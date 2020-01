El Festival Internacional de Buenos Aires es multidisciplinario. Este año en particular, amplía esa apuesta con la incorporación de más propuestas de música, visuales y cine a lo largo de toda la programación. En lo musical, los vecinos van a poder disfrutar del Ciclo de Música Contemporánea del Teatro San Martín. Además, la Dirección General de Enseñanza Artística (DGEART) presentará por su parte Three Studies for Two Voices, obra ganadora del Mega Jury, el concurso internacional impulsado por la Diplomatura en Música Contemporánea y el Profesorado en Composición con Medios Mixtos de los Conservatorios Manuel de Falla y Astor Piazzolla.