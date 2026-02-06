Cultura

El récord histórico de Miguel Ángel: un boceto de la Capilla Sixtina se vende por más de 27 millones de dólares en Nueva York

Una subasta en Christie’s consagra al dibujo del artista como su obra más cotizada. Su dueño había enviado la imagen por internet para pedir cotización

Un fragmento de estudio de un pie, atribuido a Miguel Ángel, dibujado en sobre papel envejecido

El boceto sanguina -una técnica que utiliza óxido- de un pie elaborado por Miguel ángel ha alcanzado un precio sin precedentes de 27,2 millones de dólares (aproximadamente 25 millones de euros) en una subasta en Estados Unidos, según informó la casa de subastas Christie’s de Nueva York. Este importe supera ampliamente cualquier venta anterior de obras creadas por el maestro renacentista y consagra a este estudio, destinado originalmente a la Capilla Sixtina, como la obra más cotizada del artista en el mercado internacional.

Entre los detalles que determinaron la autenticidad del dibujo, Christie’s destacó la presencia de la firma del artista, ya empleada por Buonarroti en otros trabajos sobre papel, así como una trazable historia de procedencia que vincula la pieza a una familia europea desde el siglo XVIII. El análisis con reflectografía infrarroja reveló también la existencia de otros estudios en el reverso del papel, invisibles a simple vista. Un examen comparativo permitió corroborar rasgos estilísticos y técnicos idénticos a los de otro célebre estudio de la Sibila Líbica, conservado en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

Este es un boceto de Miguel Ángel que representa el pie de la Sibila Líbica.

Con este remate, se rompe el récord previo, establecido en 24,3 millones de dólares por otro boceto de Miguel Ángel, que representaba a un hombre desnudo junto a dos figuras y se había vendido también en Christie’s, pero en París.

La naturaleza de la obra ha fascinado a especialistas: el dibujo muestra el pie derecho de la Sibila Líbica, personaje que ocupa el extremo oriental de la bóveda de la Capilla Sixtina en el Vaticano. La sibila aparece en el instante del movimiento, elevando el cuerpo con el pie en punta y el torso en rotación, en un gesto que algunos interpretan como el de alzar el libro de las profecías, mientras otros sostienen que estaría apoyándolo al sentarse. Esta compleja postura se convirtió, como señala el diario Corriere della Sera, en inspiración para artistas manieristas.

La capilla sixtina, la obra máxima de Miguel Ángel. (AP Foto/Alessandra Tarantino, Archivo)

A lo largo de los cuatro años de trabajo sobre la bóveda, Miguel Ángel realizó casi 50 estudios sanguina para las figuras de la Capilla Sixtina. Apenas unos diez dibujos del artista se encuentran hoy en manos privadas.

Esta subasta se originó cuando el propietario de la obra, cuya identidad no fue revelada, envió una imagen del boceto a través del portal digital de Christie’s para solicitar una valoración. Giada Damen, especialista en dibujos antiguos de la casa, reconoció de inmediato la excepcional calidad de la pieza y recomendó su traslado a Nueva York para una evaluación en profundidad. Tras una puja prolongada de 45 minutos, el precio final se situó casi 20 veces por encima del valor estimado más bajo.

Andrew Fletcher, director global del área de Antiguos Maestros de Christie’s, sintetizó el sentimiento de los expertos: “Era una pieza excepcional con una historia maravillosa”.

