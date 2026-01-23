La exhibición de Frida Kahlo en la Tate Modern enfrenta una inesperada dificultad que lleva el nombre de Madonna

La galería Tate Modern de Londres anuncia una muestra de Frida Kahlo a partir del 25 de junio

La expectativa generada por la próxima exhibición en Tate Modern revela el impacto mundial de Frida Kahlo, tanto en la historia del arte como en el mercado contemporáneo. A pesar de la influencia transformadora que la artista mexicana ha ejercido sobre generaciones posteriores y del creciente reconocimiento de su obra en el siglo XXI, el aumento de su popularidad ha dificultado la reunión de sus pinturas para exposiciones, según informó el diario inglés The Times. La muestra Frida: The Making of an Icon ofrecerá solo 36 piezas —una cifra considerablemente menor que en 2005, cuando la institución londinense reunió más de 50 obras—, debido, en parte, a la negativa de prestamistas de alto perfil como Madonna, quien sí accedió hace dos décadas.

Según estimaciones de distintos medios, el valor de las obras de arte que posee la estrella pop ronda los 100 millones de dólares, destacando cinco pinturas firmadas por Frida Kahlo distribuidas en su residencia de Hidden Hills, Los Ángeles, California. Entre ellas, El Venado Herido aparece en fotografías que la artista ha difundido en su cuenta de Instagram. En repetidas ocasiones, Madonna ha declarado abiertamente su entusiasmo por adquirir arte de diversos creadores. Durante una presentación en México, expresó: “Frida es mi alma gemela, mi eterna musa, mi espíritu animal, ella es todo”.

La complejidad de organizar la colección actual reside, además, en el valor sin precedentes de los cuadros de Kahlo y la dificultad para obtener préstamos individuales. Tobias Ostrander, curador de la muestra, explicó que varias piezas codiciadas permanecen fuera de alcance y detalló: “Madonna es una de las personas que sí prestó en 2005, pero ahora no lo hará”. En el mismo contexto, Ostrander reveló el esfuerzo persistente para negociar el préstamo de El sueño (La cama), recientemente subastada por más de 56 millones de dólares, aunque señaló que esa posibilidad es “poco probable”.

En esta ocasión la exposición 'Frida: The Making of an Icon' contará únicamente con 36 piezas

La exposición, prevista para junio, incorpora no solo algunos de los autorretratos más emblemáticos de Kahlo —entre ellos Autorretrato con collar de espinas y colibrí, de 1940, y Autorretrato con traje de terciopelo—, sino también creaciones de cerca de 80 artistas que han sido influidos por su legado. Catherine Wood, jefa de curaduría de Tate Modern, destacó que el enfoque de la exhibición estará puesto en el modo en que Kahlo ha “transformado el canon” y abierto camino a futuras generaciones de artistas, subrayando el contraste con la situación predominante en 2005, cuando “era una de las pocas mujeres presentes en museos y en un canon casi exclusivamente masculino”.

El fenómeno global que rodea a Kahlo se refleja, además, en la proliferación de objetos de consumo inspirados en su figura. Según Ostrander, una sección de la muestra estará dedicada a “la transformación de Kahlo en una marca mundial”, exhibiendo más de 200 objetos comercializados con su imagen, desde artículos personales hasta botellas de tequila. El curador sostuvo: “Será interesante porque esa sección sobre la Fridamanía estará justo al lado de la tienda [de Tate Modern]”.

Las obras de Frida Kahlo aumentaron exponencialmente su valor desde los años 90 (Foto: AP/Kirsty Wigglesworth)

Desde los años 90, la cotización de las obras de Kahlo ha escalado de manera extraordinaria. Hasta entonces, el récord en ventas públicas de su trabajo se mantenía por debajo de los 500 mil dólares, cifra inalcanzable en comparación con el mercado actual. Su auge puede vincularse, en parte, a la película de 2002 protagonizada por Salma Hayek, que amplificó la atención internacional sobre sus autorretratos.

Un obstáculo adicional radica en la política de México, que mantiene restricciones estrictas para la exportación de obras de Kahlo sin autorización oficial, factor que limita la participación de piezas fundamentales en muestras internacionales. La artista, fallecida en 1954 a los 47 años, fue durante mucho tiempo menos reconocida que su esposo Diego Rivera y permaneció en segundo plano hasta la segunda mitad del siglo XX.

Ostrander recapituló la dimensión autocrítica de la exhibición, que buscará analizar críticamente los elementos detrás de la fascinación contemporánea por Frida Kahlo. Para el curador, la muestra será “consciente de la idea de evento de masas” y pondrá el foco en el sentido de posesión, significado y símbolo de la artista a nivel global. Su percepción sobre Kahlo como comunista y vendedora estratégica de su propia imagen quedó resumida en una de sus reflexiones a The Times: “Uno olvida que producía estos autorretratos para vender”.