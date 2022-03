Guía de Arte y Cultura: semana del 18 al 25 de marzo

ARTE

Nombrar ríos, hacer gárgaras: Muestra ecofeminista

"Nombrar ríos, hacer gárgaras: Muestra ecofeminista", muestra en el Hotel de Inmigrantes

Curada por Lucrecia Palacios, directora ejecutiva de ArteBa reúnea dos artistas de Argentina y Suiza, la argentina Jimena Croceri y su par suiza, Sarina Scheidegger, en una performance de larga duración en la que participan más de 16 performers de diferentes sexos. El proyecto cuenta con la colaboración de la fundación cultural suiza Pro Helvetia. También participan de este proyecto las y los performers Igne Argento, Franziska Baumgartner, Guillermina Etkin, Agustín Genoud, Malena Ríos Itoiz, Carla Guida Johnson, Kambiz Shafei, Sofía Isabel Martínez, Yamila Méndez, Belara Michán, Ariana Moyano, Sebastián Rey y Barbara Togander.

Las artistas proponen un ejercicio performático y musical que investiga la fluidez inherente a nuestros cuerpos y su conexión con los mares, los glaciares, los ríos y los cuerpos de los otros. Durante la performance, los integrantes realizan diferentes acciones, individuales y colectivas, en las que sus cuerpos se vinculan entre ellos y con el agua produciendo movimientos y sonidos que dan cuenta de la relación orgánica, identitaria y política que mantenemos con el agua.

La performance se realizará todos los sábados a las 15:30 horas y tiene dos horas de duración. El día de la inauguración, se hará en el horario especial de las 12:30 horas y luego se repetirá a las 15:30 horas.

En una segunda sala, se integran proyectos individuales de las artistas que recogen sus investigaciones previas en relación a la política del agua. Croceri ofrece una serie de sutiles dibujos para los que sumerge papel en el Riachuelo, de manera que el agua turbia marca el papel y lo dibuja al filtrarse. Los linóleos de Scheidegger representan clepsidras o relojes de agua, una forma antiquísima de medir el tiempo a través del movimiento y la decantación de los fluidos.

Inauguración, sábado 12 de marzo a las 12, horarios de vista: de martes a domingo de 11 a 18 horas. Entrada: gratis.

* En MUNTREF, sede Hotel de Inmigrantes, Av. Antártida Argentina S/N, 1104 C. A. B. A.

———

Querida Dignora

"Querida Dignora" es una muestra que se presenta en la Guía Calvaresi

En el marco del mes de la mujer, la Galería Calvaresi se complace en presentar esta exquisita exposición curada por la artista e investigadora Paola Vega, con obra de la artista argentina Dignora Pastorello. La muestra se enmarca en línea con un objetivo mayor: el de dar visibilidad a grandes artistas argentinas mujeres, cuyo trabajo fue olvidado, a pesar de haber desarrollado una destacada trayectoria artística y haber obtenido múltiples premios.

Pastorello (1913 - 2001) fue una gran pintora que tuvo una interesante formación artística, tanto en la Escuela Nacional de Bellas Artes, como en los talleres de Jorge Larco, Ramón Gómez Cornet y Luis Centurión. Con una destacada trayectoria en premios y exposiciones tanto a nivel nacional como internacional, - en particular durante los años sesenta, setenta y ochenta -, la artista formó parte del Grupo de los Cinco, con artistas de la talla de Ángel Fadul, Juan Ibarra, Andrés Fernández Taboas y Mario Vuono.

Paola Vega, la curadora de la muestra, anticipa: “La obra de Dignora se exhibirá en dos etapas - la primera de ellas con una duración de mes y medio-. En esta primera etapa se exhiben 18 obras de la artista, y en la segunda otras 18. “En ambos episodios se mostrarán diversas series que fueron marcando su obra y que de algún modo, nos brindan a modo de pinceladas, un perfil de artista y de persona”. Y enseguida, añade: “Son interiores, exteriores vistos desde ventanas, imágenes de diferentes lugares del mundo gracias a sus travesías, gatos negros, personas, naturalezas muertas. Algunas de estas facetas se verán en el primer episodio, y otras en el segundo”.

Desde el jueves 3 de marzo hasta el 31 de mayo.

* Galería Calvaresi, Defensa 1136, C. A.B. A.

_______

Lo múltiple y lo único | Fotografía en expansión

La exposición reúne una serie de proyectos que exploran las capacidades de lo fotográfico en tanto medio en constante expansión. Sus obras articulan diversas combinaciones de técnicas y operaciones fotográficas para desplegarse en el espacio o vincularse con otras materialidades y soportes. Así, indagan sobre los diferentes aspectos y posibilidades del medio a partir de investigaciones que transitan del haluro al píxel, del papel a la proyección, de los usos científicos a los registros íntimos, de los medios de comunicación masivos a las publicaciones caseras. Todas estas búsquedas, vinculadas entre sí a través de diferentes grados de conexión o de conflicto, proponen una situación de desmontaje crítico que evidencia la tensión constituyente del medio, entre lo múltiple y lo único.

Curadora: Julieta Pestarino. Artistas: Martin Bollati, Natacha Ebers, Lorena Fernández, Lisa Giménez, Inmensidades, Hernán Kacew, Estefanía Landesmann, Carolina Magnin, Lucía Peluffo, Lucía von Sprecher.

Del 22 de marzo al 21 de mayo. Martes a viernes 14 a 20h y sábados de 14 a 19h. Entrada libre y gratuita, sin inscripción previa

*ArtexArte. Lavalleja 1062, CABA

_____________

Proyecto Filoctetes

El Proyecto Filoctetes, intervención urbana del artista Emilio García Wehbi que tomó por asalto las calles de la ciudad de Buenos Aires en el año 2002, llega al Centro Cultural Kirchner con una exposición que busca dar visibilidad a aquellas prácticas del arte contemporáneo de duración temporal que invitan a la producción de pensamiento crítico. En el primer subsuelo se podrá visitar hasta el 27 de marzo la muestra Archivo Filoctetes: documentos de una intervención, exhibición que reúne un corpus documental heterodoxo, clasificado y preservado de las cuatro ediciones de Proyecto Filoctetes realizadas en Buenos Aires, Viena, Berlín y Cracovia entre 2002 y 2008.

*CCK. Sarmiento 151, CABA

_______

Simbiología. Prácticas artísticas en un planeta en emergencia

“Simbiología” es una palabra inventada para desplazar los significados del arte (simbología) hacia la generación de relaciones con otros seres (simbiosis). La exposición reúne más de 170 obras de arte argentino contemporáneo de más de 140 artistas de todo el país que exploran nuevas vinculaciones y mixturas entre lo humano y lo no humano. Dicha exploración emerge en una época en que la crisis de habitabilidad del planeta suscita profundos cuestionamientos de los modelos dominantes de acción, conocimiento y sentimiento.

Se realiza en conjunto entre la Secretaría de Patrimonio Cultural, el Centro Cultural Kirchner y el Ministerio de Cultura de la Nación, y con el apoyo de la Fundación Medifé. La curaduría está a cargo de un equipo dirigido por Valeria González, secretaria de Patrimonio Cultural, e integrado por Mercedes Claus, Florencia Curci y Pablo Méndez.

La exhibición estará abierta al público de miércoles a domingos de 14 a 20 h, hasta el 26 de junio, con protocolos y con reserva previa en la web www.cck.gob.ar

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, CABA

_______________________

Marzo en el Bellas Artes

* Visitas guiadas por la colección permanente

Desafíos del siglo XX: abstracción-no figuración. A cargo de Mabel Mayol, miércoles 16 y 30 de marzo, a las 16; sábado 19 de marzo, a las 16.

Detrás de la superficie. Historias de mujeres expuestas. En cada encuentro, un acercamiento al detrás de escena de una mujer protagonista de la colección del Museo, poniendo de relieve los imaginarios sociales que la envuelven y los roles que le han sido asignados. A cargo de Jeanette Gómez Jolis. Rosa Bonheur: jueves 17 de marzo, a las 16. Berthe Morisot: jueves 31 de marzo, a las 16.

* Visitas accesibles

Visita guiada para personas ciegas o con baja visión. “Una historia detrás de cada retrato”. La selección de esculturas del siglo XIX invitará a descubrir quiénes son los personajes representados y por qué sus rasgos se perpetuaron en el mármol o en el bronce. Se brindará el contexto histórico y artístico de las distintas propuestas estéticas. Recorrido donde la percepción se estimula mediante el relato y el tacto (el Museo provee guantes de látex). A cargo de Mabel Mayol. Duración aproximada: 60 minutos. Acceso al Museo por rampa o escalinata con baranda, hacia puerta de ingreso. Sábado 19 de marzo, a las 11, con inscripción previa: mabel.mayol@mnba.gob.ar

Visita en Lengua de Señas Argentina. “Arte argentino, primeras décadas del siglo XX”. Paisaje, personas y costumbres a través de la identidad nacional. Recorrido en Lengua de Señas Argentina (LSA), destinado a la comunidad sorda. A cargo de Carlos Vera Flores. Domingo 27 de marzo, a las 17.30. Inscripción previa: carlos.vera@mnba.gob.ar

* Talleres

Bocetos guiados: Colección Hirsch. Una aproximación activa al ámbito donde se exhibe la Colección Hirsch. En esta actividad, proponemos dibujar con lápices en la sala 3, ejercitando la observación y pensando plásticamente las obras y el espacio en el que están inmersas. Los materiales serán provistos por el Museo. No es necesario saber dibujar, solo animarse. A cargo de Germán Warszatska y Gabriela Canteros. Actividad sugerida para adolescentes (a partir de los 15 años) y adultos. Viernes 18 y 25 de marzo, de 17.30 a 18.45. Domingo 20 de marzo, de 17.30 a 18.45. Sábado 26 de marzo, de 17.30 a 18.45.

* Actividades infantiles

Propuestas participativas, sugeridas para chicas y chicos de entre 5 y 10 años. Ciclo: Escuchando cuadros, mirando relatos.

Sueño de una tarde en el Museo. Un títere que sueña… cuentos que se entrelazan con las obras de arte. Una invitación a un viaje onírico de la mano de algunos artistas de la colección del Museo. A cargo de Roxana Pruzan. Domingos 13 y 27 de marzo, a las 17. Para participar de la actividad, es necesario inscribirse previamente completando este formulario

Misión espacial. En el encuentro, chicas y chicos se convierten en “artenautas” para descubrir estrellas, satélites y meteoritos en las obras del Museo, con la misión de imaginar y desear para nuestro planeta un mejor futuro posible. Recorrido con actividades participativas por las salas del siglo XX. Sábados 12, 19 y 26 de marzo, a las 17. Para participar de la actividad, es necesario inscribirse previamente completando este formulario

Para conocer la agenda completa se puede acceder aquí.

* Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, C. A. B. A.

____________________

Algo(de)ritmos, instrumentos, mutaciones

El 15 de marzo la galería Herlitzka + Faria inaugura Algo(de)ritmos, instrumentos, mutaciones, exhibición de Alicia Herrero que reúne una veintena de nuevas obras que vinculan el mundo de las estadísticas y la mirada macroeconómica con las Bellas Artes y la vida cotidiana.

Herrero transforma el universo puro y duro de gráficos que abruman en pinturas sobre madera y tela, esculturas, acuarelas, intervenciones sobre los muros de la sala y ensamblajes. Para sus obras se nutre de gráficos, papers académicos y estadísticas suministradas por prestigiosos organismos internacionales, como Swiss Federal Institute of Technology (Suiza), que publica un estudio anual sobre la distribución de la riqueza global.

Lunes a viernes de 11:30 a 19 h hasta el 24 de mayo de 2022.

*Herlitzka + Faria. Libertad 1630, CABA

________________________________

MUMORA: Nuestro jardín de randas, en MUNTREF

Foto: Guillermo Monteleone

Un trabajo colaborativo que investiga los motivos florales y vegetales que se habían abandonado en el siglo XVI, trayéndolos a la actualidad por las manos de las randeras tucumanas que colaboran con el Museo Móvil de la Randa, cuyo objetivo es acercar el trabajo artesanal a otros públicos y geografías, puede verse en MUNTREF, Sede Hotel de Inmigrantes, bajo el nombre de MUMORA: Nuestro jardín de randas.

Curada por Alejandra Mizrahi, jardines y randas, se emparentan en la exposición que también alude a Tucumán, el Jardín de la República, el lugar en el cual hoy se sigue tejiendo este encaje y de donde provienen las artesanas.

Participan la artista e investigadora de la Universidad Nacional de Tucumán Alejandra Mizrahi y las randeras (tejedoras) del pueblo El Cercado (Provincia de Tucumán). Asimismo, esta propuesta incluye la participación de la antropóloga Lucila Galíndez y la historiadora Isabel Heredia, de la Dirección de Acción Cultural del Ente de Cultura de Tucumán.

Las visitas al MUNTREF Sede Hotel de Inmigrantes se realizan de martes a domingos entre las 11:00 y las 18:00 horas. La entrada es gratuita. No requiere reserva previa.

* MUNTREF Sede Hotel de Inmigrantes. Av. Antártida Argentina 1335. CABA

____________________

Subastas de arte online

Witcomb lanza su primera subasta online 2022, con 80 obras de los artistas argentinos más destacados. Se puede participar hasta el 27 de marzo. Cuenta con cuadros de Quinquela, Berni, Castagnino, Presas y Campanella, entre otros. Los precios arrancan en USD 50.

Bajo el nombre de “Primera subasta de arte 2022″, Witcomb, la galería más antigua de nuestro país lanza, en soporte web (https://witcombsubastas.com.ar ), la posibilidad de ver y adquirir obras de los pintores más prestigiosos de la historia argentina, con la modalidad de puja por el precio final. De esta manera, se puede acceder a 80 cuadros de artistas de la talla de Benito Quinquela Martin, Antonio Berni, Leopoldo Presas, Vito Campanella, Juan Carlos Castagnino, Horacio Politi, Guillermo Roux, Milo Lockett, Roberto Rossi, Raul Russo, Juan del Prete y otras 50 firmas destacadas.

Entre muchos otros, se pueden destacar pinturas de Carlos Alonso, como “Ivonne”, “Personajes” y “Toro”; “El baile” y otras de Antonio Berni; “Puente nuevo”, de Benito Quinquela Martín; y “La estampida ilusoria”, de Vito Campanella.

A su vez, entre las 80 piezas aparecen algunas oportunidades, dadas por el acceso a grandes firmas a montos bajos. Es el caso de las xilografías de Berni, por USD 100, y otras obras de Cogorno, Kuitca, Soldi y Petorutti. O de Milo Lockett, con opciones por USD 50.

Las obras se pueden adquirir desde cualquier punto del país. Las pinturas ofrecidas –cuyos precios y características se encuentran publicadas en la web de Witcomb subastas- se pueden pagar en dólares o traducidos a pesos, con la cotización del dólar MEP

Los que quieran participar deben ingresar a la web (https://witcombsubastas.com.ar/), donde primero se debe crear una cuenta, y luego se puede acceder a los lotes de interés, dentro de la subasta, y más tarde se puede ofertar, dentro de la obra que más le guste y pueda acceder a uno.

Más información en: http://www.galeriaswitcomb.com.ar

_________________________

Manto de neblinas

Una instalación que se inaugura en el marco de las actividades por el 40º aniversario de la Guerra de Malvinas. El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que el jueves 17 de marzo a las 19 horas se inaugurará en el Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín la instalación Manto de neblinas, una experiencia sensorial que invita a la contemplación y a la vivencia empática.

La instalación se presenta en el marco de 2 de abril 40 años. Significados, experiencias e intervenciones desde el arte y la cultura, una serie de actividades organizadas por el Complejo Teatral de Buenos Aires en conmemoración del 40° aniversario de la Guerra de Malvinas.

Podrá ser visitada –hasta el domingo 24 de abril– de martes a domingos de 14 a 20 horas, con entrada libre. Para el viernes 8 de abril se organizó una visita táctil para personas con disminución visual.

*Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530, CABA

___________________________

Todo es mucho

En el marco del Ciclo de Exposiciones del Departamento de Arte tenemos el agrado de presentar la exposición colectiva “Todo es mucho” curada por Santiago Villanueva, que reúne un conjunto de obras de los artistas Fernanda Laguna, Claudia Del Río, Jorge Gumier Maier y Juan Del Prete realizadas entre los años 1934 y 2022.

Inauguración: miércoles 23 de febrero, a las 18. La exposición podrá visitarse del 23 de febrero al 25 de marzo, de lunes a viernes de 15 a 19. Entrada libre y gratuita con DNI. Requiere inscripción previa: AQUÍ.

* Sala de Exposiciones de la Universidad Torcuato Di Tella, Av. Pte. Figueroa Alcorta 7350, C. A. B. A.

________________

El archivo como dispositivo de exposición

Se realiza una conversación caminada por las exhibiciones La mesa ostentará siempre un centro de flores (sala 512) y Archivo Filoctetes: Documentos de una intervención (Salas S101 y S122, primer subsuelo) a través de sus respectivos curadores: Francisco Medail y Maricel Álvarez. Durante el recorrido, se busca indagar sobre las conexiones y derivas de dos exhibiciones en torno a materiales de archivo y prácticas curatoriales.

Punto de encuentro: Sala 512

La actividad forma parte de los Programas públicos de la exhibición La mesa ostentará siempre un centro de flores y del Archivo Filoctetes.

La actividad es gratuita y no requiere reserva previa: la participación es por orden de llegada, hasta completar la capacidad de la sala. 23 de marzo a las 18 hs.

*CCK. Sarmiento 151, CABA

___________

Artes visuales en el Complejo Teatral Buenos Aires

CICLO DE INTERVENCIONES SITE SPECIFIC

La obra creada por la artista argentina Elisa Strada está compuesta por chapas de cartelería callejera pintadas por ella en su taller. Amuradas sobre la fachada del Teatro Sarmiento, la pintura fue traspasando los límites del soporte y multitudes de colores avanzaron sobre los muros. Un lugar que es interior y exterior al mismo tiempo, que nos recibe e invita al encuentro. Luego de un tiempo de intermitencias y un futuro con más incertidumbres que certezas, la obra de Strada es una invitación a vivenciar la potencia de los espacios de encuentro. El ciclo de intervenciones site specific forma parte del Programa de Artes Visuales del Complejo Teatral de Buenos Aires, un espacio de trabajo destinado al diálogo entre las artes visuales y escénicas.

Hasta el viernes 30 de septiembre. Entrada libre.

*Teatro Sarmiento. Avda. Sarmiento 2715. C. A. B. A.

___

Exposición 50° Aniversario del Teatro de la Ribera

La muestra en ocasión del 50º aniversario del Teatro de la Ribera incluye fotografías y afiches de los espectáculos que se realizaron en este teatro a partir de su reapertura en 2016. Las fotografías de Carlos Furman y los afiches diseñados por la sección de Arte del Complejo Teatral de Buenos Aires, invitan a un recorrido que no busca ser exhaustivo sino evocar, de una manera poética, las obras que se presentaron en estos últimos años.

Desde el viernes 18 hasta el domingo 26 de junio. Entrada libre.

* Teatro de la Ribera. Avda. Pedro de Mendoza 1821.

___________________________

El Bellas Artes publica en línea el catálogo de la muestra Dante x Alonso

El Museo Nacional de Bellas Artes pone a disposición del público, para leer en línea o descargar en forma gratuita desde la página web, el catálogo de la muestra “Dante x Alonso”, integrada por 47 trabajos en papel del maestro argentino Carlos Alonso inspirados en la figura y la obra del poeta florentino, que puede visitarse hasta el 13 de marzo en la sala 33 del primer piso.

Producido por el Museo, el catálogo bilingüe, editado en español e italiano, incluye el texto curatorial de Duprat, el cuerpo de obra, el prólogo a la primera edición de obras de Alonso sobre la “Divina Comedia” escrito por Ernesto Sabato, fragmentos de una entrevista al artista realizada por Diana Wechsler y José Emilio Burucúa, y una cronología sobre Alonso.

Esta publicación ‒cuyo formato físico se encuentra a la venta en la Tienda Bellas Artes‒ puede leerse en línea o descargarse en versión digital ingresando en la web del Museo.

___________

En el Cultural San Martín

"Desde el gesto", una de las muestras que se presentan en el Centro Cultural San Martín

* In Illo Tempore, de Mónica Souza. Inaugurada el 9 de marzo, se podrá visitar en el Espacio Sarmiento, de jueves a domingos de 15 a 21.

* Desde el gesto, una muestra de Florencia Ferioli, Cristina Sille, Camila Godoy, Daniela Morán, Daniela Yechúa, Melisa Molina, Deborah Valado, Sofía Genovese, Camila Alonso Suarez, Noelia Marcia Guevara. Inaugurada el 9 de marzo, se podrá visitar en el Hall de la Sala Muiño, 4° piso, de jueves a domingos de 15 a 21.

* Cromatología Vegetal, solsticio de verano, de Lucila Gradín. En el entrepiso, , de jueves a domingos de 15 a 21.

Además, continúa la muestra odorífica de Cecilia Catalin. Podrán visitarse de jueves a domingos de 15 a 21 a partir del 20 de enero.

* ¿Cuál es el camino que hace la palabra para volverse olor?, de Cecilia Catalin y curada por Paola Fontana. Entresuelo

En la serie Capturas olfativas, expuesta en esta muestra, Cecilia Catalin extrae lo odorífero del soporte textual en películas y series, y lo vuelve su estrategia. Suspende la imagen y engaña a nuestro sentido más usado, mientras el olor, conducido a través del lenguaje, se vuelve una escena nítida de la que participamos. La artista señala acciones, personas y categorizaciones en las que se manifiesta el olor, emanado o inhalado por los propios cuerpos, en espacios en los que nos hallamos inmersas como personas entre presupuestos culturales o en categorías fantásticas, objetos y alimentos; lo hace indagando sobre la construcción del campo olfativo en el lenguaje audiovisual, sus consideraciones y consecuencias sociales.

*El Cultural San Martín, Sarmiento 1551, C. A. B. A.

____________

La, La, La,

“La, La, La,” es el título de la muestra que el artista “Conde Divagante” exhibe en el espacio de arte de Menéndez Libros desde el 23 de marzo. Sergio Mónaco adoptó y patentó su actual seudónimo -”Conde Divagante”- por el cual es conocido.

INAUGURACION: 23 de marzo, 18 hs.

MENENDEZ LIBROS. Paraguay 431, CABA. T.E.: 4311- 6665

__________

Claude Viallat en el MACBA

El MACBA inaugura su programación el viernes 4 de marzo a las 12 con Libertad de colores, una retrospectiva del histórico artista francés Claude Viallat, fundador del movimiento vanguardista Soportes/Superficies.

Es la primera vez que se realiza en la Argentina una exposición de este icónico artista, nacido en 1936, en Nimes, Francia. La exhibición, que podrá verse hasta el 12 de junio, está curada por Marie Sophie Lemoine y reúne las ochenta obras más representativas de Viallat, traídas especialmente de su estudio en Nimes.

La muestra se podrá ver en el MACBA y en el Shopping Alcorta hasta el 12 de junio.

* MACBA, Av. San Juan 328 y Shopping Alcorta, Salguero 3172, ambos en C. A. B. A.

________________________

Conjuro, muestra itinerante de Sandra Sarraúa

La muestra está integrada por 40 dibujos y pinturas, interpretaciones abstractas sobre paisajes del campo bonaerense que permiten reconocer imágenes, texturas y sonidos de la Cuenca del Salado. Las obras están realizadas con materiales, soportes y técnicas poco habituales que incluyen desde tinta gráfica y grafito industrial en polvo combinado con agua ras, barniz, cera y acetona, aplicados con pincel, espátula, trapo, juncos y tarjetas plásticas, sobre cartulina encapada, cartón y alto impacto (plástico laminado) hasta cubos de un roble recuperado y PVC.

En simultáneo y en diálogo con la muestra que presenta en el EMA club, la artista expone su obra Palenque V (tinta sobre tela, 150 x 200 cm., realizada a partir de la fotografía de un artista local), en la muestra colectiva paisajística Añada La Caverna y El Horizonte que conmemora el décimo aniversario de la galería MAPA de Las Flores, donde Conjuro inició su recorrido. Esta puede visitarse hasta el 30 de abril en Rivadavia 489, Las Flores, Prov. de Buenos Aires.

Con horario extendido, de 13 a 20. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de marzo, de miércoles a sábados de 13 a 20, con entrada libre y gratuita.

* En Galería EMA, de El Más Acá club cultural de San Telmo, Av. Caseros 514, C. A. B. A.

________________

Muestras en el Centro Cultural Recoleta

* Hermana Soltá La Panza es una muestra del colectivo Mujeres que no fueron tapa, fundado por Lala Pasquinelli. Reúne una serie de fotografías tomadas por mujeres sobre sus propios cuerpos, que dan cuenta de la diversidad, de lo que tiende a ser invisibilizado por ser distinto. Además, hay cientos de historias grabadas por las voces de mujeres de la comunidad que cuentan sus historias y preguntas que interpelan al público y que son una invitación a la búsqueda de respuestas. Inaugura el 11de marzo.

* Imaginario Urbano un conjunto de esculturas y relieves de María Juana Heras Velasco (1924-2014) realizadas entre los años 70 y 80. Utilizando materiales y técnicas industriales, la artista construye sus obras a partir de distintas referencias estéticas vinculadas a lo urbano.

* Cuarto paso en diagonal es un nuevo proyecto de sitio específico de Mariela Vita (La Plata, 1978) en el que continúa el estudio sobre la obra de la escultora María Juana Heras Velasco (Santa Fe, 1924 – Buenos Aires, 2014) que comenzó en 2021 en el marco del Laboratorio Federal en el Museo Sívori.

* La rana y la flor conforman el nuevo mural de la fachada del Recoleta, una creación del ilustrador, animador y director venezolano Igor Bastidas, que celebra el amor en todas sus formas. Reconociendo influencias como Paul Rand, George Dunning, Saul Steinberg, Matt Groening, Zapata y Quino, Bastidas encuentra en los colores vibrantes y planos y en las formas imperfectas y simples una manera de conectar con la gente.

* “Inventario” es la intervención del ilustrador Adrián Sonni que ocupará el corredor de la planta baja y de la planta alta. Está inspirada en una serie de conversatorios en los que participaron más de 500 adolescentes y jóvenes de todo el país compartiendo sus emociones, sensaciones y deseos en los tiempos que corren.

* Videntes y espumantes, un ritmo alucinante muestra que ocupará las salas 3, 4 y 5 con obras de Marcela Astorga, Elba Bairon, Adriana Bustos, Marina De Caro, Ana Gallardo, Silvana Lacarra, Mónica Millán y Cristina Schiavi, artistas que forman la colectiva feminista “Las desesperadas por el ritmo”. Las piezas están hechas de distintos materiales y formatos: hay estructuras de alambre, madera, instalaciones, textiles, dibujos y esculturas.

* Las oportunidades se despliega en las salas J y C, curada por Paola Vega, que refleja cómo la artista se impregna con otros universos ligados a las artesanías y a los oficios. El eje conceptual es la idea transversal de la relación entre el arte y el oficio.

* El Obrador es una creación del ilustrador argentino Manu Correa Soto, para la campaña El Obrador, el cual refleja la acción de colaboración, ayuda y creación entre las personas como una forma de estar en el mundo, construyendo juntos y transformándolo. Sobre un fondo azulado, los cuerpos se entrelazan en diversas acciones que involucran sogas, escaleras y carros, formando una suerte de gran rueda humana en plena articulación. La realización es de Rodrigo Díaz Merlis, Dana Allesi, Florencia Alvarez Guardo y Pablo Lloveras.

* CODIGOLUX, en la sala 2, es una instalación que parte de la investigación del fenómeno cromático de los solsticios y equinoccios que determinan los comienzos y finales de las estaciones. De este modo la sala cambia sutilmente a lo largo del año convirtiéndose en un espacio vivo, tan dinámico y cambiante como las personas que lo habitan.

- La sala J alberga obras de Ana Sokol, artista y peluquera destacada entre los años 60 y 80, y habrá un homenaje a la Galería El Taller, a la que ella pertenecía. Exhibirá obras de, además de Sokol, Orlando Ruffinengo, Juan Otero, José Luis Menghi, Leonor Vassena, Valerio Ledesma, Casimiro Domingo, Luis Centurión, Dignora Pastorello, Adolfo Ollavaca, Manuel Mujica Láinez y Susana Aguirre.

- La Sala C muestra el trabajo de 18 artistas y 3 colectivos de arte contemporáneo. Abarca creaciones del Grupo Tchinaj thä chumaas (Mujeres trabajadoras), del colectivo salteño Thañí (las artesanas Estela Saavedra, Ana López, Aurora Lucas, Nora Arias, Claudia Alarcón y Anabel Luna).

- “Autopercepción”: muestra colectiva que ocupará la sala 8 y sus curadores son Patricio Olivier y Juan Duncan. Reúne autorretratos de 44 artistas de distintos ámbitos y disciplinas: diseñadores, historietistas, fotógrafos e ilustradores piensan la identidad, entendida tanto desde lo individual como de lo colectivo.

* “Nativas” curada por Fabián Trigo, la muestra ocupa la sala 7 con ilustraciones, un mural y una infografía. Además, incluye dos obras invitadas: un mural creado por Elina Méndez y realizado por Gabriela Piserchia, Marina González y Martina Trach; y una infografía del Colectivo Onaire.

- La intervención “Callejón de los elementos” en las paredes del Patio del Aljibe es una intervención colectiva realizada por Hernán Borda (CABE), Luciano Gatti (ICE) y Mauro Gauto (SWAM), artistas urbanos con más de veinte años de trayectoria en el arte graffitero junto a tres colegas amigos: Ladyb, Mako, Membs. “Intentamos mostrar las diferentes disciplinas que conforman la cultura, y ambientamos el patio con una escena callejera y mucho color, donde los graffitis son parte fundamental del paisaje”, dice el trío.

El centro cultural está abierto de martes a viernes, de 13.30 a 22 horas y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 horas.

* Centro Cultural Recoleta. Junín 1930, CABA

_______

Premio Itaú de Artes Visuales

Este año, el Premio Itaú Artes Visuales contó con la participación de 3.516 obras provenientes de todas las provincias de la República Argentina, logrando así superar ampliamente la cantidad de participantes de otras convocatorias. La exposición del Premio Itaú de Artes Visuales por segundo año consecutivo puede ser recorrida on-line en la plataforma de Google Arts & Culture, facilitando así una mayor visibilidad de los artistas a nivel global.

Son 84 obras de las más variadas disciplinas y materiales, realizadas por artistas de diversas regiones y perfiles. Además de la exhibición física y virtual, el Premio cuenta con un catálogo interactivo, de descarga gratuita desde la página de Fundación Itaú Argentina.

_____________

Imaginar la Colonia. Buenos Aires 1810-1960

El Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires recupera una muestra con objetos, obras de arte y documentos que fueron expuestos en los festejos por los 150 años de la Revolución de Mayo. Esas piezas, consideradas reliquias de un pasado glorioso y del origen de la nación, fueron incorporadas al patrimonio del Museo, cristalizando un imaginario oficial en torno a la identidad nacional afín a las políticas desarrollistas.

