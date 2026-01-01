La última guitarra de Kurt Cobain, la más cara del mundo, tiene nuevo hogar

La llegada de la guitarra más cara del mundo al Royal College of Music de Londres marca un hito en la convergencia entre la historia del rock y la tradición académica musical. El instrumento, una Martin D-18E de 1959 que perteneció a Kurt Cobain y que fue protagonista de su última actuación pública, ha pasado a formar parte permanente de la colección de la institución tras una donación que redefine el alcance de su patrimonio.

Peter Freedman, fundador de la empresa australiana Røde y actual propietario del instrumento, formalizó la entrega con una declaración que subraya el propósito de su gesto: “Estoy encantado de regalar esta guitarra icónica al Royal College of Music para que puedan aprovechar el valor y el perfil de la guitarra en beneficio de los jóvenes músicos del RCM y llegar a personas de todo el mundo”.

La historia de la guitarra refleja tanto la intimidad de la música de Cobain como la complejidad de su legado. El líder de Nirvana utilizó este modelo, modificado para zurdos, durante la grabación de MTV Unplugged en Nueva York en noviembre de 1993. Según Courtney Love, esposa de Cobain, la Martin fue el último instrumento que el músico empleó antes de su muerte en abril de 1994.

La guitarra que el ícono del rock grunge Kurt Cobain tocó durante su legendaria actuación en el MTV Unplugged de 1993 se vendió por 6 millones de dólares (Handout / Julian's Auctions / AFP)

Tras ese episodio, la guitarra permaneció dos décadas fuera del ojo público, resguardada en una bóveda de Seattle junto a otras pertenencias de Cobain, hasta que en 2018 pasó a manos de Isaiah Silva, exesposo de Frances Bean Cobain, como parte de un acuerdo de divorcio. En 2020, el instrumento fue subastado por USD6 millones en Julien’s Auctions y adquirido por Freedman.

Desde entonces, la Martin ha sido exhibida en el Powerhouse Museum de Sídney y en el propio Royal College of Music, donde encabezó la muestra “Kurt Cobain Unplugged”. Esta exposición, la primera dedicada al rock en la historia de la institución, se desarrolló entre junio y noviembre y atrajo a unas 15 mil personas. Ahora, la donación de Freedman convierte en permanente la presencia de la guitarra en el museo.

La colección del Royal College of Music, que supera los mil instrumentos históricos, se enriquece con la llegada de la Martin de Cobain. Entre sus piezas más destacadas figuran el clavicytherium, el teclado de cuerdas más antiguo conocido; un clavecín del siglo XVI construido por Alessandro Trasuntino; y la guitarra fechada más antigua, fabricada en Lisboa en la década de 1580.

Vista de la instalación de "Kurt Cobain Unplugged" en el Royal College of Music (cortesía de Chris Christodoulou)

El impacto de la donación se proyecta más allá de las vitrinas del museo. Tras el anuncio, la institución comunicó su intención de llevar la exposición “Kurt Cobain Unplugged” a una gira internacional en 2026.

Además de la guitarra y las fotografías halladas en su estuche, la muestra incluye el cárdigan de mohair verde oliva que Cobain vistió en la actuación de MTV —vendido por USD340.000 en 2019—, objetos de Nirvana y material audiovisual que reconstruye la trayectoria de la banda. Gabriele Rossi Rognoni, uno de los curadores, explicó que la exposición busca “crear nuevos vínculos entre la música histórica y la contemporánea”.

La relevancia de la donación fue sintetizada por la propia institución: “Esta donación extraordinaria trae uno de los artefactos más significativos de la historia de la música rock al Royal College of Music”, expresó el Royal College of Music en un comunicado. “Este activo abre oportunidades futuras para compartir la exposición ‘Kurt Cobain Unplugged’ con una audiencia internacional”.