mateos

Miguel Mateos estará presentando su show sinfónico en una única función el día sábado 21 de octubre a las 20:00hs en el Estadio Luna Park.

Mateos hará un repaso por las canciones más emblemáticas de su repertorio en formato sinfónico junto a su banda estable y contará con una orquesta compuesta por más de 30 músicos en escena. Entradas por Ticketportal

______

Todo Aparenta Normal junto a Lisandro Aristimuño

La banda presenta su disco Espejo. VIERNES | 18 DE AGOSTO 19 HS. Entradas en All Access

*Teatro Vorterix

_______________

Shows en Teatro Flores

-BIZARREN MIUSIK PARTI. EN VIVO: GRUPO RÁFAGA + LOS CHAKALES + LOS THOMPSONS. Viernes 11 de agosto – 23:55hs

-MALÓN. Sábado 12 de agosto – 19:00hs

*Teatro Flores – Av. Rivadavia 7806. Entradas a la venta en www.passline.com

_________________

Show en El Teatrito

-FIESTA DISCOTIKS. Viernes 11 de agosto – 23:55hs

*El Teatrito – Sarmiento 1752. Entradas a la venta en www.passline.com

__________________

Los Mellizos Díaz

Luego de recorrer el país y de haberse dado a conocer a través de las redes sociales, el carismático dúo tucumano Los Mellizos Díaz formado por los jóvenes Javier y Daniel Díaz, llega por primera vez a Rodeman Abasto (Lavalle 3177 – Capital Federal) el viernes 1 de septiembre a las 21 hs con un concierto único e inolvidable, con lo mejor del folklore norteño y bien festivalero. Entradas a la venta por sistema tuentrada.com

__________________

Shows en La Trastienda

-MARA BARROS. ARTISTA INVITADA: AILEN. Viernes 11 de agosto – 20:00hs

*La Trastienda – Balcarce 460. Entradas a la venta en www.tuentrada.com

_____________________

SFKD

SFDK, grupo referente del rap sevillano y uno de los más icónicos de la historia del Hip-Hop de habla hispana regresa a Buenos Aires para presentar “Inkebrantable”, su nuevo álbum de estudio.

El show será el día viernes 20 de Octubre a las 19:00hs en el Teatro Flores (Av. Rivadavia 7806).

Entradas por Passline

_______________

Mike Cooke llega a Buenos Aires

Mike Cooke se presenta en formato acústico junto a Valentina Cooke (Escorpia) y Gaspar Benegas (Los Fundamentalistas y La Mono) que lo acompañarán en un set de canciones propias y algunos clásicos de Blues y soul. Será un show íntimo donde compartirán parte de su historia en la música y las canciones nuevas de Mike.

6 DE SEPTIEMBRE - 21 HS. Entradas en All Access

*THE ROXY - BAR & GRILL. Álvarez Thomas y Federico Lacroze

____________________

Dulce y Agraz

La música electrónica, el pop y las métricas folclóricas chilenas, se cruzan al otro lado de la cordillera para darle la bienvenida a la reciente galardonada de los Premios Pulsar 2023 como “Mejor Cantautora”, Dulce y Agraz, que llega a nuestro país por primera vez desde Chile para presentar “Albor” junto a Gianna Sotera (AR).

23 DE AGOSTO 21 HS. Entradas en Passline

*La Tangente. Honduras 5417

_______________

Jukebox Rockola

Covers de clásicos de la Música Country y rock and roll.

Incluyendo actuaciones en escenarios Argentinos como Estadounidenses (New York, Los Ángeles, Chicago ) Jukebox Rockola propone un show y un viaje a través del tiempo evocando autores clásicos de la música norteamericana tales como Chuck Berry, Carl Perkins, Fats Domino , Leadbelly etc, rememorando la música de la época dorada del rock and roll, rhythm and blues y musica country. La formación principal de la banda es: Voz, dos guitarras, bajo y batería y en algunas ocasiones incorpora saxo, banjo y percusión.

Próximos shows

Septiembre 16 2023 – 9:30 pm. Walkiria Resto Bar. Av. Maipú 2198 – Olivos

Diciembre 22 2023 – 9:30 pm. Gavilan Bar. Gavilán 1998 – CABA

___________________

El Recoleta lanza Cultura Rap Federal 2023

El 16 de abril comenzó la segunda edición de Cultura Rap Federal, el torneo de freestyle rap que nació en El Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, y organizado por Juancín, de El Quinto Escalón.

Serán 19 fechas, entre abril y septiembre, en 8 provincias (Buenos Aires, Tucumán, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Chaco) hasta llegar a la final nacional, el 8 de octubre en CABA. En total, Cultura Rap Federal tendrá 19 fechas incluida la final.

Además, en esta edición el torneo pasa a ser rango oro en el ranking de FRF (Freestyle Rap Federation), otorgando al ganador de la gran final nacional la suma total de 40.000 puntos para el ascenso a la FMS, la liga más importante de freestyle del país.

Las 12 fechas regionales, en alianza con competencias locales, comenzarán el 29 de abril en Tucumán, y se realizarán en ciudades como Buenos Aires, San Miguel de Tucumán, San Juan, Córdoba Capital, Mendoza Capital, Santa Fe Capital, Chaco, Neuquén Capital, Mar del Plata, Bahía Blanca, Resistencia, entre otras. De cada regional saldrá un ganador que tendrá la posibilidad de competir en la gran final.

En paralelo, en abril comenzará la competencia anual en el Centro Cultural Recoleta, que tendrá formato de torneo y durará seis fechas. Lxs dos mejores competidores de la tabla, al momento de finalizar el torneo, obtendrán el pase directo a la final nacional del 8 de octubre.

CRONOGRAMA

Agosto

6 de agosto Regional Bahía Blanca / 27 de agosto Fecha 5 Cultura Rap /

Septiembre

23 de septiembre Regional Mar del Plata / 24 de septiembre Fecha 6 Cultura Rap

Octubre

8 de octubre Final nacional en Vorterix

::::::::::::::::::::

ACTIVIDADES

Agosto en el Centro Cultural de la Ciencia

TALLERES

-NUMÉRICAS. Sábado 12 de agosto, a las 15 h. Recomendado para adolescentes de 16 a 18 años.

Este módulo, a cargo de la Fundación Sadosky, está dedicado a la programación de apps y dirigido por la docente Carla Anabella Guanca. Tiene como objetivo construir una experiencia interesante alrededor de la programación de una aplicación a través del trabajo en proyectos. Programa de formación orientado a chicas y disidencias, entre 16 y 18 años con la finalidad de estimular a esta población a participar activamente dentro del ámbito científico-profesional y de las Ciencias de la Computación. Para inscribirse acá

-MERIENDA DE APPS. Sábado 12 de agosto, a las 17 h. Recomendado para adolescentes de 16 a 18 años. El taller continúa con un encuentro informal con desarrolladores de apps que se vinculan con cuestiones de género y además, participará el colectivo de mujeres Chicas en Tecnología.

-LUGAR DE INVENTOS. Sábado 12 de agosto, a las 15.30 y 17 h. Recomendado para adolescentes de 8 a 12 años. Por chicos.net y el apoyo de Telecom

Este taller se dedicará a animar con Luz con la docente Laura Nieves. Se explorará los misterios de la luz y su espectro luminoso, y cómo descomponer la luz en sus diversos colores y comprender el espectro invisible para los seres humanos. Se trabajará con Arduino para crear un dispositivo cinematográfico ingenioso y anaglifos, que son imágenes con efecto tridimensional, y luces LED rojas y azules como filtros de color.

-ANIMALES CREATIVOS. CRUCES ENTRE ARTE Y CIENCIA. Viernes 25 de agosto, a las 19 h. Recomendado a partir de los 16 años.

Este mes, en el taller virtual titulado “Soberanía vegetal”, el artista y biólogo Pablo La Padula dialogará con el Dr. en Bioquímica Marcelo Wagner sobre sus propias prácticas y la creación.

Este módulo tratará sobre problemáticas claves del mundo contemporáneo para el desarrollo científico y su campo expandido a la cultura y el campo del arte.