La muestra se podrá visitar desde el 16 de diciembre, durante seis meses, de miércoles a domingos de 10.30 a 18.

*Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo. Bolívar 65, CABA

__________

Marea Modular. Oráculo de la imagen en potencia

Es la cuarta exposición virtual producida por Espacio Pla y el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA. En esta ocasión, con la curaduría de Malena Souto Arena y Merlina Rañi, se presentan las artistas Aldana Bit, Constanza Castagnet, Daira, Dano Marello, Prifma, QOA, Renee Carmichael y Vicky Lamas, en una exposición colectiva alojada en la web, programada por Renee Carmichael como una obra-sitio web que contiene y vincula el conjunto de obras visuales, piezas sonoras y poemas.

Daira, Dano Marello, Prifma, Vicky Lamas presentan 32 obras visuales que exploran desde el soporte digital; Aldana Bit, Constanza Castagnet y QOA, artistas provenientes del arte sonoro, presentan 16 piezas sonoras; 7 poemas que se desprenden de las piezas exhibidas de Laura Fuchs (Prifma), Aldana y Constanza; y por último Renee, que viene del campo de la escritura y el código, propone este sitio web.

La muestra invita al visitante a sumergirse en un espacio inicial donde conviven todas las obras. Si alguna pieza lo convoca, el visitante puede posarse en ella y activar el Oráculo de la imagen en potencia a través de un click.

El Oráculo de la imagen en potencia es una sala que aparece para conectar tres obras de forma aleatoria, es decir azarosa. El visitante puede consultar el oráculo las veces que desee y en cada oportunidad la imagen generada a través del vínculo entre las obras tomará una nueva manifestación. Cada experiencia es distinta, no hay una relación predeterminada, cada click conectará de manera totalmente diversa y arbitraria un poema, una pieza sonora y una obra visual.

_________________

Ser Mujeres en la ESMA II: Tiempo de Encuentros

El viernes 18 de marzo, a las 12h, se inaugurará la muestra temporaria Ser Mujeres en la ESMA II: Tiempo de Encuentros busca profundizar sobre aspectos que no han tenido mucha visibilidad en nuestra sociedad: las consecuencias en la vida de las sobrevivientes, después de salir del centro clandestino. ¿Cómo reconstruyeron los vínculos familiares y sus proyectos de vida?, ¿cómo enfrentaron los estigmas de haber sufrido y haber padecido -casi en la totalidad de los casos- violencia sexual?, ¿cómo las afectó el silencio y la falta de escucha?, ¿cómo fue para ellas participar en los juicios?

La muestra puede visitarse desde el 18 de marzo al 28 de julio, de martes a domingos de 10 a 17 horas.

La realizan el Museo de Sitio de Memoria Esma y el Centro de Estudios Legales y Sociales, con el financiamiento de la Embajada de Alemania en Argentina.

*MUSEO SITIO DE MEMORIA ESMA. Av. Del Libertador 8151 / 8571 (ex ESMA) CABA

___________________

Paisaje peregrino

Muestra de Adriana Bustos, Claudia del Río, Mónica Millán en el Museo Moderno. Lunes, miércoles, jueves y viernes: 11:00 a 19:00 Sábados, domingos y feriados: 11:00 a 20:00 (Martes cerrado). Hasta el 27 de marzo. Reserva de entradas.

*Museo Moderno. Av. San Juan 350, CABA

_____

Océano. Volverse Azul

El Centro Cultural de la Ciencia C3 presenta una exhibición inmersiva e interactiva para todo el público que recorre la cultura oceánica, la relación con nuestra forma de vida y su impacto ambiental. La muestra de 450 m² propone una transformación cultural respecto a este recurso crítico. Organizada en cuatro ejes conceptuales (cambio climático, contaminación, biodiversidad, dimensión humana) plasmados en 20 dispositivos digitales y analógicos, buscará abrir discusiones ambientales, la respuesta activa del público y las posibles acciones que favorezcan la preservación del planeta.

La exhibición propone un recorrido para que el público experimente su vínculo con el océano y se sumerja en esta transformación cultural que promueve el C3: Biblioteca azul; El mar como territorio; A buen bosque vas por algas; La mar no estaba serena; Cada gota cuenta; Con el agua al cuello; Llegar a buen puerto; Navegar en un mar de dudas; El océano se queja en las costas; Aguas inquietas; Mapoteca del mar; Una ola nunca viene sola; Hagamos olas; Con rumor de fondo; En la cresta de la ola; De cara al mar; Alto en el cielo; #VolverseAzul; Ciencia azul y Oficina del mar.

Desde 2019, el C3 trabajó en el diseño de la exhibición en conjunto con la Iniciativa Pampa Azul, científicos y científicas de todo el país y la colaboración de organizaciones e instituciones afines a la temática.

A partir del 29 de octubre, todos los viernes, sábados y domingos, de 14 a 18 horas, con entrada gratuita y reserva previa.

*CENTRO CULTURAL DE LA CIENCIA C3. Godoy Cruz 2270, Palermo, C. A. B. A.

__________________

La mesa ostentará siempre un centro de flores

La muestra de Gabriel Baggio indaga sobre las prácticas alimenticias en Argentina a través del análisis de los modelos de producción, tradiciones culinarias, hábitos de consumo y el impacto ambiental de las industrias del alimento. Fotografías del Archivo General de la Nación en diálogo con un conjunto de obras de artistas contemporáneos invitados: Gabriel Baggio, Fabiana Barreda, Raúl Flores, Mariela Paz Izurieta y Matías Sarlo.

La exhibición, casi 20 años después, presenta el registro de video remasterizado de esa performance. El sábado 5 de mayo de 2002, en Boquitas Pintadas GB presentó “Sopa”, la primera performance que abriría camino a varios años de su trabajo. Cocinó junto a su madre y su abuela un caldo del acervo de recetas familiares trasmitidas oralmente de madres a hijas.

Dice Baggio “Encuentro allí dos pilares fundamentales que aún hoy atraviesan mis procesos de creación: lo colaborativo como evento artístico y la idea de imperfección como resistencia a los mandatos. La rebelión amorosa ante “lo dado” para la concreción de los propios deseos y en consecuencia, el movimiento hacia la concreción de los deseos colectivos.”

Curaduría de Francisco Medail. Hasta el 30 de abril. De miércoles a domingos, de 14 a 20 h. CCK, Sala 512, quinto piso. Ingreso libre y gratuito.

* CCK, Sarmiento 151, CABA

_________

Encuentros en sala: Nahuel Levaggi

En el marco de la exhibición La mesa ostentará siempre un centro de flores, el coordinador nacional de la UTT Nahuel Levaggi recorre la sala junto al público para reflexionar sobre las diferentes problemáticas abordadas en la exhibición.

La actividad forma parte de los Programas Públicos de la exhibición.

La actividad es gratuita y no requiere reserva previa: la participación es por orden de llegada, hasta completar la capacidad de la sala.

*CCK. Sarmiento 151, CABA

______________________

Entre nosotros y los otros: JUNTOS APARTE

La exposición puede verse en el MUNTREF, sede Hotel de Inmigrantes, y reúne piezas de 36 artistas de América, Europa y África con eje en las problemáticas migratorias actuales, en un mundo en el que se erigen muros y se percibe al vecino como una amenaza.

Curada por Diana Wechsler, el colombiano Alex Brahim y la italiana Benedetta Casini. Lecturas poéticas, miradas críticas, reconfiguraciones visuales se encuentran en este relato curatorial que tiene en el antiguo Hotel de Inmigrantes de Buenos Aires un sitio privilegiado para el encuentro con los públicos.

Las visitas se realizan de miércoles a domingos de 11:00 a 18:00. La entrada es sin costo y se reserva previamente mediante la App Museum View MUNTREF o vía mail a través de visitasmuntref@untref.edu.ar. Hasta fin de marzo.

* MUNTREF Sede Hotel de Inmigrantes. Avenida Antártida Argentina (entre Dirección Nacional de Migraciones y Buquebus), entrada por Apostadero Naval. Puerto Madero

_______________

El mito gaucho

Retomando el título del libro del filósofo Carlos Astrada, la muestra propone un recorrido por la historia de la literatura gauchesca, desde sus inicios en los tiempos de la independencia, pasando por los clásicos del siglo XIX como Fausto de Estanislao del Campo o Martín Fierro de José Hernández, hasta llegar a su consolidación en el centenario del país en 1910 y recalando luego en la disputa por la figura del gaucho como en el caso del anarquismo y posteriormente el peronismo, aristas poco frecuentadas por los estudios habituales del género.

La muestra también busca dar cuenta de la presencia gauchesca en formatos como el teatro, la música, el cine y la historieta; así como también exhibir algunas de las más recientes reescrituras y reinterpretaciones del mito desde la perspectiva de género y la experimentación literaria.

En simultáneo, en la plaza del lector Rayuela se exhibirá la serie fotográfica Gauchos y gaúchos de Christian Delgado, donde se podrá observar la pervivencia de la cultura criollista en el presente, tanto en nuestro país como en Uruguay y el sur de Brasil.

El catálogo de la muestra se puede conseguir en formato impreso en la Biblioteca Nacional. También se puede consultar y/o descargar en formato digital de la página web de la institución, haciendo click aquí. Hasta el 31 de diciembre de 2022.

*Biblioteca Nacional. Agüero 2502, C. A. B. A.

________

El rock argentino llega a los museos nacionales

En una gran muestra titulada El Rock en la Calle, el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural, impulsa un impactante ciclo de exposiciones y eventos que tendrá lugar a partir de diciembre en tres museos nacionales: Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces y Museo Histórico Nacional.

El sábado 18 de diciembre, el Museo Histórico Nacional inaugura Los 80. El Rock en la Calle, exhibición sobre la historia del rock nacional que pone el foco en una de las etapas más importantes del rock argentino: la década que se inicia con la guerra de Malvinas (1982) y se extiende hasta los comienzos de los 90. Durante ese período, el rock argentino ganó la calle en medio de la efervescencia cultural de una sociedad que dejaba atrás la dictadura.

La exhibición está dividida en tres secciones: la primera abarca los años 82-83, el boom del rock nacional. La segunda ─en el auditorio del Museo─ se ocupa del rock entre 1984 y 1991, y la tercera ─instalada en el subsuelo─ incluye el patrimonio del under porteño, las bandas de culto y punks y el teatro contracultural. En cada una de las secciones, las y los visitantes podrán apreciar piezas vinculadas con las figuras más destacadas del rock nacional: instrumentos, manuscritos, vestimenta, fotografías, publicaciones de prensa, mapas de los lugares del rock, afiches y memorabilia de fans, entre otras curiosidades.

La curaduría y los textos son del historiador Gabriel Di Meglio, director del Museo, y de Ricardo Watson, con la asistencia del equipo de investigación del Museo Histórico Nacional. La curaduría fotográfica es de Aspix. La muestra, además, incluirá experiencias tales como rebobinar cassettes con biromes, aprender a peinarse o lookearse “a la ochenta” e ingresar a un cuarto de un/a adolescente lleno de pósters, y propuestas participativas en redes sociales. De miércoles a domingos de 11 a 19 hasta el 30 de mayo.

Este evento cumplirá con los protocolos de higiene y distanciamiento social por COVID-19 de acuerdo con la normativa municipal y nacional vigente al momento de su realización.

* Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces y Museo Histórico Nacional, Defensa 1600, C. A. B. A.

_______________

Hijxs. Poéticas de la memoria

La muestra organizada por la Biblioteca Nacional refleja las manifestaciones de una nueva voz colectiva surgida a mediados de la década de 1990 al calor de las movilizaciones y los reclamos contra el negacionismo de la dictadura militar y la impunidad como políticas de Estado. El recorrido comienza en la Plaza del Lector Rayuela y continúa hasta las salas Leopoldo Lugones y María Elena Walsh de la planta baja. Se exhiben cuadros, fotografías, instalaciones y películas de más de cuarenta artistas; además de registros de movilizaciones callejeras, escraches y algunos de los textos literarios centrales de la producción de este colectivo.

Se exhibe en las salas mencionadas, Leopoldo Lugones y María Elena Walsh de la planta baja, y en la Plaza del Lector Rayuela. Puede visitarse de lunes a viernes de 10 a 16 horas hasta el 31 de marzo de 2022.

* Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires.

_______________

Apertura de exposiciones de Residencias Fundación Andreani

Las exposiciones son Ufficio di Autocognoscenza, Catéter microciclónico/Economía Intemporal, Clementina y Generación Supernova, por los artistas Giraud, Lindner, Mendilaharzu, Feldman, Medici y Algranti.

Puede visitarse de jueves a domingos de 11 a 18. Reservas aquí.

* Fundación Andreani: Av. Pedro de Mendoza 1987, C.A.B.A.

———

Sala Situada: Una mirada presente del pasado

¿Qué historias cuenta esta sala? ¿Estamos solo ante una sala de arte?

Cañones antiaéreos, baterías de fuego Bofors, fusil mecánico armero, adoquinado de madera de caldén...

Sala situada cuenta la historia de lo que fue el Pabellón de Armas y Aviación de la ESMA, hoy Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

¿Qué huellas nos hablan de su pasado? ¿Qué operatorias simbólicas van hilando el tiempo en este espacio? ¿Qué omisiones revelan nuestra historia reciente?

A través de un ejercicio de memoria, la propuesta es hacer foco en el espacio arquitectónico de la sala y sus elementos, dialogar con investigadores, conservadores e historiadores. Recuperar las historias situadas con una mirada presente del pasado.

Forman parte de este proyecto: Daniel Schiavi, Ente Público Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA; Julieta Núñez, Equipo de conservación del Archivo Nacional de la Memoria; Leandro Porcellini, historiador del Archivo Nacional de la Memoria.

Recorrido virtual.

———

Premio Argentino a las Artes Visuales

La Fundación OSDE presenta el catálogo que reúne las obras ganadoras y seleccionadas de la 4ta. edición del Premio Argentino a las Artes Visuales. Para verlo o descargarlo, click aquí.

__________

Grandes éxitos en el Museo Histórico Nacional

Se trata de una exposición de objetos de la colección del Museo que, muchas veces, se exhibieron para narrar una historia en particular y, en esta ocasión, se conjugan con otros y muestran una nueva faceta de sí mismos. También se presentan otros pocas veces exhibidos. La curaduría de la exhibición también aborda los diversos cambios en la manera de crear durante los distintos momentos históricos y las cosmovisiones de los sectores populares, el entretenimiento, la cotidianidad, incluso la muerte. Se puede visitar de jueves a domingos y feriados a las 18.

* Museo Histórico Nacional Defensa 1600, C. A. B. A.

_________

Universo próximo proceso

Exhibición colectiva de artistas de HACHE. Catalina Schliebener, Dani Umpi, Diego Figueroa, Elena Loson, Florencia Böhtlingk, Foto Estudio Luisita, Gabriel Baggio, Gilda Picabea, Ivana Vollaro, Leila Tschopp, Leticia Obeid, Martín Sichetti, Santiago García Sáenz & Sofía Quirno.

Hasta el viernes 31 de marzo La exhibición podrá visitarse lunes a viernes de 14 a 19.

*Hache. Loyola 32, Villa Crespo, C. A. B. A.

_______

Llega Walden Naturae a Garzón

La nueva galería de arte busca revalorizar la zona con iniciativas culturales y compromiso con su entorno natural. Walden Naturae es el nuevo espacio de exhibición de Pueblo Garzón en Maldonado, Uruguay. La galería cuenta con un programa anual que combina exhibiciones históricas y contemporáneas en todas las disciplinas y medios, en un espacio propio de 500 metros cuadrados.

Rodeado de colinas, olivos, vides y cercana al océano, activa y cultiva su entorno único con iniciativas agrícolas, ecológicas y artísticas, creando un contexto idílico. En su compromiso con el ecosistema del lugar, contará también con un espacio destinado a la permacultura y trabajará en la recuperación del bosque nativo, combinándolo con un parque de esculturas.

A su vez, fomenta el intercambio permanente entre artistas de distintas generaciones, además de un nutrido calendario anual de exposiciones. El próximo año se integrará un programa de residencia para coleccionistas y artistas.

Exhibiciones:

Programa / Oscar Bony 12 de marzo - 16 de abril

info@waldennaturae.com / T 091221977

*Walden Naturae. Calle De los Cerrillos y Pasaje del Faro. Pueblo Garzón. Maldonado / Uruguay.

____________________

Luz y cuerpo

La Fundación Andreani estrenó Luz y Cuerpo 2021, un ciclo que cruza disciplinas en un juego de improvisación e interacción en el edificio de la Fundación. A través de su canal de YouTube, se puede ver “Pendo de un hilo”, una ópera experimental en tres actos para dos performers y ensamble de cuerdas fantasmas, que reúne a la actriz y dramaturga Nadia Sandrone con la violonchelista y compositora Violeta García, el iluminador Sebastián Francia y la artista audiovisual Karin Idelson; “El ángel de la guarda”, performance y “Sin título”. El último estreno es una colaboración entre “Alfio Demestre + Florencia Vecino + Francisco Tripodi”.

* Para conocer más sobre este ciclo, ingresar aquí.

———

Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, exposición virtual en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta la exposición virtual colectiva Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, en la que participan más de 45 artistas de 20 países a partir de una convocatoria del artista y teórico Luis Camnitzer durante los meses de confinamiento a causa de la pandemia mundial.

“A través de su cuenta de Facebook –explica Andrés Duprat, director del Bellas Artes–, Camnitzer realizó un llamado abierto en el que propuso homenajear a héroes y heroínas desconocidos de la sociedad poniendo en entredicho el proceso habitual de la elección, financiación y construcción de los monumentos oficiales”.

El resultado reúne 47 obras realizadas por importantes artistas de 20 países: Italia, Guatemala, Filipinas, España, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Kurdistán, Cuba, Alemania, Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, Nicaragua, Suecia, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil y Argentina.

La colección de proyectos de monumentos, que comenzó a gestarse en julio de 2020, puede verse ingresando en este link.

———

Pato Gil Villalobos presenta su “Happy Art Tour 2022″

La autodidacta y multifacética artista presenta un recorrido de interacción y conexión con el arte. Su impronta encaminada hacia la alegría y la esperanza, crea emoción y felicidad al plasmar en una combinación única, mensajes, brillos y colores.

Para quienes quieran sumarse al segundo encuentro, la fecha será el viernes 25 de febrero en el Paseo del Arte Cabrales (Martín Miguel de Güemes 2521). La exposición, que permanecerá abierta al público hasta el 20 de marzo, podrá visitarse de 10.00 a 21.00, contará con más de 33 obras en distintos tamaños con las que se podrá disfrutar del recorrido por la historia y las diferentes etapas de la artista: desde sus inicios con los mandalas, hasta las famosas colecciones de “Mujeres Empoderadas”, “Reinados de Amor”, “Somos Uno” y “Democratizarte”, series limitadas de reproducciones intervenidas a mano y numeradas.

_________________

DANZA

Grub

Un recital de danza dirigido por Ana Frenkel con codirección de Carolina Borca, basado en el encuentro entre cinco intérpretes del movimiento y la construcción musical. En GRUB la danza se entrecruza y potencia con el sonido y la iluminación del espacio, junto con la particularidad de cada uno de los bailarines. “La búsqueda se dirige a poder empatizar y unirse con los demás, tanto entre los intérpretes como con el público, en esos pasajes emocionales o sensitivos que, al ponerlos a jugar en el plano poético, deshacen los juicios y nos hacen más libres y empoderados”.

Intérpretes: Ares Barrios, Lucía Cuesta, Nahuel Delgado, Felipe Figueroa, Vicky Machta.

Funciones los jueves a las 21 horas hasta el 31 de marzo. Duración: 60 minutos. Localidades $ 1.200 (alternativateatral.com) Promoción 2x1 Banco Ciudad Compra con tarjeta de crédito o débito del Banco Ciudad a valor 2x1 a través de Alternativa Teatral. Deberá presentarse la tarjeta utilizada al ingreso a la sala. Beneficio también válido en Boletería del teatro el día del espectáculo. Ambas opciones quedan sujetas a disponibilidad

* El Galpón de Guevara. Guevara 326, CABA

___________________

Sandro, los días más felices

Sandro, los días más felices es una invitación a recorrer la obra de Sandro a través de la danza en un espacio soñado, diseñado y construido por él en el barrio de Boedo: su Castillo. Sobre la fachada, un elenco de artistas dibujará un universo con el mapa de su música.

Con la dirección de Andrea Castelli y la participación especial de Lidia Borda, se podrá asistir a este mundo de sensaciones, baile, gitanas y canciones, en el barrio de Boedo, en el Castillo que Roberto Sánchez, el ídolo popular, una vez soñó.

La cita es el domingo 20 de marzo a las 21 hs, con acceso libre y gratuito. El público podrá observar el espectáculo desde la calle, y se suspende en caso de lluvia.

Luego, los domingos 27 de marzo, 3 y 10 de abril a las 20 hs se realizarán visitas guiadas a través de la danza, por el interior del Castillo. Las visitas son con cupo limitado, tienen un valor de $800 y pueden adquirirse por Eventbrite.

Importante:

- En las visitas guiadas por el interior del Castillo, el espacio no es accesible para personas con discapacidad y/o movilidad reducida.

- Las funciones serán realizadas de manera presencial, respetando el Protocolo vigente para la prevención de contagios por COVID-19.

*Castillo de Sandro: Avda Pavón 3939 - Boedo. Ciudad de Buenos Aires

_______________________

TEATRO

El señor Martín

"El señor Martín", de Gastón Cerana, se presenta en el Tadron Teatro

Una comedia que nos interpela desde lo más internalizado, poniendo en jaque nuestra identidad y nuestras matrices de aprendizaje. ¿Cómo construimos y nos construyen la identidad nacional desde las escuelas? ¿De qué manera nos atraviesa el pensamiento colonizado? ¿Qué nos enorgullece y qué nos da vergüenza de ser argentinos? A través de un humor desopilante, la obra de Gastón Cerana con la dirección de Gabriela Villalonga cuestiona nuestras ideas más arraigadas sobre la patria, los otros, y nosotros mismos. Reestreno: viernes 11 de marzo a las 21:30, funciones: viernes de marzo y abril a las 21:30.

* Tadron Teatro, Niceto Vega 4802 (esq. Armenia) C. A. B. A.

——–

PROGRAMACIÓN DEL COMPLEJO TEATRAL BUENOS AIRES

¿Quién es Clara Wieck?

Aunque eclipsada para la historiografía musical por ser la esposa del genial Robert Schumann, Clara Wieck fue no sólo una de las intérpretes más destacadas de su tiempo sino también una admirada compositora además de influyente difusora del Romanticismo musical. Esta obra propone un diálogo entre la música de Schumann y Brahms y los dichos de Clara. Fragmentos musicales que interactúan con ella a la manera de confesiones, sueños, reproches, deseos. Sus comienzos como niña prodigio, su temprano enamoramiento de Schumann y su cuestionada relación amorosa con Brahms emergen de esta ficción biográfica.

Autores: Betty Gambartes, Diego Vila. Dirección: Betty Gambartes. Intérpretes: Annie Dutoit Argerich, Eduardo Delgado (piano), Víctor Torres (barítono) o Hernán Iturralde.

Desde el miércoles 16 de febrero hasta el domingo 29 de mayo. Miércoles a domingos, 19 horas. Duración: 100 minutos. Platea $ 1.000 miércoles $ 500

* Sala Cunill Cabanellas. Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530

____

Cae la noche tropical

Dos hermanas octogenarias que viven en Río de Janeiro evocan el pasado y departen acerca de los amores de una vecina más joven. Según Puig, el tema fundamental de su novela es el afecto. Y comenta: “En la vejez crece el ansia de afecto. Cuando no se puede más planear el futuro, se eleva la necesidad de afecto, de entregar afecto. La actividad última, casi única, es afectiva.” La vejez vista como “la edad épica por excelencia” y el afecto como necesidad para paliar el absurdo del mundo.

Autor: Manuel Puig. Versión escénica: Santiago Loza, Pablo Messiez. Dirección: Pablo Messiez. Dirección de reposición: Leonor Manso. Elenco: Leonor Manso, Ingrid Pelicori, Carolina Tejeda

Desde el miércoles 16 de febrero hasta el domingo 17 de abril. Miércoles a domingos, 19 horas. Duración: 105 minutos. Platea $ 1.000 miércoles $ 500.

*Sala Casacuberta. Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530.

___

Las cautivas

La Compañía Teatro Futuro realiza una residencia artística en el Complejo Teatral de Buenos Aires con su proyecto “La Saga Europea”, conformada por un grupo de cuatro obras ambientadas en el siglo XIX que se proponen explorar la relación entre Latinoamérica y Europa a través del tamiz de la literatura. La serie está formada por las obras Las Cautivas, Las Ciencias Naturales, Las Invasiones Inglesas y Las Traducciones, que se estrenarán en las diferentes salas del Complejo en los próximos cuatro años. Las Cautivas, que se estrena ahora en el Teatro de la Ribera, se ofrece como una refundación, como una metafísica, como una naturaleza, como pura ficción y como el afán de regresar a un lugar que hemos perdido definitivamente.

Las cautivas es una producción integral del Complejo Teatral de Buenos Aires. Dramaturgia y dirección: Mariano Tenconi Blanco. Elenco: Laura Paredes y Lorena Vega. Músico en escena: Ian Shifres.

Desde el viernes 18 de febrero hasta el sábado 30 de abril. Jueves y viernes, 19 horas. Sábados y domingos, 17 horas. Duración: 70 minutos. Platea $ 1.000 Pullman $ 750 Jueves $ 500.

*Teatro de la Ribera. Avda. Pedro de Mendoza 1821.

___________

Cómo juegan los perros

Nadia y Agustín se acaban de mudar a un PH con olor a nuevo. La pareja ha crecido, el pasado compartido y el futuro que tienen por delante son cada vez más grandes. Pero esta familia no está completa sin Aldo, su perro. Él no es un perro como cualquier otro: los trucos que puede hacer sobrepasan la lógica y las expectativas, sabe jugar al póquer. Subir el video a Youtube es sólo el principio del viaje; cada día aprende cosas nuevas y más extrañas. En esta casa ¿quién es el dueño y quién es la mascota?

Con dramaturgia de Lucas Ranzani y dirección de Rubén Viani. Desde el 2 de abril hasta el 28 de mayo, todos los sábados a las 20:30 hs. Entradas: $1200 / Alternativateatral. Reservas: 4831-9663. Duración: 60 min.

*El Método Kairós. El Salvador 4530, CABA

_______________________

Ella en mi cabeza

Adrián llegó a un punto en el que ya no puede vivir más con Laura, su mujer, pero tampoco sin ella. Adrián es un manual viviente de contradicciones, miedos, angustias, celos y más celos; expuestos por un inconsciente que no para de hablarle y atormentarlo. Se trata de un caso exquisito para el análisis agudo de Klimovsky, su mordaz terapeuta, quien ahonda donde más cuesta: ¿Qué los une realmente luego de tantos años juntos?

Joaquín Furriel, Juan Leyrado y Florencia Raggi protagonizarán una nueva producción de ELLA EN MI CABEZA, el éxito teatral escrito por Oscar Martínez, con dirección de Javier Daulte. ESTRENO 20 DE ENERO DE 2022. FUNCIONES: JUEVES 20h / VIERNES 20:15h / SÁBADO 20 y 22h / DOMINGO 20:30h. Localidades desde: $2300.- VENTA ONLINE POR SISTEMA PLATEANET

* Teatro Metropolitan Sura, Av. Corrientes 1343, C. A. B. A.

_____________

El visitante

Esta obra de Marcelo Galliano, ganadora del concurso federal “Estampas de la Argentina Actual II”, sale a escena con la dirección de Anabella Valencia, conmemorando los 40 años de la guerra de Malvinas y en el marco de los 10 años del teatro El Popular.

Funciones: Sábados 20 hs. Entradas www.alternativateatral.com

*Teatro del Pueblo, Chile 2080

_______________

Los asesinos de los días de fiesta

Seis extravagantes hermanos, feroces y codiciosos, diseñan un plan para apoderarse de los bienes materiales de personas adineradas.

Dirección: Marcelo Velázquez. Funciones: Domingos 20 hs. Entradas www.alternativateatral.com

*La Carpintería Teatro. Jean Jaures 858, CABA

_________________

Los otros Duarte

La obra propone una nueva mirada sobre la figura icónica de Eva Perón. Desde la perspectiva subjetiva y emotiva de sus medios hermanos, seres olvidados por la historia, se repasa el transcurrir del personaje y de nuestro país.

De Gastón Quiroga, con dirección de Marcelo Velázquez.

Funciones Lunes 20 hs Entradas www.alternativateatral.com

*Teatro Del Pueblo. Lavalle 3636, CABA

___________________

El buen destierro

Promediando los años ochenta un vagabundo veinteañero llega a una casa de retiro, escapando de su padre. Será recibido por dos religiosos de poca monta quienes aprovecharán el suceso para fantasear con la llegada de un enviado de Dios como el único camino posible hacia el olivo, las jerarquías y los privilegios de los sacerdotes de alto rango. Sin embargo, Manuel cree haber llegado al lugar indicado: su especulación mística y la relación con un aparato de música funcional parecen ser la salvación de un camino hasta ahora plagado de miseria y tormento.

Escrita y dirigida por Alfredo Staffolani.

Viernes a las 22.30 horas. Hasta el 29 de abril. Duración: 80 minutos. Localidades: $1000 por Alternativa Teatral.

*La Carpintería Teatro. Jean Jaures 858, CABA

_________________

Casa Duarte

El público será espectador y al mismo tiempo protagonista del único velorio donde se llora, ¡pero de risa! No verá una obra de teatro. Vivirá la #ExperienciaCasaDuarte, ¡el velorio más disparatado! En la temporada 2021 agotó las localidades para todas las funciones, y después de unas brevísimas –y merecidas– vacaciones, esta original propuesta vuelve a repetir el éxito.

Casa Duarte es el lugar elegido por la familia De la Puente para hacer la tradicional despedida a Pedro. La dueña de la casa velatoria, sus hijas y la aparición de personajes disparatados, harán que su viuda y la familia tengan un velorio para el olvido. Con altas dosis de humor negro, esta comedia nos hará pensar si realmente somos felices con la vida que tenemos, o bien, qué hacemos para tenerla.

Funciones: Viernes y sábados a las 22.00 horas. Venta de entradas.

*Multiescena Teatro. Av. Corrientes 1764, CABA

___________________





Precoz

Foto: Sebastián Freire

Luego de su exitosa primera temporada; vuelve a escena Precoz, una obra basada en la novela homónima de Ariana Harwicz, con dirección de Lorena Vega y las actuaciones de Julieta Díaz y Tomás Wicz.

Precoz nos sumerge en la historia de una madre, su hijo adolescente y la intensa relación que los une. Un vínculo que se debate entre la ternura y la locura. Bordeando los límites del amor insano y perfecto, la soledad más absoluta y el desprecio de la sociedad. Juntos son dinamita: separados, no son nada.

