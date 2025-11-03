Cultura

HITO Cultural cierra su año con la obra de 11 artistas

Con Carrie Bencardino, Celina Eceiza, Julián Terán, Nacha Canvas y Yuyo Gardiol, entre otros, el espacio de Parque Patricios abre sus puertas el viernes 7 de noviembre

El próximo viernes 7 de noviembre, desde las 19 hs, la Fundación HITO Cultural abrirá sus puertas para un evento que invita a la comunidad a sumergirse en el proceso creativo de sus participantes del programa de artistas 2025/26 en Parque Patricios (Av. Colonia 151).

La jornada, concebida como un OPEN STUDIO, ofrecerá la posibilidad de recorrer los espacios de trabajo, dialogar con los artistas y conocer de cerca las propuestas que integran el programa desde junio pasado .

Durante el encuentro, quienes asistan podrán explorar las obras y proyectos en desarrollo, estableciendo un contacto directo con los creadores y el entorno que los inspira. Además, la organización ha previsto un brindis y la presencia de música en vivo, generando un ambiente propicio para el intercambio y la celebración colectiva.

El Programa de Artistas 2025/26 reúne a una generación diversa de creadores que, desde distintos puntos de Argentina y América Latina, exploran los límites de las artes visuales contemporáneas: Bernabé Arévalo, Camilo Guinot, Carolina Favre, Carrie Bencardino, Celina Eceiza, Cervio Martini, Julián Terán, Maruki Nowacki, Nacha Canvas, Ramiro Quesada Pons y Yuyo Gardiol.

Fundación HITO Cultural inició su actividades en mayo de 2024, con un programa destinado a artistas contemporáneos emergentes de Argentina. Impulsado por Alejandro Gawianski, arquitecto y empresario, CEO de HIT Group, el proyecto funciona en un galpón, y ofrece apoyo económico, espacio de trabajo y acompañamiento profesional a los participantes.

El programa tiene una duración de un año y está orientado a facilitar el desarrollo profesional de los artistas seleccionados, buscando fomentar el intercambio cultural tanto entre los artistas como con la comunidad local, mediante actividades abiertas al público.

Los artistas

El recorrido de Bernabé Arévalo (Guatemala, 1984) ilustra la movilidad y el cruce de fronteras que caracteriza a muchos de los participantes, ya que ha transitado por instituciones clave como la Universidad Nacional de Arte y el Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella.

Su obra ha sido expuesta en espacios como PROA21, el Museo Castagnino-M.A.C.R.O de Rosario y el Museo de Arte Moderno de Costa Rica. En 2019 presentó su primera muestra individual, Plutón, en Observatorio Atelier, y en 2022 realizó Dónde lloran los valientes en MUNAR.

La presencia de Camilo Guinot (Mercedes, 1970) en el programa se respalda por una serie de becas y premios que incluyen la Pollock-Krasner Foundation Grant (Estados Unidos), la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes y reconocimientos de instituciones como el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires y la Fundación Itaú Cultural.

Guinot ha exhibido su obra en museos y centros culturales de Argentina y Uruguay, y sus piezas forman parte de colecciones como Sayago & Pardon (California, Estados Unidos) y el Espacio de Arte Contemporáneo de Montevideo. Su formación incluye clínicas con figuras como Pablo Siquier y Alicia Herrero, y su participación en programas de investigación en el Centro Cultural Ricardo Rojas-UBA.

El trabajo de Carrie Bencardino (Buenos Aires, 1993) se caracteriza por la exploración de los discursos visuales del underground y la contracultura, así como por una perspectiva autobiográfica que interpela la agitación de la existencia contemporánea.

Bencardino, quien se identifica como no binarie, recibió una mención especial en el Premio Fundación Klemm y el Premio Regional del Concurso de Artes Visuales del Fondo Nacional de las Artes. Ha expuesto individualmente en Now Gallery (Lima) y Piedras, y ha participado en ferias como arteBA, Expo Chicago y NADA Miami.

En 2023, obtuvo la beca de viaje Oxenford Collection para una residencia en Ibiza y en 2024 forma parte de la primera edición de la beca HITO. Bencardino afirma: “La noción de fluidez es un elemento constante en mi producción, tanto en mi identidad como en la forma en que manipulo la materia pictórica”. Este año tuvo su primera muestra institucional en el Malba.

Carolina Favre (Buenos Aires, 1990) es licenciada en Artes Visuales por la Universidad Nacional de las Artes y realizó un intercambio en la Universidade de São Paulo. Su primera muestra individual, Guerrilleras, se presentó en el Centro Cultural Recoleta en 2022. Favre ha sido seleccionada para la Beca HITO 2024, la Bienal de Arte Joven y la Beca Formación en Derechos Humanos y Memorias FNA/Conti.