CHARLAS

-ENCUENTRO CON LA ACADEMIA. Miércoles 16 de agosto, a las 17 h. Recomendado a partir de los 16 años. Por C3 + ANCEFN

La charla virtual se ocupará de la “Meteorología espacial: del Sol a la Tierra” con la participación de la Doctora en Física (UBA) e Investigadora Superior del CONICET en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE, CONICET- UBA), Cristina Mandrini, y el Doctor en Física (UBA), Investigador Principal del CONICET en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE, CONICET-UBA), Profesor en FCEN, UBA, y Director del Laboratorio Argentino de Meteorología del esPacio (LAMP), Sergio Dasso. Modera la periodista científica Nora Bär y coordina la Dra. Gloria Dubner, miembro de la ANCEFN. En vivo por el canal de YouTube del C3.

-LOS METEORÓLOGOS DAN LA CARA. Sábado 19 de agosto, a las 16 h. Por el colectivo Ciencia del Fin del Mundo

El colectivo Ciencia del Fin del Mundo será el anfitrión de este encuentro que abordará la meteorología tal como la conocemos por televisión con la presencia del meteorólogo y Director Provincial de Riesgos y Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Anaya.

-DEBATES EN RED | CANNABIS MEDICINAL. ENTRE EL BUEN USO Y LA MALA INFORMACIÓN. Jueves 24 de agosto, a las 18.30 h. Por la Red Argentina de Periodismo Científico

Segundo año de este ciclo de conversaciones que en el primer encuentro será sobre cannabis medicinal con la participación del Jefe a cargo de Toxicología Clínica en Hospital de Clínicas José de San Martín, Gabriel Alfredo Arcidiacono, y la Miembro de la Comisión Directiva - Presidenta de Asociación Civil Cannabis Medicinal Argentina (CAMEDA), Ana María García Nicora.

-ENCUENTRO NACIONAL DE CIENCIA CIUDADANA. CIUDADANÍA CIENTÍFICA PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA. Lunes 28 y martes 29 de agosto, desde las 9 horas. Por C3 + Programa Nacional de Ciencia Ciudadana (PNCC)

Este encuentro busca generar un espacio institucionalizado, abierto y federal de construcción de comunidad e intercambio de experiencias entre actores vinculados a iniciativas de ciencia ciudadana en Argentina e interesados en ellas, tanto investigadores/as profesionales, como investigadores/as no profesionales que se desempeñan en organizaciones de la sociedad civil, integrantes de clubes de ciencia y comunidad educativa, gestores/as de instituciones académicas, decisores/as de política, entre otros. Inscripción en la web

OTRAS PROPUESTAS

-MUNDO FUNGA | LA VIDA INTERCONECTADA. Viernes a domingos, de 12 a 19 h. Laboratorio del C3

En este espacio de recorrido libre se invita a conocer el universo de los hongos, imprescindibles para comunicar los ecosistemas entre sí y mantener la vida en la Tierra desde hace 3500 millones de años. Una oportunidad para conocer este mundo que ya se aplica al uso diario además del comestible como remedios, materiales y arte como la exposición del fotógrafo taiwanés, Eric Cho.

Además, como parte de la programación habitual se podrán encontrar las actividades “Visitas conversadas por Lugar a Dudas” y Punto de lectura y escucha, donde están disponibles todos los títulos que forman parte de la colección juvenil Ciencia al Toque y de la colección infantil Hola, Ciencia, y donde también se pueden escuchar los episodios del podcast Escuchá Ciencia narrados por Gabichu, Magdalena Fleitas, Lalo Mir, Tomás Fonzi, Mariana Baggio, Delfina Pignatiello, Julián Kartún, entre otros, junto al doctor en Ciencias Biológicas y divulgador científico Diego Golombek.

* Centro Cultural de la Ciencia. Godoy Cruz 2270

_________________

última(s) catástrofe(s). Obra de Música Situada

¿Cuál es nuestra última catástrofe, esa que nos lacera la piel y nos pone a balbucear en busca de un sentido absurdo? ¿Y si no es una ni la última? ¿Si son dos, tres, más, todas al mismo tiempo? ¿Cuántos duelos podemos elaborar?

El recorrido cuenta con 8 canciones compuestas por la Compañía de Funciones Patrióticas: Agua en mis zapatos, Ruge mi viento, Estado Memoria, Peligro inminente, Hombre blanco, Trauma que trama, Vuelta y el bonus track La Democracia es nuestra Revolución.

Performer: Martín Seijo.

Para disfrutar de esta experiencia, el público debe asistir con: celular con datos, lector QR y auriculares.

Lunes 21/8 (feriado) 17 horas. Actividad libre y gratuita. Se suspende por lluvia. Reservas por Alternativa

*Punto de encuentro: Pirámide de Mayo, Plaza de Mayo

_______________

¿Cómo sentir? Imaginación, afectos y salud mental. Un seminario público en el marco de la exposición

La Casa Nacional del Bicentenario invita a la presentación de ¿Cómo sentir? Imaginación, afectos y salud mental, un seminario público que se llevará adelante en torno a la exposición ¿Cómo sentir? Diarios íntimos para el presente, curada por Nicolás Cuello.

El seminario busca abordar a través de cuatro encuentros públicos, una serie de conversaciones junto a investigadores y activistas especializados en el campo de la salud mental y el activismo anticuerdista, los estudios sobre emociones y cultura visual, las aproximaciones críticas al malestar psicoafectivo, en torno al cuerpo y su capacidad de resonancia. El objetivo es que este seminario extienda el recorrido sensible que propone la exhibición, recuperando aquel mapa hipotético en el que se cruzan las políticas de representación de los estados de ánimo, el malestar afectivo de nuestra época, como aquellas sugerencias que el arte contemporáneo produce, a través de la fantasía como lenguaje, sobre la tarea de vivir juntos.

Viernes 4, 11 y 18 de agosto a las 18 MÁS INFORMACIÓN

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985. Gratis

____________________

Presentación del libro Mis calles y el río de Luis Porter

Acompañarán al autor Lyl Tiempo, Estela Falicov, Luis Alposta y Raúl Manrupe, quienes compartirán anécdotas, recuerdos, momentos y sentires sobre la época en la que transcurren los textos reunidos.

Jueves 17 de agosto a las 18h. La entrada es gratuita.

* Sala Norah Borges del Centro Cultural Borges. Viamonte 525, Buenos Aires

________________

Actividades en el Museo Moderno

* Red de escucha y acompañamiento. La creación de pertenencia

Con el museo y sus muestras como herramientas para propiciar encuentros e intercambios, la Red de Escucha y Acompañamiento conecta cuerpos y crea situaciones artísticas. Esta red se propone como un instrumento de mediación cultural y fomento de la salud comunitaria.

REA funciona como una membrana que conecta el adentro y el afuera del museo a través de reuniones quincenales e intervenciones mensuales en el barrio. El grupo está abierto a la participación de personas con y sin formación en artes, que quieran ser parte de procesos de producción artística grupal, integrando una colectividad más grande que cada individualidad, donde lo físico cultiva lo mental, y viceversa.

¿Te imaginaste alguna vez que es posible ver una obra tirado en el piso o desde el costado? ¿Y que la energía del arte vuelva protagonistas a las personas, y sean las pinturas y las esculturas las que nos observen? En la Red de Escucha y Acompañamiento, los cuerpos crean sus propios sonidos y los sentidos producen su propia coreografía. (Encuentros quincenales, los viernes a las 12 h)

Orientado a público general. Actividad gratuita sin inscripción previa. Para más información, escribí a comunidades@museomoderno.org

-Caravana. Espacio de arte y salud para adolescentes

Caravana es un espacio para adolescentes donde se hace del arte una expresión de salud. Si tenés entre 12 y 17 años, el Museo Moderno y el Centro de Salud y Acción Comunitaria de San Telmo te invitan a participar de esta experiencia creativa. Animate a ser parte de este taller, donde se juega y se aprende a través de lenguajes y medios artísticos. ¡Sumate a la caravana!

