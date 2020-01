“Antes de Elvis no había nada” dijo John Lennon. Lo primero que cautivó a los Beatles como músicos fue el Rock and Roll. Comenzaron su carrera tocando canciones de sus héroes: Elvis, Buddy Holly, Little Richard, Chuck Berry y muchos otros. A lo largo de su carrera, cada vez que necesitaban divertirse, siempre volvían a su primer amor y emprendían a tocar algún viejo rock. Los Beatles-Música de Rock and Roll, ¡un show para no perderse!