Cultura

Tras 3 décadas, Quentin Tarantino volverá a protagonizar una película

El cineasta regresará a la actuación en “Only What We Carry”, dirigida por Jamie Adams, junto a Simon Pegg y Charlotte Gainsbourg

Guardar
Durante una master class para
Durante una master class para el festival de Cannes, Quentin Tarantino habló de las razones por las que no muestra muertes de animales en sus películas REUTERS/Gonzalo Fuentes

Quentin Tarantino regresará a la actuación con un papel protagónico en Only What We Carry, dirigida por Jamie Adams, donde compartirá elenco con Simon Pegg y Charlotte Gainsbourg, informó el medio especializado Deadline.

Este proyecto marcará el papel más importante en pantalla del director de Kill Bill desde From Dusk Till Dawn (1996), dirigida por Robert Rodríguez y escrita por el propio Tarantino.

La película está ambientada en la costa de Normandía y fue descrita por el medio como “una meditación sobre el amor, la pérdida y la valentía serena que se necesita para seguir adelante”.

Tarantino en "Pulp Fiction"
Tarantino en "Pulp Fiction"

Además de Pegg y Gainsbourg, en el filme también participan el actor francés Liam Hellmann, la cantante estadounidense Lizzy McAlpine y Sofia Boutella.

“Pegg interpreta a Julian Johns, un instructor otrora formidable cuya exalumna Charlotte Levant (Boutella) regresa a casa para enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Junto a ellos están John Percy (Tarantino), un viejo amigo de Julian cuya repentina llegada despierta verdades enterradas durante mucho tiempo”, explicó la publicación.

Aunque es más reconocido como director y guionista de clásicos como Pulp Fiction o Django Unchained, Tarantino ha tenido roles pequeños o cameos en varias de sus propias películas.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Quentin Tarantinocine

Últimas Noticias

100 años del hallazgo de la máscara de Tutankamón del Valle de los Reyes al Gran Museo

El descubrimiento de la máscara funeraria de Tutankamón no solo revolucionó la egiptología, sino que desencadenó un fenómeno cultural que redefinió la percepción mundial del Antiguo Egipto y su patrimonio

100 años del hallazgo de

Esculturas y naturaleza protagonizan la muestra de Edo Costantini en el MAC Niterói de Brasil

El artista argentino presenta una selección de obras recientes en Río de Janeiro, incluyendo fotografía, video, música y esculturas

Esculturas y naturaleza protagonizan la

Cómo se escribe: fotograma, mejor que frame

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Cómo se escribe: fotograma, mejor

Familia de Mario Vargas Llosa evalúa demandar a Isabel Preysler por publicar cartas íntimas del Nobel: “Un auténtico desprestigio”

Según informó El tiempo justo, Álvaro Vargas Llosa estaría indignado por las revelaciones del libro de Preysler, que habrían empañado el homenaje literario celebrado en Cáceres

Familia de Mario Vargas Llosa

Firmó un libro con ChatGPT y desató enojos: Ariel Magnus da sus razones

El escritor argentino colaboró con la Inteligencia Artificial para escribir un cuento. Por qué dice que ganó

Firmó un libro con ChatGPT
ÚLTIMAS NOTICIAS
Burford vs. Argentina: polémicas,

Burford vs. Argentina: polémicas, acusaciones y enemigos del “financiador de litigios” que pretende quedarse con YPF

Violenta pelea entre vecinos en La Plata: se enfrentaron a cuchillazos y terminaron con el rostro desfigurado

Macabro crimen en Tucumán: quién era el contador hallado dentro de un freezer y cómo lo asesinaron

Javier Milei y Mauricio Macri retomaron el diálogo tras el categórico triunfo de La Libertad Avanza

Luis Caputo: “Más que nunca, en esta elección quedó en evidencia el riesgo kuka”

INFOBAE AMÉRICA
Esculturas y naturaleza protagonizan la

Esculturas y naturaleza protagonizan la muestra de Edo Costantini en el MAC Niterói de Brasil

Dentro del monstruo: el vuelo de los cazadores de huracanes en el corazón de Melissa

El pigmento secreto que protege a las algas del exceso de sol intriga a los científicos

El huracán Melissa se cierne sobre Jamaica como la tormenta más fuerte de su historia

Otro desastre natural: lluvias récord provocan grandes inundaciones en la Ciudad Imperial Vietnam

TELESHOW
Juanes recordó sus fotos con

Juanes recordó sus fotos con figuras internacionales y sorprendió a Mario Pergolini con una confesión sobre Metallica

Sabrina Rojas contó por primera vez cuál fue la pareja más sana que tuvo y qué espera de su próximo novio

Ivana Icardi saludó a su sobrina por su cumpleaños con una dura crítica a Wanda Nara: “Hay madres que solo paren”

Diego y Ángela Torres emocionaron al revelar en vivo la triste historia de uno de sus hits: “¿Se puede decir eso?”

Ángela Torres sorprendió al contar cuál es su verdadero nombre y el de Diego Torres: “Este dato les va a cambiar la vida”