JUEVES-VIERNES-SÁBADOS 20:30H. Duración: 80 minutos. Localidades: $1300 ENTRADAS EN VENTA POR ALTERNATIVA TEATRAL

* Dumont 4040. Santos Dumont 4040, CABA

_________

El día en que me voy a morir

El día en que me voy a morir es una pieza teatral que relata la historia de Dafne, una mujer que en el día de su cumpleaños número treinta y tres tendrá que enfrentar sus vínculos rotos tras mucho tiempo de estar encerrada en su casa. La relación con su madre; su mejor amiga - de la que siempre ha estado enamorada - y a todos sus fantasmas que, muy sorpresivamente, la visitan para recordarle lo que tiene que hacer. Dafne tendrá que decidir si enterrar el cadáver de sus recuerdos o vivir con ellos para siempre.

Una creación de Laura Medina, que tiene la dirección de China Andrea Villagrán y un elenco compuesto por 3 actores en escena que representarán una impactante historia. Una impronta creativa chileno-argentina que se presentó en octubre del 2021 en el marco del Festival Akroasis Dramaturgia, y ahora llega su reestreno el sábado 5 de marzo a las 22:30 horas. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por Alternativa Teatral.

* Teatro Border. Godoy Cruz 1838, Palermo, CABA

_______________

Animal de río

Una adolescente y su madre viven en la orilla del arroyo Chania, en la segunda sección del Delta del Tigre. Acaban de arrojar el cuerpo del padre muerto al arroyo. La obra transcurre en el muelle, a la espera. Inés y Matilde deben enfrentar la difícil situación de encubrir el crimen y seguir viviendo bajo la sombra de una presencia que las acecha aún muerta. Animal de Río, anclada en lo más salvaje de la naturaleza, permite entrar en un mundo corriente e injusto en donde dos mujeres construyen un pacto de silencio por miedo a no ser escuchadas.

Escrita por Guadalupe Fernández Peña que además es la directora de esta fuerte historia. Su guión fue premiado por el Teatro Nacional Cervantes, en el Concurso Nuestro Teatro 2020. Luego de una excelente primera temporada, se reestrena el domingo 6 de marzo a las 19:00 horas. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por Alternativa Teatral.

* Teatro Polonia. Fitz Roy 1477, Palermo, CABA

________________

La Madonnita

El próximo domingo 3 de abril estrena una nueva versión de La Madonnita de Mauricio Kartun, sin duda uno de los mejores dramaturgos y directores de la escena nacional. Con dirección de Malena Miramontes Boim, esta exquisita versión del clásico de nuestro teatro nacional- cuando han transcurrido casi diez años desde su estreno- propone una nueva lectura de la obra, desde el presente, en tono tragicómico.

La historia de LA MADONNITA transcurre a principios del siglo XX en un altillo caluroso de Parque Lezama. Un hombre saca fotos a su mujer y luego las comercializa entre la clase trabajadora inmigrante. La obra pone en primer plano la fricción entre deseo, sexo y poesía con todo el talento de la pluma de Kartun. En palabras del autor, la Madonnita es una posible indagación sobre “la fantasía de mantener inalterable una imagen transmitida a la cabeza del amante. Perfecta. Sin el deterioro del tiempo ni la vulgaridad cotidiana de la relación. La carne deseada mantenida lejos de su propia carne, olvidando, claro, que la carne duele”.

La Madonnita explora la complejidad de la psicología humana y sus vínculos. La pieza cuenta una historia de amor que pone en primer plano al escurridizo objeto de deseo. El deseo, herramienta fundamental para poder sobrevivir en un mundo hostil.

ESTRENO: 3 de abril, 19.30h. Funciones: domingos a las 19.30. Localidades $1000, descuento estudiantes y jubilados $900 disponibles en Alternativa teatral

*Itaca Complejo Cultural, Humahuaca 4027, CABA

________________________

Pieza para maniquíes y un actor de reparto (Documental sobre el silencio)

La pieza de Gabriel Penner, Pieza para maniquíes y un actor de reparto. (Documental sobre el silencio) es una dramaturgia condensada que desmenuza lo teatral como si se tratara del cuerpo articulado de un muñeco. El espectáculo, dirigido por Ana Alvarado, pone en escena, en un bello juego escénico humorístico, irónico y crítico, a actores, objetos y espacio, con la absurda determinación de contestarse por qué hacemos teatro con tanta pasión. Los cuerpos de quienes actúan establecen un encuentro amoroso e intenso con el escenario, tanto tiempo añorado.

Funciones desde el 11 de marzo, todos los viernes de marzo y abril a las 21hs, en la nueva Sala Inda Ledesma del Espacio Experimental Leonidas Barletta (Diagonal Norte 943), Entrada general: $1000 - por Alternativa Teatral. Estudiantes y jubilados: $700 en la Boletería del C.C. de la Cooperación.

*CC de la Cooperación. Corrientes 1543, CABA

______________

Un balcón con vistas

El 23 de enero llega al teatro Multiescena Un balcón con vistas, una delirante comedia en tiempo real sobre el ADN marital. Con más de 50.000 espectadores en España, el éxito europeo se estrenará en calle Corrientes. Las relaciones de pareja y las difusas fronteras entre el amor y el desamor, donde la verdad está oculta en todo momento y, sin embargo, siempre permanece visible. Desde el domingo 23 de enero, todos los domingos a las 20.30 horas. Entrada general $1200. Puntos de Venta: Plateanet, Atrápalo y Boletería del Teatro.

* Teatro: Multiescena Cpm. Av. Corrientes 1764, CABA

_________________

Lustro

Ximena y Juan Cruz envueltos en la vorágine de los quehaceres domésticos intentan festejar su quinto aniversario dentro de su negocio: una casa de antigüedades. Hijos, dinero, tareas domésticas, trabajo, rutina, ¿sexo? Les irán opacando la noche… Una comedia para valorar y poder volver a sacarle brillo al amor.

Una creación de Mauro Mangione, que además protagoniza la historia junto a Rosario Jaimes, con dirección de Paula Zurdo. Desde el viernes 4 de marzo a las 20:00 horas. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por Alternativa Teatral.

* Teatro La Mueca. Cabrera 4255, C. A. B. A.

____________

Corredores

Unos corredores de running se desplazan a través del territorio y de la historia nacional contemporánea, intentando esquivar cualquier contingencia que les impida proseguir la marcha. En el desarrollo, el recorrido se transformará en un derrotero que desalienta la esperanza de alcanzar cualquier meta.

De Pablo Caramelo. Funciones: Viernes a las 23 horas. Localidades: $ 1.000.- Estudiantes y jubilados: $ 800.-Venta por Alternativa y www.elportondesanchez.com.ar Duración: 60 minutos

*El portón de Sánchez – Sánchez de Bustamante 1034 – CABA

_______________

Los perros

El día de su cuarenta cumpleaños, Laura tiene una experiencia fugaz pero demoledora: durante su trayecto habitual en metro, un desconocido le sonríe y le susurra algo al oído. Ya en casa, durante la fiesta, esa semilla germinará y acabará bombardeando la “supuestamente” asentada vida familiar, a pesar de los esfuerzos de Laura por mantener la unión con y entre sus seres queridos.

Rodrigo, Emilio y Alicia, confortablemente acomodados en sus miedos, se verán abocados a revisar ciertos planteamientos que convertirán su plácido hogar en un campo de batalla, mientras Laura, se descubre capaz de su mayor heroicidad: atreverse a mirar desde la consciencia

El elenco está integrado por Claudio Rissi, María Fiorentino, Melina Petriella y Patricio Aramburu dirigidos por Nelson Valente.

Estreno: 4 de marzo. Funciones: Viernes y sábado a las 20 / Domingo a las 20:30. Localidades: $ 2200.- en boletería del teatro o por plateanet.com

* Teatro: Picadero – Pje. Enrique S Discépolo 1857, CABA.

________

Demasiado para nada

Un grupo de jóvenes actores comienza a ensayar la obra Mucho ruido y pocas nueces del autor clásico William Shakespeare. A poco de andar, descubren que la tarea no será tan sencilla como imaginaban: no comprenden el texto, no tienen suficientes actores, por mencionar solo algunos obstáculos. Lejos de amedrentarse, se lanzan a la aventura, tratando de resolver sobre la marcha las dificultades que se presentan y haciendo partícipe al público de las licencias que deciden tomarse.

De María Inés Falconi. Duración: 80 minutos. Género: Comedia.

Viernes 20 horas. Entradas por Alternativa Teatral.

* Teatro Border. Godoy Cruz 1838, CABA

____________

Una obra para mí

La obra es la teatralización del proceso creativo de un autor que, convocado por un festival, se embarcará por primera vez en una autoficción muy particular. ¿Quién narra lo que se narra? Una búsqueda, una obra que se piensa a sí misma y nos invita a pensar en por qué todo lo que nos sucede puede devenir en ficción. Tiene un argumento relevante para el debate de la temática LGTBQY. El texto es de Sebastián Suñé quien además la dirige junto a Lia Bagnoli y la protagoniza con Francisco Bertín.

Viernes a las 22.30 hasta el 18 de marzo.

* Espacio Callejón. Humahuaca 3759, CABA

______________

La desgracia

Luego de 4 temporadas en el circuito independiente, estrenó su 5ta temporada en Paseo La Plaza. La obra ha sido aclamada por el público y la prensa, supo romper los límites del público tradicional de los musicales y se hizo un lugar entre las obras de teatro de la cartelera porteña con más de 15.000 espectadores y acaba de cumplir las 100 funciones. En un pequeño y conservador pueblo aparece una enfermedad mortal de transmisión sexual a la que llaman “La Desgracia”. El escándalo se evidencia cuando Anita, la joven hija de la intendente, es internada en una sala médica por encontrarse infectada. Como si esto no fuera suficiente desgracia, el único doctor del pueblo es encontrado muerto en su consultorio a minutos de haber hallado la cura. Un asesinato misterioso, el fanatismo ideológico, el amor frustrado y la culpa, son algunos de los ingredientes que tejen a través de la farsa, la parodia y a un ritmo vertiginoso, la trama de esta desopilante obra; con canciones que develan los deseos más profundos y sinceros de sus principales protagonistas.

Viernes a las 20.30.

*Paseo La Plaza. Corrientes 1660, CABA

___________

Cuerpo de baile

Una obra que, desde el humor, viene a cuestionar cómo las instituciones nos disciplinan el cuerpo y a través de éste, el deseo. En su segunda temporada Carolina Guevara vuelve a La Carpintería Teatro el 5 de febrero con Cuerpo de baile, espectáculo unipersonal que entrelaza dos lenguajes: la comicidad y la narración oral.

Después de la exitosa Los golpes de Clara, la dupla conformada por Carolina Guevara y Leandro Rosati pone en escena esta vez la historia de una mujer de apellido Corral que, oriunda de un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, en donde transcurre su niñez y adolescencia, huye a la gran ciudad en búsqueda de su deseo: bailar. A partir de esa premisa la protagonista narra las desventuras y los conflictos que ha padecido a lo largo de su vida por tener un deseo y un cuerpo diferente a lo considerado “normal” en un contexto que no la acompaña.

Funciones: los sábados de febrero y marzo a las 20. Entradas a $1000 en venta por Alternativa.

*La Carpintería Teatro. Jean Jaures 858, CABA

____________

La casa oscura

Las multifacéticas, workaholics, feministas, llamativas, lengua largas, súper power del off se unen para batallar y desenmascarar a su peor enemiga: la mente. Dos personas, dos historias de vida, dos historiales médicos y emocionales, dos diagnósticos psiquiátricos, dos cabezas difíciles de explicar. ¿Dónde quedan los modales cuando se te pianta el coco?

La obra propone un viaje al interior de dos mentes en problemas, que con humor, música, sensibilidad y muchas palabras, trataran de relatarse a sí mismas, con la única finalidad de iluminar la casa oscura.

Dos mentes. Dos frentes. Dos caminos. Una medicación.

Hasta el 15 de abril, los viernes a las 21. Entradas desde $1000 en venta por ALTERNATIVA

* El Galpón de Guevara. Guevara 326, CABA

_________________

La noche oscura. Tragedia santiagueña

Aclamada por la crítica y el público como una de las mejores obras del 2021, reestrena “La noche oscura -tragedia santiagueña-”, de Eugenio Soto, en la cual se busca narrar lo trágico desde una perspectiva rural y criolla, explorando en nuestras tradiciones al ritmo de chacareras, empanadas y vino. Dramaturgia y dirección Eugenio Soto

Sábados a las 22:00. Entrada general $1200 / $1000 Descuento est. y jub. Compra anticipada.

*Teatro del Pueblo. Lavalle 3636, CABA

_______________

Los Macocos presentan Maten a Hamlet

Los Macocos encarnan en esta oportunidad a cuatro bufones trashumantes en la Edad Media. Luego de pasar penurias por toda Europa, llegan a Dinamarca con el sueño de que el gran Yorick, bufón de la corte de Elsinor, los reciba y les dé trabajo, casa y comida... pero llegan demasiado tarde. Sin embargo logran entrar en el castillo, aunque tampoco en un buen momento: el rey fue asesinado, su hermano ha ocupado el trono y se ha casado con su cuñada. Nuestros queridos bufones se encuentran entonces al servicio de, nada más y nada menos, el príncipe más famoso de la historia del teatro. Y con un mandato que el gran Yorick los conminó a cumplir… ¡Maten a Hamlet! La verdadera historia que Shakespeare plagió para hacer su obra más famosa.

La tragedia más cómica de todos los tiempos. Funciones los viernes y sábados 21 horas. Venta de entradas.

*Teatro 25 de Mayo. Triunvirato 4444, CABA

_______________

La floresta

Una obra con perspectiva de género que indaga en situaciones que nos interpelan. Reflexiona sobre la identidad, los vínculos, los deseos en contraste entre la vida en la ciudad y un pueblo de mar. La risa deviene en llanto mientras el humor sutil se hace presente en toda la obra.

Opera prima de la dramaturga Majo Silva, creada en pandemia e inspirada en hechos reales. Con el asesoramiento dramatúrgico de Maruja Bustamante.

Reestrena el 2 de Abril a las 22:30hs. Funciones: Sábados de Abril, 22:30 hs/ Entrada: $900/ Redes sociales: @laflorestaobra/ Auspicia Proteatro

*Teatro Gargantúa. Jorge Newbery 3653, CABA

_________________

Manos Verdes

Estos mundos en contraposición llevaron a explorar, indagar y mezclar, pero sin alejarnos de un lenguaje lírico, poético. Un encuentro entre Silvina Ocampo y su jardinero Ramón, donde todo queda evidente, la época, la sociedad, las diferencias de clase, y hasta la botánica se entrelazan y se sacuden, sin alejarnos de este lenguaje épico.

De Francisco Pesqueira, con dirección de Natacha Córdoba y protagonizada por Maru Cesanelli y Emiliano Samar junto a Mariano Frumento, compositor y músico en escena.

Luego de su primera temporada realizada con éxito llega su reestreno el domingo 6 de marzo a las 18:00. El espectáculo se realizará al aire libre (se suspende por lluvia) y tiene una duración de 45 minutos. Las entradas se pueden conseguir a través de la plataforma Alternativa Teatral.

Funciones

Marzo: Domingos 13, 20 y 27.

Abril: Domingos 3 y 10.

DECLARADA DE INTERÉS CULTURAL POR EL MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN.

*Sala Ana Frank. Superí 2639, CABA.

___________

Samurái Punk y Rota

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que se estrenarán en febrero dos nuevos espectáculos ganadores del Premio Banco Ciudad a las Artes Escénicas 2020-2021, una acción conjunta del Banco Ciudad y el Complejo Teatral de Buenos Aires que busca dar impulso y acompañamiento a las artes escénicas del circuito independiente.

Samurái Punk, ópera prima de Santiago Pedrero con dirección del propio autor y protagonizada por Emiliano Carrazzone y Lucila Casalis.

En Samurái Punk, dos amigos (un director y una actriz) emprenden un viaje en busca de un reconocido y exitoso actor para ofrecerle una participación especial en la película que ellos están filmando hace cuatro años y que está a punto de quedar inconclusa.

Las funciones tendrán lugar los jueves a las 20.30 horas. Duración: 55 minutos

Platea $ 1.000

Promoción 2x1 Banco Ciudad

Venta web a través de Alternativa Teatral con tarjeta de crédito, débito, Mercado Pago o Pago Fácil. Deberá presentarse la tarjeta utilizada al ingreso a la sala. Sujeto a disponibilidad

Por otra parte, se estrenará el sábado 19 de febrero a las 20 horas, Rota, con dramaturgia de Natalia Villamil y dirección de Mariano Stolkiner, y actuación de Raquel Ameri. Rota muestra cómo una mujer pugna por reconstruir su existencia tras la muerte de su hijo, quien se suicidó luego de matar a su novia. En su soledad, intentará rearmar el rompecabezas de su cuerpo. De la mano del recuerdo, se despliega el sinsabor de la pérdida. Al detenerse en ese instante vislumbra su rotura. Esta madre intentará encontrar algo de amor, de comprensión, como cualquier otra mujer. Solo el empoderamiento de su búsqueda podrá enfrentarla con quienes la juzgan. Las funciones serán los sábados a las 20 horas Duración: 60 minutos

Platea $ 1.000

Promoción 2x1 Banco Ciudad

Venta web a través de Alternativa Teatral con tarjeta de crédito, débito, Mercado Pago o Pago Fácil. Deberá presentarse la tarjeta utilizada al ingreso a la sala. Sujeto a disponibilidad

* El Extranjero. Valentín Gómez 3378, CABA

_______________

Una historia larga. Instrucciones para ser un fracasado

Un grupo de amigos decide ir a la fiesta que se organiza en su escuela por los diez años de egresados. A partir de ese momento, comenzarán a recordar sus clases, lo que querían ser y lo que ahora son. No todo era tan bueno cuando eran chicos, ni es tan malo de grandes. Una historia larga, una tragedia cómica como la vida misma.

Una creación de Juan Catriel Mirabelli que además dirige a los 5 protagonistas en esta simpática comedia. Luego de una primera temporada a sala llena, se reestrena y las funciones serán los sábados 5, 12 y 26 de marzo y el sábado 2 de abril a las 20:30 horas. Las entradas se pueden comprar en la plataforma de Alternativa Teatral a $700.

* Teatro Brilla Cordelia. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1926, CABA

_______________________

Lo que quieren las guachas

¿”Lo que quieren las guachas” es siempre lo que quieren? Obra de teatro musical donde la narración y la realidad se mixturan conectando la ciudad, la juventud y las clases sociales. El deseo, el placer, la violencia y el miedo a lo distinto. Decisiones apresuradas e inconsciencia marcan el destino, si lo hay. El descontrol juvenil en fiestas hace posible el encuentro que casi siempre termina en llanto. La narración hace, además, énfasis en la discriminación que existe en nuestro país y la intolerancia devenida en agresión originada por la situación económica, raza, género y vestimenta.

Luego de agotar con días de anticipación cada función en la temporada 2020, 2021 Y 2022, vuelve a CABA Lo que quieren las guachas de Mariana Cumbi Bustinza, multipremiada y elogiada por la crítica. Esta es la última obra vinculada a la trilogía que comenzó con Menea para mí y Gorila. Su reestreno será el 2 de abril a las 22:30 horas y se presentará todos los sábados.

*Teatro El Extranjero. Valentín Gómez 3378, CABA

________________

Jardín Sonoro - Estaciones

Experiencia teatral para recorrer un jardín y escuchar historias. El sábado 12 de marzo y hasta el martes 22, se presentará en el Jardín Botánico Carlos Thays Jardín Sonoro - Estaciones, una aplicación móvil que conecta el espacio público con el teatro, permitiendo recorrer un jardín y escuchar cuatro obras breves de teatro vinculadas con la naturaleza. Al igual que en sus dos ediciones anteriores, son obras escritas, dirigidas e interpretadas por artistas mujeres y en esta edición, cada una de las cuatro obras está atravesada por una estación del año.

Las dramaturgas convocadas para esta edición son: María Marull (verano), Consuelo Iturraspe (otoño), Beatriz Catani (invierno) y Sol Rodríguez Seoane (primavera). Esta última fue seleccionada entre 150 obras recibidas a través de una convocatoria abierta a todo el país.

Para disfrutar de la experiencia, se debe descargar la aplicación Jardín Sonoro - Estaciones en el celular desde el App store (Apple) o Play Store (Android), activar el bluetooth, caminar por el Jardín Botánico y buscar los puntos de escucha identificados en el mapa y marcados en el espacio. Luego, se activará una obra de teatro para escuchar. Una vez que se pasa por cada punto del jardín, la pista sonora se guardará en el teléfono para que se pueda escuchar en otro instante y lugar.

Desde el sábado 12 de marzo, de martes a domingo de 9 a 18h. El ingreso al Jardín se cierra a las 17:30h. Duración de la experiencia: 60 minutos. Actividad libre y gratuita. No se requiere wifi ni datos, sólo celular y auriculares. Hasta el 22 de marzo

* Jardín Botánico Carlos Thays. Av. Santa Fe 3951, C. A. B. A.

____________

Fuera del mundo

La llovizna y la niebla. Un largo fin de semana. Aquel pueblo de provincia. Un encuentro inesperado. Julia y Martín. Como náufragos de la memoria, en una tempestad de emociones. Lo que pudo ser y no fue. El tren que no volverá a pasar. 1955.

Una creación de Raúl Brambilla, protagonizada por Malena Figó y Marcelo Mininno. La nueva temporada reestrena el próximo sábado 05 de marzo a las 17 en el Teatro Del Pueblo. El espectáculo tiene una duración de 55 minutos y las entradas se pueden conseguir a través de plataforma Alternativa Teatral o en la boletería del teatro a $1200 o con descuentos para estudiantes y jubilados a $1000.

* Teatro Del Pueblo. Lavalle 3636, CABA.

__________

Perla guaraní

Perla espera aferrada a su machete, agazapada como un yaguareté, la entrada de su clientela. Zapatitos de cuero es lo que vende… frente a nuestros ojos se convierte en un personaje erótico y peligroso: condensa en su cuerpo a la serpiente y al encantador. Un Litoral exuberante, ominoso, se arrastra y se manifiesta en ella como una llaga abierta. Su historia, la música y su voz son un narcótico, la carnada que nos atrae al anzuelo. Como en toda transacción donde las pasiones se ponen en venta, tendremos que elegir entre un comprarle un zapatito o, por un costo mayor, un tramo de su tragedia.

Escrita por Gabriela Pastor y dirigida por Fabián Díaz. Obra ganadora del Concurso Más Teatro de la Fundación SAGAI

Funciones: domingos de marzo 20.30. (Desde el 6 al 27 de marzo de 2022) Entrada General: $1000 Duración: 45 minutos.

* Timbre 4. Boedo 640- Teléfono: 4932-4395. CABA

__________

El túnel a tus pecados

¿Están listos para pecar? Todo somos pecadores, todos buscamos ser libres, te invitamos a disfrutar de un espectáculo del off verdaderamente distinto a todos, donde vos también vas a ser parte de esta puesta a 360º con más de 20 artistas en escena. Queremos que entres en el túnel y decidas quien merece seguir o escapar de ese horrendo lugar. Conoce a nuestros 7 pecados capitales y así poder satisfacer tus más profundos deseos. Personajes atrapantes te van a incomodar o no, contándote sus miserables historias y hacerte sentir identificado con ellas. Entre bailes muy sugerentes y alta provocación con el público “el túnel a tus pecados” invita a reflexionar por momentos como también hacer reír al espectador. Es una obra que impacta y el público sale con su adrenalina altamente movilizada.

Te esperamos para pecar. Una experiencia sensual en 360°. La obra El Túnel a tus pecados es una creación de Pablo Dorado, compuesta por un elenco de más de 20 artistas en escena, en una propuesta que te interpelará en todos los sentidos.

Se presenta todos los sábados a las 23:00 horas Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por Alternativa Teatral.

*Teatro Empire. Hipólito Yrigoyen 1934, CABA

_________

Celos de remate

Valentina, una diseñadora de moda, con graves problemas de ansiedad, y José, un administrador de edificio, un poco colgado, trabajador y muy mamero. Su madre, Berni, conserva a su hijo como si fuese un niño; se lleva de chispas con su nuera, pero Valentina no se queda atrás. Tiene un hermano que es un delirante, el Peter Pan de la familia, viene a ayudar y enreda la situación. Junto a una vecina sensual, ingenua y romántica: ella es Carla y estará sin querer queriendo metida entre los tortolitos por una gran confusión.

Una creación de Daniela Alberti, que además dirige y protagoniza junto a un elenco desopilante. Estreno: sábado 2 de abril). Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por Alternativa Teatral.

* Teatro Vitral. Rodríguez Peña 344, esq. Av. Corrientes, CABA

___________________

Volvió Papá Bianco y Los Alonso al Teatro Del Pueblo

Las hermanas Irina Alonso e Ingrid Pelicori, hijas de Ernesto Bianco e Iris Alonso, regresan con su espectáculo biodramático, de carácter documental, que propone recorrer la historia de su familia, conformada íntegramente por artistas emblemáticos de la historia cultural argentina. En esta ocasión, forma parte de las celebraciones por los cien años del nacimiento de Ernesto Bianco.

Espectáculo multimedia, de teatro documental, con humor y potencia emotiva, que nos invita a recorrer parte del patrimonio artístico/ cultural argentino. Un momento de la historia de nuestro teatro, nuestra radio, nuestro cine y nuestra televisión en el marco de una época gloriosa de la bohemia porteña. Propuesta integrada por diferentes registros, que van desde lo narrativo a la recreación con tintes ficcionales, el recitado y la payada, hasta la confesión más intimista; con diversos materiales de archivo rescatados para esta pieza, tales como testimonios, audios, entrevistas, canciones, junto a la música original de recordados programas televisivos, obras de teatro y películas.

Los lunes a las 20hs. Las entradas tienen un valor de $1200 y $1000 (para estudiantes y jubilados) y se adquieren a través de Alternativa Teatral.

*Teatro del Pueblo. Lavalle 3636, CABA

___________________

Montaña Hoguera, por Grupo de títeres chinos Caminantes del Universo

Espectáculo de títeres tradicionales chinos, adaptado al español de la novela más popular y canónica del folklore chino, “PEREGRINACIÓN AL OESTE”. Interpretado por artistas chinos y argentinos, promete un viaje inolvidable hacia el corazón del gigante asiático. Será una experiencia única que permitirá revivir esta perla cultural que ha entretenido a grandes y chicos desde hace más de 1500 años.

Funciones: Sábados 16hs (del 23/abril a 28/mayo 2022) Duración del espectáculo: 60 minutos

Perfil del público: ATP, para toda la familia. Entradas $700 por Alternativa o en la boletería del teatro.

*Centro Cultural de la Cooperación: Av. Corrientes 1543 – Sala Tuñón, CABA

________________

La mujer del vestido verde

Una mujer que encuentra en la palabra su salvación y el pulso vital que la aferra a la existencia. La protagonista de La mujer del vestido verde, se encuentra en una situación completamente vulnerable y frágil tras un episodio traumático y a través de la palabra podrá arrojar luz a su historia y a su presente.

La obra de Jorgelina Aruzzi, dirigida por Gloria Carrá y protagonizada por Dalia Elnecavé, descubre los sueños de una mujer, atravesados por un hecho histórico. Sábados 18 hs.

*El Método Kairós. El Salvador 4530, CABA

___________

El Dios de Internet

En el contexto de la pandemia Covid 19 y en el marco del Área de Comunidades CC25 de Mayo, se organizó el programa Meriendas Vecinales en el cual un grupo de más de cien personas adultas mayores se encontraron, de manera virtual y semanal, para realizar actividades artísticas y lúdicas. Como parte de este espacio se creó la obra El Dios de Internet. En sus comienzos, internet fue un edén hecho de palabras, cultivado por ingenieros y poetas, donde los colonos asumían identidades imposibles, compartían conocimiento y no sabían de leyes ni fronteras. ¿Qué fue de aquel proyecto idealista? ¿Se puede tener nostalgia de lo que nunca pasó? ¿Cambia esa mirada según la generación a la que pertenecemos? El dios de internet ¿existe?

Domingo 20 de marzo a las 19 h

*CC 25 de Mayo. Triunvirato 4444, CABA

__________

Magallanes.0

Una obra de Jeroni Obrador, dirigida por Merceditas Elordi y protagonizada por Claudio Pazos. En Magallanes.0 el explorador portugués vaga solitario y confinado en un planeta desolado, arrasado, sin embargo, se siente vivo, único sobreviviente de la heroica expedición que fue la primera circunnavegación del mundo. Han pasado cinco siglos de su presunta muerte, pero su cuerpo lleno de vida contrasta con la desolación que lo rodea. Sus devaneos y reflexiones invitan a pensar en la posibilidad de que simplemente esté dormido en un sueño eterno, que haya sido apartado a un universo paralelo, o que sea su alma la que vaga en un limbo, esperando su juicio final. En ese estado de desesperación por momentos y de profunda reflexión por otros, Magallanes descubrirá el futuro al enfrentarse a un ente desconocido y extraño. Un nuevo mundo se le revela, donde todos los tiempos están juntos en uno, donde la patria es el universo entero con su riqueza diversa que se debería entender como sagrada.

Viernes 18 de marzo, 20 hs - Actividad gratuita. Los espectáculos en Terraza son a las 20 hs, al aire libre, se suspenden por lluvia. Actividad gratuita con capacidad limitada. Reserva de entradas por Alternativa Teatral

*CC 25 de Mayo. Triunvirato 4444, CABA

_________________________

La mujer Puerca

La obra es dirigida por Lisandro Rodriguez, de Santiago Loza y protagonizada por Valeria Lois. Una mujer ha vivido a pleno para conseguir la santidad. No lo ha logrado, tiene naturaleza puerca. Es mundana, terrenal. El deseo de beatitud no conjuga con su ser. La tragedia de la materia que no está hecha para la trascendencia. LA MUJER PUERCA es la historia de una huérfana. Como esos relatos de Dickens devorados en la niñez. Está dedicado a la tristeza de los huerfanitos en su periplo errante buscando un lugar de origen. Algún lugar que contenga. LA MUJER PUERCA es una especie de fenómeno, ridícula y tierna, posee melodrama y humor. También algunos pensamientos sobre el amor. El amor no correspondido por Dios hacia esta pequeña mujer herida. LA MUJER PUERCA es la travesía de un cuerpo partido y repartido. La necesidad y la necedad de amar cuando alrededor hay silencio.

Viernes 25 de marzo, 20 hs (reprogramación de fecha suspendida en febrero)

Los espectáculos en Terraza son a las 20 hs, al aire libre, se suspenden por lluvia. Actividad gratuita con capacidad limitada. Reserva de entradas por Alternativa Teatral.

*CC 25 de Mayo. Triunvirato 4444, CABA

______________________

Íntimos embrujos

Un espectáculo de magia e ilusionismo de Pablo Zanatta que se realiza cada sábado, para un selecto grupo de 30 personas en el “Cuarto de las Mentiras”, una pequeña sala de magia de cerca, con forma de anfiteatro.