Todos los lunes 15:00 h . Actividad gratuita sin inscripción previa

*Museo Moderno – Av San Juan 350 (CABA)

_______________________________________

Jornada de la Asociación de Dibujantes de Argentina en la Biblioteca del Congreso de la Nación

El viernes 11 de agosto a las 17:30 horas la Asociación de Dibujantes de Argentina (ADA) realizará una actividad orientada hacia editores en la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina.

Con entrada libre y gratuita, en el Espacio Cultural BCN sito en Alsina 1835 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se exhibirán maquetas editoriales y se presentará el catálogo online, una nueva herramienta para que editores de todo el mundo puedan seleccionar material para sus propios catálogos.

A su vez, se entregará el Anuario del 85° aniversario de la Asociación. Finalmente, se realizará una charla abierta al público con autores y miembros de ADA sobre la importancia autoral que tienen los ilustradores.

Más información en www.bcn.gob.ar y en las redes sociales @BCNArgentina.

_________________

Exposición Teatro y Democracia: una perspectiva escenográfica

La exposición Teatro y Democracia se presenta bajo una perspectiva escenográfica de aquellas obras de teatro que fueran realizadas en el Teatro Nacional Cervantes, durante los años 80 y 90. Su propósito es visualizar el trabajo de algunos escenógrafos, pensar en el porqué de la elección de esas obras, focalizar en cómo pensaban los dramaturgos la vida política y social y conocer anécdotas vinculadas al contexto histórico del momento.

En el marco del Decreto 877/2022, esta exposición nos invita a pensar, reflexionar y a realizar un ejercicio de memoria de aquel largo y oscuro tiempo de violación a los derechos humanos bajo la Dictadura Cívico Militar, y a celebrar que un 30 de octubre de 1983 se restaura la Democracia y con ella, el goce al pleno Estado de Derecho, recobrando así los derechos sociales, políticos, culturales y la vida democrática.

Hasta el 2 de octubre. Lunes a Viernes de 10 a 18 horas. Instituto Nacional de Estudios de Teatro, Av. Córdoba 1199, CABA.

______________________

Visitas Guiadas al Centro de Vestuario del CTBA

Ubicado en Zabala 3654, en el barrio de Chacarita, es un espacio destinado a preservar y resguardar más de 45 mil prendas que integran el patrimonio del Complejo Teatral de Buenos Aires. Además de observar el vestuario de las más importantes producciones de su historia, los visitantes recorrerán la sala de clasificación, el espacio de fotografía, el de guarda y el depósito de escenografía, donde se podrá conocer el trabajo de creadores como Renata Schussheim, Jorge Ferrari, Eugenio Zanetti, Graciela Galán, Nene Murúa y Mini Zuccheri, entre muchos otros.

Valor de la visita $ 500. Estudiantes y jubilados: $ 300. Instituciones privadas $ 300. Universidades públicas y privadas $ 300. Instituciones públicas (únicamente educación primaria y secundaria) gratis. Los docentes no abonan entrada.

Para quienes se acerquen de forma particular, las entradas podrán adquirirse a través de www.complejoteatral.gob.ar

________________

Telescopios en el Planetario

Los sábados y domingos a las 20 h, de manera gratuita, se puede disfrutar de estas visitas únicas al Planetario. Los telescopios son instrumentos maravillosos, y al mismo tiempo, de uso mucho más complejo de lo que se suele creer. Generalmente, los telescopios son más grandes y ópticamente más “potentes” que los binoculares. Y la razón principal es sencilla: tienen lentes o espejos de mayor diámetro. Y por eso, pueden colectar más luz de los astros. Un factor que se traduce en imágenes más brillantes y detalladas. En suma, un buen telescopio nos permitirá ver una amplísima variedad de astros: la Luna, el Sol (con los cuidados del caso), planetas, asteroides, cometas, estrellas, estrellas dobles, cúmulos estelares, nebulosas, y hasta lejanas galaxias (probablemente, los “blancos” astronómicos más difíciles y tentadores para cualquier astrónomo aficionado). Actividad gratuita con ingreso por orden de llegada.

*Planetario Galileo Galilei. Av. Sarmiento s/n

___________________

Agosto en la Usina del Arte, celebrando el Día de la Niñez y el cumpleaños del Barrio de La Boca

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Usina del Arte presenta sus actividades para el mes de agosto. De martes a domingos y feriados, el espacio cultural de zona sur ofrecerá una variada programación cultural que incluye música, artes visuales, gastronomía y actividades para toda la familia, celebrando el cumpleaños del Barrio de La Boca como el Día de la Niñez. La entrada es libre y gratuita. La programación se encuentra disponible en www.buenosaires.gob.ar/usinadelarte .

Martes a jueves de 12 a 20, viernes a domingos y feriados de 11 a 20 horas

*Usina del Arte. Caffarena 1

________________

Fundación Itaú invita al 3.ª Ciclo de Charlas Itaú con especialistas en literatura infantil “Infancias: lectura, lenguaje y alfabetización”

Fundación Itaú Argentina, a través del Programa Cuentos con Huella Itaú, y en el marco del programa regional “Leia para e com uma criança”, promueve el fomento lector y la democratización de la lectura desde la primera infancia con una perspectiva de derechos, aportando a la formación de mediadores de lectura como agentes clave de transformación.

En el marco del mes de las Infancias, invitamos a la “3ª edición del ciclo de charlas Itaú con especialistas en literatura infantil”. En esta oportunidad, el eje temático es “Infancias: lectura, lenguaje y alfabetización”. Contamos con la moderación especialista de Lic. Rocío Bressia por Fundación Leer.

Ø Lunes, 14/8 a las 18:30 hrs. “La invitación a la lectura en la infancia: hacer comunidades lectoras”; Carlos Skliar

Ø Miércoles, 23/8 a las 18:30 hrs. “Hecho de palabras”; Ruth Kaufman y Raquel Franco

Inscribite a la 3ª edición del ciclo de charlas Itaú con especialistas en literatura infantil aquí

La propuesta está dirigida a todas las personas interesadas en la promoción de la lectura infantil, especialmente cuando cumplen roles activos en la educación y crianza integral en la primera infancia.

Sus contenidos pueden ser de interés para familias, docentes y educadores de nivel inicial de educación formal y espacios no formales, organizaciones sociales que trabajan en infancias como hogares de niños, comedores, merenderos, apoyos escolares, talleres barriales, voluntarios y otras personas interesadas en la promoción de la lectura infantil.

______________

En agosto llega a Buenos Aires la escritora Elena Medel

Elena Medel es la undécima autora participante de la Residencia de Escritores Malba (REM). Su participación cuenta con el apoyo de Acción Cultural Española.

La llegada de la escritora española Elena Medel (Córdoba, 1985) a fines de julio continúa el calendario de visitas de la Residencia de Escritores Malba organizada por el departamento de Literatura del museo. La escritora eslovena Renata Salecl (Slovenj Gradec, 1962) finalizará el programa en septiembre.

La autora española será entrevistada en la biblioteca del museo. También participará del Programa Fellowship de la Feria de Editores de Buenos Aires. Además, y como en ediciones anteriores, la autora realizará una lectura del inédito “Historia secreta de mi biblioteca”, producido en Buenos Aires, en la sede de Ampersand, socio institucional de la Residencia.

ACTIVIDADES PÚBLICAS

-Lectura: Historia secreta de mi biblioteca

Jueves 24 de agosto a las 19:00. Biblioteca de Ampersand. Cavia 2985, Buenos Aires.

¿Qué es la lectura? ¿Cómo nos afecta a lo largo de una vida? Un encuentro con la biblioteca de la escritora Elena Medel inspirado en la colección Lector&s de Ampersand.

Actividad gratuita con inscripción previa: info@edicionesampersand.com

____________________

Visita guiada 360° al Teatro San Martín

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que el Teatro San Martín cuenta con una nueva visita guiada. Se trata de un recorrido en formato virtual de “diseño universal”, es decir pensado para todos los públicos con o sin discapacidad. Fue filmado con cámaras 360° y conduce al espectador a los espacios más significativos del Teatro; entre otros, las salas, los talleres y las áreas técnicas, en los cuales se recrea su funcionamiento y actividad habitual.

