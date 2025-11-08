Cultura

El escultor Alma Allen representará a Estados Unidos en la Bienal de Venecia

El artista radicado en México fue elegido en medio de un panorama confuso, entre la incertidumbre por los recortes del gobierno de Donald Trump y los cambios en los criterios de selección

Guardar
Dos esculturas de Alma Allen
Dos esculturas de Alma Allen (Crédito: Instagram)

El escultor Alma Allen, nacido en Utah y radicado en México, ha sido seleccionado para representar a Estados Unidos en la Bienal de Venecia de 2026. La curaduría del pabellón estadounidense estará a cargo de Jeffrey Uslip, aunque el anuncio oficial permanece en suspenso hasta que finalice el cierre del gobierno estadounidense.

La noticia original fue difundida inicialmente por el boletín The Baer Faxt. No se ha confirmado si Allen y Uslip colaboran con alguna institución comisionada, una práctica habitual en la organización del pabellón de Estados Unidos. The Washington Post a través de Infobae Cultura había informado previamente que la propuesta del artista Robert Lazzarini había sido seleccionada, pero el Departamento de Estado la descartó posteriormente. Lazzarini atribuyó esta decisión a cuestiones burocráticas y no a diferencias ideológicas.

Actualmente, Uslip trabaja de manera independiente y fue responsable de la curaduría del pabellón de Malta en la Bienal de Venecia de 2022. En 2016, renunció a su cargo de jefe de curadores en el Contemporary Art Museum St. Louis tras una controversia relacionada con una exposición de Kelley Walker.

Alma Allen (Crédito: Ago Projects)
Alma Allen (Crédito: Ago Projects)

Una página en el sitio web de la organización sin fines de lucro American Arts Conservancy dedicada al pabellón estadounidense en la Bienal de 2026. Uslip figura en el consejo asesor de esta entidad, que, según su descripción, “promueve el legado de los artistas estadounidenses mediante la preservación, la educación y el compromiso cultural global”. El sitio web indica que la Conservancy fue formalmente constituida como organización 501(c)(3) en julio.

En cuanto a la representación de Allen, su trayectoria incluye colaboraciones con la galería Blum and Poe, ya cerrada, y con Kasmin, que recientemente se transformó en Olney Gleason. Allen figuraba en la página de artistas de Olney Gleason hasta el mes pasado. Fuentes consultadas señalaron que Allen negocia actualmente su representación con la galería Perrotin, que no respondió a las solicitudes de información antes del cierre de la edición.

Nacido en 1970, Allen reside desde 2017 en Tepoztlán, cerca de Cuernavaca y al sur de Ciudad de México. Antes de mudarse a México, vivió en Joshua Tree, California. Su obra se caracteriza por esculturas de gran formato realizadas en piedra, madera y bronce. Además de emplear técnicas tradicionales de modelado y talla manual, Allen ha incorporado tecnología de vanguardia, como un dispositivo robótico de fabricación propia. Sus piezas en bronce se producen en una fundición ubicada en su propio estudio.

Sobre la naturaleza de sus esculturas, Allen expresó en una ocasión: “Las esculturas suelen estar en el acto de hacer algo: se están yendo, o marchándose, o interactuando con algo invisible. Aunque parecen objetos estáticos, en mi mente no lo son. En mi mente forman parte de un universo mucho más amplio”.

“Not yet titled”, 2021 (Crédito:
“Not yet titled”, 2021 (Crédito: Ago Projects)

La elección de Allen resulta inusual para el pabellón estadounidense, ya que habitualmente se selecciona a artistas de mayor perfil y con una trayectoria más extensa. En ediciones recientes, Estados Unidos estuvo representado por figuras como Jeffrey Gibson, Simone Leigh, Mark Bradford, Joan Jonas y Ed Ruscha.

De acuerdo con un currículum actualizado en mayo, Allen ha protagonizado dos grandes exposiciones institucionales en sus tres décadas de carrera: una en 2023 en el Museo Anahuacalli de Ciudad de México y otra en 2018 en el Palm Springs Art Museum de California. A comienzos de este año, diez de sus esculturas se exhibieron a lo largo de veinte cuadras de Park Avenue en Nueva York. La última exposición colectiva en un museo que figura en su currículum es Handheld, realizada en 2018 en el Aldrich Contemporary Art Museum de Ridgefield, Connecticut. Solo cinco museos, entre ellos el Palm Springs Art Museum y el Los Angeles County Museum of Art, poseen obras suyas en sus colecciones.

La selección del artista para la Bienal de Venecia recae en el Advisory Committee on International Exhibitions, conformado por la National Endowment for the Arts y el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de una convocatoria de propuestas. Este año surgieron dudas sobre la continuidad del pabellón estadounidense para 2026, debido a las reformas impulsadas por la administración Trump en el gobierno federal, que incluyeron cambios en la NEA.

Estas modificaciones también han influido en los criterios de selección del arte para el pabellón. La convocatoria de este año incorporó la exigencia de que las propuestas destaquen “obras de arte que reflejen y promuevan los valores estadounidenses” y que “fomenten relaciones pacíficas entre Estados Unidos y otras naciones”, según informó Vanity Fair.

