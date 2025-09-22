Angelina Jolie y su encrucijada vital en “Couture”, protagonistas en San Sebastián

Angelina Jolie deslumbra en el Festival de San Sebastián con la película 'Couture'

La actriz estadounidense Angelina Jolie fue este domingo la protagonista del Festival de San Sebastián, donde presentó en competición Couture, de la directora francesa Alice Winocour.

Couture está ambientada en la Semana de la Moda de París y reúne a cuatro mujeres que viven un punto de inflexión en sus vidas, entre ellas Maxine (Jolie), una directora de cine que afronta la noticia de que sufre cáncer de mama.

La famosa actriz de 50 años, laureada con un Oscar a la mejor actriz de reparto en 1999 por Girl, Interrupted, está familiarizada con las circunstancias de su personaje.

En 2013, se sometió a una doble mastectomía, y dos años después fue operada para extirparse los ovarios y las trompas de Falopio, todo ello para reducir las altas probabilidades genéticas que tenía de sufrir un cáncer que ya le costó la vida a su madre y otras familiares.

'Couture', dirigida por Alice Winocour, aborda el cáncer de mama y la superación personal

“He pensado mucho en ella”, afirmó Jolie sobre su madre, emocionada, en conferencia de prensa.

“Ojalá hubiera podido hablar tan abiertamente como yo, y que la gente le hubiera respondido con tanta amabilidad como ustedes, y no se hubiera sentido tan sola. Creo que le habría dicho a Maxine que viviera cada día y se centrara en la vida”, concluyó.

En su única declaración sobre la situación en el mundo, Jolie se refirió a la de Estados Unidos: “Amo a mi país, pero en estos momentos no reconozco a mi país”.

Son “unos tiempos muy, muy difíciles”, concluyó, sin mencionar directamente a nadie.

Jolie da brillo a la 73ª edición del certamen, que el sábado visitó la actriz francesa Juliette Binoche y por el que pasarán también Colin Farrell y Jennifer Lawrence.

La actriz expresa su preocupación por la situación actual de Estados Unidos durante el festival

A sus solamente 35 años, Lawrence, ganadora de un Oscar en 2013 por Silver Linings Playbook, recibirá el gran premio honorífico Donostia, creado en 1986 y que antes recayó en Gregory Peck, Lauren Bacall, Bette Davis, Al Pacino, Cate Blanchett y la propia Binoche, entre otros.

Homosexualidad y vejez

Muy aplaudida en su proyección oficial, también entró este domingo en concurso por la Concha de Oro Maspalomas, de los directores Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi.

Junto al también vasco Jon Garaño integran la productora Moriarti, detrás de películas como Loreak y Handia, ganadora de diez premios Goya y el premio especial del jurado en San Sebastián.

Maspalomas marca el regreso a las películas en vasco de Moriarti, luego de dos largometrajes en castellano, La trinchera infinita y Marco.

Jolie comparte su experiencia personal con el cáncer y recuerda a su madre en San Sebastián

En ella, Vicente (José Ramón Soroiz), de 76 años, acaba de romper con su novio y vive una vida de placer en Maspalomas, epicentro del ambiente LGTBI en las islas Canarias, cuando sufre un ictus.

Sin dinero, se ve obligado a volver a la conservadora San Sebastián y ponerse al cuidado de su hija, con la que no ha tenido relación en 25 años, quien lo lleva a una residencia, un ambiente en el que tiene que volver a reprimir su verdadero ser.

“A mí me costó salir del armario y se me hacía muy duro que alguien de una generación anterior, que le ha costado aún más, (...) al final de su vida vuelve a ese encierro y ese fue un poco el motor” de la película, explicó el realizador Jose Mari Goenaga en rueda de prensa.

Un poeta y una médium de mascotas

Y en Horizontes Latinos, la sección competitiva dedicada al cine latinoamericano, se presentaron este domingo El mensaje, del director argentino Iván Fund, y Un poeta, del colombiano Simón Mesa Soto.

'El mensaje', del argentino Iván Fund (foto) representa al cine latinoamericano en la sección Horizontes Latinos

El mensaje cuenta la historia de una niña capaz de comunicarse con los animales cuyos tutores la ofrecen como médium de mascotas.

El protagonista de Un poeta es Óscar Restrepo, un poeta que acabó sin brillar a la altura de lo que prometía, en cuya vida aparece una prometedora adolescente a la que ve como un diamante literario en bruto.

Fuente: AFP.

Fotos: UNANUE / EUROPA PRESS; Reuters/ Pankra Nieto y Prensa Insomnio Films.