La visita está íntegramente interpretada en lenguaje de señas (LSA), además de contar con subtítulos en español e inglés y descripciones integradas en el guión, y se suma a todas las actividades programadas para las Vacaciones de invierno. En este caso se puede disfrutar ingresando a www.complejoteatral.gob.ar. No hace falta acercarse al Teatro, basta con acceder desde un dispositivo y disponerse a explorar este emblemático espacio artístico, lleno de historia y de sorpresas.

A lo largo de la visita se recorren la boletería, el Hall Alfredo Alcón, el Hall y la Sala Martín Coronado, el Hall y la Sala Casacuberta, el Hall y la Sala Cunill Cabanellas, el Hall y la Sala Leopoldo Lugones, los sectores de Sastrería, Escenografía, Maquinaria y Carpintería, y el Centro de Vestuario.

_________________

Visitas Guiadas al Teatro Colón

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir de manera online y presencial en la Boletería del Teatro. El primer coliseo guarda secretos en cada rincón y vivir esta experiencia es conocer una porción de su historia de más de cien años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al recorrer la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado, los visitantes pueden absorber detalles asombrosos sobre la arquitectura, las escaleras, sus esculturas o vitreaux.

Las visitas, que se realizarán todos los días y tendrán una duración aproximada de 50 minutos, comenzarán a las 11:00 horas y saldrán cada 15 minutos. La última visita se realizará a las 16:45 horas. También habrá dos visitas diarias en inglés que tendrán lugar a las 13:00 y 15:00 horas.

Habrá distintos tipos de tarifa para Discapacitados acompañante, Discapacitados, General, Jubilados, Menores de 7 años, Pase Cultural, Residentes en Argentina y Estudiantes Residentes.

Las entradas para discapacitados junto a un acompañante, jubilados, pase cultural y estudiantes residentes sólo se podrán adquirir en la boletería del teatro presentando el certificado correspondiente. Las escuelas pueden solicitar su visita escribiendo a escuelasvisitas@buenosaires.gob.ar.

Las entradas ya se pueden adquirir online a través de www.teatrocolon.org.ar y en la Boletería del Teatro Colón ubicada en Tucumán 1171 de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas. Los medios de pago serán efectivo, tarjeta de crédito (sólo en 1 pago) y tarjeta de débito. Ante cualquier duda, escribir a visitasguiadas@buenosaires.gob.ar o comunicarse al 4378-7100

____________________

Back In Time Party

Te esperamos para vivir un viaje en el tiempo inolvidable: Una celebración única sobre el cine y la música retro hecha por fanáticos para fanáticos, con música en vivo, fichines retro, DJ del Futuro, atracciones, sorteos y más. La mejor música para bailar de la mano de la Banda del Futuro en vivo, que hará un recorrido por los grandes hits de los 70s 80s y 90s, y aquellos films y series que nos marcaron, tales como Cazafantasmas, Footloose, La historia sin fin y Volver al futuro.

Back In Time DRESS CODE: Te gusta lookearte onda Retro? Venite con tu mejor Outfit!

Te gusta disfrazarte de tu personaje favorito? Te esperamos con tu Cosplay!

Viernes 18 Agosto - 23.30 hs. Evento para mayores de 18 años

*CCKonex - Sarmiento 3131, CABA

_______________

Charlas sobre Educación Financiera para escuelas secundarias en la Biblioteca del Congreso de la Nación

La Biblioteca del Congreso de la Nación presenta un ciclo de charlas sobre Educación Financiera para escuelas secundarias, a cargo del Lic. Mariano Gorodisch. Las charlas se realizarán los viernes 4 y 18 de agosto, 8 de septiembre, 6 de octubre y 3 de noviembre, a las 14.30 horas, en el Auditorio Leonardo Favio ubicado en el Espacio Cultural BCN de Alsina 1835 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En cada encuentro se abordará un tema distinto con el objetivo de generar conciencia acerca de la importancia de adquirir conocimientos financieros. Para participar, las escuelas deberán inscribirse previamente.

_________________

Visitas guiadas al Teatro San Martín

Vuelven las visitas guiadas al San Martín, que ofrecen la posibilidad de aproximarse a la intimidad del gran teatro de Buenos Aires. Recorrer sus escenarios, visitar sus camarines y talleres de realización son sólo algunos de los atractivos de estas visitas que permiten al público descubrir el teatro “desde adentro”

Se ofrecen dos tipos de visitas, ambas de una duración aproximada de 60 minutos, con cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Teatro Fábrica”: Orientada al público en general, esta visita ofrece información sobre la construcción del Teatro San Martín, sus aspectos edilicios más relevantes e incluye un recorrido por los talleres escenotécnicos, donde se lleva a cabo la realización de los componentes de las puestas en escena de las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires. Duración aproximada: 60 minutos/ Cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Lúdica”: Destinada a adolescentes, la visita propone descubrir los secretos detrás de la escena del San Martín, a partir de un juego que invita a conocer sus modos de trabajo, ambientes e historias perdidas en el tiempo. Una recorrida por los escenarios, camarines y talleres de realización guiados por fragmentos, archivos sueltos y objetos, habitando los diferentes rincones del teatro. En esta experiencia lúdica ideada para los y las más jóvenes, la palabra del participante construirá nuevos relatos sobre el propio Teatro.

Reservas para instituciones y consultas, únicamente por mail a visitas@complejoteatral.gob.ar

TURNOS CON RESERVA PREVIA PARA INSTITUCIONES: Martes y Jueves a las 10, 12 y 14 hs./ Miércoles a las 12, 14 y 16 hs./ Viernes a las 12, 14 hs./ Viernes 16 hs exclusivamente en idioma inglés.

HORARIOS PARA PÚBLICO GENERAL: Sábados y domingos a las 12, 14, 16 y 18 hs.

Duración: 90 minutos

Valor de las localidades: Instituciones privadas $150 por persona; Instituciones educativas públicas: Sin cargo; Estudiantes y Jubilados $200; Público general $350

*Teatro San Martín. Av. Corrientes 1530

_________________

Visitas guiadas al Centro Cultural Kirchner

Todos los fines de semana se pueden realizar visitas guiadas para conocer la historia y las características del edificio, su arquitectura y sus espacios. El recorrido tiene una duración de 45 minutos. Los cupos son limitados y solo con reserva previa a través de la web, desde el jueves anterior a las 12 h.

Sábados y domingos, 14:30 y 15:30 h - Hall Central. Sarmiento 151

__________________

Visitas guiadas al nuevo Museo del Senado

La Dirección de Cultura del Senado de la Nación informa que se suma a las visitas guiadas al Palacio Legislativo un nuevo recorrido por el Museo del Senado, una experiencia inmersiva en la que el público se informará sobre la historia del Senado y visitará los espacios destacados del Palacio Legislativo.

Las visitas se realizan de Lunes a viernes en Hipólito Yrigoyen 1863 a las 12 y 17 horas y solo los sábados, domingos y feriados de 12 a 16 horas son con inscripción previa en https://www.senado.gob.ar/museo.

Los colegios e instituciones deberán solicitar turno enviando un correo electrónico a visitasguiadas@senado.gob.ar. Allí recibirán los requisitos y protocolos a cumplir.

______________________

Colón fábrica

(foto: Juanjo Bruzza)

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 horas.

Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

*Av. Pedro de Mendoza 2147, Distrito de las Artes, Barrio de La Boca.

::::::::::::::::::::

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Abrió la convocatoria a “Numéricas”

El Centro Cultural de la Ciencia C3, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Fundación Sadosky, y la Fundación Banco de la Nación Argentina (FBNA), abren la convocatoria a “Numéricas”, un programa de formación orientado a chicas y disidencias, entre 16 y 18 años, con la finalidad de estimular a esta población a participar activamente dentro del ámbito científico-profesional y de las Ciencias de la Computación. Para participar accedé a la web del Centro Cultural de la Ciencia y completá el formulario de inscripción.