Robert Lazzarini había sido seleccionado,
Robert Lazzarini había sido seleccionado, pero el Departamento de Estado la descartó posteriormente (Crédito: Estudio Robert Lazzarini / The Washngton Post)

Desde junio, el artista Andres Serrano y el bloguero de extrema derecha Curtis Yarvin anunciaron públicamente sus propuestas para el pabellón estadounidense, aunque no se ha confirmado si las presentaron formalmente a través del portal de postulaciones.

La producción del pabellón estadounidense cada dos años implica un elevado costo. El gobierno de Estados Unidos otorga una subvención de solo USD 375.000, mientras que el presupuesto necesario suele ascender a varios millones de dólares. La edición de 2024, a cargo de Gibson, contó con un presupuesto de aproximadamente USD 5 millones, y la de Leigh en 2022 requirió cerca de USD 7 millones, según datos de The New York Times.

Diversos países ya han anunciado a sus representantes para la Bienal, entre ellos Lubaina Himid por Gran Bretaña, Yto Barrada por Francia, Henrike Naumann y Sung Tieu por Alemania, Abbas Akhavan por Canadá y Amanda Heng por Singapur. Los países tienen plazo hasta el 19 de enero para presentar oficialmente sus pabellones a la Bienal de Venecia.

El pabellón australiano ha estado envuelto en polémica. El artista Khaled Sabsabi fue seleccionado en febrero, pero poco después su designación fue revocada por el comisionado Creative Australia, lo que generó una fuerte reacción pública. En julio, Creative Australia restituyó a Sabsabi y en octubre le otorgó una subvención de USD 100.000 para una exposición en 2027 que incluirá obras que debutarán en la Bienal.

Temas Relacionados

Bienal de VeneciaEstados UnidosArteJeffrey UslipUltimas noticias América

Últimas Noticias

Un homenaje a Fabián Bielinsky y la master class de Bill Condon marcaron el primer día del Festival de Cine de Mar del Plata

El documental “Nueve auras”, dedicado al recordado director argentino, fue presentado con lágrimas por Leticia Brédice. El cineasta estadounidense, por su parte, repasó el rodaje de “El beso de la mujer araña”

Un homenaje a Fabián Bielinsky

La Noche de los Museos en Buenos Aires: barrio por barrio, todos los espacios culturales que estarán abiertos con entrada gratuita

Desde las 19 del sábado y hasta las 2 de la mañana del domingo, habrá acceso sin costo a exposiciones, talleres y actividades familiares con el transporte público disponible

La Noche de los Museos

Tras el millonario robo, el Louvre anuncia plan urgente de modernización y seguridad

La presidenta Laurence des Cars confirmó la implementación de nuevas medidas de protección en el famoso museo, luego de un informe oficial crítico con su vulnerabilidad

Tras el millonario robo, el

Buenos Aires celebra una edición histórica de la Noche de los Museos con más de 300 espacios culturales abiertos y transporte gratuito

El evento cultural del año se realiza desde las 19 hs. hasta las 2 de la mañana del domingo, con actividades especiales, exhibiciones y espectáculos en vivo a lo largo y ancho de toda la ciudad

Buenos Aires celebra una edición

Lucrecia Martel: “Prefiero que me juzgue la historia pero no dejar de opinar sobre mi tiempo”

Entrevista con la gran cineasta argentina, a propósito de “Un destino común”, su primer libro, que reúne algunas de sus intervenciones públicas. En esta charla reflexiona sobre la tecnología, el poder, la cancelación, los jóvenes, el fin de una era y todo lo que el cine puede inventar todavía

Lucrecia Martel: “Prefiero que me
DEPORTES
Tras la accidentada Sprint, se

Tras la accidentada Sprint, se realizará la clasificación para la carrera principal del GP de Brasil: las dudas sobre Colapinto y Bortoleto

Cuándo jugarán Boca Juniors y River Plate el Superclásico por el Torneo Clausura: cómo verlo en vivo

Franco Colapinto habló tras el despiste que lo dejó afuera de la Sprint del GP de Brasil: “No entiendo por qué perdí el auto”

Lando Norris ganó una accidentada carrera sprint en el Gran Premio de Brasil: Franco Colapinto se despistó, chocó y abandonó

El espeluznante accidente del brasileño Gabriel Bortoleto en la última vuelta de la sprint del GP de San Pablo

TELESHOW
Las postales de Nico Vázquez

Las postales de Nico Vázquez y Dai Fernández en la Rocky Run de Filadelfia: “Es una locura hermosa estar acá”

Flor Peña celebró sus 51 años en familia en el Caribe: el festejo a puro cuarteto y su emotiva reflexión

Identidad, amor y legado: Elina Costantini ya lleva oficialmente el apellido en su DNI

Sebastián Estevanez se emocionó al recrear con Carina Zampini una escena de Dulce Amor: “Hasta el fin del mundo”

La inesperada coincidencia que une a Luis Novaresio y Mario Pergolini: “La última vida”

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz asumió la presidencia

Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia con una economía al borde del colapso: “El país que recibimos está devastado”

Alerta en Francia: la Justicia investiga un plan terrorista vinculado al yihadista detenido por los atentados de 2015

Zelensky volvió a pedir a sus socios europeos aumentar la presión sobre Rusia tras los últimos ataques contra Ucrania

Tras el millonario robo, el Louvre anuncia plan urgente de modernización y seguridad

Críticas a Evo Morales y Luis Arce, y promesa de una Bolivia “abierta al mundo”: así fue el discurso de Rodrigo Paz