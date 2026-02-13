De la balada al reguetón, las canciones de amor conquistaron Spotify por San Valentín

MILO J - M.A.I

El 14 de febrero, Spotify registró un aumento notable en la reproducción de canciones asociadas con el amor y el Día de San Valentín. De acuerdo con datos proporcionados por la plataforma, tanto a nivel global como en Argentina, el comportamiento musical de los usuarios reflejó la diversidad de géneros y épocas que acompañan esta celebración.

Entre las canciones que experimentaron el mayor crecimiento global durante la fecha, destacan clásicos de distintos estilos. Dinah Washington lideró el ranking global con “Mad About The Boy”, que incrementó su número de reproducciones en un 522%. Otras piezas que registraron aumentos significativos fueron “Dance Me to the End of Love” de Leonard Cohen (+458%), “This Year’s Love” de David Gray (+381%), “I’m Kissing You” de Des’ree (+356%) y “How Sweet It Is (To Be Loved By You)” de Marvin Gaye (+355%). Según la información publicada por Spotify, estos datos sugieren una preferencia sostenida por las baladas y el soul clásico en fechas asociadas a lo romántico.

Leonard Cohen sigue entre los líderes del romanticismo. (Wikipedia)

Argentina

En el caso de Argentina, el panorama presenta matices particulares. El listado local de canciones con mayor crecimiento en oyentes ubica en primer lugar a “Umbrella”, de JAY-Z y Rihanna, que aumentó un 43%. Le siguen “Turreo Sessions #5” de DJ Tao y Kaleb Di Masi (+28%), “We Found Love” de Calvin Harris y Rihanna (+24%), “Otras Vidas” de Carlos Rivera (+16%) y “Lose Yourself” de Eminem (+15%).

Spotify detalló que en el país conviven éxitos internacionales con géneros urbanos y propuestas latinas, lo que refleja los cambios en el consumo musical.

Todos los tiempos

En cuanto a los temas románticos más reproducidos de todos los tiempos, Ed Sheeran encabeza la lista global con “Perfect”. El ranking global lo completan “I Wanna Be Yours” de Arctic Monkeys, “All of Me” de John Legend, “Lover” de Taylor Swift y “A Thousand Years” de Christina Perri. Según lo informado por la plataforma, estas canciones se consolidaron como referentes del repertorio amoroso en distintas generaciones.

Ed Sheeran, entre los elegidos.

El análisis local presenta diferencias notables. En Argentina, la canción de amor más escuchada es “M.A.I” de Milo J, seguida por “Perfect” de Ed Sheeran, “ALMA DINAMITA” de WOS, “SOLO POR VOS” de Trueno y “Creo en Ti” de Reik. Spotify subrayó que la integración de artistas nacionales en el listado demuestra la identificación del público local con propuestas propias.El fenómeno de las listas de reproducción temáticas también tuvo impacto. A nivel global, se crearon 2.661.663 playlists que contienen la palabra “Valentine” o “Valentine’s Day”, mientras que en Argentina se contabilizaron 32.221 listas con esa referencia. Spotify precisó que la plataforma se convierte cada 14 de febrero en un espacio donde el amor se manifiesta en múltiples estilos, desde el soul y la balada hasta el reggaetón y los géneros urbanos.

La tendencia indica que el Día de los Enamorados se traduce en una experiencia colectiva en la que la música ocupa un lugar central, con millones de usuarios buscando la banda sonora ideal para acompañar sus celebraciones.