El programa se divide en 4 módulos a desarrollarse en 2 encuentros cada uno y cada encuentro tendrá una duración de 2 horas. Se extenderá el programa de mayo a septiembre en el Centro Cultural de la Ciencia. Las docentes son estudiantes avanzadas de Ciencias de la Computación, capacitadas por la Fundación Sadosky y seleccionadas por el C3. Habrá además al cierre de cada módulo meriendas con especialistas de cada sector para que las participantes numéricas y la comunidad interesada puedan conversar con ellas. En total se capacitarán 320 jóvenes. Este Programa puede concretarse gracias al apoyo económico de la Fundación Banco de la Nación Argentina.

Programa de Numéricas

-Programación de Apps. 5 y 12 de agosto

La idea central de este módulo es construir una experiencia interesante alrededor de la programación de una aplicación a través del trabajo en proyectos. (Módulo diseñado por Fundación Sadosky)

-Seguridad Informática. 9 y 16 de septiembre

El propósito de este módulo es presentar ideas básicas sobre la seguridad informática a través de una experiencia conocida y tomando como referencia el envío de mensajes encriptados a través de Internet. (Módulo diseñado por Fundación Sadosky)

*Durante julio no se harán actividades debido al receso invernal

Meriendas Numéricas

Una vez completado el módulo las participantes tendrán la posibilidad de encontrarse y compartir una tarde con otras profesionales para conocer cómo es trabajar en Ciencias de la Computación, sus vivencias y desarrollos profesionales. Es también abierto a la comunidad y se podrá inscribir a través de la web del C3

-Merienda de Apps. 12 de Agosto, a las 17 horas

Se conversará con los colectivos de mujeres Chicas en Tecnología y Las de Sistemas. Se hablará sobre apps de seguridad vial, mapeos de comisarías de la mujer, entre otras.

-Merienda encr1ptada. 16 de Septiembre, a las 17 horas

Se hablará de Seguridad informática y la dificultad de encontrar mujeres en este sector específico y las posibles razones de esta tendencia. Además, se propondrán estrategias para cuidar los datos personales y se abordarán los riesgos de compartir datos sensibles.

*Centro Cultural de la Ciencia. Godoy Cruz 2270

___________________

Concursos para integrar la Orquesta Sinfónica Nacional

Concurso de antecedentes y oposición para ocupar 45 (cuarenta y cinco) cargos vacantes de planta permanente en la Orquesta Sinfónica Nacional. (Resol-2023-411-APN-MC – S/Decreto 669/2022)

Se concursarán: Concertino, violín, viola, violoncelo, contrabajo, flauta, oboe, fagot, contrafagot,clarinete, oboe, corno inglés, corno francés, trompeta, trombón, tuba, placas,tambor, timbal y accesorios de percusión.

La inscripción estará abierta entre el lunes 29 de mayo y el miércoles 30 de agosto, por instrumentos, de acuerdo a las fechas estipuladas en el siguiente cronograma y completando los datos requeridos en el formulario que se habilitará a partir de la fecha de inscripción.

Consultas: concursos.osn@gmail.com

La totalidad de los concursos se realizarán en el Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires)

La presente convocatoria fue publicada en el Boletín oficial, al que se puede acceder ingresando a este link

________________

40 años de democracia, tema del nuevo Concurso de Ensayo Histórico del Congreso de la Nación

El Congreso de la Nación lanza la edición 2023 del Concurso de Ensayo Histórico que lleva como nombre “40 años de Democracia argentina: logros y desafíos de nuestra historia reciente”, cuyas obras ganadoras serán premiadas y publicadas.

El mismo se enmarca en las acciones que viene desarrollando el Congreso de la Nación para conmemorar cuatro décadas ininterrumpidas de vida democrática en nuestro país y que tienen como objetivo aportar a la difusión y concientización acerca de la democracia como forma de organización social y política, fortaleciendo los consensos democráticos como garantía para dirimir los conflictos bajo la plena vigencia del Estado de Derecho.

Pueden participar personas mayores de dieciocho años, argentinas nativas o extranjeras. Las obras deberán presentarse con seudónimo y enviarse a través de un formulario online. El plazo de recepción de los ensayos será hasta el 31 de agosto de 2023.

Para mayor información, ingresar a www.senado.gob.ar / www.hcdn.gob.ar. Por consultas contactarse a concursocultura@senado.gob.ar o concursocultura@hcdn.gob.ar.

________________

Premio Anagrama de Crónica

Está abierta la convocatoria del Premio Anagrama de Crónica/Fundación Giangiacomo Feltrinelli. Este galardón tiene como principal objetivo ser un estímulo para el periodismo narrativo en castellano y premiar el trabajo de los mejores cronistas que escriben en nuestro idioma.

Con esta nueva convocatoria, el Premio Anagrama de Crónica/Fundación Giangiacomo Feltrinelli (que comenzó su andadura en 2019 como Premio Anagrama/UANL de Crónica Sergio González Rodríguez) entra en una nueva etapa. La memoria del gran periodista y escritor mexicano Sergio González Rodríguez, en cuyo recuerdo iniciamos el premio, sigue muy presente en la casa y su extraordinario trabajo continuará animándonos a promover e impulsar las nuevas voces de la crónica.

A partir de ahora, el premio tendrá el apoyo de la Fundación Giangiacomo Feltrinelli y una alianza con el HAY Festival.

Los participantes podrán presentar sus trabajos inéditos desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2023, ambos incluidos. La dotación del premio es de 10.000 euros y publicaremos la obra premiada en el sello Crónicas de Anagrama.

El jurado del Premio Anagrama de Crónica/Fundación Giangiacomo Feltrinelli está formado por Martín Caparrós, Carlo Feltrinelli, Leila Guerriero, Juan Villoro y Silvia Sesé. La coordinación y preselección está a cargo de Felipe Restrepo Pombo.

En esta quinta edición del premio, invitamos a autoras y autores a presentar sus trabajos. Se premiará un libro de al menos 100 páginas (en Arial de 12 puntos) y que respete todos los lineamientos de una obra de periodismo narrativo. CONSULTAR LAS BASES

____________

Bienal de Performance abre la convocatoria para participar de su quinta edición

La Bienal de Performance, organizada por la Fundación Babilonia para las Artes, la Ciencia y la Cultura, con el acompañamiento de Fundación Santander Argentina a través de la ley de Mecenazgo Cultural y del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, anuncia que se encuentra abierta la convocatoria a creadores provenientes de cualquier disciplina artística a presentar proyectos para ser estrenados como parte del Programa BP.23, que tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires, entre el 30 de noviembre de 2023 y el 15 de marzo de 2024.

Un jurado especialmente convocado por la Bienal de Performance y conformado por Luciana Acuña, Mercedes Claus y Natalia Laube seleccionará al menos tres proyectos para ser presentados en calidad de estreno mundial entre diciembre de 2023 y marzo de 2024.

La postulación permanecerá disponible hasta el 21 de agosto de 2023 a las 23.59 y los resultados se comunicarán el 16 de octubre a través de las redes sociales de la Bienal de Performance. Para conocer las bases y acceder al formulario de inscripción, ingresar a: formulario

____________________

Sony Future Filmmaker Awards

Ya abrieron las inscripciones a la segunda edición de los Sony Future Filmmaker Awards, uno de los más importantes programas anuales de premios para cortometrajes. La inscripción es libre y gratuita, a través de www.sonyfuturefilmmakerawards.com, hasta el 15 de febrero de 2024.

Los premios cuentan con 6 categorías: Ficción, No Ficción, Medioambiente, Animación, Estudiantil y Formato Futuro.

Los treinta realizadores preseleccionados viajarán a Los Ángeles, donde accederán a un exclusivo programa de talleres durante cuatro días y asistirán a la ceremonia de premiación, que se llevará a cabo el 30 de mayo de 2024 en el Cary Grant Theatre, en los históricos estudios de Sony Pictures en Culver City, California. Los ganadores recibirán premios en efectivo y una variedad de equipos de imagen digital de Sony.

_______________

Se lanza el Premio OEI de Cuentos de Ciencia y Tecnología

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), a través de su Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (OCTS), lanza el Premio OEI de Cuentos de Ciencia y Tecnología, con fecha de cierre el 31 de agosto de 2023.