En 2023, la Bienal Sur la invitó a una residencia de investigación en Solar dos Abacaxis, en Río de Janeiro. Entre sus exposiciones colectivas destacan Descifrarás todos mis enigmas en Galería Komuna y Mapas Imposibles en Buenos Aires Museo.

La trayectoria de Celina Eceiza (Tandil, 1988) abarca la pintura, el arte textil y la literatura. Fue seleccionada como agente en el Centro de Investigaciones Artísticas y participó en la residencia internacional Art Omi en Nueva York en 2024. Entre sus exposiciones individuales figuran La conquista del reino de los miedos en Móvil-Arte Contemporáneo y Ofrenda en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

Ha formado parte de proyectos colectivos en Estados Unidos, México y Chile, y su obra ha sido reconocida con el Primer Premio de Pintura del Banco Central y el diploma al mérito en Arte Textil del Premio Konex. Su novela El falsificador fue publicada en 2018. Eceiza sostiene: “Las afectaciones colectivas y el circuito de comunicación y transformaciones que posibilitan. Cómo habitamos”. Su muestra Ofrenda, que un éxito en el Museo Moderno de Buenos Aires, se presenta ahora en en el HALLE FÜR KUNST Steiermark, de Austria.

Cervio Martini (Huinca Renancó, Córdoba, 1985) se graduó en Producción de Medios Audiovisuales en la Universidad Nacional de Córdoba y desde 2009 desarrolla una obra que cruza la publicación en revistas independientes y la participación en exposiciones individuales y colectivas.

Martini ha realizado talleres con artistas como Eduardo Navarro y Flavia da Rin, y ha expuesto en espacios como Galería Sendrós, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y Proa 21. En 2019 realizó la residencia NES Artists Residency en Islandia y recibió becas como Yungas y Oxenford.

El interés por los sistemas de representación y traducción atraviesa la obra de Julián Terán (La Plata, 1977), quien combina dibujo, música y escritura. Terán ha presentado muestras individuales como Los aventureros en Brasil 675 y La ciencia inútil en Galería Nora Fisch, y ha participado en exposiciones colectivas en Alemania, Colombia y Estados Unidos.

Entre los reconocimientos recibidos se encuentran una mención especial en el Premio Itaú de Artes Visuales y el Segundo Premio en Fundación Williams Arte Joven. Terán explica: “Los procesos de traducción, tanto de lo espacial a lo visual, así como entre distintos lenguajes artísticos y entre distintos idiomas, es una preocupación constante”.

Maruki Nowacki (Quilmes, 1981) desarrolla su práctica en torno al dibujo, los textiles y las instalaciones, abordando cuestiones como el tiempo, la identidad y la transformación. Su formación incluye estudios en diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires, el Programa de Artistas de la Universidad Di Tella y talleres con Marina de Caro. Nowacki ha realizado exposiciones individuales como D’especies en Oh No galería y Árboles en ronda en Constitución Galería, y ha sido becada por el Fondo Nacional de las Artes y convocada para el International Fashion Showcase de Londres.

Por su parte, Nacha Canvas (Ushuaia, 1990) explora las posibilidades de la escultura a través de materiales como arcilla, metales y goma espuma, y experimenta con la relación entre lo rígido y lo frágil, lo perdurable y lo transitorio. Canvas ha presentado muestras individuales como Fantasía abstracta en BARRO y Aerofósil en Quimera, y ha participado en exposiciones colectivas en Fundación Osde, Museo Moderno y Malba. Su obra se caracteriza por el trabajo intensivo sobre las superficies y la creación de dispositivos ambiguos que oscilan entre lo erótico y lo arqueológico.

La obra de Ramiro Quesada Pons (Mendoza, 1987) se inscribe en el campo de la instalación, con un enfoque en la construcción de espacios inmersivos y el análisis de la circulación de las imágenes. Quesada Pons ha recibido becas de la Fundación YPF, el Fondo Nacional de las Artes y el Fondo Metropolitano de Cultura de Buenos Aires, y ha participado en residencias como Port Tonic Art Center en Francia. Sus exposiciones individuales y colectivas se han realizado en Argentina y el exterior.

Yuyo Gardiol (Santa Fe, 1980) combina su labor artística con la gestión y la curaduría. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Rosario y fundadora de Crudo Arte Contemporáneo y del programa Taller Compartido. Ha recibido becas y subsidios del Ministerio de Cultura de la Nación, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y el Fondo Nacional de las Artes. Gardiol ha expuesto en el Museo Castagnino, La lavandería en Madrid, el MACRO y el Centro Cultural Recoleta, entre otros espacios. En 2023 obtuvo el Premio in situ en la feria Pinta BAphoto y el Premio Fondo Nacional de las Artes en el LXIX Salón Nacional de Rosario.

