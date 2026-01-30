“No Discriminarás”, una exposición que desafía los prejuicios en clave de humor

“No Discriminarás”, la exposición de “Pati” Adrián Franco se presenta en el Espacio Cultural AMIA

El Espacio de Arte AMIA inauguró la muestra No Discriminarás, una exposición de 23 ilustraciones del humorista gráfico y caricaturista “Pati” Adrián Franco, que utiliza el humor para desarmar prejuicios y exponer lo absurdo de los discursos de odio, en especial los vinculados a estereotipos antijudíos. Apoyada en ejemplos de la Definición de Antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), la muestra ofrece una mirada didáctica sobre las formas en que la discriminación se manifiesta a diario, al tiempo que aspira a despertar conciencia y promover una actitud activa frente al antisemitismo.

(“Pati” Adrián Franco)

Elio Kapszuk, Director de Arte y Producción de AMIA, expresó que la exhibición coloca al arte “al servicio de una causa urgente”. Sostuvo: “A través del humor gráfico, que interpela de manera directa y accesible, se invita a reflexionar, a tomar conciencia y hasta incomodarse frente a prácticas discriminatorias que muchas veces se naturalizan”. Kapszuk remarcó que el combate contra todas las formas de odio constituye una responsabilidad ética y social, y señaló el aporte central del arte como generador de debate, canal de sensibilización y promotor de justicia en la sociedad.

(“Pati” Adrián Franco)

Desde el Combat Antisemitism Movement (CAM), Shay Salamon —Director Ejecutivo de Asuntos Hispanos— destacó la intención de la muestra de ir más allá de la mera denuncia. Según Salamon, el propósito es inspirar a las personas a comprometerse activamente en la erradicación del antisemitismo. Detalló: “Queremos seguir denunciando y educando sobre este odio en todas sus formas, e inspirar a más personas a sumarse a esta lucha, que hoy se expresa desde múltiples espacios. No Discriminarás no es solo una exposición artística, sino una herramienta de conciencia y acción”. Agregó que el arte puede interpelar y suscitar el diálogo, haciendo visible una problemática que persiste en la actualidad.

La exposición puede visitarse sin costo en el Espacio de Arte AMIA —entrepiso de Pasteur 633—, de lunes a jueves entre las 10 y las 19, y los viernes hasta las 16. El acceso requiere la presentación del DNI.

(“Pati” Adrián Franco)

La IHRA es una organización internacional establecida en 1998, con sede en Berlín, que reúne a más de 30 gobiernos, países observadores y entidades asociadas. Su labor consiste en salvaguardar la memoria del Holocausto, impulsar la educación sobre este suceso, y definir estándares para la prevención y el enfrentamiento del antisemitismo y otros tipos de odio. La Definición de Trabajo de Antisemitismo de la IHRA, base conceptual de la muestra No Discriminarás, sirve de referencia a naciones y municipios en la elaboración de políticas destinadas a combatir la discriminación contra los judíos.

[Fotos: prensa AMIA]