Podrán participar autores y autoras mayores de 18 años, de habla española y portuguesa, con cuentos de entre 5.000 y 10.000 caracteres con espacios. En las obras presentadas, la ciencia y la tecnología podrán estar presentes de diversas maneras: como temática, como trasfondo, como género. Cualquier relato de ciencia ficción cabrá dentro de la temática del premio, y también se aceptarán obras distópicas, de terror, fantásticas, realistas y de cualquier otro tipo que contengan (visiblemente) aspectos vinculados a la ciencia y/o la tecnología.

Los cuentos seleccionados por el jurado serán incluidos en una antología publicada por la editorial argentina Cía. Naviera Ilimitada, tanto en papel como en formato virtual, con distribución internacional a otros países de Iberoamérica.

Más información:

Presentación del premio: Español - Português

Bases y condiciones: Español - Português

Twitter: @ObservatorioCTS

Facebook: Observatorio Iberoamericano CTS

Consultas: manuel.crespo@oei.int

_______________________

Inscripción al Premio SCA - Casco Histórico 2023

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires presenta la inscripción al Premio SCA - Casco Histórico 2023, organizado por el Casco Histórico de Buenos Aires y la Sociedad Central de Arquitectos (SCA), dirigido a arquitectos, diseñadores, estudios de arquitectura e interiorismo y organismos públicos y privados a que presenten sus obras en relación a las acciones tendientes a la preservación del patrimonio y la revitalización del Casco Histórico de la Ciudad. Los trabajos se recibirán hasta el 18 de septiembre. Más información y bases y condiciones

_________________________

Participación Cultural - Mecenazgo 2023

Hasta el 21 de agosto a las 17h, hacedores culturales independientes de CABA, o que desarrollen su proyecto en la Ciudad, podrán postular sus proyectos en el programa de financiamiento de la Ciudad de Buenos Aires. Pueden ser artistas; entidades/asociaciones culturales; músicos; bailarines; coreógrafos; directores; autores; escritores; artesanos; gestores culturales; arquitectos; productores; cineastas; realizadores audiovisuales; actores; docentes; cantantes; investigadores; organismos o instituciones privadas o públicas y artistas de larga trayectoria.

Los proyectos participantes deberán enmarcarse en alguna de las siguientes 14 disciplinas: Danza, Artes visuales, Artes audiovisuales y arte digital, Teatro, Circo, murga, mímica y afines, Literatura, Artesanías y arte popular, Diseño, Música popular, Música académica, Patrimonio Cultural, Publicaciones, radio, televisión y sitios de internet con contenido artístico y cultural, Infraestructura, Nuevas Tecnologías.

Con el objetivo de acercar herramientas se desarrollará una charla informativa para quienes

estén interesados en aplicar a la convocatoria. Será el día viernes 11 de agosto a las 16 h con modalidad virtual. Inscripción a través del siguiente formulario.

_______________

La Usina del Arte lanza convocatorias para artistas de todo el país

Hasta el 20 de noviembre estará abierta la inscripción de la convocatoria Usina Ilumina, se podrán presentar proyectos que se encuentren finalizados y listos para presentar, vinculados a la música, las artes visuales, la gastronomía y las infancias. Las propuestas, dirigidas al público adulto y/o infantil, deberán realizarse de manera presencial. Mes a mes, el equipo de programadores y curadores seleccionará proyectos que formarán parte de la programación durante todo el año. El link de inscripción está disponible en la web de la Usina del Arte.

____________________

Segunda edición del Programa Federal de Apoyo a Editoriales Independientes

El Fondo Nacional de las Artes, organismo del Ministerio de Cultura, anuncia la apertura de inscripciones para la segunda edición del Programa Federal de Apoyo a Editoriales Independientes hasta el 27 de septiembre.

Pueden participar todos los sellos editoriales radicados en la República Argentina que cuenten con una antigüedad mínima de un año (es decir, que hayan iniciado actividades antes de agosto de 2022) y que, dentro de ese período, hayan publicado no menos de DOS (2) y no más de VEINTE (20) títulos.

La convocatoria estará abierta hasta el 27 de septiembre, ingresando a la plataforma del FNA. Para más información, se puede descargar el Reglamento haciendo click aquí.

_____________

Convocatoria Espacio de Jazz

Desde El Rojas invitamos a músicos a participar con su propuesta artística del Espacio de Jazz. Esta es una convocatoria abierta que tiene como objetivo que artistas del género del jazz puedan presentar sus discos o proyectos, su nuevo material y repertorios en el marco de la Programación 2023 del Centro Cultural Rojas de la Universidad de Buenos Aires, que se irá desarrollando mes a mes. Enviar la propuesta a convocatoriaprogramacion@rojas.uba.ar indicando en el asunto CONVOCATORIA JAZZ

::::::::::::::::::::

CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

Seminario Internacional Entreveros

Del lunes 14 al jueves 17 de agosto se desarrolla el Seminario Internacional Entreveros | 2° edición: Teoría y práctica del despertar artístico y democrático en las infancias. Organizado por el área Educación y transformación social de la Fundación Luis Felipe Noé en coproducción con el Centro Cultural Kirchner, el evento se centra en la construcción de posibles articulaciones entre el arte, las infancias y la educación, poniendo en el centro del debate la producción artística contemporánea y tomando como eje transversal los cuarenta años de democracia en la Argentina.

Las conferencias y paneles serán coordinados por artistas visuales y diferentes especialistas en educación e infancias. También se realizarán talleres de formación a cargo de artistas que ofrecerán un espacio de experimentación e intercambio a través de sus investigaciones artísticas personales y su experiencia en el campo educativo.

De carácter gratuito, el seminario está destinado a educadores del campo de la educación no formal, como así también a docentes, equipos directivos y supervisores de la educación formal (inicial, primaria y secundaria), artistas y estudiantes.

La programación completa del seminario puede consultarse en este enlace.

14 al 17 de agosto de 10 h a 20 h en diversas salas y espacios.

*CCK. Sarmiento 151

________________

Cursos de Amigos del Bellas Artes

Inscripciones abiertas 2023

Encontrá el curso a tu medida. Historia del arte, literatura, talleres. Cursos independientes en formato online o presencial. No requieren estudios previos ni se realizan evaluaciones.

______________

El Invierno a través de la lente de grandes directores

El invierno es una estación especial para disfrutar del buen cine en un cálido y agradable ambiente. Films de calidad en donde este momento del año se convierte en un elemento fundamental para inspirar una interesante trama. Un sugestivo paisaje nevado, una gélida lluvia, un sibilante y helado viento, en la gran pantalla se resignifican y cobran otra dimensión, inspirando interesantes y fascinantes argumentos.

Profesora: Lic. Lilian Morello. Duración: 4 clases, Sábados 16:30 hs. Comienza el sábado 12 de agosto. Las clases serán los días 12, 19, 26 de agosto, 2 de septiembre. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $9500

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

_____________________

Primera y segunda guerra mundial: causas, desarrollo y consecuencias

El siglo XX no puede entenderse disociado de las guerras mundiales que impactaron en el mundo a lo largo de más de 30 años. Causas, rivalidades mundiales, protagonistas y tragedias humanitarias que jalonaron el desarrollo de dos conflictos bélicos que extendieron su impacto sobre la geografía de los cinco continentes. Las guerras significaron la apertura a un mundo nuevo basado en la bipolaridad y algunas de su consecuencias aún pesan en conflictos del presente.

Profesora: Laura Bernal. 5 clases. jueves a las 16:30 hs. Comienza el jueves 17 de agosto. Las clases serán los días: 17, 24, 31 de agosto, 7, 14 de septiembre. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $11500

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

_________________

Cursos en el Centro Cultural Rojas

El Centro Cultural Rojas anuncia las inscripciones para los Cursos de 2023. Orientados a personas de todas las edades y con propuestas en más de 20 áreas. Se ofrece un amplio abanico de opciones en capacitación, idiomas, arte y cultura. Hay mensuales, bimestrales y cuatrimestrales. Se pueden realizar de manera presencial o a distancia. Hay actividades gratuitas y los cursos son arancelados y accesibles -con descuentos y promociones vigentes-. Todos otorgan Certificados UBA.