Sábados a las 21:00 horas

*Bar Mágico Teatro. Carlos Calvo 1631, Ciudad de Buenos Aires

_______________

Mujeres en el baño

Cinco manifiestos desbocados acerca del cuerpo, los mandatos sociales, las relaciones, la pérdida, la obsesión, el deseo y el sexo. Mujeres desesperadas, poéticas, irónicas, enojadas y deseantes, fusionan el sueño y la realidad. El baño como refugio deviene en discoteca, en confesionario, en video clip; recorre infinitos escenarios que se construyen a través de relatos apasionados, canciones inesperadas y coreografías furtivas. Un baño que siempre vuelve a ser lo que es: un espacio habitado por la fantasía y el deseo, la búsqueda y la fatalidad, la humanidad en todas sus formas.

Creada y dirigida por Mariela Asensio; esta nueva versión reúne a un elenco de talentosas y consagradas actrices: Maida Andrenacci, Laura Conforte, Laura Cymer, Iride Mockert y Esther Goris. Con producción de Paola Luttini (Pronoia producciones) se podrá ver, a partir del 21 de enero, todos los viernes y sábados a las 22. Duración: 80 minutos. Clasificación de edad: +15 años ENTRADAS EN VENTA POR PLATEANET $1800

*Teatro Picadero. Enrique Santos Discépolo 1857, CABA.

________

Tres nuevos proyectos escénicos en el marco del FIBA en El Cultural San Martín

- El ángulo muerto, de Lucía Giannoni

Continúa los viernes a las 20 del 11 de marzo al 1 de abril. Duración 70′. Sala B. Entrada general $800 a través de tuentrada.com.

El intento por capturar mi cuerpo para observar el momento de su mutación, para desarmarme y desfigurarme. Un cuerpo que se multiplica para encontrar todos los cuerpos que están en él. Es posible que mientras escribo, algo de él haya cambiado. Soy todo aquello que amé, todo lo que no puedo decidir, todo lo que olvidé, todo lo que engordé. Soy todo lo que fui y lo que voy a ser. Un cuerpo confundido, la contradicción como una cascada, la tenacidad irracional.

- Chicos de Varsovia, dirigida por Dennis Smith

Continúa los sábados a las 20 y los domingos a las 19 del 12 de marzo al 24 de abril. Duración 55′. Sala A. Entrada general $800 a través de tuentrada.com.

Cuando su abuelo muere, Ana decide reconstuir su historia familiar para contarle a su madre, como un cuento de las buenas noches al revés, quiénes fueron sus antepasados heroicos: los chicos de Varsovia, niños protagonistas del levantamiento más sangriento contra la ocupación nazi durante la segunda guerra mundial.

- Una y mil, dirigida por Jimena del Pozo Peñalva

Continúa los miércoles y viernes a las 20:30, del 9 de marzo al 29 de abril. Duración 80′. Sala 3. Entrada general $800 a través de tuentrada.com.

Esto no es una obra. Tampoco es un ensayo. Mil y un preguntas que se vuelven narraciones, o narraciones que devienen en preguntas. Catorce cuerpos en escena buscan alguna respuesta posible: ¿la hay?

*CC San Martín. Sarmiento 1551, CABA

_________

Mi madre, mi novia y yo

Sebastián Presta encabeza esta desopilante comedia donde interpreta a Fernando, un eterno solterón que por primera vez le presentará su novia (Victoria Almeida) a su avasallante madre (Graciela Tenenbaum). La noche traerá sorpresas y secretos revelados, que, en medio de situaciones disparatadas, llevarán a cada uno de ellos hasta el límite. En una Noche Buena, que quizás no resulte tan “buena”, los vínculos familiares y amorosos tomarán la escena. ¿Pueden el amor de madre y el amor de pareja coexistir? Dejar el nido nunca fue fácil… pero quedarse, tampoco. Dirección: Diego Reinhold.

Las funciones se realizarán de jueves a domingo en la temporada de verano de 2022. Jueves 22hs / Viernes 19.30hs / Sábados 21.30hs / Domingos 19.30hs. Las entradas se pueden adquirir por Plateanet.

*Sala Picasso Paseo La Plaza. Corrientes 1660, CABA

__________________

Los días más felices

Cuenta la vida de una familia argentina a través de sucesos que marcaron tangencialmente la historia de nuestro país. El peronismo con sus 70 años de permanencia en la escena nacional es el eje del relato. Una familia avasallada por la última dictadura militar, la enfermedad de Evita, los bombardeos del 55 y las fiestas del 45 y del 73 como contrapunto.

La obra cuenta con la dramaturgia y dirección de Rodrigo Cardenas y la actuación de: Rodrigo Cardenas, Cecilia Cósero, Antonia De Michelis, y Carolina Pofcher. La obra fue Nominada al premio ACE 2017 Mejor obra, declarada de Interés nacional por la bancada del PJ y declarada de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Sábados a las 20hs (hasta el sábado 2 de abril). Entrada general: $ 800 / Est. y jubilados: $ 600

*Teatro Payró. San Martín 766, CABA

___________________________

El recurso de Amparo

Ofelia imagina un juicio contra su madre. Se la acusa de haber causado la temprana muerte a su otra hija, Elizabeth. El argumento es que la enfermedad que la mató fue provocada por dosis permanentes de maltrato de Amparo hacia sus hijas desde la más temprana infancia. Pero en este juicio, en el que se suceden los testimonios de diferentes testigos, no todas las opiniones coinciden. Las miradas subjetivas sobre los hechos se entrecruzan, disienten y chocan unas con otras. ¿Hay una verdad? ¿O hay tantas verdades como miradas? “El recurso de Amparo” pone algunas sobre la mesa. Usted decide.

Autoría: Laura Oliva. Dirección: Javier Daulte. Elenco: Gloria Carra, Magela Zanotta, Marcos Montes, Mónica Raiola, Javier Niklison, Aymará Abramovich, Gerardo Serre, Marcelo Pozzi.

Funciones: Desde el 1 de febrero. Martes a las 20 horas. Localidades a través de Alternativateatral.

*CC25 de Mayo – Av. Triunvirato 4444 – Villa Urquiza - CABA

_________________________

Othelo - Termina mal

William Shakespeare | Gabriel Chamé Buendia | Matías Bassi | Nicolás Gentile | Elvira Gómez | Agustín Soler

Viernes 20hs | Sábados 22.30hs. Del 4 de febrero al 4 de abril Comprar entradas

*Sala Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, CABA

________________

Terrenal

Mauricio Kartun | Claudio Da Passano | Tony Lestingi | Claudio Martínez Bel

SÁBADOS Y DOMINGOS 20HS Del 4 de febrero al 4 de abril Comprar entradas

*Sala Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, CABA

________________

La Compañía Trueno estrena Me encantaría que gustes de mí

El jueves 3 de marzo, la Compañía Trueno estrena Me encantaría que gustes de mí, una propuesta teatral que surge a partir de la literatura de Fernanda Laguna. Con la actuación de Sol Fernández López y la dirección de Luciana Mastromauro, la obra se presentará los jueves, a las 20.30 horas.

La Compañía Trueno, un colectivo de artistas mujeres, surgió en el 2019 a partir de su primer montaje “Con los ojos de mi soledad absoluta’', presentado en el marco del ciclo de teatro y literatura “Enredadera” (4ta Edición). Este es el segundo trabajo de la compañía con actuación de Sol Fernández López y dirección de Luciana Mastromauro. Ambas vienen compartiendo proyectos juntas desde hace más de una década como actrices del Colectivo Escalada, dirigido por Alberto Ajaka.

Fernanda Rosetti es una profesora de literatura de un colegio secundario que busca el amor desde su soledad más absoluta. Vive intensamente entre lo cotidiano y su imaginación, llena de amores que parecen ocuparlo todo. Fernanda intenta escribir una nouvelle sobre su compulsión a amar y la búsqueda de sí misma.

Estreno jueves 3 de marzo Funciones jueves - 20.30 horas Entradas por Alternativa teatral Localidades: $900 - Estudiantes y jubilados: $700 Duración: 60 minutos. Hasta el 28 de abril.

*Teatro Beckett - Guardia Vieja 3556 – CABA

________

Éter retornable

Elmer y Madelón se están separando, pero nunca terminan de hacerlo. Desde el humor absurdo, la obra aborda temas como el conformismo, o el no conformarse con nada, la forma de querer, el tiempo desperdiciado en pensar en un futuro que todavía no llegó, la vida y la muerte como una analogía sobre la felicidad y el concepto del ‘eterno retorno’ de Nietzsche.

Una tragicomedia absurda, creación de Angie Oña, con dirección de Laura Cecilia Alvarez que protagonizan Camila Sebio y Pablo Rusconi.

Se reestrena el domingo 3 de abril a las 21:30 horas. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por Plateanet. Además hay importantes descuentos con La Nación, Clarín 365 y Atrápalo.

*Teatro Multiescena CPM. Av. Corrientes 1764, CABA

_____________________

Ampelmann, una comedia sobre el amor y otras revoluciones

Es una comedia con humor inteligente, donde milita hasta el final la lucha por los sueños. Miguel regresa a su casa luego de un tiempo en que se fue sin despedirse. Se presenta feliz y exultante esperando que su familia lo reciba con emoción, pero se encuentra con una realidad inesperada.

El elenco está integrado por Emilia Mazer; Cristian Thorsen; Fernando Davobe; Carolina Bonzi Ferrer y Felipe Martínez Villamil dirigidos por Diego Rinaldi.

*Ganadora de la Bienal de Teatro de la Ciudad de Buenos Aires como mejor obra*

Estreno 3 de abril. Funciones: Domingo 18 hs. Localidades $ 1000.- en boletería del teatro o por Alternativa teatral.

*Teatro: Border. Godoy Cruz 1838, CABA

____________________

Eternos Transeúntes

Esta obra cuenta la historia de seres encerrados en un mundo sin salida, colmados de odio, reproches y violencia. Cuatro hermanos marcados por la cruel y despiadada crianza de un padre golpeador. Sus vidas, llenas de rencores, los llevó a cada uno de ellos a seguir el mismo camino. La presencia de alguien que no se deja ver hace que cada uno de ellos con sus respectivas esposas lleguen al más cruel de los límites, la muerte. La obra cuenta, en tono de comedia dramática y suspenso, el lado más oscuro de los seres humanos.

Eternos Transeúntes es una creación de Marcelo Silguero, quien dirige a un elenco compuesto por 11 actores en escena que te impresionarán con esta impactante historia. El estreno será el sábado 5 de febrero a las 23:00 horas. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por Plateanet.

*Teatro Multiescena. Av. Corrientes 1764, CABA.

_______

Cruel mujer

La obra relata el encuentro de dos mujeres muy diferentes, en un improvisado camarín antes del estreno de un tango. Es 1927 y la letra del Tango “Otra no te queda” lleva la firma de un hombre a pesar de haber sido escrita por una mujer. Una palabra fue modificada sin el consentimiento de la autora y esto la impulsa a cometer un acto de rebeldía que parece pequeño, pero que jugado en la voz de otra se vuelve gigante. Este trabajo es el resultado de una investigación acerca del tango y las mujeres que han hecho de esta música popular una de las más exitosas del Río de La Plata desde comienzos del Siglo XX.

Una creación de Judit Gutierrez, que además dirige a las protagonistas Victoria Arrabaça y Marina González en un musical imperdible. Entradas por Alternativa o en la boletería del teatro.

GRAN REESTRENO DOMINGO 3 DE ABRIL 19:00 HORAS

*Machado teatro. Antonio Machado 617, CABA

______________

28 almas en el hielo

Basada en una historia real. En 1914 una expedición se pierde en la Antártida, su barco queda atrapado en el hielo. Son 28 hombres de distintas nacionalidades que en un ejemplar acto de fe luchan por sobrevivir en el clima más hostil con temperaturas por debajo de los 20 y 30 grados bajo cero durante largos meses en la más absoluta oscuridad, muertos de hambre y rodeados por el mar más peligroso del planeta. Quedan atrapados en el hielo hasta fines de 1916.

Es un espectáculo de narración teatral, proyecciones de imágenes originales de 1914/ 15/ 16. Se realiza en el hall del teatro para concurrencia reducida entre 15 y 20 espectadores, relato íntimo y cercano.

Autoría y narración: Silvia Copello. Dirección Fernanda Gómez.

Funciones: Sábados 20:30 hs desde el 26 de febrero. Entrada $500 / Descuentos jub. est. y vecinos. Compra anticipada.

*Teatro del Pasillo - Colombres 35 – CABA. Consultas y reservas: whatsapp +54 11 5114 0524.

____________

Casa de muñecas

Un Ibsen visionario nos invita 140 años después, en un mundo que lucha por la construcción de un modelo social más justo e igualitario, a repensarse a través de sus textos, reflexionando una vez más sobre la condición humana. Es una de la obras más transgresoras y revolucionarias en la historia del teatro.

Autor: Henrik Ibsen. Traducción: Clelia Rosa Chamatropulos. Elenco: Gabriela Puig – Nora, Santi Vicchi – Trovaldo Helmer, Agustina Sáenz – Cristina Linde, Alejandro Holm – Krogstad, Luciana Lamota – Elena, la criada, Richard Courbrant – Dr. Rank. Dirección: Lizardo Laphitz

Estreno jueves 20 de enero a las 20, hasta el 9 de abril. Funciones: Jueves a las 20 horas / Localidades: $ 1.000.- Venta de entradas por Alternativa.

*Border Teatro. Godoy Cruz 1838, CABA

________

Rota

Obra escrita por Natalia Villamil, con actuación de Raquel Ameri y dirección de Mariano Stolkiner.

En esta nueva creación de El Balcón de Meursault, compañía del Teatro El Extranjero, sobre la obra Rota de Natalia Villamil, texto ganador del primer concurso de mujeres del Instituto Nacional del Teatro, una mujer pugna por reconstruir su existencia tras la muerte de su hijo, quien se suicidó luego de matar a su novia. En su soledad, intentará rearmar el rompecabezas de su cuerpo. De la mano del recuerdo se despliega el sin sabor de la pérdida. Al detenerse, en ese instante, vislumbra su rotura. Esta madre intentará encontrar algo de amor, de comprensión, como cualquier otra mujer. Sólo el empoderamiento de su búsqueda podrá enfrentarla con quienes la juzgan.

Funciones: Sábados a las 20hs desde el 19 de febrero. Localidades: $1000.-

*Teatro El Extranjero - Valentín Gómez 3380, CABA

________________

La Falcón

LA FALCÓN es un musical de tango en formato de café concert, ambientado en los años 20 y 30, e inspirado en la vida de la gran cancionista Ada Falcón, uno de los hitos de las voces femeninas de la música popular argentina, y en su romance secreto con Francisco Canaro. “La emperatriz del tango” con sus luces y sombras, en un viaje a través del tiempo y de sus tangos.

Dramaturgia y productor general: Augusto Patané. Actúan: María Colloca, Carlos Ledrag, Florencia Craien, Mónica Driollet, Sofia Nemirovsky. Dirección general: Cintia Miraglia.

Funciones: Domingos a las 19.30 / Entradas: General $ 1.000

*Teatro El Extranjero - Valentín Gómez 3378 - Abasto

_________________

Cosa de minas 2 – “Tengo cosas para hacer”

En este show, a través de monólogos, canciones y videoclips, Dalia se ríe y padece del acelere en el que vivimos, habla de esa lista interminable de cosas para hacer, de la culpa, de la relación con nuestro cuerpo, del vínculo intenso, complejo y demencial con su madre y con su hija, de aquello que la hace sufrir, y también de lo que le da alegría.

Cosa de minas 2 – “Tengo cosas para hacer” es una invitación a “GutmannDalia”, un mundo delirante y ATR donde la comediante se entrega a ser quien es, comparte las cosas que piensa, habla de lo que le pasa, y reflexiona con humor e inteligencia acerca de las emociones incómodas pero inevitables que atravesamos día a día.

Con Dalia Gutmann. Textos originales: Dalia Gutmann. Dirección: Mariela Asensio. Es una producción de Lino Patalano para Teatriming S.R.L.

Estreno jueves 20 de enero. Funciones: Jueves a las 20.30 y sábados a las 22.30 Localidades: Desde $ 1.200.- / Venta por Plateanet.

*Teatro Maipo. Esmeralda 443, CABA. Tel. 11-5352-8384

_________

Los secretos

Una profesora de literatura y un guardia de seguridad se conectan a través de un dispositivo remoto. A través de esta red virtual revelan sus deseos más ocultos, sus imposibilidades, su pasado. El recorrido hasta que se encuentran pone en evidencia lo que están dispuestos a entregar con tal de amar. La pieza viaja por las problemáticas del amor, de las relaciones virtuales, del terror a la soledad. Dos que revelan su intemperie en el afán de amar. Dos universos intentando encastrar. El recorrido. Los refugios a los que siempre vuelven: los secretos.

Una obra de Juan Andrés Romanazzi protagonizada por Paula Fernández Mbarak e Iván Moschner. Las funciones son los sábados 22.30. Entradas $1000. Jubilados y estudiantes $800. En venta por Alternativa

*El Portón de Sánchez. Sánchez de Bustamante 1034, CABA

________________________

Tóxico

Luego de una excelente primera temporada a sala llena, interrumpida por las restricciones sanitarias producto de la pandemia, y de haber sido muy bien recibida por la crítica y la prensa especializada vuelve Tóxico.

Un hombre y una mujer se reencuentran luego de años sin verse. Dos extraños que se conocen muy bien. Y el intento desesperado por dejar atrás un pasado que los consume.

La holandesa Lot Vekemans es la autora de este combate dialéctico y afectivo entre quien todavía necesita entender lo que pasó y quien sólo después de muchos años ha conseguido explicárselo a sí mismo.

Pablo Di Paolo es el responsable de la puesta y dirección. Mara Bestelli y Marcelo Subiotto, quien reemplaza a Javier Pedersoli, son los protagonistas de este amor extraviado.

Funciones: sábados a las 22.40. Entradas: $1000/ Estud y Jub $800 Informes y reservas.

*Teatro El Extranjero. Valentín Gómez 3378, CABA.

_________________

Norberto Jansenson presenta Noches mágicas en vivo

Una experiencia mágica íntima llena de asombro, alegría y emoción. Jansenson regresa al primer escenario en el que se presentó en su carrera, la Sala Pablo Picasso de Paseo La Plaza, para presentar EN VIVO, Noches Mágicas, una experiencia teatral inmersiva de 90 minutos de duración, con las mejores ilusiones de su repertorio y algunos estrenos exclusivos. Además, presentará El Sueño de los Ases, la ilusión y la historia que se hicieron película en Hollywood (con su guión y su protagónico), y por la que acaba de ganar el premio a Mejor Actor en el Festival Internacional Golden Gate de San Francisco. El cortometraje, filmado y producido en Los Angeles, ha sido seleccionado para competir en 7 Festivales Internacionales, y ha ganado premios a Mejor Director en el Festival de Roma, y a Mejor Edición y Mejor Actor en el mencionado festival de San Francisco.

Martes 22 de marzo 21:00 hs

El espectáculo está recomendado para todo público, y se sugiere que los menores de 18 años estén acompañados por personas mayores.

Entradas a la venta en Plateanet o boletería del teatro. Localidades desde: $ 2300.-

*Paseo La Plaza. Corrientes 1660, CABA

__________________

Alicia confusión

Alicia Confusión retoma el clásico de Lewis Carroll para contar la historia de una chica que llega a un mundo donde uno solo puede ser lo que hace y hacer lo que es. Incómoda ante la falta de libertad, intenta ayudar a los habitantes del reino a buscar otras formas de ser, otras formas de identidad, ante la mirada absorta de una Reina que necesita que todo sea como debe ser. A través del sin sentido, del absurdo, Alicia Confusión intenta construir un mundo que nos permita ser lo que queramos ser cuando queramos serlo.

Horarios los sábados a las 16 hs. Entradas por Alternativa. Dramaturgia: Juan Ignacio Fernández

*Ítaca Complejo Teatral. Humahuaca 4027 - CABA

____________

Un papel en el viento

En un ambiente cerrado, que no es una celda, con solo una pequeña claraboya en lo alto, transcurre “Un papel en el viento”, de Pacho O’Donnell. Allí habitan cuatro personajes, Bill, Mónica, Diego y René, no se sabe desde cuándo, no se sabe por qué razón. A medida que avanza la historia, con un curioso humor, se irán descubriendo sus miedos, sus frustraciones y sus deseos. Atravesados por la memoria en virulenta contradicción entre lo que realmente fueron y lo que soñaron ser. Un inesperado acontecimiento los enfrenta al dilema universal, que a todas y todos nos atraviesa, de elegir entre una libertad amenazante e imprevisible o un infierno desquiciante pero previsible.

Entradas: $1000. Funciones los jueves 20.30hs. Dramaturgia: Pacho O’Donnell. Dirección: Daniel Marcove

*El Tinglado. Mario Bravo 948, CABA

____________

Nunca es tarde

Raúl es un irónico y obstinado actor que tuvo su momento de fama hace 40 años y espera un personaje estelar que ya nunca le llegará. Maira, su paciente ex esposa y actual representante, busca que él acepte un papel acorde a la realidad laboral que le toca vivir. El obstáculo es que el único proyecto a la vista es una creación de Belén, la rebelde y talentosa hija de ambos, que parece imposible de concretar porque padre e hija llevan años sin hablarse por una discusión que sólo ellos conocen.

Con Arnaldo André, Claribel Medina, Jazmín Laport.

Sábado 26 de Marzo 21.30 hs Click para comprar tickets

*Teatro Gran Rivadavia. AV Rivadavia 8636, Floresta, CABA

__________________________

Tres latidos de un pulmón artificial

En esta oportunidad, la teoría sobre el artificio dispara un mundo que ha sido invadido por basura, simulacros de emociones y la escenificación de la vida cotidiana, en la que sus protagonistas funcionan como recipientes de diferentes construcciones sociales, acompañadas por unos extraños entes musicales sin rostro. Se parte de la hipótesis de que, por pertenecer a una sociedad conquistada y atravesada por la cultura capitalista, hemos desarrollado patrones artificiales que dominan nuestro cotidiano, alienándonos al punto de parecer más un producto para ser consumido que un ser de pensamiento personal y crítico.

Dramaturgia y Dirección: Nicolas Blandi. Funciones los viernes a las 21 hs. Entradas $800

*Beckett Teatro. Guardia Vieja 3556, CABA

________________________

Alfa

ALFA es una distopía retro futurista con perspectiva de género que reflexiona sobre el rol de la mujer en consonancia con el panorama actual en nuestra sociedad. El semen del hombre ha perdido su potencia fertilizadora. En un mundo desolado donde ya no nacen niños, cada nacimiento es vivido como un milagro. Una mujer, su hija y la histórica empleada llevan adelante en la cocina de la casa, un endeble laboratorio de extracción, selección y venta de semen, con el que intentan subsistir y enfrentar las deudas que dejó Luciano, exitoso medico genetista y padre de familia, prófugo de la ley por las siniestras maniobras en el negocio de la venta de semen. La aparición de Santo, donante portador de un semen con porcentajes de fertilidad infalibles, renueva la idea de lo posible como luz de esperanza que enciende y enceguece hasta el delirio.

De Felicitas Kamien. Funciones: Sábados 20 hs. Entradas: $1200. Duración: 1.15hs. ALFA fue seleccionada para participar de la edición 2020 del Festival internacional de artes escénicas de Buenos Aires-FIBA y en la Fiesta CABA 2020

*Camarín de las Musas. Mario Bravo 960, CABA

______________________________

Una circunstancia denominada mundo

Foto: Mora Garzon

Un día Bruno le anuncia a Dalmaro que se irá a una expedición al centro de la Tierra para poder encontrar al calamar gigante que siempre se le aparece en sus sueños. Dalmaro buscará y encontrará refugio en sus dos mejores amigos, El Neto y La Neta, en su bajo, en su cama y en la luz que da su lámpara.

Dramaturgia y dirección de Jimena Aguilar. La obra ganó el III Premio Internacional Dramaturgia Invasora 2019, España. Estreno: lunes 14 de febrero. Las funciones serán los lunes, a las 21 horas. Entradas por Alternativa. Localidades: $1000 - Estudiantes y jubilados: $800 Duración: 70 minutos. Hasta el 28 de marzo.

*Espacio Callejón. Humahuaca 3759, CABA.

_____________

El gran cabaret argentino

Todo el ingenio y el humor en un musical desopilante. Una sociedad que margina, que desvaloriza, por eso, este grupo de artistas que regentea un cabaret venido a menos, intenta con su arte seguir manteniendo su show ante una sociedad que no los integra.

Una creación de Marcelo Silguero, quien dirige a un elenco compuesto por más de 20 artistas en escena que te deslumbrarán con una hermosa historia. El estreno será el viernes 7 de enero a las 22:30 horas en el Teatro Multiescena. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por Plateanet.

* Teatro Multiescena. Av. Corrientes 1764, CABA.

___________

32 semanas

32 semanas son suficientes para engendrar una vida. 32 semanas habilitan encontrar un amor o definitivamente abandonarlo. En 32 semanas se tuerce un destino. Majo es una influencer de redes sociales que a sus cuarenta años quiere ser madre. Rita es su empleada doméstica recién llegada de Misiones. Está embarazada de Danilo, un pastor evangelista, que carga con un pasado lleno de adicciones. Martín es un camarógrafo free lance que registra lo acontecido con la paciencia de un testigo. Ninguno de los personajes busca, simplemente encuentran.

Texto de Pedro Gundesen y dirección de Pablo D’Elía, con Bimbo, Emiliano Carrazone, Nelson Rueda y Juli Bartolomé. Obra ganadora del “Segundo Concurso Nacional de Dramaturgia para Egresados de Carreras de Dramaturgia de Escuelas Públicas”.

Funciones: Martes a las 20.30 en Teatro Picadero (Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857 - CABA). Localidades: $ 1.800.- / Venta por Plateanet

___________

Yorick, la mirada del bufón

Inspirado en las propias lecturas de Hamlet, Fabricio Rotella rescata al pobre Yorick, bufón calavera, que con sólo cinco líneas en el clásico de Shakespeare, le da vida a esta nueva creación.

Estreno 5 de marzo. Funciones Sábados 21 hs Teatro Beckett (Guardia Vieja 3556, CABA). Entradas: www.alternativateatral.com

___________

Como vaca mirando un tren

Laura Nevole interpreta este intenso y poético unipersonal con perspectiva de género, escrito y dirigido por Natalia Villamil, que reestrena el 6 de marzo. Funciones: domingos a las 19 hasta el 10 de abril.

Teatro Del Pueblo (Lavalle 3636, CABA). Entradas www.alternativateatral.com.

___________

Bienal de Performance

Continúa la cuarta edición de la Bienal de Performance. Su duración será de cinco meses, hasta el 16 de abril de 2022. Con dirección general de Graciela Casabé, curaduría de la programación artística de Maricel Álvarez y dirección académica de Susana Tambutti, BP.21 presenta una veintena de creaciones -la mayoría en carácter de estreno mundial-, un nutritivo programa académico -anclado en la diversidad y la disidencia- y dos programas invitados: Impulso Cazadores, curado por Mariana Obersztern, y Festival de Arte Queer -FAQ- con curaduría de Lisa Kerner y Violeta Uman. La Bienal celebrará el cierre de su programación con el estreno de los dos proyectos seleccionados de la primera convocatoria abierta que organiza desde su creación.

Todas las actividades son gratuitas con inscripción previa a través de la web desde una semana antes del comienzo de la actividad: https://bienalbp.org/bp21/.

_______

Las cargas

Una inusual propuesta que reflexiona desde el absurdo acerca de los mandatos sociales, esas cargas que recaen sobre las personas y sus vínculos transformándolo todo.

Todos somos madres, padres o hijos de alguien. Alguna vez fuimos o somos amantes o amados, en multitud o en soledad. Somos algo a nuestro modo, familia, intento o lo que sea. Todo eso junto, a veces, y nada al mismo tiempo. De cualquier manera, cuando nos llegue la hora, vamos a remolcar nuestros cuerpos hasta la orilla como focas. Y ahí, al borde de todo, vamos a esperar que la marea nos arrastre, que haga suya nuestra carga.

Dramaturgia y Dirección: Christian García. Funciones: Viernes 22:30 hasta el 1 de abril. Entradas $700 Reservas: www.alternativateatral.com Duración del espectáculo: 45 minutos

* Casa Teatro Estudio. Guardia Vieja 4257, CABA

________________________________

Teatro en AMIA

El Departamento de Cultura de AMIA sigue presentando una variada y completa agenda de actividades para poder realizar de manera virtual y gratuita.

-El test

“¿Qué escogerías? ¿100 mil dólares ahora mismo o 1 millón de aquí a diez años?” Éste es el disparador de una conversación que llevará a los personajes de la obra a exponer sus valores y sacar a la luz sus más oscuros secretos. La comedia, protagonizada por Jorge Suárez, Carlos Belloso, Viviana Saccone y María Zubiri, estará disponible en la web de AMIA Cultura a partir del lunes 17 de enero.

-Bergman y Liv: Correspondencia amorosa

Interpretado por los actores Osmar Nuñez e Ingrid Pelicori, la historia de amor relata el intercambio de cartas que tuvieron a lo largo de cuarenta años, Ingmar Bergman y Liv Ullman. La obra podrá verse a partir del lunes 24 de enero.

Todas las actividades son abiertas al público y requieren inscripción previa en el sitio web cultura.amia.org.ar.

*AMIA. Pasteur 633, CABA.

_________________

Tangueras de Radio

Una cantante a prueba en un programa de radio, en Bs. As. a mediados de los años 50, comienza un nuevo show de tango recordando los grandes éxitos que las tangueras han tenido durante décadas, rememora la historia y la poesía de la música popular, esperando que un día aparezca ella, la morocha, la admirada y gran Tita Merello.

Dramaturgia Carla Haffar - Pablo Cernadas. Dirección Pablo Cernadas

Funciones: Sábados a las 20:30 hasta el 14 de mayo. Entradas: $800 / 2x $1000 jubilados. Compra anticipada

*Korinthio Teatro - Charcas 2737, 1ro A, por ascensor - CABA

_______________________

CINE

Tres ciclos de cine en El Cultural San Martín + maratón especial del 8M

Se proyectan recientes películas documentales de habla hispana, la filmografía del director Paul Thomas Anderson —actualmente premiado a los Oscar por el último estreno de su film Licorice Pizza—, y clásicos monstruosos de Universal Studios.

Cine documental

Entrada general $200 – Estudiantes y jubilados $150 a través de tuentrada.com.

Como el cielo después de llover (Mercedes Gaviria, 2020). Sábado 12 a las 17; domingo 13 a las 17; viernes 18 a las 20; domingo 20 a las 19; sábado 26 a las 17; domingo 27 a las 17. Duración: 75′. Origen: Colombia.

Mercedes regresa a su ciudad natal para acompañar el rodaje de una película de su padre, el cineasta Víctor Gaviria. Un director que, entre rodaje y rodaje, también se encargó de registrar en imágenes a su familia a lo largo del tiempo.

