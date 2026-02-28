Tras más de un siglo olvidados, descubren en una caja fuerte 35 grabados raros de Rembrandt

“Los guardamos, pero nadie realmente esperaba nada de ellos”, recordó Meyer sobre el tesoro artístico familiar, ahora valorado por expertos internacionales.

El hallazgo de 35 grabados raros de Rembrandt olvidados por casi un siglo en una caja fuerte familiar ha generado gran interés en el ámbito del arte neerlandés.

Estas piezas, tras décadas fuera de la escena pública, serán expuestas por primera vez en el Stedelijk Museum Zutphen (Países Bajos) en una muestra exclusiva, según anunció Artnet News.

La colección fue adquirida a comienzos del siglo XX por el abuelo de Charlotte Meyer y pasó de generación en generación hasta llegar a ella. Meyer, que reside en los Países Bajos, decidió durante la pandemia de 2020 solicitar la evaluación de los grabados a los especialistas del Museo Casa de Rembrandt de Ámsterdam, quienes valoraron su autenticidad y relevancia histórica.

Relató que los expertos quedaron totalmente sorprendidos ante la calidad y preservación de las estampas, de acuerdo con declaraciones recogidas por Artnet News. Conservadas durante años en un lugar oscuro y estable, los grabados muestran un estado “excepcional”, detallaron los especialistas consultados.

Rembrandt van Rijn, Self-portrait in a Fur Cap (1630). Courtesy of the Collection of Charlotte Meyer.

En palabras de Meyer, las piezas no eran consideradas valiosas cuando fueron adquiridas y permanecieron guardadas por generaciones. “Los guardamos, pero nadie realmente esperaba nada de ellos”, explicó Meyer al medio citado. Tras la visita de los expertos, reconoció que empezó a sospechar que los grabados “probablemente valen mucho dinero”, dada la proyección internacional de Rembrandt van Rijn en el mercado actual.

Valoración experta y relevancia histórica

Los especialistas del Museo Casa de Rembrandt confirmaron tanto la autenticidad como el excelente estado de conservación de las obras. El almacenamiento en condiciones óptimas permitió que los grabados evitaran el deterioro habitual en piezas de papel de esa antigüedad.

Desde el punto de vista patrimonial, el conjunto destaca por su rareza y ayuda a profundizar en la evolución técnica y el estilo de Rembrandt van Rijn. Según los expertos consultados por Artnet News, estos grabados aportan datos sobre diferentes etapas creativas y experimentos gráficos del artista.

El descubrimiento evidencia el valor que pueden tener las colecciones familiares y la posibilidad de hallar obras desconocidas en ámbitos privados, como subrayan los curadores entrevistados.

Rembrandt van Rijn, The Pancake Woman (1635). Courtesy of the Collection of Charlotte Meyer.

Grabados de Rembrandt en el mercado internacional del arte

El interés por los grabados de Rembrandt ha crecido notablemente en el mercado internacional. De acuerdo con la base de datos de precios de Artnet News, la obra “Arnout Tholinx, Inspector” (1656) alcanzó £3,1 millones ($4,1 millones) en una subasta de Christie’s Londres en diciembre, convirtiéndose en la estampa de Viejos Maestros más cara vendida hasta la fecha en ese contexto.

A comienzos de este mes, el dibujo “Young Lion Resting” batió un nuevo récord para una obra sobre papel del autor, al venderse por casi $18 millones en Sotheby’s Nueva York.

Este entorno de precios excepcionales incrementa las expectativas ante la próxima exhibición de las piezas descubiertas por Meyer. Tanto instituciones como coleccionistas valoran no solo el significado histórico de los grabados sino el atractivo de acceder a obras inéditas de uno de los referentes del arte neerlandés.

Detalles de la exposición Rembrandt: From Dark to Light

La exposición titulada “Rembrandt: From Dark to Light” reunirá las 35 estampas redescubiertas, junto a más de 70 obras de predecesores y seguidores del pintor. Dichos préstamos proceden del Museo Henriette Polak y de la propia colección ampliada por Meyer tras el hallazgo.

Los especialistas del Museo Casa de Rembrandt destacaron el “estado excepcional” de estas estampas, protegidas de la luz y el deterioro durante décadas.

El evento se celebrará en el Stedelijk Museum Zutphen e incluirá experiencias interactivas para el público. Entre sus propuestas destaca una actividad sensorial que permitirá a los visitantes percibir aromas típicos del Ámsterdam del siglo XVII, además de exhibiciones sobre las técnicas de grabado de Rembrandt.

Según Artnet News, la muestra busca sumergir a los asistentes en el contexto histórico y creativo original, brindando una oportunidad única de contacto con el universo artístico del pintor.

La exposición estará abierta al público del 21 de marzo al 14 de junio de 2026, consolidando a Zutphen como uno de los epicentros mundiales del arte durante ese periodo.