-Aulas Abiertas

Mediante la plataforma Aulas Abiertas, el centro cultural de la Universidad de Buenos Aires abrió en marzo sus actividades presenciales y gratuitas a la transmisión vía streaming. A través de estas jornadas se convocó al público a elegir entre la variada propuesta de actividades de enseñanza. Actualmente se encuentran disponibles de manera virtual en la página web del centro cultural. Contenidos gratuitos de Aulas Abiertas: https://www.rojas.uba.ar/aulas-abiertas

-Cursos a distancia

Para el primer cuatrimestre El Rojas UBA propone una serie de cursos online que pueden ser tomados desde cualquier punto del planeta. Para conocer más y hacer el pago del arancel: https://www.rojas.uba.ar/cursos/categoria/a-distancia-online

Entre las opciones a distancia se encuentran: Joyas de nuestra arquitectura (Buenos Aires). Inicio: 10 de abril. Capacita: Roberto García Coni / InDesign. Técnicas digitales para el diseño editorial. Inicio: 10 de abril. Capacita: Marcelo Baroni / Bauhaus. Legados teóricos de diseño sustentable. Inicio: 10 de abril. Capacita: Mariana Pilar Gavito / Modelamiento y visualización de datos con Dashboard. Inicio: 12 de abril. Capacita: Leonardo Fumarola

-Cursos presenciales

El Centro cultural de la UBA ofrece, también, una serie de cursos presenciales. Los alumnos de la UBA y los jubilados tienen descuentos y promociones especiales. Para conocerlas: https://www.rojas.uba.ar/cursos/categoria/presencial

*Centro Cultural Rojas. Corrientes 2038

____________________

Literatura en Entrepalabras

-Taller para resolver problemas de escritura. Primeros auxilios /Un kit de emergencia para escribir bien . Coordina: Malena Zabalegui. Cursada: 6 clases sincrónicas (agosto a noviembre) / inicio: 18/8.

-Taller de escritura, lectura y enseñanza. Enseñar gramática y no morir en el intento / Taller de enseñanza de la gramática en la formación de escritores y lectores. Coordina: Claudia Toledo. Cursada: 8 clases asincrónicas (agosto a noviembre) / inicio: 11/8

-Taller de lectura y escritura lij (Literatura infantil y juvenil). Es un decir… / Taller de lectura y creación de libro ilustrado. Coordina: Istvansch . Cursada: 8 clases (de abril a julio) inicio: 11/8

-Galaxia Roald Dahl / Taller de lectura y escritura a partir de la obra de Roald Dahl. Coordina: Analía Testa. Cursada: 8 clases asincrónicas + 2 zoom de agosto a noviembre) inicio: 11/8

-Leo, luego escribo- nueva edición /Taller de narrativa breve. Coordina: Inés Fernández Moreno. Cursada: 6 clases asincrónicas (de agosto a octubre) / inicio: 11/8

-Mano a mano: foto y relato- nueva edición /Taller de géneros fotográficos y escrituras narrativas. Coordina: María Inés Indart

Cursada: 4 clases asincrónicas (agosto y septiembre) / inicio: 11/8

-La novela familiar / Taller de escritura de ficción con material autobiográfico. Coordina: Natalia Zito. Cursada: 6 clases asincrónicas (de agosto a octubre) / inicio: 11/8

-Mostrar con palabras /Taller de escritura creativa a partir de la imagen. Coordina: Maru Leonhard. Cursada: 6 clases asincrónicas (de abril a junio) / inicio: 11/8

-”Lugar imaginario” / Taller avanzado de cuento. Coordina: Guillermo Martínez

Cursada: 6 clases asincrónicas (de septiembre a noviembre) / inicio: 8/9

-Palabras de humo en el cielo /Jam de escritura por zoom . Coordina: Gabriela Saidon. Cursada: 4 clases sincrónicas por zoom los lunes de 18 a 20 ARG. a partir del 14/8.

Informes e inscripción: escuela@entrepalabras.org www.entrepalabras.org

____________________

Grandes maestros del Cine Japonés: Yasujiro Ozu, Kenji Mizoguchi, Akira Kurosawa

En este apasionante curso nos sumergiremos en la rica y cautivadora cinematografía de Japón. Durante este viaje cinematográfico, exploraremos el trabajo de tres “legendarios” directores japoneses. A lo largo de este curso, disfrutaremos de proyecciones de algunas de las obras más destacadas de estos directores y analizaremos su estilo, sus temáticas recurrentes y su impacto en el cine japonés e internacional.

Profesora: Lic. Lilian Morello. Duración 4 clases, Miércoles 19 hs. Comienza el miércoles 16 de agosto. Las clases serán los días 16, 23, 30 de agosto, 6 de septiembre. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $9500

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

_________________

Italiano a través del cine - L´italiano al cinema

Propuesta integradora para la práctica y profundización del aprendizaje del Italiano como lengua extranjera y como cultura, a través del Cine y la riqueza de su lenguaje y contenido. Una hipótesis práctica y didáctica donde “se adopta el cine como texto, pretexto y contexto” para promover y ampliar la competencia cultural y las habilidades comunicativas en el idioma.

Destinado a: Estudiantes de Italiano y Amantes del Cine y de la Cultura italiana. (No es excluyente el nivel de conocimiento o desconocimiento del italiano)

Film que se analizará y sobre el que se trabajará en las clases: “PINOCCHIO” (2019) del director Matteo Garrone. NOTA: Se enviará la película a los alumnos y material de estudio

Profesoras: Lic. Lilian Morello y Carla Alliegro. 5 clases. Viernes de 19 a 21 hs. Las clases serán los días: 11, 18, 25 de agosto, 1, 8 de septiembre. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $14000. (posibilidad de abonar en 2 cuotas)

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

_________________

Taller de historieta y dibujo

A cargo de Sebastián Cantero, para adolescentes y adultos. Información e inscripción talleres.vinetas@gmail.com

*La casa de viñetas sueltas. Cabrera 6030

__________________

Taller de dibujo y comic

Cartoon, manga y cómic para chicos y adolescente. Este año también veremos animación, técnicas digitales y color.

Modalidad Virtual y presencial. Dos días por semana. Horarios: Sábados 14 hs y Jueves 18:30hs

*La casa de las viñetas sueltas. Cabrera 6030

_______________

Talleres de Escritura FILBA

El Laboratorio de escrituras Filba es un ciclo de formación que cuenta entre sus docentes a los más destacados autores e ilustradores de Argentina.

La mayoría de los talleres son virtuales, por Zoom. En 2023 tendremos algunas clases magistrales en formato bimodal: presencial en la Alianza Francesa (Av. Córdoba en CABA) y en streaming (por Zoom, con posibilidad de participar virtualmente).

::::::::::::::::::::

INFANTILES

Fin de semana de las infancias en el Moderno

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, anuncia sus actividades para el Fin de semana de las infancias, que tendrán lugar el sábado 19, domingo 20 y lunes 21 de agosto desde las 11.30h en Av. San Juan 350, San Telmo, con una programación gratuita que incluye conciertos, talleres, recorridos por el museo, espectáculos de música y actividades accesibles, a cargo del equipo educativo del Moderno y artistas invitados.

Sábado 19 de agosto

Así como el gusano, la flor…

Taller de experimentación sensorial inspirado en el comportamiento vegetal y animal a cargo de Mariana Ferrari

Sábado 19 de agosto, de 11.30 a 12.30 h. Orientado a niños y niñas de 3 a 6 años. Sala Yapeyú - Av. San Juan 350 (CABA). Actividad presencial y gratuita con inscripción previa AQUI

Constelaciones urbanas

Espacio de exploración continua a cargo del equipo educativo

¿Conociste la exposición Cien caminos en un solo día? Sumate a construir un sistema de arquitectura efímera y dibujo en el espacio. Participá de esta obra colectiva a partir de las pistas que el equipo educativo tiene preparadas para vos.