Transoceánicas (Meritxell Colell y Lucía Vassallo, 2020). Sábado 12 a las 19; sábado 19 a las 17; domingo 20 a las 17; jueves 24 a las 20; sábado 26 a las 19. Duración: 116′. Origen: España.

Un proyecto que se establece en la intersección entre el texto escrito y la imagen y que surge de la necesidad de dos cineastas, española y argentina, de reconectar con Barcelona y Buenos Aires. La película está compuesta de cartas, imágenes, correos electrónicos y sesiones de Skype que las comunican a lo largo de cuatro años.

Tertulia Nro 250 (Mariano Galperín, 2022) Viernes 11 a las 20; domingo 13 a las 19; jueves 17 a las 20; sábado 19 a las 19; viernes 25 a las 20; domingo 27 a las 19h. Duración: 77′. Origen: Argentina.

A mediados del mes de marzo, unos días antes de que comenzara la cuarentena que paralizó a la Argentina, un grupo de artistas se reunió en la sede de la editorial Mansalva para asistir a la Tertulia Nro 250, sin saber que esa noche iba a permanecer en sus memorias como el fin de una época. Cine, literatura, bibliofilia, rock, psicodelia y amistad son los ingredientes principales de este cóctel que quedó plasmado en un documental vertiginoso.

Ciclo de autor

Este mes se encuentra dedicado al cineasta Paul Thomas Anderson. Entrada general $200 – Estudiantes y jubilados $150 a través de tuentrada.com.

Boogie Nights (Paul Thomas Anderson, 1996) Domingo 20 a las 20:30h. Duración: 156′.

A finales de los ‘70, Jack Horner, un director de cine porno que considera su trabajo una forma de arte, descubre a Eddie Adams, un joven ingenuo que desea triunfar y que tiene unas características físicas muy adecuadas para ese tipo de cine.

Magnolia (Paul Thomas Anderson, 1999) Miércoles 23 a las 20h. Duración: 188′.

La película consta de nueve tramas paralelas ambientadas en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles: un niño prodigio, el presentador de un concurso de televisión, un ex niño prodigio, un moribundo, su hijo perdido, la mujer y el enfermero del moribundo.

Embriagado de amor (Paul Thomas Anderson, 2002) Sábado 26 a las 21:15h. Duración: 89′.

Barry es un hombre solitario y poco sociable que fue educado entre siete hermanas. La sobreprotección que se le dispensó desde niño le ha impedido enamorarse. Un día descubre un fallo en un concurso con el que tiene intención de ganar miles de millas en billetes de avión.

Petróleo sangriento (Paul Thomas Anderson, 2007) Domingo 27 a las 20:30h. Duración: 158′.

Texas, principios del siglo XX. Una historia sobre la familia, la avaricia y la religión. Daniel Plainview se traslada a una miserable ciudad con el propósito de hacer fortuna, pero a medida que se va enriqueciendo sus principios y valores desaparecen y acaba dominado por la ambición.

The Master (Paul Thomas Anderson, 2012) Sábado 12 a las 21:15h. Duración: 137′.

Lancaster Dodd. un intelectual brillante y de fuertes convicciones, crea una organización religiosa que empieza a hacerse popular en Estados Unidos hacia 1952. Freddie Quell, un joven vagabundo, se convierte en su mano derecha.

Hard Eight (Paul Thomas Anderson, 1996) Domingo 13 a las 20:30h. Duración: 101′.

John es un hombre sin recursos que vive en Reno. Un día, un misterioso individuo llamado Sydney, lo invita a desayunar y le ofrece la oportunidad de ganar dinero acompañándolo por los casinos. Todo les va muy bien, pero John se enamora de una camarera que está dispuesta a hacer lo que sea por conseguir dinero.

Vicio propio (Paul Thomas Anderson, 2014) Miércoles 16 a las 20h. Duración: 148′.

California, año 1970. A Doc Sportello, un peculiar detective privado de Los Ángeles, le pide ayuda su ex mujer, una seductora “femme fatale” debido a la desaparición de su amante, un magnate inmobiliario. Sportello se ve envuelto así en una oscura trama, propia del cine negro.

El hilo fantasma (Paul Thomas Anderson, 2017) Sábado 19 a las 21h. Duración: 130′.

En el Londres de la posguerra, en 1950, el famoso modisto Reynolds Woodcock y su hermana Cyril están a la cabeza de la moda británica, vistiendo a la realeza y a toda mujer elegante de la época. Un día, el soltero Reynolds conoce a Alma, una dulce joven que pronto se convierte en su musa y amante.

El Cultural de culto

El mes de marzo está dedicado a los monstruos clásicos producidos por Universal Studios. Entrada general $200 – Estudiantes y jubilados $150 a través de tuentrada.com.

Frankenstein (James Whale, 1931) Viernes 11 a las 22. Duración: 71′.

El doctor Henry Von Frankenstein acomete un experimento tenebroso: construir, a partir de fragmentos de cadáveres, un nuevo ser humano. Con la ayuda de su criado Fritz, se adentra durante la noche en los cementerios de la localidad para arrancar a los cadáveres las partes que necesita.

El hombre invisible (James Whale, 1933) Viernes 18 a las 22. Duración: 71′.

Adaptación de una novela de H.G. Wells sobre un hombre que posee la facultad de hacerse invisible.

El hombre lobo (George Waggner, 1941) Viernes 25 a las 22:15. Duración: 67′.

Tras 18 años en Estados Unidos, el hijo de un noble inglés regresa a la mansión de su padre en Gales. Una noche en compañía de dos vecinas acude a un campamento zíngaro para visitar a una adivina y son atacados por un lobo.

* Centro Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA.

_____________

De la Argentina, de Werner Schroeter

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Goethe-Institut junto a Kino Palais y la Casa Nacional del Bicentenario presentan De la Argentina (De l’Argentine; 94 min. Francia/Argentina, 1983-1985) del irreverente director alemán Werner Schroeter.

Dedicado a Rodolfo Walsh, De la Argentina es un valioso documento sobre los actos de terror y tortura cometidos por la dictadura militar. Reúne valiosos testimonios y entrevistas a Norma Aleandro, Ronnie Arias, Osvaldo Bayer, Hebe de Bonafini, Alejandra Conti, Marcelo Conti, Graciela Fernández Meijide, Paco Jamandreu, Libertad Leblanc, Cipe Lincovsky, Fernando Noy, Eduardo Pavlovsky, Adolfo Pérez Esquivel y Patricia Walsh, entre otros. Se proyecta el 24 de marzo a las 20 horas en la Casa Nacional del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, CABA

________________

En el cine Gaumont

21/3/2022 CAMILA 19:30 María Luisa Bemberg FICCIÓN

22/3/2022 AZOR 19:30 Andreas Fontana FICCIÓN

17/03/2022 al 23/03/2022 NOCHE AMERICANA 14:30 Alejandro Bazzano FICCIÓN

17/03/2022 al 23/03/2022 OTRA CONDENA 17:00 Juan Manuel Repetto DOCUMENTAL

17/03/2022 al 20/03/2022 y 23/03/2022 NOCHE AMERICANA 19:30 Alejandro Bazzano FICCIÓN

17/03/2022 al 23/03/2022 LA DOSIS 22:00 Martín Kraut FICCIÓN

17/03/2022 al 20/03/2022 LA FORMA DEL BOSQUE 13:30 Gonzalo Mellid FICCIÓN

17/03/2022 al 23/03/2022 PIEDRA NOCHE 16:00 Iván Fund FICCIÓN

17/03/2022 al 23/03/2022 PLANTA PERMANENTE 18:30 Ezequiel Radusky FICCIÓN

17/03/2022 al 23/03/2022 LA FORMA DEL BOSQUE 21:00 Gonzalo Mellid FICCIÓN

17/03/2022 al 23/03/2022 LAS NOCHES SON DE LOS MONSTRUOS 12:30 Sebastián Perillo FICCIÓN

17/03/2022 al 23/03/2022 AXIOMAS 15:00 Marcela Luchetta FICCIÓN

17/03/2022 al 23/03/2022 EL EMPLEADO Y EL PATRÓN 17:30 Manuel Nieto Zas FICCIÓN

17/03/2022 al 23/03/2022 EL PAÍS DE LAS ÚLTIMAS COSAS 20:00 Alejandro Chomsky FICCIÓN

Boleto Oficial Cinematográfico: Público general: $90.-. DESCUENTOS Jubilados y pensionados: $ 45.- Estudiantes terciarios y universitarios: $ 45.- Afiliados de A.A.A., SADOP, ATE, UPCN, SUTERH, AEFYP y SICA: $ 45.-. Personas con certificado de discapacidad: 10% del valor del BOC. Empleados del INCAA: 10% del valor del BOC.

* COMPLEJO GAUMONT, Av. Rivadavia 1635, C.A.B.A.

________________

Proyección del film Camille & Ulysse, de Diana Toucedo

En el marco del Programa con Públicxs de la exhibición Simbiología. Prácticas artísticas en un planeta en emergencia se proyecta Camille & Ulysse, una película de la artista y cineasta Diana Toucedo realizada gracias a múltiples cooperaciones. Ante todo fue encargada para la exposición Ciencia F(r)icción (curada por María Ptqk en el CCCB, en cooperación con el Centre Pompidou). Por otro lado, Toucedo colaboró con Fabbula, una productora francesa que trabaja temáticas afines a las que presentamos en Simbiología.

Fechas y horarios:

Viernes 25 de marzo a las 19h. Proyección de la película. Auditorio 614

Sábado 26 de marzo a las 18h. Proyección de la película y posterior diálogo, vía videoconferencia, con la directora. Auditorio 614

La actividad es gratuita y no requiere reserva previa: la participación es por orden de llegada, hasta completar la capacidad de la sala (90 butacas).

*CCK. Sarmiento 151, CABA

____________________

Espacio permanente de cine en el CCKirchner: Marzo

El encuentro entre lo público y lo privado y lo personal con lo político es una forma de vincularnos con el mundo que nos rodea que los feminismos nos han enseñado.En ese sentido, los largometrajes y cortos del mes de marzo en la sala de cine del Kirchner acercan una serie de miradas de mujeres y lesbianas sobre nuestra historia reciente; las formas de habitar los espacios y los cuerpos, los ritos de pasaje y las existencias en umbrales: los intersticios “entre”.

Desde la fuertísima crítica social de Esquirlas –que echa luz sobre un periodo oscuro y poco revisitado de nuestra historia– hasta la existencia luminosa, pero agridulce, de Canela, estas películas nos hablan de futuros posibles, con un registro consciente de la propia identidad.

Los cortos, por otro lado, parten desde Playback, ensayo de una despedida, de Agustina Comedi, quien mira aquellos años desde un presente reivindicador. En Teteras, una serie de entrevistas da cuenta de las sexualidades vividas en los márgenes; Desmadres hace rito de despedida a dos mujeres que maternaron; Para Mati, si kiere nos ofrece un retrato de la generación post cuarta ola que trae muchas preguntas y pocas certezas, pero enormes ganas de vivir viviendo.

Por último, en el fin de semana posterior al 24 de marzo se proyectarán dos largometrajes que revisan la historia personal de las directoras en relación a la dictadura, de manera novedosa y situada: preguntas del presente para sus “mayores”.

*CCK. Sarmiento 151, CABA

________________________

Ciclo de cine Memorias salvajes

El ciclo de cine se presenta en el marco de la muestra Hijxs. Poéticas de la memoria organizada por la Biblioteca Nacional y tiene como objetivo proyectar películas realizadas por la generación de hijos e hijas de desaparecidos que despliegan otras narrativas para abordar el pasado reciente del país. Cada proyección es presentada por el director de la película quien comparte con el público sus experiencias en torno a la realización del film.

Hijxs. Poéticas de la memoria refleja las manifestaciones de una nueva voz colectiva surgida a mediados de la década de 1990 al calor de las movilizaciones y los reclamos contra el negacionismo de la dictadura militar y la impunidad como políticas de Estado. Se exhibe en las salas Leopoldo Lugones y María Elena Walsh de la planta baja y en la Plaza del Lector Rayuela. Puede visitarse de lunes a viernes de 9 a 21 hasta el 31 de marzo de 2022

* Auditorio Jorge Luis Borges - Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Agüero 2502, CABA

__________________

Cine en el Complejo Teatral Buenos Aires

NO VA MÁS

Estreno del último largometraje del realizador Rafael Filippelli, que tuvo su premiere mundial como película de clausura en el último Bafici. 7 únicas funciones a partir del jueves 17 de febrero.

DESDE FINLANDIA CON AMOR

Tres títulos destacados del cine finlandés contemporáneo, una de las cinematografías más pujantes del cine nórdico, dedicadas a sendas figuras icónicas del modernismo de ese país. En colaboración con el Instituto Iberoamericano de Finlandia, Finnish Film Foundation y la Embajada de Finlandia en Buenos Aires. A partir del martes 22 de febrero.

Localidades en venta desde cinco días antes del comienzo del ciclo. Entrada general $300. Estudiantes y jubilados $150.

*Sala Leopoldo Lugones. Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530

_____________________

Ciclo Plan Recuperar de películas argentinas restauradas

BA Audiovisual proyecta junto a DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) un Ciclo de Cine de películas argentinas restauradas por el Plan Recuperar. Las películas seleccionadas son variadas, de diferentes géneros y están dirigidas por talentosos y consagrados directores. Para disfrutar de las producciones, se accederá a través de Vivamos Cultura. La programación se irá renovando mes a mes, se proyectarán 4 films mensuales y cada película se encontrará disponible durante una semana. El objetivo del ciclo es poner en valor las películas históricas del Cine Argentino.

_________

Festival Internacional de Cine Documental Buenos Aires

FIDBA es el Primer Festival Internacional con carácter competitivo dedicado al cine documental en Buenos Aires, Argentina. En esta edición, cuya programación podrá disfrutarse online entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, el público disfrutará de films procedentes de 43 países. Este año, la programación incluye 260 películas, de las cuales 153 participan de sus 11 competencias, 62 son de origen nacional y más del 50% del total fueron dirigidas por mujeres.

La programación estará disponible online durante 12 semanas desde el 13 de diciembre hasta el domingo 6 de marzo de 2022. La oferta de películas se irá renovando semana a semana. El 5 de marzo se realizará, de forma presencial, la premiación de todas las competencias y de #LINK, Área de Industria de FIDBA, que se desarrollará entre el 21 de febrero y el 4 de marzo.

En su novena edición, el FIDBA está organizado en 11 competencias: Competencia Internacional de largometrajes; Competencia Iberoamericana de largometrajes; Competencia Argentina de largometrajes; Nuevas Narrativas; Ópera Prima / Nuevos Directores; Géneros y Generaciones; Derechos Humanos; Lateral - LGTBIQ; Cortometrajes Internacionales; Cortometrajes Nacionales; y la nueva Ficciones de lo real, con 12 títulos que no se inscriben dentro del género documental tradicional aunque utilizan la realidad como materia prima.

Las secciones no competitivas de este año son: Revolución / El Cine Documental y las artes; Evolución / Medio ambiente y Panorama del documental contemporáneo.

* Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444, CABA

________

Ciclo de cine judío virtual, en AMIA

El Departamento de Cultura de AMIA sigue presentando una variada y completa agenda de actividades para poder realizar de manera virtual y gratuita.

A partir del martes 11 de enero, estarán disponibles las obras de producción internacional Zaytoun, Todos mis seres queridos, Vecinos de dios, El señor sábado a la noche, Pie de página, Homicidio, Marlene Dietrich, su propia canción e Invencible.

Todas las actividades son abiertas al público y requieren inscripción previa en el sitio web cultura.amia.org.ar.

*AMIA. Pasteur 633, CABA

——————

Hello Andy?

A fines de 2019 se presento en PROA la performance de Alejandra Radano interpretando a la legendaria estrella Joan Crawford. A partir de estas representaciones Ignacio Masllorens realizó un film en video junto a Alfredo Arias que fue confiado al gran Juan Gatti para que realizara un trabajo de animación transformando este monólogo en un increíble caleidoscopio de imágenes sobre el cine de Hollywood y el arte visual de Andy Warhol.

Funciones durante marzo todos los domingos a las 18 horas.

Fundación PROA - Av. Don Pedro de Mendoza 1929, CABA / 11 4104 1001

_______________

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

La plataforma Contar estrena la serie Sumergidos

La plataforma pública y gratuita Contar estrena una coproducción brasileño-argentina que cuenta la vida de dos amigos que tienen como pasión el surf, pero terminan involucrados en el mundo del narcotráfico, poniendo en riesgo sus vidas y de quienes los rodean.

Esta serie de ficción, policial, de trece episodios —que se estrenará junto con TV Pública—, se destaca por el alto nivel de producción y por el extraordinario elenco de actores y actrices argentinos y brasileños que la protagonizan, entre los que se destacan Jorge Marrale, Guillermo Pfening, Juan Gil Navarro, Liz Solari, Guilherme Weber, Mariano Bertolini, Cássio Nascimento, Ana Cecilia Costa, Lucas Heymanns, entre otros/as.

Este lunes 14 de marzo, Contar estrenará los primeros seis episodios de la serie y, el próximo lunes 21 de marzo, se estrenarán los siguientes del 7 al 13. Llega, además, un flamante capítulo del pódcast de CLACSO Radio sobre Chile, una nueva esperanza en marcha.

SUMERGIDOS

Policial (2019) 13 capítulos – 52 minutos

Gabriel Fontan es un relacionista público que planea un evento para promocionar la marca de su gran amigo, el exsurfista brasileño y múltiple campeón mundial Nando Olivera. Lo que Gabriel no sabe es que el evento es una excusa para realizar el contrabando de pastillas de éxtasis de Brasil a Argentina. En una playa de Brasil, Gabriel es interceptado por un desconocido, que, tras amenazarlo con reabrir una causa judicial, lo obliga a pasar información sensible sobre Nando. En ese momento descubre los negocios de su amigo y, sin opciones, termina por aceptar. Rápidamente todo se complica cuando llegan a la Argentina y se ven envueltos en una múltiple y feroz cacería en la que intervienen policías corruptos, agentes de la DEA, servicios de inteligencia local y sicarios brasileños. Cada uno quiere una tajada y la vida de Nando y Gabriel se pone en riesgo. Ambos harán lo necesario para sobrevivir y en su camino una verdad oculta saldrá a la luz, haciendo que sus destinos cambien para siempre.

CHILE, UNA NUEVA ESPERANZA EN MARCHA. CLACSO RADIO

Pódcast. 1 capítulo - 26 minutos. Estreno: viernes 11 de marzo

La plataforma pública y gratuita presenta un nuevo episodio de la serie de pódcast de CLACSO Radio. El nuevo mandatario de Chile, Gabriel Boric, asumió la presidencia de Chile el día 11 de marzo de 2022. Un nuevo gobierno que abre grandes expectativas en un país que históricamente –pero en particular desde octubre de 2019–, se viene movilizando por sus derechos y contra los resabios de la dictadura de Augusto Pinochet. El presidente Boric asumió en el tramo final de la Constituyente, reunida para elaborar una nueva carta magna que será sometida a referéndum.

Además de haber designado un gabinete joven, se destaca, en el flamante elenco gobernante, una mayoría de mujeres. Un pódcast de Eric Domergue para CLACSO Radio.

___________________________

Contar estrena Arqueología de la cultura pop(ular)

Este viernes 18 de marzo, la plataforma pública y gratuita lanza esta serie de seis episodios que recorren, con humor y sagacidad, la historia reciente de nuestro país. Dirigida por Néstor Montalbano y producida por Contenidos Públicos S. E. y Barakacine para Contar, con una notable selección de material audiovisual del Archivo Histórico RTA y el Archivo General de la Nación.

Desde la visita del joven revolucionario Fidel Castro a la Argentina en 1959 hasta las medallas doradas en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, pasando por el Mayo francés, la vuelta de Perón y hasta el lanzamiento de la querida “Pelopincho”, Arqueología de la cultura pop(ular) nos ofrece un recorrido lleno de hechos y personajes extraordinarios.

La serie, de seis episodios, abarca un año por cada capítulo: 1959, 1968, 1973, 1984,1992 y 2004, permitiéndonos palpar el espíritu de cada época a través del acceso curioso y amable a material audiovisual de archivo extraordinario, proveniente del Archivo Histórico RTA y el Archivo General de la Nación.

Alejandra Flechner y Damián Dreizik interpretan a Delia y Coco: dos personajes apasionados que, a través de sus relatos, nos acercan a los hechos de una manera única, cargados de emociones, que van desde el humor y el anhelo hasta la seriedad y la bronca. Dos amigos entrañables que se encuentran para recordar los acontecimientos más importantes de un determinado año de la historia argentina y del mundo, pasando por la música, el cine, el deporte, la moda, la publicidad, la política, y mucho más.

En cada capítulo, Delia visita a Coco llevándole siempre un objeto diferente que funciona como disparador para transportarnos a distintos momentos del pasado, mostrándonos nuestro imaginario cultural atravesado por lo político, lo sociológico, lo deportivo, lo artístico y lo cotidiano, organizando el rompecabezas de una argentinidad que se construye con los recuerdos de dos vecinos con memoria.

______________________

Cineclub con Dalma Maradona en DeporTV

El deporte y el cine son una combinación ideal para contar grandes historias. Clásicos, biopics y cortometrajes nacionales. Los sábados a las 22 en la señal DeporTV.

_______________

Unísono, en la TV Pública

Producido por el Instituto Nacional de la Música (INAMU). Unísono difunde grupos y solistas que producen su música de forma independiente, con la palabra de sus protagonistas quienes presentan sus obras desde sus hogares al tuyo. Con el apoyo de grandes referentes de nuestra música presentando a las agrupaciones. Además, videos especiales, homenajes y sorpresas.

Nuevo horario, sábados a las 18.

Más información.

_______________________

Regresa el ciclo No ficción a Canal Encuentro

Todos los sábados y domingos a las 23:00, Canal Encuentro pondrá al aire el ciclo No ficción. Se trata de un ciclo de cine documental argentino que incluye una nueva selección de largometrajes contemporáneos y de carácter federal, con historias sobre lo particular y lo colectivo. El ciclo reúne obras que han tenido un extenso recorrido internacional en los festivales de cine y las pantallas más importantes del mundo.

Los/las documentalistas de nuestro país narran y representan universos recreando algunas ideas fundamentales de cineastas trascendentales de la cultura nacional. A su vez, el ciclo dialoga de manera territorial con la región latinoamericana y con el resto del mundo: No ficción pone de manifiesto el capital simbólico mediante la representación de nuestras experiencias, testimonios, historias, oficios, personalidades y diversidades.

______________

10° temporada de BCN Radio

A partir del lunes 14 de marzo comienza la décima temporada de BCN Radio, la radio web de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La emisora arranca otro año emprendiendo nuevos desafíos, consolidando un proyecto de comunicación institucional que poco a poco fue cumpliendo sus metas desde aquel 1° de marzo de 2013, cuando -con tan solo 8 programas en la grilla- comenzó a transmitir en vivo desde la Asamblea Legislativa de aquel año.

Diez años después la radio cuenta con más de 40 programas y alcanzó en 2021 más de 31 mil escuchas, con una gran variedad de cuentos y relatos que se replican por diversas plataformas digitales.

Este año, BCN Radio está de festejo y celebra junto a su audiencia la primera década al aire. Se puede acceder a toda su programación en www.bcnradio.com.ar y en las redes sociales de @bcnradio (Spreaker, Twitter, Youtube, Facebook, Instragram, Spotify). Más información en www.bcn.gob.ar y en las redes sociales de @BCNArgentina

______________________

IF Cinéma a la carta 2021

IFcinéma a la carta reúne una selección de cortometrajes y largometrajes disponibles para ver en línea en todo el mundo. La selección de contenidos se actualizará todos los meses.

Disponibles en línea en https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/streaming/alacarte.

______

El espacio de ensayo - CCK

La serie de entrevistas con referentes de las artes escénicas suma un nuevo capítulo al archivo que da cuenta de los procesos de trabajo y creación de nuestros artistas locales. Más información.

_______

Flashback - CCK

Un ciclo de podcasts conducido por Ana Cacopardo que nos acerca a las memorias sociales silenciadas y marginalizadas. En la semana del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se estrenan cuatro capítulos con reflexiones de las activistas indígenas Liliana Ancalao, Soraya Maicoño, Sara Curruchich y Daniela Catrileo. Más información.

________

Serie documental “Historias de Conservatorio II”

Se podrá ver en Vivamos Cultura a partir del 23/12. Llega la segunda edición de esta serie documental en la cual los músicos, egresados y docentes de los Conservatorios Superiores de Música “Manuel de Falla” y del “Ástor Piazzolla” cuentan su proceso de creación musical, sus proyectos y su paso por dichas instituciones.

________

Microserie teatral “Ficciones Verdaderas”

Se podrá ver en Vivamos Cultura. Cada episodio de esta microserie teatral cuenta con la participación de un actor o actriz de reconocida trayectoria y el elenco se completa con actores y actrices que ha pasado por la carrera de actuación en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático y/o de alguna de las propuestas del Centro de Capacitación Artística y Profesional de la DGEART.

_________

El Instituto de Investigación en Etnomusicología presenta dos estrenos en la Plataforma Vivamos Cultura

El primero es un clip que se grabó en el Centro Cultural San Martín en el marco de las tareas de investigación desarrolladas por Soledad Venegas y Andrés Serafini en torno al proyecto “Colección Aníbal Pichuco Troilo” y a los 100 años del nacimiento de Ástor Piazzolla. Se rescató un arreglo inédito de Piazzolla correspondiente a la colección de partituras de la orquesta de Aníbal Troilo que son parte del patrimonio del Instituto de Investigación en Etnomusicología. Es el primero de los 7 clips que se grabaron en el Centro Cultural San Martín en el marco del proyecto editorial “Songbook: las mujeres compositoras del tango” a cargo de las investigadoras Soledad Venegas y Julia Winokur. Este proyecto busca visibilizar una porción de repertorio de música popular argentina poco conocido en nuestros días.

El segundo estreno es el de la microserie teatral “Ficciones verdaderas”, que presenta el primero de los 3 capítulos que fueron producidos por la Dirección General de Enseñanza Artística y Abasto Barrio Cultural, programa perteneciente a la Dirección General de Patrimonio, en la plataforma Vivamos Cultura. El episodio es Adiós, muchacho, con intérpretes: José María Muscari y Fernando Migueles, dramaturgia: Alfredo Allende y dirección: Gastón Zambón.

__________

Cápsulas ABC de la Red de Bibliotecas

Entregas audiovisuales para despertar nuestra curiosidad junto a pensadores y pensadoras. Una propuesta producida junto a ASE Nacional. ABC de las científicas, por Valeria Edelsztein. También podés ver: ABC del etiquetado de alimentos, por Claudia Degrossi, ABC de los microorganismos, por Luis Wall, ABC de la alimentación y el deporte, por Marcia Onzari y más a través de Vivamos Cultura

________

Podcast “Mapa de Lectura”

Un podcast iniciado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad junto al Área Editorial e Impulso Cultural, para recorrer la literatura del país a través de Spotify. Mapa de Lectura es un podcast que recorre la literatura del país a partir de la mirada de una editorial, una librería y un autor o autora. En cada episodio un autor, una editora y un librero/a cuentan acerca de su trabajo, llevan a conocer la literatura que se escribe en su provincia, recomiendan libros y autores y leen sus fragmentos preferidos. Se realiza como sección dentro del programa “Poesía 1110″ de Radio Ciudad, y se encuentra disponible en formato podcast a través de la cuenta de Spotify de Impulso Cultural.

_______

Harta del Éxito

Los mejores fracasos de la literatura argentina. En esta ocasión, la periodista y escritora Liliana Viola entrevistará a una de las autoras nacionales más interesantes del momento, Mariana Enriquez. Harta del Éxito es un ciclo de entrevistas a escritores y escritoras en torno a la temática del fracaso, tanto en su obra como en la vida y en la historia de la literatura nacional. Todos los capítulos se pueden ver a través de Vivamos Cultura.

__________

Cápsulas en red

En su nueva temporada, la propuesta de videotutoriales del Programa Cultural en Barrios “Cápsulas en Red”, invita a vecinos y vecinas de la Ciudad a seguir aprendiendo baile, música, pintura y artes visuales, entre otras disciplinas artísticas y culturales. Las entregas son semanales, de corta duración y realizadas por talleristas del Programa. Se pueden encontrar todos los lunes en Vivamos Cultura.

_______

Folklore en Casa

La Dirección General de Música dependiente del Ministerio de Cultura, la Academia Nacional del Folklore y el Canal de la Ciudad, presentan la segunda temporada de su programa televisivo que se transmite todos los domingos a las 21 por el Canal de la Ciudad. Un ciclo de encuentros con referentes de las diferentes expresiones del arte folklórico argentino.

_____________

MÚSICA

Conciertos en el CCK

-Bajo la dirección de Luis Belforte, la Orquesta Sinfónica Nacional comienza su temporada en el Auditorio Nacional. Actúan como solistas Valentín Garvie (trompeta), Rodrigo Domínguez (saxo) y Sebastián Achenbach (órgano), en estrenos de Demian Rudel Rey y Valentín Garvie, y obras de Manuel de Falla y Camille Saint-Saëns. 18 de marzo, 20 hs, Auditorio Nacional

-Leonardo Suárez Paz presenta “El Nuevo Tango”

Acompañado por grandes músicos y bailarines, el violinista y director Leonardo Suárez Paz presenta El Nuevo Tango, un espectáculo dedicado a Astor Piazzolla, con elementos de jazz, tango, rock y danza moderna. El espectáculo, que reúne obras y arreglos de Suárez Paz y de Piazzolla, cuenta con artistas argentinos y norteamericanos -países donde creció Astor y forjó su Nuevo Tango- en una producción especial con música y baile.

El elenco está integrado por Leonardo Suárez Paz en dirección artística, violín solista, voz y danza, Patience Higgins en saxo tenor, Pablo Agri y Fung Chern Hwei en violín, Ron Lawrence en viola, Leo Grinhauz en cello, Nicolas Enrich en bandoneón, Cristian Zárate y Abel Rogantini en piano, Hammond y Rhodes, Pablo Motta en contrabajo y Diego Alejandro en batería. En el Nuevo Tango Ballet participan Olga Suárez Paz en dirección y baile, y Francesca Antonacci, Caitlyn Casson, María Eugenia Pommorsky y Carla Loustaunau en baile, con coreografías de Laura Roatta. 19 de marzo, 20 hs, Auditorio Nacional

- Georgina Hassan

La cantante y compositora, cuya obra se nutre de diferentes folklores del mundo, recorre creaciones de sus cuatro discos –Primera Luna, Como respirar, Tornasol y Madreselva– y adelanta material nuevo. 20 de marzo, 19 hs, Sala Argentina

-Luis Lancelle Trío y Floro Aramburu / Orquesta Contempo

Luis Lancelle Trío interpreta obras de tango de compositores emblemáticos como Troilo, Discépolo, Expósito, Caló, Kaplún, Blázques y Mores, además de composiciones propias. Por su parte, la Contempo Orquesta, dirigida por Pedro Vercesi, presenta una propuesta diferente en un concierto con 18 músicos en escena que une la música clásica y la música de cine. 23 de marzo, 19 hs, Sala Argentina

-Susana Rinaldi y Osvaldo Piro junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”

Con dirección y arreglos de Osvaldo Piro, la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” ofrece una nueva actuación, con la presencia estelar de Susana Rinaldi como solista, y un repertorio de temas de grandes autores del tango. 23 de marzo, 20 hs, Auditorio Nacional

-Opus Cuatro / Rolando de Marco en trío

Integrado por Federico Galiana (bajo y percusión), Hernando Irahola (barítono y guitarra), Simón Fahey (primer tenor) y Diego Namor (segundo tenor), el conjunto vocal Opus 4 incorpora a Claudio Méndez como pianista invitado.

