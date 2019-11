Luego de más de una década de colaboración artística, Elia Mrak y Martín Piliponsky se reencuentran para revisitar su primera creación conjunta, a talk with myself, estrenada en La Caldera, Barcelona, España en 2009. Esta pieza muestra la historia de dos hombres y dos culturas diferentes (Argentina y Estados Unidos) que comparten en escena un viaje interior para encontrarse y adaptarse al cambio constante de este mundo. A talk with myself –que podría traducirse como “una conversación con uno mismo”– es también la evocación de un juego de niños que nos conecta con lo intuitivo, aquello que nos protege, sana y libera. Basada completamente en partituras de improvisación y en la potencia de la performance en vivo, a talk with myself consagra el espíritu de gratitud a través del baile, la música y las palabras.