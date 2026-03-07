La cuarta temporada de ‘Industry’ traza inquietantes paralelos con la realidad

Tráiler de la cuarta temporada de la serie "Industry"

En febrero de 2011, dos empleados de JPMorgan Chase & Co. conversaban sobre un episodio reciente de Law & Order. El episodio en cuestión, “Flight”, trataba el caso de un ficticio contratista de defensa adinerado, Jordan Hayes, acusado de abusar sexualmente de una adolescente. Para los banqueros, era obvio en quién pensaban los guionistas del programa: Jeffrey Epstein. El episodio se emitió semanas después de que un juez de Nueva York dictaminara que Epstein debía seguir clasificado como delincuente sexual de nivel 3. La trama tenía paralelismos muy claros con el intento fallido del equipo legal del difunto pedófilo por rebajar su estatus.

De vez en cuando, la cultura pop envía una señal que los entendidos pueden reconocer. Al ver la última temporada de Industry de HBO, una serie sobre las altas finanzas ambientada en el Reino Unido, tuve una sensación similar a la de aquellos empleados de JPMorgan. Una línea argumental de la serie evocaba de manera evidente el caso Epstein, y la semejanza era especialmente difícil de ignorar para mí: yo escribía resúmenes semanales del programa mientras también informaba sobre el escándalo real para Bloomberg.

Poco antes del estreno de la cuarta temporada de la serie en enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a publicar algunos de los 3,5 millones de documentos conocidos como los Archivos Epstein. La trama sobre tráfico sexual y sextorsión de Industry coincidió con nuevas revelaciones que ofrecieron más detalles que nunca sobre cómo el desprestigiado financiero dirigía una red a escala industrial para abusar sexualmente de mujeres jóvenes y menores de edad. Aunque los guionistas de la serie no podían conocer muchos de estos detalles —la producción de la temporada concluyó en agosto pasado—, la serie recapitula de forma inquietante el vacío moral que existía entre ese círculo de élite.

Parte del interés en los Archivos Epstein surge de la sensación de que estamos obteniendo una visión sin filtros de cómo realmente se comportan algunas de las personas en la cima de la sociedad. Series como Industry, y anteriormente Succession, nos enganchan porque nos hacen sentir que sabemos cuáles serán los titulares antes de que ocurran.

Mientras veía las caídas en desgracia de los personajes del programa, sus posibles inspiraciones enfrentaban sus propios ajustes de cuentas en la vida real. La semana anterior a que (¡alerta de espoiler!) el fallido empresario convertido en político y luego de nuevo en empresario Sir Henry Muck (Kit Harington) fuera arrestado en el último episodio, Andrew Mountbatten-Windsor, el ex Príncipe Andrés, fue detenido por la policía británica durante varias horas para responder preguntas sobre acusaciones de mala conducta en cargos públicos. Días antes del estreno del final de Industry, la policía de Londres arrestó al ex político laborista Peter Mandelson por acusaciones similares.

Mucho de la ficción rimaba con las frías normas sociales del mundo del difunto pedófilo. Lo que se percibe a lo largo de los mensajes de Epstein es una sensación de transaccionalidad, donde personas influyentes se otorgan favores unos a otros esperando cobrarlos más adelante. Nada se hace por nada; la amistad, en la medida en que existe, está arraigada en la provisión de deseos materiales.

Mientras que temporadas anteriores de Industry se centraban en los pormenores de la vida de banqueros, operadores o vendedores, la última aleja la cámara para observar todo el edificio de lazos amistosos que unen la City financiera de Londres con la élite política y aristocrática británica. Plantea interrogantes más amplios sobre la influencia de un establishment que en su mayoría no ostenta cargos públicos pero puede tener más poder que los funcionarios electos. Esto resuena en un momento en el que existe tanta preocupación real sobre esos vínculos. Incluso cuando estaba, en teoría, encarcelado en una celda de Florida, la gente consultaba a Epstein sobre todo, desde los mercados financieros hasta un importante proyecto de infraestructuras británico.

A medida que surgieron acusaciones de que el veterano operador político británico Mandelson entregaba información sensible a Epstein, resultaba fácil ver los paralelismos con las fiestas en casas de campo en Industry, sus conversaciones entre empresarios dudosos y un ficticio ministro laborista que buscaba ingenuamente vincularse con ellos y acaba corrompido en el proceso. (Antes de su arresto, Mandelson dijo lamentar haber estado asociado alguna vez con Epstein, pero aseguró no haber presenciado ningún delito).

Vemos, tanto en la serie como en la vida real, cómo intenciones aparentemente nobles —por ejemplo, fomentar el crecimiento económico— pueden descarrilarse. Industry apenas oculta sus materiales de referencia, haciendo alusiones evidentes al escándalo alemán de Wirecard al retratar la caída de la ficticia Tender.

En su aspecto más oscuro, la serie plantea preguntas sobre cómo las “buenas” personas pueden hacer cosas malas. La transformación de Yasmin Kara-Hanani (Marisa Abela) de una simpática asistente de oficina a una madame de sextorsion de menores al estilo de Ghislaine Maxwell dibuja un recorrido tan sombrío como fascinante. Como la exnovia convicta de Epstein, Yasmin tiene un padre magnate editorial propenso a los escándalos que muere tras caer de un yate. (El barco del que cae lleva el nombre de Yasmin, igual que el Lady Ghislaine del que cayó el padre de Maxwell. También como Maxwell, Yasmin es presentada como una mujer muy culta, políglota y que se mueve con soltura en círculos de élite. La serie también sugiere que Yasmin fue a su vez víctima de abusos, lo cual no dista mucho de la defensa presentada por los abogados de Maxwell).

El mundo actual está lleno de teóricos de la conspiración que quieren hacerte creer que una cabala de titiriteros instalada en gobiernos y empresas de todo el mundo mueve los hilos. Lo que muestran Industry y los Archivos Epstein es que, aunque en el mundo sí existe una élite autocomplaciente —y a menudo autobeneficiada—, las cosas también transcurren de formas fuera del control de cualquiera. La incómoda verdad es que Epstein, aunque indudablemente influyente, no era una figura todopoderosa: murió en una sórdida celda de Nueva York. Los personajes de Industry, tampoco, con todo su dinero y conexiones, suelen ser solo restos a la deriva, arrastrados por las mismas mareas impredecibles que nos afectan a todos.

Nuestro interés por las vidas y acciones de los superricos difícilmente va a disminuir. Es probable que las próximas semanas, meses y años se vivan bajo la sombra de más dimisiones, arrestos, condenas y demandas relacionadas con Epstein: será una fuente constante para guionistas en busca de nuevas tramas. Industry ha sido renovada para una quinta y última temporada. Yo estaré mirando cuando se estrene.

Fuente: The Washington Post