Por su parte, el compositor, guitarrista y cantante Rolando De Marco se presenta acompañado Gustavo Glusman en batería y Marce Vicente en violoncello y voz. 25 de marzo, 20 hs, Sala Argentina

-Fontova presente

Con dirección y arreglos de Gustavo “Popi” Spatocco, un gran colectivo de más de 30 artistas, una banda de 14 músicos en escena y una producción visual realizada para la ocasión, el Centro Cultural Kirchner homenajea a uno de los artistas más queridos de nuestro país: Horacio “Negro” Fontova.

Músico, compositor, actor, ilustrador y escritor, representante de nuestra cultura popular, el artista se destacó por su compromiso social, político, su alegría, el amor por la naturaleza, su pensamiento ácido y crítico sobre la existencia humana, la militancia por la Patria Grande y su lealtad histórica con las luchas populares y la defensa de los derechos humanos.

Dirección y producción artística: Gabriela Martínez Campos y Gustavo “Popi” Spatocco

Artistas:

Adrián Bernal, Alejandra Flechner, Alfredo Piro, Andrea Hammerschmidt, Bruja Salguero, Bruno Arias, Cecilia Rossetto, Cecilia Roth, Chino Laborde, Claudia Puyó, Claudio Kleiman, Daniel Fanego, Federico Mizrahi, Fena Della Maggiora, Fernando Noy, Franco Luciani, Guillermo Fernández, Hernán Lucero, Juan Carlos Baglietto, Juan Manuel Barrios, Julia Zenko, La Bomba de Tiempo, Laura Ros, Lidia Borda, Ligia Piro, Liliana Vitale, Lito Vitale, Luciana Jury, Marián Farías Gómez, Miguel Ángel Tallarita, Mirta Busnelli, Patricia Zappia, Piti Fernández, Rafael Gintoli, Richard Nant, Rolando Goldman, Sandra Mihanovich

26 de marzo, 20 hs, Auditorio Nacional

-Cielo arriba

Integrado por Sonia Brounstein y Jorge Gribo y contando con la participación de Astor Barrientos y Yamil Salim, el grupo ofrece un espectáculo para todas las edades en donde suenan canciones y ritmos folclóricos tradicionales de Argentina y Latinoamérica junto a creaciones propias. 27 de marzo, 16 hs, Sala Argentina

-La obra completa para órgano de Bach / 6: Enrique Rimoldi

Dentro del ciclo de conciertos con público en el que se interpreta la obra completa para órgano de Johann Sebastian Bach (en el Klais Opus 1912 del Auditorio Nacional), Enrique Rimoldi ofrece la toccata y fuga en re menor, junto a preludios y fugas, y partitas y preludios sobre corales.

El ciclo, que se desarrolla a lo largo de 17 conciertos el último fin de semana de cada mes, cuenta con la curaduría de Mario Videla y la participación de notables organistas de nuestro país y de la región. 27 de marzo, 18 hs, Auditorio Nacional

Entrada gratuita. Reserva online a partir del martes anterior al evento. Más información

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, CABA

________________

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires

El viernes 25 de marzo a las 20:00 horas, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires ofrecerá su tercer concierto bajo la dirección musical de la maestra invitada Natália Larangeira junto a la presencia como solista de Joaquín Pérez en marimba. El programa musical contará con obras de Claudia Montero, Irma Urteaga y Amy Beach.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 09:00 a 20:00 horas y domingos de 09:00 a 17:00 horas, y en el local de Tu Entrada que funciona en la calle Viamonte 560 (Local 5) de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628, CABA

________________

La Bohème

PRENSA TEATRO COLÓN / ARNALDO COLOMBAROLI

Con música de Giacomo Puccini y libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, basado en Escenas de la vida bohemia de Henri Murger, esta versión contará con la dirección musical del maestro Alain Guingal al frente de la Orquesta Estable del Teatro Colón y la dirección escénica de Stefano Trespidi. Sábado 19, martes 22, miércoles 23 y sábado 26 de marzo a las 20:00 horas, y los domingos 20 y 27 de marzo a las 17:00 horas.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar . También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 09:00 a 20:00 horas y domingos de 09:00 a 17:00 horas, y en el local de Tu Entrada que funciona en la calle Viamonte 560 (Local 5) de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628, CABA

_____________________

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires

El maestro Fabio Mechetti dirigirá la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires con la presencia del pianista Javier Perianes. El programa musical contará con las obras Concierto para piano y orquesta en La menor, Op. 16 de Edvard Grieg, y Sinfonía N° 1 en Sol menor, de Vasili Kalínnikov.

Viernes 18 de marzo, 20:00 horas.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 09:00 a 20:00 horas y domingos de 09:00 a 17:00 horas, y en el local de Tu Entrada que funciona en la calle Viamonte 560 (Local 5) de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628, CABA

____________________

Juana Molina, Teresa Parodi y Liliana Hererro en el renovado Centro Cultural Borges

Desde el sábado 19 de marzo reabre sus puertas el Centro Cultural Borges, uno de los espacios más emblemáticos de la cultura argentina, ahora bajo la órbita del Ministerio de Cultura de la Nación. Con nuevas propuestas, nuevos espacios y una agenda de distintas expresiones artísticas y culturales.

Este viernes 18 de marzo se realizará el acto oficial de apertura y, a partir del sábado 19 de marzo a las 14 h, el Centro Cultural Borges estará abierto al público de todas las edades, con entrada libre y gratuita.

El renovado Centro Cultural Borges volverá a funcionar en el histórico sitio que lo convirtió en referencia del ámbito de la cultura y el arte de la región, en Viamonte 525, ciudad de Buenos Aires. En sus más de 9.000 metros cuadrados contará con salas de exposiciones, auditorios y aulas para ofrecer variadas actividades de diversas expresiones de la cultura argentina.

La Sala Bon Marché del Museo Nacional de Bellas Artes, el Espacio Jorge Luis Borges, bibliotecas abiertas, salas dedicadas de la fotografía, exposiciones del Palais de Glace, la tienda del Mercado de Artesanías Tradicionales e Innovadoras Argentinas (MATRIA), y próximamente, el Museo Nacional de Arte Oriental —que tendrá por primera vez su propia sede— son algunos de los nuevos espacios del Centro Cultural que estarán abiertos de miércoles a domingo de 14 a 20 h, con entrada libre y gratuita.

También, habrá nuevos proyectos y actividades de organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Julio Bocca, que continúa allí la tarea de su escuela; la Fundación Mercedes Sosa, que presenta una exposición dedicada a la gran cantora argentina; la Fundación Luis Felipe Noé, con diversos proyectos curatoriales y educativos y la Fundación internacional Jorge Luis Borges articulando actividades dedicadas a la obra del gran escritor argentino.

El edificio que ocupa el Centro Cultural Borges vuelve a ser patrimonio público. Este espacio tiene una historia fuertemente ligada a las artes y la cultura: fue sede de la Asociación Estímulo de Bellas Artes; luego se convirtió en el primer emplazamiento del Museo Nacional de Bellas Artes; se instalaron allí los talleres de los artistas Eduardo Sívori y Ángel Della Valle; su cúpula fue intervenida con las pinturas murales de Antonio Berni, Manuel Colmeiro, Lino Enea Spilimbergo, Demetrio Urruchúa y Juan Carlos Castagnino; fue sede del Centro Cultural Islas Malvinas, y allí se soñó el Centro Cultural Imaginario de América Latina, antes de constituirse el actual Centro Cultural Borges.

AGENDA DE APERTURA.

Centro Cultural Borges - Viamonte 525, CABA

Sábado 19 de marzo

14:00. Apertura al público

De 14 a 20 h se podrán recorrer los tres pisos del Centro Cultural.

17:00. Inauguración de la 32º Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino (pabellón II, segundo piso) Exposición presentada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA).

19:00. Juana Molina (Auditorio Astor Piazzolla)

La artista se encuentra celebrando el vigesimoprimer aniversario de su emblemático álbum Segundo (2000), el disco que inició su trayectoria internacional y que fuera recientemente reeditado en vinilo por su flamante sello discográfico Sonamos. Juana Molina presentará su nuevo show junto con Diego López de Arcaute (batería y percusión), en el que reversiona músicas de Segundo y recorre su amplio repertorio.

Domingo 20 de marzo

19:00. Liliana Herrero y Teresa Parodi (Auditorio Astor Piazzolla)

Juntas cantarán músicas heredadas, imprescindibles en este tiempo crucial de nuestra historia. Este legado, que es memoria de la profunda patria, hoy más que nunca nos sostiene en el intento de luchar por un mundo mejor.

Miércoles 23 de marzo

18:00. Inauguración de Otra vez ¡me arruinaste el dibujo! (primer piso).

La exhibición presenta dibujos a cuatro manos de Juan Astica, Delfina Bourse, Andrea Lamas, Luis Felipe Noé, Paula Noé Murphy y Eduardo Stupía. Con curaduría de Cecilia Ivanchevich.

Viernes 25 de marzo

19:00. Milagros Caliva y Noelia Sinkunas (Auditorio Astor Piazzolla)

La pianista Noelia Sinkunas y la bandoneonista Milagros Caliva abordarán un repertorio instrumental integrado por composiciones propias y versiones de clásicos del tango y de la música litoraleña, sobre el que desarrollan momentos de creación en tiempo real.

Sábado 26 de marzo

19:00. Axel Krygier. Íntimo y electro. Antes del caos, la calma (Auditorio Astor Piazzolla)

Axel Krygier recreará sus vivos virtuales al piano y convertirá el escenario del Borges en el living de su casa. Como contracara, construirá y deconstruirá su música y su nuevo disco Axelotl a través de su original dispositivo, algo así como un descendiente del piano preparado de John Cage en clave digital.

Domingo 27 de marzo

19:00. Edgardo Cardozo (Auditorio Astor Piazzolla)

Edgardo Cardozo presenta “Tiempo conmigo”, para dar la bienvenida a nuevas canciones y recorrer paisajes de sus discos “Seis de copas” y “Las canciones del muerto”, incluyendo su magistral “Martín”, inspirada en el Martín Fierro, a 150 años de la primera edición del poema de José Hernánez.

_____________________

Diego El Cigala en Argentina

El gran cantautor español regresa a nuestro país para presentar su álbum Cigala Canta México y sus aclamados clásicos.

CORDOBA: Miércoles 23 de marzo, Espacio Quality, Av. Cruz Roja Argentina 200, Córdoba.

ROSARIO: Viernes 25 de marzo, Teatro El Círculo, Laprida 1235, Rosario

BUENOS AIRES: Sábado 26 de marzo, 21hs, Teatro Gran Rex, Corrientes 857, entradas desde $2800 en boletería del teatro o por Ticketek

MENDOZA: Lunes 28 de marzo, Auditorio Ángel Bustelo, Av. Peltier 611, Ciudad de Mendoza

_______________

Manzana Rock Mujeres

19 y 20 de marzo | Manzana Rock Mujeres: Fin de semana a puro rock hecho por mujeres en la Manzana de las Luces.

El Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces recibe al rock protagonizado por mujeres referentes de la música nacional. El próximo 19 y 20 de marzo a las 19 h tendrá lugar el ciclo MANZANA ROCK que propone explorar la participación de las mujeres en la formación del rock en Argentina.

En esta oportunidad, la Manzana de las Luces recibe a cuatro mujeres que formaron y forman parte de la historia del rock nacional. El sábado 19 de marzo se presentarán María Rosa Yorio y Karen Bennett, y el domingo 20 Claudia Puyó y Rocío Pereyra. La entrada es libre y gratuita.

Manzana Rock | Sábado 19 y domingo 20 de marzo, 19 h. Entrada libre y gratuita hasta agotar capacidad.

*Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces, Perú 222, CABA.

__________________________

Cuando anochece

Un ciclo de conciertos en el Anfiteatro del Parque Centenario, con entrada libre y gratuita hasta completar la capacidad por orden de llegada. El Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de la Dirección General de Enseñanza Artística (DGEART) y de la Dirección General de Música (DGMus), presenta Cuando anochece, un ciclo de conciertos de jazz, rock, folklore, pop y música klezmer. Este se enmarca en el Centro de Capacitación Artística y Profesional (CeCAP), programa perteneciente a la DGEART, cuyo fin es el de promover y desarrollar propuestas de formación y perfeccionamiento artístico de excelencia. De esta manera, visibilizan en un ámbito de práctica profesional, bajo los protocolos vigentes para las actividades culturales, a los músicos y músicas que se han formado en sus Institutos y programas de Arte. El ciclo se extenderá hasta febrero con más propuestas.

MARZO

MIÉRCOLES 16/3 - ALLPA MUNAY. folclore

MIÉRCOLES 23/3 - BLAU. jazz fusión

________________

Ligia Piro

El restaurant del Teatro Picadero se convierte algunos días en “Billie, club de Jazz”, un nuevo espacio para generar un encuentro y escuchar buena música.

Lunes 21 y 28 de Marzo 20:30 hs. Con Protocolos y Aforo Limitado.

*BILLIE CLUB DE JAZZ – Teatro EL PICADERO. Enrique Santos Discépolo 1857, CABA

_________

Una coda para Florida

El Ministerio de Cultura y la Dirección General de Música invitan a participar del ciclo en el que la Banda Sinfónica de Buenos Aires vuelve a darle vida a las calles del microcentro. En esta oportunidad, presentará un repertorio que reúne melodías en una variedad de texturas y orquestaciones, dando a cada sección de la banda largos tramos de material temático y contra melódico que permitirá que las canciones giren en torno a diferentes temáticas.

La reconocida formación de Darío Domínguez Xodo y Carlos David Jaimes se presentará a plena luz del día justo donde termina la calle Florida. El concierto tendrá lugar el próximo viernes 18 de marzo a las 18.30 hs., en la intersección que contiene la plazoleta de Florida y Marcelo T de Alvear. El espacio ideal para lograr acercarse al público que tanto extrañaba ansiaba volver a verla.

_______

Vivi Verri presenta Romántica

En la Terraza del Picadero junto a Daniel García (Piano, arreglos y dirección musical). Músico invitado: José Luis Lopetegui (percusión).

DOMINGO 20 DE MARZO, 2O HS. ENTRADAS $1000 A LA VENTA POR PLATEANET

*Teatro Picadero. Enrique Santos Discépolo 1857, CABA

________________________________

Pyramides + Mujer Cebra + Nenagenix, ¡juntos en vivo!

Pyramides y Mujer Cebra presentarán su material más reciente y Nenagenix adelantará temas de su primer disco, para continuar celebrando los 20 años de Casa del Puente Discos.

Pyramides presenta Amalgama, su segundo disco de estudio, editado por Casa del Puente Discos y producido por Estanislao López. Tiene la particularidad de contar con canciones compuestas por Facundo Romeo antes de que Pyramides fuera una banda, y canciones completamente nuevas.

Mujer Cebra presenta su álbum debut, homónimo, también editado por Casa del Puente Discos y producido por Estanislao López. Con las guitarras, la distorsión y simples melodías como protagonistas, recicla e integra elementos del rock de los 90s con la energía punk y sonidos etéreos del dream pop.

Nenagenix está componiendo y preparándose para su álbum debut, a la par de formar parte de numerosas fechas y festivales organizados por distintas agrupaciones de la escena. Flash Memory, su primer EP, es un retrato de la femineidad, el desamor y la venganza, producido casi en su totalidad por la banda; las 5 canciones toman elementos del gótico, del punk y del shoegaze.

JUEVES 5 MAYO - 20 HS

*La Trastienda. Balcarce 460, CABA.

__________

Jorge Vázquez presenta Yo te propongo

El nuevo disco de Jorge Vázquez, “Yo te propongo”, combina un amplio repertorio de boleros y baladas de todos los tiempos con el inconfundible sello de su voz.

El viernes 1 de abril a las 20.30. Entradas anticipadas

*La Trastienda - Balcarce 460, CABA

___________

Bernardo Monk Orquesta

En “Mago: viaje al universo Gardel” Bernardo Monk transita por nuevos caminos el repertorio gardeliano, resignificando con su voz propia la magia de este artista fundamental del tango. Acompañado por su orquesta de destacados músicos, Monk recurre a una amplia paleta de recursos expresivos para contar una historia. Su historia, que lo vincula al Zorzal desde una niñez llena de aromas, juegos, imágenes, cuentos y música. “Mago” es el séptimo disco solista de Bernardo Monk, quien tras las nominaciones a los premios Grammy Latinos y Gardel 2019, continúa su propio camino. Aquel que se iniciara una noche, cuando siendo un niño escuchó por primera vez a Carlos Gardel.

Bernardo Monk - saxofones alto y soprano, arreglos y dirección. Matías Grande – violín. Juan Bautista Bringas – violín. Paula Pomeraniec – violoncello. Daniel Ruggiero – bandoneón. Emiliano Guerrero – bandoneón. Adrián Enríquez – piano. Martín Wainer – contrabajo

Sábado 19 de Marzo - 21:00 hs. (Puerta 20:00 hs.) Entrada General $900 por Ticket Hoy o Día del Show / Anticipadas en boletería del CAFF $800. La ubicación es por orden de llegada hasta cubrir la capacidad del Club.

*CAFF: Sánchez de Bustamante 772, CABA.

________________

Música independiente, nueva y diversa en el Anfiteatro del Parque Centenario

Estudio Urbano presenta un ciclo de música independiente, nueva y diversa, como parte de los festejos por sus primeros 15 años. Serán seis domingos de marzo y abril destinados a la música independiente en el Anfiteatro del Parque Centenario, al aire libre y con las medidas de prevención necesarias establecidas en los protocolos vigentes, con entrada gratuita y por orden de llegada. Los recitales comenzarán a las 19.30 horas, se suspenden por lluvia.

MARZO: Lucy Patané/ Triángula/ Sofia Viola/ Nahuel Briones/ Maca Mona Mu/ Fëlix San Martín/ Anahí Arias

ABRIL: Acorazado Potemkin/ Verónica Condomí + Matías Betti/ Apapacho

*Anfiteatro Eva Perón. Leopoldo Marechal 832, CABA

_______________________

Gran Final Internacional de Combate Freestyle

Tras dos años de exhibiciones y batallas en Latinoamérica, SPACE presenta la final Internacional de Combate Freestyle, con la participación de los mejores exponentes de las etapas anteriores e invitados que darán vida a una definición llena de energía, ingenio, agudeza mental, capacidad de improvisación y concentración, y que sumará a la espectacularidad de una velada con público. El evento electrizante se realizará el viernes 25 de marzo a partir de las 19 horas en el Complejo Art Media, en Buenos Aires. Los tickets ya se encuentran a la venta desde Ticketek. La final internacional se podrá ver en directo desde las 20.30 horas en el canal de Youtube de Combate Freestyle y por el canal SPACE de manera panregional.

El jurado estará compuesto por Stuart, Dtoke y Núcleo, quienes serán los encargados de evaluar a los competidores y determinar quién será el ganador. DJ Stuart y DJ Zone serán responsables de la música y crear el ambiente para que la competencia tenga el mayor flow.

*Complejo Art Media. Corrientes 6271, CABA

_______________________

Cavetown por primera vez en Argentina

El artista, también conocido como Robin Skinner y que tiene más de 7,5 millones de oyentes mensuales solo en Spotify, llega a la Argentina para cantar sus grandes éxitos junto a su banda completa. El espectáculo de apertura está a cargo del estadounidense spookyghostboy. Viernes 27 de mayo. Comprar entradas

*Niceto club. Niceto Vega 5510, CABA

___________

ACTIVIDADES

Festival Poéticas de la Memoria

Festival de cine, teatro y literatura en el marco de la muestra Hijxs. Poéticas de la memoria organizada por la Biblioteca Nacional con producciones creadas por la generación de hijas e hijos de desaparecidos donde se exhiben cuadros, fotografías, instalaciones y películas de más de cuarenta artistas, además de registros de movilizaciones callejeras, escraches y algunos de los textos literarios centrales de la producción de este colectivo.

Los visitantes también pueden acceder de manera virtual al catálogo y a los podcast de la muestra: Infancias, Archivos y Exilios, donde los autores leen fragmentos de su propia obra, centrales para pensar estas narrativas desde diversos ejes problemáticos.

El festival propone conmemorar un aniversario más del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 a partir del repertorio de narrativas y nuevas miradas aportadas por la generación de hijos e hijas de desaparecidos a la hora de abordar el pasado reciente del país.

Programa

Viernes 18 de marzo | 19 hs. Plaza del Lector Rayuela. Lecturas: Josefina Giglio, Paula Bombara, Julián Axat, Mariana Eva Pérez y María Ester Alonso.

Desplazadas muchas veces de la impronta tradicional de la denuncia y de la recuperación épica de los padres, estas poéticas abrieron un camino donde lo estético se teje con lo afectivo.

Domingo 20 de marzo | 19 hs. Auditorio Jorge Luis Borges. Dos obras del ciclo Teatro x la Identidad: La búsqueda y Vic y Vic.

Vic y Vic es una obra de teatro documental que narra la historia de Victoria Donda y Victoria Grigera. Se conocieron militando en la Facultad de Derecho y se hicieron muy amigas. El padre de Victoria Grigera desapareció antes de que ella nazca. Victoria Donda no sabía aún que también ella era hija de desaparecidos. Ninguna de las dos imaginaba que en el momento en que Victoria Donda nacía, en la ESMA, el padre de Victoria Grigera también se encontraba allí, secuestrado.

En La búsqueda un hombre joven busca a su hermana con las herramientas, la fuerza y la astucia que su abuela le demostró. La obra relata la incansable lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, desde sus inicios hasta hoy, e intenta demostrar la importancia que tienen las nuevas generaciones en hacerse cargo de esta tarea.

Domingo 27 de marzo | 18 hs. Auditorio Jorge Luis Borges. Obra de teatro: Cuarto intermedio de Félix Bruzzone y Mónica Zwaig.

Cuarto intermedio parte del encuentro real entre Mónica Zwaig y Félix Bruzzone en los pasillos de los tribunales de Comodoro Py. Hablan idiomas diferentes y no se terminan de entender bien, pero deciden que aun así pueden hablar de los juicios de lesa humanidad sin morderse los labios y sin llanto. El peso de la justicia, el turismo, el futuro, circulan en esta obra como en una calesita deforme o como en un tren fantasma. Bajo la dirección de Juan Schnitman, este inesperado romance con los juicios de lesa humanidad busca las zonas delirantes, incomprensibles y absurdas con las que la maquinaria judicial se imprime sobre los hechos más oscuros de la historia reciente.

*Biblioteca Nacional. Agüero 2502, CABA

________________

ENAMORAD✨S, un espacio para repensar los vínculos afectivos

En el marco del Mes de la Mujer y el Día de la Visibilidad Lésbica (7 de marzo), el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Promoción del Libro, las Bibliotecas y la Cultura, invita a vecinos y vecinas a participar de un encuentro para conversar y reflexionar sobre los vínculos afectivos. La jornada se realizará este viernes 18 de marzo desde las 19 h. en la Biblioteca Parque de la Estación (Juan Domingo Perón 3326).

Desde las 19 h. Tamara Tenembaum y Liliana Viola revisarán Rolando Rivas, taxista - 50 años para entender qué lugar ocupaba la mujer; la mirada de la sociedad sobre la supuesta heroína, el quiebre frente al final inesperado y cómo evolucionó la ficción en la televisión y en otros medios masivos de comunicación. Tenembaum, autora de “El fin del amor”, “Nadie vive tan cerca de nadie” y “Todas nuestras maldiciones se cumplieron”, publicados por editorial Planeta, reflexionará sobre el amor romántico, uno de los temas de su bibliografía, en torno a este hito televisivo. A su vez, Liliana Viola aportará su mirada como autora de “Migré”, la biografía del creador de la ficción emitida en los 70′. En el transcurso del conversatorio los performers Ximena Banús y Javier Drolas representarán escenas míticas de la novela y al final del mismo, se realizará la rifa de quince ejemplares de “Migré” entre las personas presentes.

A partir de las 20 h. Elemento Disruptivo presentará “Alguien muerde el extremo de su nombre”, una antología de poemas lésbicos en torno a “salir del clóset”. Las autoras del poemario compartirán sus obras, presentadas por Alex y Micaela Szyniak -parte del jurado que seleccionó los poemas-. Cyano Baldunciel, Marina Meilín Fire, Patricia Fogelman, Natalia Garay, Julia Lavigne Laham, Sol Narvaez, Pilar Otero, Luciana Sofía Pino, Paz Rotoni, Mai Slipczuk y Mabe Warnes entre otras, recitarán los textos durante la jornada.

Un show musical de Paula Trama a las 21 h. cerrará la jornada, en el anfiteatro del Parque de la Estación. La compositora y guitarrista hará un recorrido por su amplio repertorio. Será al aire libre, con entrada libre y gratuita. No se suspenderá por lluvia.

______________________

Feria CreatiBA: creo en lo que creás

Una feria urbana de emprendedores y diseñadores independientes, que llega con el fin principal de visibilizar el diseño argentino con productos propios, realizados y producidos por la industria local en pequeña y mediana escala.

La Feria, con entrada gratuita, tendrá lugar el domingo 20/3 de 12 a 19 h en las calles Crámer y Teodoro García del barrio de Colegiales, Comuna 13. Su curaduría, en esta primera edición, se realizó bajo la premisa de la creación propia, identitaria y de calidad, y el trabajo colaborativo con diversos socios del sector.

El evento contará con actividades para niños, DJ sets por la tarde y un show musical de jazz a modo de cierre:

● Estación lúdica de diseño para niños a cargo de “Abran Mancha”: funcionará de 12 a 17 h.

● DJ Set de Piwi y Arielo: de 12 a 19 h.

● Ensamble musical de jazz Miya Trio: en la terraza de Ruda Bar (Crámer 824) a las 19 h.

Esta primera edición cuenta con el apoyo de la feria Festiva, que convocó a diferentes diseñadores. Además, colaboraron con la convocatoria de emprendedores para la Feria CreatiBA: la Galería Patio del Liceo, Tienda Montón, Tienda Sach, Estilo Diseño, Nimia (Rosario), Darwin Collective, Colectivo Mala Prensa (Tigre), Santiago Paredes y Tienda Lechuga. Asimismo, participarán comercios de las calles donde se realizará el evento: Café Tres, Ruda Bar y Vivero Verdolaga, conformando un ecosistema interdisciplinario entre la creatividad, el diseño y la gastronomía del barrio.

_________________________

Semana de las Milongas

La cuarta edición del gran evento que celebra el fenómeno cultural del tango, se realizará del 21 al 27 de marzo en diferentes espacios y salones de milongas de la Ciudad. A partir del martes 15/3, en Av. de Mayo 575 se distribuirán entradas gratuitas para disfrutar de más de 60 milongas y diversas actividades.

Entre el lunes 21 y el domingo 27 de marzo se podrá disfrutar, en más de 60 milongas, de actividades, shows, muestras y clases gratuitas que estarán a cargo de más de 150 artistas; entre bailarines, musicalizadores, músicos, vestuaristas, coreógrafos, maestros, gestores culturales y guías turísticos que forman parte de este gran entramado cultural. El evento contará con un mapa de las milongas, con geolocalización y código QR -que además se podrá escanear al ingresar a las milongas- para visualizar las actividades que habrá en más de 13 comunas de la Ciudad.

_______________

Jornada Internacional sobre literatura infantil y juvenil

II Jornada Internacional: Dispositivos de investigación del campo de la literatura para niños, niñas y jóvenes y las prácticas lectoras a realizarse el 23 de abril 2022, a través de plataformas virtuales. Destinada a docentes, investigadores, bibliotecarios y mediadores de lectura.

Gratuita, con inscripción previa desde el 4 de abril y certificación (UNT-UNC-UNRN-UNMDP).

Toda la información: https://investigacionypracticaslpnj.blogspot.com/

_________

Tangótica

Impulso Cultural con apoyo de BAMilonga presenta Tangótica, los martes de todo el año de 19 a 00 h, en Macedonia (Sarmiento 3632). Tangótica es una milonga cuyo eje principal es la generación en el ámbito de la milonga de un espacio de pertenencia inclusivo para todas las personas sin distinción de edad, género o elección de rol durante el baile. Es una milonga de frecuencia semanal, con clase de baile previa, que periódicamente presenta show de bailarines y música en vivo, como también la convocatoria en noches especiales a musicalizadores tanto nacionales como internacionales. A ello se suma la oferta de seminarios con temáticas especiales a cargo de distintos docentes.

_____

Feria de Mataderos

Los domingos de 11 a 19 h. vení a conocer el Paseo de Artesanías y Patio Gastronómico, ¡y recorré toda la Argentina en un solo lugar! Se suspende en caso de lluvia.

*Av. Lisandro de la Torre y Av. de Los Corrales, CABA

______________

Transmomentos en vivo, por Trans Argentinxs

En el marco del Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, El Cultural San Martín abre sus puertas a la fundación Trans Argentinxs —nacida en la provincia de Córdoba en 2017— para dar lugar a un ciclo de entrevistas donde jóvenes expositores trans y de género no binario cuentan y expresan, a partir de sus experiencias y de sus roles —sea en el ámbito activista, académico, laboral público y/o privado o de los medios—, cuáles son los desafíos que se pueden presentar en la cotidianidad de sus vidas en lo que respecta al acceso de derechos.

Sábado 19 de marzo a las 18h. Duración 120′. Entrada libre y gratuita hasta agotar capacidad.

Host

• Agustin Bartella. Masculinidad trans; Director de Comunicación Institucional de Trans Argentinxs; influencer; papá de Jeremías.

Entrevistadxs

• Coni Ros. Femeneidad trans; influencer; youtuber; estudiante de Diseño de Indumentaria.

• La transfilosa NB. Licenciada en Ciencias Políticas; Asistente de Comunicación R.E.D. Di Tella; Colaboradora de Justicia y Género.

• Pamela Rocchi. Femeneidad trans; activista por los derechos de las personas trans; Secretaria General de Varones Trans y Nb de Santa Fe; asesora en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe.

• Natasha Steinberg. Directora General de Convivencia en la Diversidad.

• Feca Twin. Joven trans; gamer; influencer.

• Lautaro Lucas Cruz. Presidente de Trans Argentinxs; asesor en el Programa de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Anses; tallerista de la Ley Micaela en la UNC.

El encuentro cierra con un show acústico de Aaron Armeya.