Sábado 19 de agosto, de 15 a 17 h. Orientado a niños, niñas y familias. Sala Yapeyú - Av. San Juan 350 (CABA). Actividad presencial sin inscripción previa

Habitantes del Riachuelo

Taller de creación de instrumentos y títeres danzantes a cargo de VanDando

El Riachuelo es un curso de agua que cruza nuestra ciudad, cercano a un barrio vecino al museo que se llama La Boca. A partir de materiales reciclables, te invitamos a imaginar y construir divertidos personajes que habitan el río.

Sábado 19 de agosto. Primer turno de 14 a 14:40 h. Segundo turno de 15 a 15:40 h. Orientado a niños, niñas y familias. Sala Supervielle - Av. San Juan 350 (CABA). Actividad presencial y gratuita con inscripción previa AQUI

Visitas en familia

Recorridos participativos a cargo del equipo educativo

Te invitamos a participar, junto a tu familia, de un recorrido dialogado a cargo del equipo educativo para despertar nuestra creatividad a partir de las exposiciones del programa El arte, ese río interminable. Vení a descubrir la diversidad de nuestra colección y las obras de artistas invitados que la componen. Luego realizarás tu propia creación. ¡Te esperamos!

Sábado 19 y domingo 20 de agosto, de 15 a 16 h. Orientado a niños y niñas a partir de los 6 años y sus familias. Hall de ingreso - Av. San Juan 350 (CABA). Actividad presencial y gratuita con inscripción previa AQUÍ

Un Mostro en el Riachuelo

Espectáculo de música y percusión a cargo de VanDando

Sumate a estos juegos de improvisación sonora, para poder cantar entre todos al compás de este grupo musical. Vení con tu títere y sé parte de esta banda.

Sábado 19 de agosto, de 17 a 18 h. Orientado a niños, niñas y familias. Auditorio - Av. San Juan 350 (CABA). Actividad presencial y gratuita con inscripción previa AQUI

Domingo 20 de agosto

Semillas en la infancia

Taller de experimentación y juegos con Cecilia Maneiro

La semilla, al abrigo del sol y la tierra, echa raíces y crece fuerte hacia el cielo. Cecilia Maneiro y su equipo de artistas te invitan a ser parte de la naturaleza, recreando un espacio de juego, exploración, luz y lecturas para los más pequeños.

Primer turno : domingo 20 de agosto, de 11.30 a 12.15 h

Segundo turno : domingo 20 de agosto, de 12.30 a 13.15 h

Orientado a niños y niñas de 12 meses a 5 años. Auditorio - Av. San Juan 350 (CABA). Actividad presencial y gratuita con inscripción previa AQUI

Alas dibujadas

Taller de dibujo a cargo de Roberta Di Paolo

Una línea que se mueve puede inventar seres y paisajes. Junto a Roberta Di Paolo, te invitamos a crear mundos posibles inspirados en el universo vegetal y animal. Vamos a recorrer las exposiciones del programa El arte, ese río interminable para descubrir el mundo infinito que habita en nuestra imaginación.

Domingo 20 de agosto, de 11.30 a 13.30 h. Orientado a niños y niñas desde los 6 años en adelante. Sala Supervielle - Av. San Juan 350 (CABA). Actividad presencial y gratuita con inscripción previa AQUI

Paisajes encantados

Espacio de creación continua a cargo del equipo educativo

Una hoja, el río, la flor y el bosque en el que viviría yo. Vení al Moderno a construir, en familia y con amigos, los paisajes más curiosos que podríamos habitar. Sé parte de un ecosistema creativo en el que el protagonista sos vos. ¡No te lo pierdas!

Domingo 20 de agosto, de 15 a 17 h. Orientado a niños, niñas y familias. Sala Yapeyú - Av. San Juan 350 (CABA). Actividad presencial sin inscripción previa

Entre satélites y tafetas

Taller de confección de textiles a cargo de Maia Gattás Vargas

Cubrir es vestir. Todo vestido es una segunda piel. Te invitamos a crear vestuario galáctico para objetos, de la mano de Maia Gattás Vargas, artista visual invitada en la exposición A 18 minutos del Sol. No te pierdas este taller para disfrutar en familia este fin de semana tan especial.

Domingo 20 de agosto, de 16 a 18 h. Orientado a niños y niñas de 9 a 13 años. Sala Supervielle - Av. San Juan 350 (CABA). Actividad presencial y gratuita con inscripción previa AQUI

Recorrido accesible por el Museo Moderno

Actividad adaptada en lenguaje claro

¿Te gustaría conocer el Moderno? Te invitamos a pasear por el edificio y saludar a las personas que trabajan en los distintos espacios de esta casa de los artistas y el arte argentino. Te proponemos conocer algunas de las obras del museo y descubrir juntos la exposición Manifiesto verde.

Domingo 20 de agosto, a las 16 h. Orientado al público general y a personas con dificultades en la comunicación. Museo Moderno - Av. San Juan 350 (CABA). Actividad gratuita sin inscripción previa

Lunes 21 de agosto

Abuelas y abuelos, salimos a pasear

Una visita por el Moderno para todas las edades

Durante el frío invierno, no existe abrigo más dulce que el abrazo de una abuela o la presencia del abuelo que, con su mirada experta, acompaña de manera cómplice a los más chiquitos en su aventura de aprender.

Lunes 21 de agosto, de 14 a 15 h. Orientado a niños, niñas y familias. Sala Supervielle - Av. San Juan 350 - CABA. Actividad gratuita con inscripción previa AQUI

__________

Pulgarcita

Un día, tal vez por un misterio o por un capricho de la Madre Naturaleza, nace en el seno de una flor del irupé un pequeño y mágico ser. Es una niña muy pequeñita a la que llamaron Pulgarcita. Ella, que es muy curiosa e inteligente, vivirá todo tipo de aventuras y peripecias. Debido a su extraño origen y a su tamaño diminuto, el mundo de la naturaleza le será muchas veces hostil y peligroso, y otras fascinante y atractivo. Atravesará dificultades y desilusiones, pero también conocerá la amistad y la solidaridad. Aprenderá que la compasión y el amor pueden iluminar el camino y guiarnos a la salida desde los lugares más oscuros. Y finalmente, ya segura de sí misma, podrá volar hacia la libertad.

Una versión para teatro de sombras sobre el cuento de Hans Christian Andersen, realizada por el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín.

Escrita por Pablo Del Valle inspirado en el cuento de Hans Christian Andersen, codirigida por Estanislao Ortiz y dirigida por Pablo Del Valle,

Funciones: Desde el sábado 5 de agosto, sábados y domingos a las 15 horas. Duración: 50 minutos. Valor de las localidades: platea $2500. Última función: domingo 30 de septiembre.

* Teatro Sarmiento (Av. Sarmiento 2715).

_________________________

Talleres y actividades en el Museo Moderno

-CALEIDOSCOPIO. Taller anual de arte para familias a cargo del equipo educativo

Caleidoscopio es un espacio de encuentro con las exposiciones del museo desde una mirada lúdica y participativa. En este taller de producción creativa, invitamos a los niños, niñas y familias a experimentar un universo de sensaciones con texturas, color y mucha imaginación.

Todos los sábados, de 16 a 18 h

Orientado a niños y niñas desde los 6 años y sus familias. Actividad presencial con inscripción previa AQUI Sala Supervielle (1er piso)

-VISITAS EN FAMILIA. Recorridos participativos a cargo del equipo educativo

Te invitamos junto a tu familia a un recorrido dialogado a cargo del equipo educativo para explorar las exhibiciones del programa anual Un día en la Tierra e interactuar creativamente con ellas. Vení a descubrir la diversidad de nuestra colección y las obras de artistas invitados que la componen. Luego podrás realizar tu propia creación. ¡Te esperamos!

Todos los sábados y domingos a las 15 h.

Orientado a niños, niñas y familias. Recomendado a partir de los 6 años. Actividad presencial y gratuita con inscripción previa AQUI Hall de ingreso –

*Museo Moderno. Av. San Juan 350

_____________________

Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

*Usina del Arte. Caffarena 1

_______________