20 años de Cupido gay. La primera pareja del mismo sexo de la tv argentina, moderado por Lichi

Domingo 20 de marzo a las 21h. Patio cubierto. Duración 60′. Entrada libre y gratuita hasta agotar capacidad.

El miércoles 20 de marzo de 2002, el programa “Cupido” (MuchMusic) unió la primera pareja gay de la televisión argentina: Matías Rivero y Armando Rosales. De inmediato, nació la polémica, apareció la censura y hasta surgieron las amenazas. A 20 años de aquella gesta, los dos participantes recuerdan esa histórica emisión y dialogan junto al productor y voz en off del ciclo, Franco Torchia.

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA

__________________

Los barrios tienen memoria

A 46 años del golpe cívico-militar, anunciamos una nueva edición, la sexta, de LOS BARRIOS TIENEN MEMORIA, evento interbarrial declarado de interés para la promoción y defensa de los DDHH por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

El miércoles 23 de marzo, entre las 19 y las 20 horas, un grupo de artistas de distintas disciplinas les pondrá voz y cuerpo a las baldosas por la memoria. Los relatos en homenaje a víctimas del Terrorismo de Estado llegarán a oídos de los vecinos de distintos barrios porteños.

Además, en el transcurso de dicha hora, la acción se podrá seguir por Facebook e Instagram consultando el hashtag #LosBarriosTienenMemoria2022. La ubicación de las baldosas que formarán parte de esta edición estará disponible desde el próximo lunes en www.losbarriostienenmemoria.com.ar

__________

Presentación de la novela Risas de mujeres desnudas

Se presenta el libro Risas de mujeres desnudas, de Héctor Jacinto Gómez, con la participación de Nicolás Artusi. Martes 22 de marzo a las 19 hs, con entrada libre y gratuita.

*Librería del Fondo. Costa Rica 4568, CABA

_______________________

Las olas del deseo. Sobre feminismos, diversidades y cultura visual

Disponible para descargar gratuitamente, un libro que reúne una serie de textos de Georgina Gluzman, Cecilia Palmeiro, Nancy Rojas y Julia Rosemberg, asesoras de la exposición Las olas del deseo. Feminismos, diversidades y cultura visual 2010-2020, que la Casa Nacional del Bicentenario inaugurará en marzo próximo.

El libro constituye un estado del arte que cruza las principales contribuciones teóricas feministas y cuir, y es la primera pieza de una serie de acciones que incluye, además de la exhibición, un conjunto de programas públicos que la acompañan y una serie de desarrollos editoriales destinados a difundir el potencial cultural de los feminismos de la Argentina.

_______________

Revista BUENA

Una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Ciudad que invita a adentrarse, descubrir y conocer más sobre la cultura contemporánea local, para despedir el año con todos sus destacados. Se trata de una publicación gratuita y digital de tirada trimestral -para descargar a través de la plataforma Vivamos Cultura- que sale con la llegada de cada estación del año, junto a una versión impresa a fin de año que recopila todos los destacados. La publicación ofrece textos breves, creativos e inspiradores entre los que destacan entrevistas, editoriales, cuentos, sección de ilustración, moda, diseño industrial, arte, teatro, psicodelia y más, que hacen foco en creadores y artistas nacionales tanto emergentes como consagrados. BUENA reúne variedad de voces y discursos, y cuenta con una versión digital bilingüe para ampliar la conversación sobre la cultura contemporánea local en todo el mundo.

___________________

Traza. Recorrido performático por el edificio de La Prensa

Traza se presenta como una intervención multidisciplinar en el edificio de La Prensa - Casa de la Cultura, que invita a un grupo de artistas a desplegar, experimentar y profundizar mediante un proceso creativo y colectivo, un recorrido conceptual sobre el resignificado de los espacios que quedaron vacíos a partir de la pandemia.

La obra está compuesta por instalaciones y performances plásticas, literarias, arquitectónicas, audiovisuales, sonoras y lumínicas. Se trata de un recorrido conceptual que indaga sobre cómo volver a habitar los espacios que se vaciaron a partir de la pandemia.

De viernes a domingo 18:30 hs. Reserva de entradas

*Edificio de La Prensa - Casa de la Cultura. Av. de Mayo 575, CABA

_______________

Visitas guiadas al Teatro San Martín

Desde esta semana vuelven las visitas guiadas al San Martín, que ofrecen la posibilidad de aproximarse a la intimidad del gran teatro de Buenos Aires. Recorrer sus escenarios, visitar sus camarines y talleres de realización son sólo algunos de los atractivos de estas visitas que permiten al público descubrir el teatro “desde adentro”

Se ofrecen dos tipos de visitas, ambas de una duración aproximada de 60 minutos, con cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Teatro Fábrica”: Orientada al público en general, esta visita ofrece información sobre la construcción del Teatro San Martín, sus aspectos edilicios más relevantes e incluye un recorrido por los talleres escenotécnicos, donde se lleva a cabo la realización de los componentes de las puestas en escena de las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires. Duración aproximada: 60 minutos/ Cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Lúdica”: Destinada a adolescentes, la visita propone descubrir los secretos detrás de la escena del San Martín, a partir de un juego que invita a conocer sus modos de trabajo, ambientes e historias perdidas en el tiempo. Una recorrida por los escenarios, camarines y talleres de realización guiados por fragmentos, archivos sueltos y objetos, habitando los diferentes rincones del teatro. En esta experiencia lúdica ideada para los y las más jóvenes, la palabra del participante construirá nuevos relatos sobre el propio Teatro.

Horarios: Miércoles a las 14 horas / Sábados y domingos a las 12, 14 y 16 horas

Valor: $ 200 Estudiantes y jubilados $ 100. Inscripciones e información a visitas@complejoteatral.gob.ar

__________

Visitas guiadas al Centro Cultural Kirchner

Todos los fines de semana se pueden realizar visitas guiadas para conocer la historia y las características del edificio, su arquitectura y sus espacios. El recorrido tiene una duración de 45 minutos. Los cupos son limitados y solo con reserva previa a través de la web, desde el jueves anterior a las 12 h.

Sábados y domingos, 14:30 y 15:30 h - Hall Central. Sarmiento 151

______

Colón fábrica

Foto: Juanjo Bruzza

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. A partir de noviembre, las visitas estarán disponibles todos los sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 horas. La Entrada General tendrá un costo de $550.

*Av. Pedro de Mendoza 2147, Distrito de las Artes, Barrio de La Boca.

___________________

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Premio Storni de Poesía 2022

El Premio Storni es una iniciativa conjunta del Centro Cultural Kirchner y el Ministerio de Cultura de la Nación que busca premiar una obra inédita de poesía. El objetivo detrás de la propuesta es reconocer y fomentar la producción poética argentina y así colaborar al creciente interés general por la poesía por parte de la sociedad y el mercado editorial.

La inscripción para concursar por el premio estará abierta del 14 de febrero al 25 de marzo de 2022. Las obras a concursar deberán ser presentadas de forma anónima. En esta edición, el jurado estará integrado por Elena Annibali, Susana Villalba y Mario Ortiz.

Para participar de las convocatorias se requiere ser mayor de 18 años, poseer domicilio real en el país y realizar la inscripción a través del REGISTRO FEDERAL DE CULTURAL somos.cultura.gob.ar

Se aceptará solo una obra por persona y se otorgará un 1er premio de 250.000 pesos, 2do y 3er premios de 100.000 pesos.

Los nombres de las personas ganadoras serán anunciados a finales de mayo.

Bases y condiciones aquí

Nota modelo de autoría compartida aquí

Por dudas o consultas: premiostorni@cultura.gob.ar

______________

Segunda convocatoria del Premio Nacional de Novela “Sara Gallardo”

El Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Desarrollo Cultural y su Dirección Nacional de Promoción de Proyectos Culturales, lanza la segunda edición del Concurso Premio Nacional de Novela “Sara Gallardo”, que otorgará un único premio de $600 mil y cinco menciones honoríficas.

El certamen se enmarca en la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, fecha que sintetiza una larga historia de luchas por la igualdad de derechos, oportunidades y participación de las mujeres e invita a reflexionar y actuar sobre las desigualdades persistentes, las asignaturas y los desafíos pendientes.

La convocatoria 2022 tiene como objetivos reconocer la creación y la calidad literaria de autoras argentinas -cis, lesbianas, travestis, transexuales y transgénero-, difundir la diversidad de miradas y voces dentro del escenario narrativo actual, y premiar la mejor novela publicada en nuestro país en el último año.

La primera edición del Premio Nacional de Novela “Sara Gallardo”, realizada en 2021, tuvo una gran recepción y repercusión en el ámbito cultural y literario: se recibieron más de 100 novelas sobre diferentes temáticas de escritoras de todo el país, editadas por sellos independientes y por grandes grupos editoriales. La obra que resultó galardonada con el primer premio del año pasado fue la novela “La sed”, de la poeta, periodista y editora Marina Yuszczuk.

Hasta el 8 de abril podrán participar autoras argentinas -cis, lesbianas, travestis, transexuales y transgénero-, con una novela publicada entre enero y diciembre de 2021, con circulación de manera impresa en el país.

Cada participante podrá postular una novela de temática libre, publicada originalmente en español o en las lenguas de los pueblos originarios con una edición bilingüe. La extensión mínima debe ser de 70 páginas y la primera tirada impresa entre enero y diciembre de 2021 por una editorial argentina y con ISBN argentino.

No podrán postularse novelas publicadas póstumamente, auto-editadas, solo publicadas en formato digital, editadas por fuera de las fechas previstas en el reglamento, y/o que no hayan circulado de manera impresa en la Argentina. Tampoco podrán participar obras que hayan sido premiadas durante el año 2021 por el Ministerio de Cultura o por alguno de sus organismos descentralizados.

Se puede acceder al formulario de inscripción y reglamento en la web del Ministerio de Cultura. Por dudas y/o consultas, se puede escribir a dnppc@cultura.gob.ar.

_________________

Nueva convocatoria para dramaturgos

Arranca una nueva convocatoria de Nuevas Narrativas, el programa para artistas en proceso de emersión que nació durante la pandemia. N/n son sus siglas y es el programa de formación y experimentación que ya suma tres disciplinas: Dramaturgia, Cine y Escritura. Concluida la convocatoria para Escritura y Cine a fin del pasado mes, ahora se lanza el llamado para los cursos de Dramaturgia. Para aplicar hay tiempo hasta el 31 de marzo (más información en http://nnprograma.com.ar/ ).

Las tutorías están a cargo de reconocidos referentes como Mauricio Kartun, Maruja Bustamante, Romina Paula, Eugenia Pérez Tomas, y Vivi Tellas, entre otros.

Una vez realizada la selección de participantes en las cursadas, los coordinadores elegirán de entre ellos a dos postulantes, a cada uno de los cuales se les otorgará una beca total. Los cursos de Nuevas Narrativas duran un semestre y se puede elegir formato virtual o presencial. La segunda modalidad se dictará en la galería de arte Acéfala (Niceto Vega 4754, CABA) https://acefalagaleria.com

El programa N/n es interdisciplinario: quienes realicen el curso de Dramaturgia también podrán participar del área de Cine y/o Escritura, y viceversa. Esta modalidad se basa en la concepción de que quien se dedica al arte nunca se dedica solo a una disciplina o tiene una única inquietud. Esta propuesta novedosa convierte al programa en único en su modalidad, y lo diferencia de la dinámica tradicional de carreras, talleres y clínicas, a la vez que viene a cubrir un espacio de reclamo de años de los propios aspirantes a la formación artística.

La cursada ofrece una experiencia múltiple de tutorías, clases magistrales y acompañamiento de obra con un plantel docente que se renueva año a año. Se intercambiarán experiencias, y habrá charlas especiales con dramaturgos y productores con el fin de generar vínculos y orientar caminos en industrias que exigen un esfuerzo extra de los propios artistas.

La galería de arte Acéfala –-asociada al programa N/n, y espacio presencial donde se desarrolla la propuesta interdisciplinaria— aporta un ámbito afín al desarrollo de la cursada. Allí se difundirán obras, se programarán lecturas, se organizarán muestras colectivas, reuniones y salidas: todo lo necesario para impulsar proyectos artísticos.

SE OTORGARÁN BECAS TOTALES —hasta el 31 de marzo—

______________________

Premio Fundación Medifé Filba

Se abre la convocatoria para las postulaciones de la tercera edición del Premio Fundación Medifé Filba que otorgará 750.000 pesos al título ganador. Hasta el 18 de abril estará abierto el período de postulación del Premio Fundación Medifé Filba que reconoce a las mejores novelas publicadas en el año anterior (entre enero y diciembre del 2021). En esta tercera edición nos vuelve a acompañar un jurado de lujo compuesto por las escritoras María Teresa Andruetto y Mariana Enriquez y el escritor Fabián Casas quienes estarán a cargo de elegir la lista de diez títulos finalistas, seleccionar luego cinco obras para la lista corta y finalmente premiar a la novela ganadora que será anunciada en el mes de diciembre.

Podrán postular al Premio las primeras ediciones de novelas escritas originalmente en castellano de autores/as vivos/as argentinos/as publicadas por editoriales de cualquier lugar del mundo. Las editoriales y autores/as podrán postular todos los títulos publicados durante el 2021 que cumplan con las bases.

Para postular:

Se deberá completar el formulario de postulación que se encuentra acá y entregar tres (3) ejemplares de cada novela postulante, de autor/a argentino/a, publicadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

Dirección de entrega física o por correo certificado: Fundación Medifé, Moreno 970 (código postal: C1091 AAT), Piso 1, Ciudad de Buenos Aires; lunes a viernes hábiles de 10 a 18 horas.

Dirección de entrega e-books o PDF: premio@filba.org.ar

En julio se dará a conocer la “lista larga” con una primera selección de diez novelas elegidas. En octubre se anunciará la “lista corta” y en diciembre, el libro ganador. La autora o autor de la novela ganadora recibirá $750.000 (pesos quinientos mil). Las bases pueden ser consultadas en fundacionmedife.com.ar o filba.org.ar

Consultas a través de premio@filba.org.ar

____________________

Premio AGN para la distinción de obras sonoras

El área de Archivos del Centro Cultural Kirchner y el Archivo General de la Nación (AGN) presentan la convocatoria para participar del Premio AGN a piezas sonoras. Destinada a músicos y artistas de todo el país, el premio tiene como objetivo estimular la producción artística y promover la accesibilidad al patrimonio sonoro del AGN. Se premiarán cinco proyectos con la suma de $100.000 (cien mil pesos) cada uno.

Serán admitidos mashups, remixes, canciones, audiopoesía, audioficción, radioteatro, arte sonoro, DJ sets y composiciones de cualquier género musical que utilicen material documental del Archivo General de la Nación (AGN). Dicho material está disponible para su consulta en la web del Archivo General de la Nación.

El jurado de selección está compuesto por el productor y compositor Nico Cotton, la curadora e investigadora musical Bárbara Salazar (Barbarelle) y el productor musical y radial Matías Messoulam.

Cada participante deberá inscribirse en el sitio del Registro Federal de Cultura, completar el formulario de inscripción y proveer el link de acceso a la descarga de la obra.

Las cinco piezas ganadoras serán exhibidas a través de una serie de funciones en el Centro Cultural Kirchner, durante el transcurso del año 2022 y transmitidas a través de emisiones especiales de la web del Centro de Arte Sonoro Radio Caso.

El Premio AGN a Piezas sonoras se enmarca dentro de las políticas artístico-patrimoniales impulsadas por el Kirchner desde el año 2021 a partir de la creación del área de Archivos, y apunta a generar nuevas instancias de resignificación del patrimonio del Archivo General de la Nación a partir del llamado a artistas para re interpretar y utilizar dicho patrimonio.

La convocatoria está abierta hasta el 2 de abril. Podés consultar y descargar las Bases y condiciones

______________________

Dos convocatorias de la Fundación Arthaus

- Convocatoria para artes visuales en colaboración con el Museo Nacional de Bellas Artes . Esta primera edición está destinada a las artes electrónicas. Se convoca a la presentación de proyectos en los cuales serán admitidas todas las expresiones de las artes electrónicas experimentales. Serán otorgados tres premios: Primer premio de 600.000 pesos y dos premios de 300.000 pesos cada uno, destinados a la producción de obras cuyo resultado será exhibido en el MNBA.

Fecha de cierre de la convocatoria: 31 de marzo de 2022

- Convocatorias para laboratorio de prácticas escénicas contemporáneas bajo la coordinación de la directora Ana Alvarado . Destinado a artistas con experiencia previa en actuación teatral, interpretación en teatro de objetos, danza, performance y/o artes audiovisuales o multimediales con prácticas performáticas. El laboratorio será de carácter presencial.

Cierre de la convocatoria: 31 de marzo del 2022

Para conocer los requerimientos de la convocatoria y toda otra información ingresar al sitio web de la Fundación o dirigirse al siguiente mail: info@arthaus.ar

__________________________________

CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

Diplomatura en Bibliotecas Parlamentarias

La Biblioteca del Congreso de la Nación y el Departamento de Ciencia de la Información de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata firmaron un convenio para lanzar, en forma conjunta, la Diplomatura en Bibliotecas Parlamentarias.

Esta formación comenzará en abril del 2022, y estará orientada a la actualización profesional de bibliotecarios y bibliotecarias de todo el país que quieran profundizar sus saberes en servicios bibliotecarios parlamentarios y temas de actualidad. La modalidad de las clases será virtual y tendrá una duración de seis meses.

El trayecto prevé un enfoque latinoamericano entre sus módulos y, además de expertos en el campo, contará con la presencia de referentes destacados de las bibliotecas parlamentarias de la región.

Esta primera convocatoria tendrá un cupo máximo de inscripción y se privilegiarán trabajadores que ya se estén desempeñando en bibliotecas legislativas. En el próximo mes de marzo se realizará una actividad de apertura y se brindará información detallada sobre la diplomatura.

Quienes estén interesados, pueden completar el formulario de Preinscripción en este enlace.

______________

Programas de formación del Espacio Nacional de Tango Argentino

Se trata de una nueva edición de ENTA Baile y ENTA Gestión, dos propuestas de carácter gratuito, destinadas a quienes deseen perfeccionarse en tango baile y en la gestión de proyectos culturales vinculados al tango. Nueva fecha de cierre 21 de marzo de 2022.

El Espacio Nacional de Tango Argentino (ENTA), perteneciente a la Dirección Nacional de Formación Cultural de la Secretaría de Gestión Cultural, es una propuesta formativa interdisciplinaria y federal dedicada al desarrollo, perfeccionamiento y profesionalización del tango en todo el territorio nacional. Este año presenta nuevamente una convocatoria para participar de sus actividades en modalidad virtual y a través de dos programas abiertos a la comunidad: ENTA Baile y ENTA Gestión.

Está dirigido a personas mayores de 18 años que residan en territorio nacional. ENTA Baile está destinado a parejas de baile con experiencia intermedia/avanzada. ENTA Gestión está destinado a personas individuales, con trayectoria en producción, gestión cultural o interesados/as en general.

Para participar de ENTA Baile hay que inscribirse a través del siguiente formulario. Las parejas interesadas deberán completar un formulario con sus datos personales y la presentación de un video bailando este tango seleccionado especialmente para la convocatoria.

Para participar de ENTA Gestión deben completar el siguiente formulario. Las personas interesadas deberán presentar un proyecto de gestión cultural vinculado al tango.

Los interesados tienen tiempo de inscribirse hasta el lunes 21 de marzo.

Ambos programas se cursan con modalidad virtual. ENTA Baile tiene una duración de 8 meses (de abril a noviembre) con clases sincrónicas los jueves de 17 a 20 h (cada semana) y los martes de 18 a 20 h (cada 15 días). ENTA Gestión tiene una duración de 4 meses (de abril a julio) y las clases son los jueves de 17 a 20 h.

Además en ambos programas estarán disponibles contenidos asincrónicos para ver y estudiar. El anuncio de las personas que participarán de los programas del Espacio Nacional de Tango Argentino se hará a partir del 30 de marzo por correo electrónico. La cursada comenzará en la semana del 4 de abril.

Para más información de:

- Programa de estudios ENTA Baile acá.

- Programa de estudios ENTA Gestión acá.

- Preguntas frecuentes ingresar acá.

- Por consultas podés escribir a enta@cultura.gob.ar.

___________________________

Curso en Gestión Cultural Pública 2022

El curso se realizará en modalidad virtual. Está dirigido a trabajadores y trabajadoras de la administración pública que desarrollen tareas dentro de un área cultural y busquen sumar herramientas de gestión cultural aplicadas al ámbito público. Inscripción abierta hasta el 29 de marzo de 2022.

El curso en Gestión Cultural Pública, organizado por la Dirección Nacional de Formación Cultural de la Secretaría de Gestión Cultural, es una iniciativa de capacitación con modalidad virtual que tiene por finalidad contribuir a la profesionalización de gestores/as culturales de todos los niveles de la administración pública en las seis regiones del país. La propuesta está articulada con áreas y dependencias culturales públicas de cada región con el objetivo de profundizar el anclaje territorial del mismo.

Está dirigido a trabajadoras y trabajadores de los diferentes niveles de la administración pública nacional, provincial, municipal y universitaria, cuya área de trabajo esté vinculada al ámbito cultural y que no hayan participado de ediciones anteriores del programa.

El curso tiene un cupo limitado para la participación de 50 personas por cada una de las seis regiones del país. En total, se seleccionarán un total de 300 personas.

El curso está compuesto por tres módulos: “Cultura, Estado y Políticas Culturales” “Cultura, Estado y Políticas Culturales”, “Herramientas de Gestión” y “Taller de proyectos” con un programa que busca contextualizar y problematizar los alcances de la gestión cultural pública desde diversas perspectivas. Podés acceder al programa completo desde acá.

La cursada tiene una duración de 11 semanas. Está estructurada en grupos por cada región y requiere la asistencia a encuentros sincrónicos semanales con especialistas. Además, implica la visualización y lectura de materiales asincrónicos, la participación en espacios de debate y la elaboración de un proyecto como trabajo final. Se estima una dedicación semanal aproximada de 5 horas.

El curso se dicta de manera virtual a través de Aula Cultura, la plataforma de formación virtual del Ministerio de Cultura de la Nación.

Días y horarios de cursada sincrónica según cada región

NOA, NEA Y CENTRO: Martes de 10 a 12 h.

PATAGONIA, CUYO Y BS. AS.: Miércoles de 10 a 12 h

Para la inscripción se necesita: Completar el siguiente formulario de inscripción. Contar con el aval de la institución pública de pertenencia. Antes de hacer la inscripción, sugerimos consultar las preguntas frecuentes.

La representación equitativa entre las diversas regiones del país (y las provincias que las componen), la paridad de género, la inclusión de trabajadores/as de distintos organismos e instituciones públicas, el fomento a la participación de quienes cumplen con los requisitos y no obtuvieron vacantes en otras ediciones del curso.

Fechas de inicio y finalización del curso en cada región

NOA (Salta, Tucumán, La Rioja, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero). Comienzo: martes 19 de abril | Finaliza: martes 5 de julio.

PATAGONIA (Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur). Comienzo: miércoles 20 de abril | Finaliza: miércoles 6 de julio.

CENTRO (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos). Comienza: martes 26 de abril | Finaliza: martes 12 de julio.

CUYO (Mendoza, San Juan, San Luis). Comienza: miércoles 27 de abril | Finaliza: miércoles 13 de julio.

NEA (Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones). Comienza: martes 3 de mayo | Finaliza: martes 19 de julio.

BUENOS AIRES (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires). Comienza: miércoles 4 de mayo | Finaliza: miércoles 20 de julio.

Los interesados tienen tiempo de inscribirse hasta el 29 de marzo inclusive. Para más información o consultas escribir a gcp@cultura.gob.ar.

_____

Primer Training Internacional en Comunicación Política e Institucional

La Universidad de Sevilla, España, y la agencia en comunicación y estrategia, Acent.o, México, organizan este primer entrenamiento a nivel internacional. Se impartirá por expertos en las diferentes áreas de la materia que se desempeñan en los ámbitos académico, público y privado.

La Universidad de Sevilla, España, a través del Laboratorio de Estudios en Comunicación, LADECOM, en colaboración con la Agencia de Comunicación y Estrategia, Acent.o, México, organizan e invitan al Primer Training Internacional en Comunicación Política e Institucional. Retos y perspectivas en la era digital, que se llevará a cabo de manera virtual del 16 al 31 de mayo de 2022, a través de la plataforma digital de la misma universidad.

Los temas se abordarán desde la teoría hasta casos prácticos de la actualidad, lo cual hace cada vez más necesaria la capacitación y especialización derivadas de un mundo cambiante y complejo.

Al finalizar el entrenamiento el participante obtendrá su Certificado con Valor Curricular, CVC, expedido por la Universidad de Sevilla y la Acent.o, y podrá acceder a asesorías personalizadas en temas de su interés.

Tanto la Universidad de Sevilla y la agencia Acent.o ofrecerán durante el mes de marzo becas a los interesados y opciones de pago en parcialidades. En caso de obtener su lugar con pago en una sola exhibición podrán acceder a un descuento adicional.

Mayor información https://fcom.us.es/ Teléfono: +52 477825328 Correo electrónico: acentocye@gmail.com

______________

Taller de chino mandarín en la Biblioteca del Congreso

La Biblioteca del Congreso de la Nación informa que se encuentra abierta la inscripción para el taller de idioma chino mandarín tradicional que se dictará desde el próximo miércoles 23 de febrero, a las 15 horas, en el Espacio Cultural BCN de Alsina 1835 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La propuesta educativa estará a cargo de la Licenciada Helena Nancy Liu y tendrá una duración de 3 meses, hasta el 11 de mayo próximo, con cursada presencial los días miércoles de 15 a 17:30 h.

El curso trimestral ofrece la posibilidad de desarrollar las cuatro habilidades del lenguaje: habla, comprensión, lectura y escritura de los caracteres tradicionales. Al finalizar el taller se entregarán certificados de participación a los inscriptos.

Para la cursada es obligatorio el uso de barbijo/tapabocas durante todo el tiempo que las personas permanezcan dentro del Espacio Cultural y se deberán respetar las normas de seguridad e higiene exigidas por el personal de la institución.

La docente es Licenciada en Dirección y Supervisión, Licenciada en Psicopedagogía y Licenciada en Psicología de la Universidad Católica Argentina. También es asesora pedagógica en el Ministerio de Educación en el Gobierno de la Ciudad de Buenos y coordinadora y psicóloga del Gabinete en el Instituto Cultural Sinheng, además de maestra de grado sino-parlante en la Escuela Chino-Argentina N° 28 del Distrito Escolar 5 en CABA.

____________________

Laboratorio de creación escénica en LSA. El gesto poético y la palabra

El Teatro Nacional Cervantes (TNC), organismo del Ministerio de Cultura y la Secretaría de Gestión Cultural, abre la convocatoria para el Laboratorio de creación escénica en LSA. El gesto poético y la palabra. Tiene el objetivo de entrenar y producir formas ficcionales y escénicas en Lengua de Señas Argentina (LSA) a través de la indagación de posibilidades del cuerpo poético.

En esta instancia formativa destinada a personas sordas y oyentes, con buen nivel comunicativo en LSA y experiencia en disciplinas escénicas, se abordará prácticas de movimiento, entrenamiento específico, ejercicios teatrales y reflexiones sobre la creación, traducción y versionado escénico de materiales literarios (poesía, cuento y teatro).

El laboratorio de creación se llevará a cabo de mayo a octubre, con modalidad presencial en el Teatro Nacional Cervantes (Libertad 815 - CABA) a cargo de Gabriela Bianco y Karo Torre.

Está dirigido a personas oyentes y sordas, mayores de 18 años hablantes de LSA, con experiencia previa en disciplinas escénicas (teatro, danza, performance, narración).

Para inscribirse completar el siguiente formulario: click aquí.

En el mismo se solicitará adjuntar un video en LSA subtitulado de presentación personal, recorrido y vínculo con la LSA y con la comunidad sorda (en caso de tener vínculos con la comunidad local). Y otro vídeo con una creación de material en LSA (una improvisación actoral, un poema o la narración de un fragmento de un cuento).

Se sugiere leer atentamente las bases y condiciones de participación AQUÍ.

La convocatoria está abierta desde el 15 de marzo al 17 de abril inclusive.

Se cursa de manera presencial en una de las salas del Teatro Nacional Cervantes (Libertad 815), una vez por semana durante tres horas, desde mayo a octubre. Esta es una actividad gratuita.

El taller será dictado por la actriz y directora Gabriela Bianco (hablante nativa de LSA- CODA) con la asistencia de Karo Torre (hablante nativa de LSA CODA, poeta y docente de español para extranjeros) estarán a cargo del taller.

Para más información podés comunicarte con el Área de Gestión de Públicos del TNC por mail a gestiondepublicos@teatrocervantes.gob.ar o WhatsApp al 11 2456 2633, de lunes a viernes de 10 a 18 h.

_______________________________

Espacios Culturales Sustentables: nuevo curso en la plataforma Formar Cultura

El Ministerio de Cultura de la Nación, con el Ministerio de Ambiente y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires presentan el nuevo curso “Espacios culturales sustentables”, destinado a trabajadoras y trabajadores culturales y con el objetivo de repensar las prácticas cotidianas desde una perspectiva ambientalista que genere conciencia sobre procesos de convivencia con el entorno.

La propuesta consta de un total de cuatro encuentros, tres de los cuales son sincrónicos y están a cargo de especialistas en el área que compartirán ideas, conceptos, propuestas y experiencias prácticas para repensar nuestros modos de hacer y, además, un encuentro presencial de cierre. Se propone un primer acercamiento a la perspectiva ambiental integral, la cosmovisión y entender la relación con el ambiente. También se desarrollarán conceptos ligados a la economía circular, gestión de residuos y soberanía alimentaria con especial énfasis en el aspecto práctico. Y como cierre se abordarán cuestiones relacionadas con la comunicación y divulgación dentro de los espacios culturales.

Inscripción hasta el 23 de marzo. Más información e inscripciones en la plataforma Formar Cultura.

______________________

Nueva clase de Alicia Genovese en FILBA

Muchas de las producciones poéticas contemporáneas vuelcan su atención hacia la claridad y la transparencia de la imagen, a su apoyatura material, a la visibilidad captable e incuestionable de un acontecimiento. La pregunta es si el poema puede abastecerse solo de eso o si es en esa frontera, en ese linde donde comienza el desafío del poema. ¿En qué momento la imagen transparente despega y acompaña su propia sombra, el caos emocional, lo que no sabe o no ve?

Para indagar sobre estos interrogantes, haremos circular previamente y leeremos poemas de Hugo Padeletti, Circe Maia, Juana Bignozzi, Diana Bellessi, María del Carmen Colombo, Andi Nachon, Patricio Foglia.

Público destinatario: Gente interesada en la escritura de poesía.

Jueves 21 de abril, de 19 a 21 h. Por Zoom. Costo: 3200$. MÁS INFORMACIÓN

________

Historia de la Ópera desde sus orígenes hasta Mozart

Este curso propone incursionar en las primeras épocas de uno de los géneros más extraordinarios y emocionantes de la música clásica. Recorriendo y analizando las obras maestras que conforman el repertorio de sus orígenes de compositores como Monteverdi, Gluck, Pergolesi y Mozart entre otros.

Profesora: Silvana D’Onofrio. Duración: 4 clases. Lunes de 19 a 20:30hs. Las clases serán los días: 7, 14, 21 y 28 de marzo. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $4000

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

______

Talleres gratuitos del Programa Cultural en Barrios y el Circuito de Espacios Culturales

Luego de transformar la propuesta a la virtualidad en tiempos de aislamiento, los programas vuelven a la presencialidad sumando en conjunto más de 1.000 talleres en 43 espacios y centros culturales de los distintos barrios porteños.

Del 14 al 19 de marzo, abren las inscripciones a más de 200 talleres gratuitos de diferentes disciplinas artísticas, para realizar en distintos puntos del Circuito de Espacios Culturales de la Ciudad. A través del portal de inscripciones, se pueden conocer todas las propuestas, que fueron pensadas para atraer distintos públicos y de diferentes edades, y además hay opciones virtuales. En los talleres se podrá participar de encuentros grupales, de frecuencia semanal, dictados por talleristas del CEC, y aprender cine, música, fotografía, teatro, literatura, artes plásticas, danza y circo, entre otras prácticas.

Los Espacios del Circuito

● Espacio Cultural Carlos Gardel

Olleros 3640, Chacarita.

● Espacio Cultural Chacra de los Remedios

Av. Directorio y Lacarra, Parque Avellaneda.

● Espacio Cultural del Sur

Av. Caseros 1750, Barracas.

● Espacio Cultural Adán Buenosayres

Av. Asamblea 1200, Parque Chacabuco.

● Espacio Cultural Julio Centeya

Av. San Juan 3255, Boedo.

● Espacio Cultural Marcó del Pont

Artigas 202, Flores.

● Espacio Cultural Resurgimiento

Gral. Artigas 2262, Villa del Parque.

Los interesados e interesadas podrán ver la oferta e inscribirse desde el 21 hasta el 28 de marzo, ingresando a buenosaires.gob.ar/inscripciontalleres.

Entre las opciones de taller, se destacan propuestas novedosas como producción fotográfica, serigrafía, ensamble vocal, arte y creatividad para infancias, danza contemporánea, pintura decorativa, plástica con materiales reciclados, comedia musical, cocina, arte textil, hip hop y maquillaje, entre otras alternativas para todas las edades y perfiles.

_____________

Talleres de escritura Entrepalabras

❖ TALLERES DE ESCRITURA, LECTURA Y ENSEÑANZA

✔ Taller de escritura de ficción para docentes

Coordina: Beatriz Vottero

Este taller propone generar una pedagogía de la escritura de ficción entre maestros y profesores que se animen a “pasar” por la hermosa, desafiante, intensa y gozosa experiencia de escribir. Está destinado a docentes que compartan la idea de que, como dice la profesora, “todos tenemos un poeta dormido o una poeta dormida, como la Bella, esperando que un par de buenas consignas la despierte”.

Cursada: 4 clases asincrónicas (abril y mayo) / inicio: 8/4

✔ Taller de escritura académica (los pulidos finales: claridad y precisión)

Coordina: Marta Marin

Este taller propone herramientas que orientan la revisión de borradores producidos en el contexto académico, de manera tal que los conceptos desarrollados en los escritos resulten consistentes, a la vez que rigurosos y precisos. Está destinado a estudiantes de grado avanzados y de posgrado, así como a docentes de nivel universitario y terciario que necesiten ayudar a sus estudiantes a mejorar sus trabajos escritos.

Cursada: 8 clases asincrónicas (abril a julio) / inicio: 8/4

✔ Taller de autocorrección ortográfica y gramatical

Coordina: Verónica Bondorevsky

Este taller propone reflexionar sobre los aspectos normativos así como de coherencia y cohesión de los propios escritos no ficcionales. Está destinado al público general que desee reflexionar sobre sus escritos a fin de redactar textos no ficcionales con solvencia.

Cursada: 4 clases asincrónicas (abril y mayo / inicio: 8/4

✔ Claves para leer a Borges

Coordina: Silvina Marsimian

Este taller propone abordar algunas claves que faciliten la entrada a la lectura de Jorge Luis Borges y abran las puertas sobre lo que pensó, lo que escribió y lo que propuso en forma renovadora a la literatura de su tiempo. Está destinado a lectores en general.

Cursada: 6 clases asincrónicas + 2 zoom (abril y mayo) / inicio: 6/4

❖ TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA LIJ (Literatura infantil y juvenil)

✔ Es un decir… / Taller de lectura y creación de libro ilustrado

Coordina: Istvansch

Este taller propone descubrir cómo se entrelazan los distintos discursos que conviven en los libros infantiles (haciendo hincapié en el libro-álbum por ser el género más complejo) y producir un proyecto ilustrado propio. Está destinado a público adulto interesado en la imagen en los libros para chicos, con conocimientos básicos de dibujo y color (o al menos, sin miedo a la página en blanco), ya que la finalidad del curso no es enseñar a dibujar.

Cursada: 8 clases (de abril a julio) inicio: 8/4

❖ TALLERES DE ESCRITURA CREATIVA

✔ Taller de práctica sostenida de la producción textual

Coordina: Cecilia Pisos

Este taller se propone explorar la interacción periódica de cada escribiente con su propia escritura, relacionada con las dos dimensiones que le son constitutivas: la temporal y la espacial, implicadas en la periodicidad y serialización, y en la extensión y segmentación del trabajo textual. Está destinado a jóvenes y adultos interesados en entrenarse en una rutina de trabajo textual que les permita encarar proyectos de escritura.

Cursada: 6 clases asincrónicas + 4 zoom (de abril a julio) inicio: 13/4

✔ Leo, luego escribo I /Taller de narrativa breve I (primera etapa de acercamiento a la escritura)

Coordina: Inés Fernández Moreno

Este taller propone explorar el camino de la escritura teniendo como guía textos literarios de reconocida calidad. El objetivo es facilitar la producción, y atender a la inquietud de “me gusta mucho escribir, pero no sé “qué” escribir”.

El foco está en desanudar ese “qué”, sin olvidar que está indisolublemente ligado al “cómo” y que, en ese vínculo complejo y único, se juega el valor literario. Está destinado a público en general, con o sin experiencia en la escritura, pero sí en la lectura literaria.

Cursada: 6 clases asincrónicas (de abril a junio) / inicio: 8/4

✔ Cazadores furtivos de la propia vida / Taller de autoficción

Coordina: Natalia Zito

Este taller busca crear un campo fértil para desarrollar la escritura literaria desde la propia vida como materia prima. Partiendo del contraste entre ficción y realidad, las leyes de la ficción y los límites de la propia vida y la realidad, invita a explorar la narración desde un lugar único: la propia mirada. Está destinado a un público en general interesado en escribir literatura.

Cursada: 6 clases asincrónicas (de abril a junio) / inicio: 8/4

✔ Taller de escritura creativa a partir de la imagen

Coordina: Maru Leonhard

Este taller propone explorar la manera en que las imágenes cuentan algo. ¿Cuál es la narrativa de una imagen y cómo se traduce en palabras? Un color, una textura, la luz, lo que ilumina, lo que queda en las sombras, lo que se percibe fuera de cuadro. ¿Cómo podemos lograr que un lector “vea” la imagen que le contamos con palabras? Está destinado a jóvenes y adultos que estén dando sus primeros pasos en la escritura (no hacen falta conocimientos previos, sí una cuota de curiosidad y ganas de afilar el ojo para empezar a ver qué hay, realmente, en una imagen).

Cursada: 6 clases asincrónicas (de abril a junio) / inicio: 8/4

✔ Taller de escritura teatral

Coordina: Laura Fernández

Este taller propone brindar herramientas para ejercitar la escritura dramática, invitando a encontrarse o profundizar en la poética propia. Las diferentes propuestas se orientan a entrenar la sensorialidad y desplegar el imaginario en la producción de una obra corta al finalizar el curso. Está destinado al público en general interesado en escribir una obra de teatro.

Cursada: 8 clases asincrónicas + 3 zoom (de abril a junio) / inicio: 8/4

✔ Taller de microrrelato

Coordina: Analía Testa

Mediante una selección de microrrelatos, este taller propone analizar los recursos que utilizan los autores para construirlos y, a partir de ese fogueo de lecturas, ensayar la propia escritura. Está destinado a jóvenes y adultos interesados en explorar el mundo del género, con o sin experiencia previa.

Cursada: 6 clases asincrónicas más un encuentro por zoom el 22/4 (de abril a julio) / inicio: 22/4

✔ Taller “Las llaves de la ficción”

Coordina: Pablo De Santis

Este taller propone descubrir desde la escritura y la lectura las dos llaves de la narrativa: la experiencia y la imaginación. La escritura es siempre una investigación sobre lo que se ha vivido; pero la imaginación también está allí para traducir, en su lengua de símbolos y asombros, el otro costado de la vida. A través de lecturas invita a preguntarse qué es un relato, qué lo separa de otros textos. Y a través de consignas se pondrá en marcha esa pesquisa personal que es la escritura. Está destinado a jóvenes y adultos interesados en explorar el mundo del relato.

Cursada: 6 clases asincrónicas (de mayo a julio) / inicio: 13/5

✔ Taller de escritura de guión

Coordina: Sofía Bianco

Este taller propone trabajar con ejercicios de prueba, en donde cada uno pueda explorar las técnicas de escritura de guión a partir de las formas del discurso cinematográfico. Para esto se tendrá en cuenta la articulación con otras formas artísticas que son abordadas por el cine y pueden apoyar el trabajo de la escritura. Está destinado al público en general interesado en escribir guiones cinematográficos.

Cursada: 6 clases asincrónicas (de mayo a julio) / inicio: 13/5

Informes e inscripción: escuela@entrepalabras.org

________________________

Cursos y talleres en las Casas de Cultura de San Isidro

Las Casas de Cultura de San Isidro ya tienen preparado un menú 2022 de ofertas en cursos, talleres y seminarios presenciales, virtuales y mixtos de distinta duración, y para todos los gustos y edades. Más de 150 propuestas que van del arte, el cuidado del bienestar físico y mental, y los idiomas, a la informática, los oficios y muchas otras disciplinas que podrán cursarse en Beccar, Boulogne y en las dos sedes de Martínez.

Desde el 15 de enero estará disponible el listado completo de cursos, que vale seguir periódicamente ya que se irá actualizando con nuevos cursos. La inscripción en todas las modalidades abrirá el 14 de febrero y podrá realizarse en forma online o presencial en las respectivas Casas, y el inicio de las clases será desde el 3 de marzo, aunque algunas propuestas comenzarán en abril.

Pensando en una posible salida laboral, la gama es amplísima y va desde Diseño de indumentaria y Reciclado textil (adolescentes y adultos), Joyería sustentable (adolescentes y adultos), Corte y confección, y Moldería industrial hasta Tejido a dos agujas, Crochet y macramé, y Encuadernación artesanal. También habrá Tapicería y restauración, Carpintería, Talla en madera, Electricidad básica, Instalación de equipos de aire acondicionado, Maquillaje social, Maquillaje artístico, Barbería, Huerta agroecológica y jardinería, Bromatología y Seguridad e Higiene, entre otros.

Cabe recordar que las Casas, coordinadas por Luciana María Hernández, tienen todas las comodidades, el desarrollo tecnológico y el espacio suficiente para el adecuado desarrollo de las clases, tanto presenciales como virtuales, y que cada una de las actividades cuenta con cupo de asistentes y se ajusta a los protocolos sanitarios vigentes.

MÁS DATOS

Centro Cívico Cultural Beccar: Av. Centenario 1891 / 4512-3160.

Centro Cívico Cultural Boulogne: Av. Avelino Rolón 2315 / 4513-7803/4

Casa de Cultura Martínez: Monseñor Larumbe 762 / 4580-3113 y Saavedra 1710 / 4793-9532

+ La gran mayoría de los cursos tiene un costo mensual de $1800 (los mensuales intensivos son los más caros, $2800) y la matrícula es de 200 pesos. Los pagos podrán concretarse con dinero en efectivo en las Casas o por transferencia bancaria o Mercado Pago. Las Casas estarán abiertas hasta el 11 de febrero, de 9 a 14, y desde el 14 de ese mes, de 9 a 18. Informes: casasdeculturamsi@gmail.com

________________

Talleres de Escritura FILBA

Ya están abiertas las inscripciones para los talleres de Betina González, Clara Muschietti, Nicolás Schuff y Paloma Valdivia y a las clases magistrales de Diego Golombek, Darío Sztajnszrajber y Guillermo Martínez. Si estás interesado en alguno de los talleres que aún no abrieron su inscripción, podés dejarnos tu mail en la página de cada taller y te avisaremos cuando puedas anotarte. Consultas: talleres@filba.org.ar

________________

Certificado en Narrativa Latinoamericana

Está abierta la inscripción para el certificado online NARRATIVA LATINOAMERICANA HOY. UN PRISMA DE VOCES DISRUPTIVAS, coordinado por Nicolás Hochman y con un staff docente integrado por los escritores María Fernanda Ampuero (Ecuador), Claudia Apablaza (Chile), Armando Alzamora (Perú), Dainerys Machado (Cuba), Luis Othoniel Rosa (Puerto Rico), Daniel Saldaña París (México) y Gina Saraceni (Venezuela).

La actividad es organizada por 17, Instituto de Estudios Críticos, de la Ciudad de México, y se realizará de manera virtual entre el 28 de febrero y el 30 de octubre.

Puede participar cualquier persona desde cualquier lugar del mundo, sin necesidad de tener lecturas específicas previas y con la posibilidad de disponer de los horarios como sea más conveniente para cada uno. El pago se puede realizar en pesos argentinos, pesos mexicanos, dólares o euros, a través de transferencia, tarjeta de crédito o PayPal.

A lo largo de ocho meses los participantes explorarán cuentos, novelas y crónicas de Margo Glantz, Ariana Harwicz, Mario Bellatín, María Gainza, Benjamín Labatut, Fernanda García Lao, Mariana Enríquez, Rita Indiana , Marta Aponte Alsina, Julio Meza, Víctor Goldgel, Diamela Eltit, Ena Lucía Portela, Javier Sicilia, Andrea Chapela, Roque Larraquy, Daniela Tarazona, Matías Celedón, Czar Gutiérrez, Michel Nieva, Miluska Benavides, Liliana Colanzi, Carmen María Machado, Luciano Lamberti, Pilar Quintana, Juan Cárdenas, Cristina Rivera Garza, Igor Barreto, Gonzalo Gálvez Romano, Claudia Hernández, Mónica Ojeda y Martín Kohan.

Para conocer el programa completo, los costos e inscribirse pueden ingresar acá.

17, INSTITUTO DE ESTUDIOS CRÍTICOS está concebido como una posuniversidad, situado en el cruce de las sendas de la academia, la cultura y el psicoanálisis. Es un espacio de escritura, dedicado desde hace veinte años a la construcción y desconstrucción de nociones, formas y horizontes.

_______________

Club de lectura de cuentos “Lunes de terror”, a cargo de Lala Toutonian

Tras estos últimos tiempos donde traspasamos el terror como parte cotidiana de nuestra realidad, sumerjámonos en la narrativa que nos acoge y reconforta en sus brazos. A lo largo del año repasaremos la obra de Horacio Quiroga, Joyce Carol Oates, Edgar Allan Poe, Shirley Jackson, Stephen King, Mariana Enriquez, Howard Phillips Lovecraft, Silvina Ocampo y Bram Stoker.

Cuatro cuentos por mes que leeremos y debatiremos de manera virtual (así llegamos a todo el mundo), solo tienen que prender la computadora o el teléfono celular, ahí les llegarán los relatos que elegimos dentro del género del terror, el último recurso del romántico, y nos veremos las caras y nos escucharemos sumar análisis a estos textos extraordinarios de semejantes autores y autoras, másters de la corriente que nos pone los pelos de punta. De placer.

Empezamos en marzo con Horacio Quiroga los lunes 7, 14, 21 y 28 a las 18 hs en Argentina y veremos un cuento (que les enviaré con tiempo) por día. Luego se continuarán los más arriba detallados.

El valor de este club que nos reúne a lectores apasionados es de 3.000 pesos argentinos o 16 dólares por mes. Es más, si te interesa cursar tres de los talleres, el cuarto te lo invito de todo corazón. Por información e inscripción: latoutonian@gmail.com

___________

Cursos de la Escuela de Formación Actoral de La Zancada Teatro

A partir de marzo abre una gran oferta de cursos regulares, presenciales y virtuales a realizarse en Capital Federal y en zona oeste del Gran Buenos Aires.

Nos identificamos con pedagogías que impulsan la autonomía en la creación, la exploración de diversos recursos técnicos, estéticos y una comprensión ética de lo vincular. Formando parte de la escuela podés publicar en nuestra revista de teatro, participar en encuentros y festivales y realizar muestras anuales.

- Creación de UNIPERSONALES

Sábados de 11 a 13. Presencial y virtual. Docentes: Aldana Pellicani y Carolina Ayub. El curso tiene como objetivo la producción de un material escénico para un actuante. Se realizará un seguimiento personalizado. Se facilitarán estrategias creativas y herramientas técnicas que permitan construir una dramaturgia, un espacio y la acción escénica para desarrollar un material.

- HUMOR entrenamiento cómico

Lunes de 19 a 21. Machado teatro. Antonio Machado 617, Parque Centenario. Docente: Nicolás Gentile. El objetivo es estimular las capacidades de los estudiantes, mediante ejercicios prácticos del humor. Se trabajará sobre las bases de una interpretación creadora, propositiva y autónoma. Utilizaremos herramientas del clown, la comedia del arte y el humor físico.

- JÓVENES CREADORES taller de teatro sub-18

Lunes de 19 a 21 (Comienza el 7/03/2022) Arte y vida. Remedios de Escalada de San Martín 6750. Martín Coronado. Docentes: Carolina Ayub y Aldana Pellicani. El curso tiene como objetivo principal descubrir y potenciar tus capacidades expresivas. Se facilitarán herramientas técnicas actorales y estrategias creativas. Partiendo desde diferentes géneros teatrales se trabajará en la construcción de materiales escénicos.

- PEQUEÑA ZANCADA taller de teatro sub-13

Sábados de 11 a 13 (Comienza el 5/03/2022). Arte y vida. Remedios de Escalada de San Martín 6750. Martín Coronado. Docentes: Julieta Costa y Nabila Hosain. El curso tiene como objetivo principal descubrir y potenciar las capacidades expresivas desde el juego teatral. Se trabajará con dinámicas de grupo, técnicas teatrales y el método de la creación colectiva. Nos serviremos del lenguaje teatral para construir un espacio expresivo que estimule el encuentro creativo.

- MAGIA y cuerpo

Sábados 11:30 a 13.00 (Comienza el 5/03/2022) Virtual. Docente: Nicolás Gentile

La cursada propone abarcar de forma creativa la puesta en escena de un espectáculo de magia. Entendiendo al mago/a como un/a artista escénico/a se brindará un entrenamiento que potencie el cuerpo y la expresión, partiendo de metodologías teatrales tales como el clown y la comedia del arte. Trabajaremos en los actos de magia de cada estudiante con el fin de hallar su impronta particular.

Para más información contactarse vía Whatsapp: +54 9 11 3650 1677.

____________

El arte barroco, retórica y persuasión

Este curso propone un recorrido por el desarrollo del Barroco en Europa, desde su surgimiento en Italia, hacia Francia, España y el Norte de Europa. En cada clase se analizarán las obras más importantes de los artistas destacados del periodo y se las pondrá en la relación con las ideas en boga en este periodo.

Profesora: Lic. Daniela de la Rez. 4 clases. Martes de 19 a 20:30. Comienza el martes 8 de marzo. Las clases serán los días 8, 15, 22 y 29 de marzo. Modalidad online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $4000.

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769 / info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

__________________

Talleres en Índigo Teatro

En Índigo Teatro, de la ciudad de Berazategui, está abierta la inscripción a los talleres para todas las edades que se darán en 2022 sobre: Teatro / Danza / Canto / Artes plásticas / Artes combinadas / Peques en movimiento / Arte terapia / Yoga y movilidad (+50) / Mentes en movimiento / Puesta en escena.

Informes y Consultas: Calle: 144 N° 1536, Berazategui. Horarios: Martes a viernes 10 a 13hs/ 16 a 19hs. Lunes de 16 a 19hs. Sábados 10 a 19hs. Tel: 15 5763 5385. Facebook: Indigo Teatro Oficial. Instagram: @IndigoTeatroOficial

________

Arte Naif, un taller para impulsar la expresión artística croata

Dictado por la artista plástica y restauradora Adriana “Jadranka” Relota. El propósito de la actividad es invitar a los interesados a realizar un pesebre típico, para que junto a sus seres queridos, puedan descubrir y aprender las técnicas y características del tradicional arte naif. El taller mostrará la técnica y modelos en un video en el cual la artista exhibirá distintos objetos de decoración explicando su respectivo paso a paso. Más información

_________

Taller de canto con María Ezquiaga

Técnica vocal, lenguaje musical y canciones. Empieza en febrero, online. Consultas al mail mariaezquiaga@gmail.com. Más información.

__________________

INFANTILES

Cuentos que cuidan, dos libros para las infancias para descargar gratis

Cuentos que cuidan es una colección que invita a las infancias a asomarse a un universo de historias, historias en torno a los derechos de los niños y las niñas. En 2021 Filbita y Unicef se unieron para pensar de qué modo llegar a las familias con cuentos que despierten, hagan cosquillas e inviten a pensar, y de ese acuerdo surgieron dos nuevos títulos para la colección: La familia Michini, de Melina Pogorelsky y Vanessa Zorn, y Cichipo y Astrulina, de Luciano Saracino y Jimena Tello.

Los libros, que Unicef hará circular en distintos espacios de participación, intercambio y cuidado de las infancias en toda la Argentina, están disponibles para su descarga libre y gratuita.

La familia Michini

Gatito no para un segundo: salta de una lado a otro, corre por toda la casa y hoy hasta volcó su taza. ¡Es tan chiquito que solo quiere jugar! Pero mamá y papá están muy cansados y necesitan descansar. Cuando parece que la paciencia se acaba y nada tiene solución, llega una ayuda muy especial que hará que los Michinis aprendan que los gritos nunca son una buena opción.

Cichipo y Astrulina

Cichipo acaba de aterrizar en su nuevo hogar junto a su familia. A pesar de que su mamá y su papá están construyendo una casa muy parecida a la que tenían antes, Cichipo está triste: extraña su vieja casa, a sus amigos, las manzanas cuadradas… Hasta que una tarde conoce a un ser muy especial que le mostrará todas las cosas maravillosas que hay en el nuevo lugar y que, si las mira con atención y de la mano de su nueva amiga, comprenderá que no son tan diferentes a sus cosas favoritas.

Los Cuentos que cuidan, creados para los primeros años de la infancia, vienen con una guía de lectura para madres, padres y cuidadores, con información sobre los derechos en los que cada libro lleva a pensar y disparadores y sugerencias para conversar con los niños y las niñas. Porque la lectura se enriquece, ensancha y disfruta más con la conversación, porque conversar es pensar con otras y otros.

________________________

El piso de las Infancias reabre sus puertas en el Centro Cultural Kirchner

El Centro Cultural Kirchner junto al Ministerio de Cultura de la Nación tienen la alegría de anunciar la reapertura del piso de Infancias, con un tercer piso del edificio dedicado íntegramente al público infantil.

Durante el mes de diciembre, el piso podrá visitarse de miércoles a domingos durante todo el horario de apertura del Centro Cultural, y ofrecerá una programación de talleres y actividades durante todos los fines de diciembre 2021 y enero 2022. Cada sala del piso contará con una propuesta curatorial particular en manos de artistas, talleristas o educadores, ofreciendo actividades lúdicas y divertidas con un fuerte anclaje artístico y cultural.

Cada sala está pensada para una franja etaria particular, con diferentes propuestas orientadas desde la primera infancia hasta los 12 años. Programación completa.

* Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, C. A. B. A.

_____

Mi Cazacuentos Favorito

Ya se pueden leer los cuentos ganadores, finalistas y con mención especial de la segunda edición del concurso literario infantil Mi Cazacuentos Favorito, a través de Vivamos Cultura. La convocatoria fue organizada por Cazacuentos, con el apoyo de Impulso Cultural a través de Mecenazgo. El jurado, conformado por Pablo de Santis, María Fernanda Maqueira y Fernanda Ribeiz, deliberó entre los 175 relatos enviados por chicos y chicas entre 7 y 12 años, realizados bajo la temática “Soy valiente, tengo miedo”.

__________

El día que cambió la vida del Sr. Odio

Basada en el premiado texto del joven venezolano Oswaldo Maccio, llega a Buenos Aires El día que cambió la vida del Sr. Odio, una adaptación para el teatro de títeres y objetos, escrita y dirigida por Mariana Calderón y Vanessa León. La obra - destinada a niños a partir de 5 años y a toda la familia- cuenta con la destacada participación en vivo de la cantora Amanda Querales, referente de la música tradicional latinoamericana. Con atractivas técnicas de manipulación de títeres como el fantoche, títere bocón, bunraku y técnicas mixtas, el espectáculo nos invita a una aventura por el reconocimiento de la otredad.

RE-ESTRENO: Domingo 3 de abril FUNCIONES: Domingos de abril a las 15hs. Entrada General: $ 1000 - Promo familiar: 2x$1600 - por Alternativa Duración: 70 minutos

*El Método Kairós Teatro. El Salvador 4530, CABA

_________________

Centro Cultural de la Ciencia C3

Actividades en el C3

Visitas conversadas por Lugar a Dudas. Viernes, sábado y domingos, en distintos horarios. Por el equipo de educación del C3.

Para más información se puede consultar escribiendo aquí.

*Centro Cultural de la Ciencia. Godoy Cruz 2270, CABA

__________

Nosotras Contamos en Pakapaka

En el marco del 8M, el canal infantil y público Pakapaka llevó adelante una serie de acciones para visibilizar las voces de niñas de todo el país, acciones que continuarán durante todo el mes de marzo. Pakapaka, en articulación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y Tecnópolis, impulsó la campaña Nosotras Contamos, una invitación a que chicas de todo el país intervengan pantallas y territorio con sus voces, opiniones, ideas y sueños.

La campaña trabajó en una doble línea conceptual: por un lado, el lema “Nosotras contamos” refiere a la participación de las niñas en el entramado social, reconociendo sus derechos y los desafíos y experiencias únicos a los que se enfrentan; por el otro, busca visibilizar sus voces en una fecha que suele estar centrada en el mundo adulto. ¿Qué significa ser niña hoy? ¿Qué sueños tienen las niñas? ¿Qué las hace sentir fuertes o valientes?

A través de distintas consignas, la campaña se propuso compartir la mirada de ellas en primera persona promoviendo su participación activa a la hora de ejercer sus derechos sin mandatos de género que las limiten. Nosotras Contamos buscó garantizar la intervención de niñas en formato audiovisual, entorno digital y territorio.

Para seguir disfrutando durante todo marzo: en la pantalla de TV y en las redes:

- Serie de micros en el formato de animación motion graphics con voces de niñas de entre 4 y 11 años de toda la Argentina, que relatan su mirada sobre el 8M, el “ser niñas”, cuáles son sus sueños, cuándo se sienten libres o fuertes, o valientes, o inspiradas para mover el mundo.

Estos contenidos se emiten al aire por la pantalla de TV de Pakapaka, intercalados en la programación, y están disponibles en las redes de Pakapaka y de la SENAF.

- Con la colaboración de la revista Billiken, de Editorial Atlántida, se emite, en la pantalla y el canal de YouTube de Pakapaka, Grandes mujeres latinoamericanas, una serie de veintiún micros animados que recuerdan a mujeres icónicas de América Latina. https://youtube.com/playlist?list=PLeb5KurR3ZBCnF9-j7RIc3L_gGjs6w_xv

En las redes

- Maratón Niñas poderosas es un compilado de capítulos de Zamba con mujeres fundamentales de la historia como protagonistas. De una hora de duración, está disponible en el canal de YouTube de Pakapaka https://www.youtube.com/watch?v=yzyh0fZ5XU8&t=196s

- Nuevo filtro de Instagram con la invitación a que niñas nos cuenten cuándo se sienten libres, fuertes y seguras. Se puede acceder en el siguiente link: https://www.instagram.com/ar/2083761475121287

Redes sociales PAKAPAKA

@canalpakapaka

YouTube: http://www.youtube.com/CanalPakapaka

Instagram: https://www.instagram.com/canalpakapaka

Facebook: https://www.facebook.com/canalpakapaka

Twitter: https://twitter.com/CanalPakapaka

TikTok: @canalpakapaka.ok

___________________________

Un espacio para las infancias en la Casa de la Independencia

Una experiencia lúdica que juega con la flora y fauna local. Loros, tucanes, ranas y hasta un puma reciben a chicas y chicos en la sala de las Infancias de la Casa de la Independencia, en Tucumán.

Este espacio conjuga dos grandes proyectos de la Casa Histórica: contar con una sala destinada a las infancias; y el dibujo animado “Lola y Choko, una aventura por la independencia”, ideado por la educadora del Museo Mariana Romano, y realizado en su totalidad por profesionales de Tucumán, en el que se centra la sala de infancias.

“Lola y Choko, una aventura por la independencia” es el primer dibujo animado realizado en un museo nacional y nació de una actividad presencial que se realizaba en el Museo antes de la pandemia. El Covid-19 hizo que Lola y Choko se convirtieran en dibujo animado primero, y ahora también en imágenes corpóreas en la sala de las infancias.

¿En qué medio de transporte llegaban los congresistas a Tucumán? De forma interactiva chicas y chicos eligen entre carreta tirada por caballos, avión, moto o colectivo. También conocen las aventuras de Choko, el travieso perro de Lola, y qué sucede con el Acta de la Independencia, quiénes la firmaron y en qué idiomas se imprimió el documento.El diseño y las ilustraciones de la sala de las infancias fueron realizadas por Ximena Foguet.

Los chicos y las chicas que visitan la Casa de la Independencia juegan, pintan, disfrutan del primer capítulo de Lola y Choko, en un ambiente especialmente pensado para la infancia y rodeado de la flora y fauna tucumana. Puede visitarse de miércoles a domingos y feriados de 9 a 13 y de 16 a 20.

______________

Prohibido no tocar

Los sábados y domingos de 15 a 20 h en el Centro Cultural Recoleta. Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

*CC RECOLETA. Junín 1930, C. A. B. A.

__________________





De los pies a la cabeza

A través de ocho episodios, el podcast literario para las infancias De los pies a la cabeza invita a chicos y chicas de 6 años o más a recorrer y descubrir el propio cuerpo mediante cuentos, canciones, relatos, opiniones, información y muchas curiosidades. Producido en conjunto entre el Centro Cultural Kirchner y el canal Pakapaka, con guion del escritor Nicolás Schuff.

Disponible en la web y en Spotify.

_________

* Enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com

SEGUIR LEYENDO: