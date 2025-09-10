Cultura

Una muestra fotográfica celebra la diversidad porteña en el Teatro San Martín

Fotógrafos aficionados y profesionales se dan cita en el corazón cultural porteño para compartir imágenes en “Gente de mi Ciudad”

La muestra fotográfica 'Gente de mi Ciudad' exhibe la vida porteña en el Teatro San Martín

La edición 26 del concurso Gente de mi Ciudad presenta su muestra fotográfica en el primer piso del Hall Alfredo Alcón en el Teatro San Martín. La exposición, organizada por el Banco Ciudad, reúne imágenes que ilustran la vida cotidiana y la identidad porteña a través del trabajo de fotógrafos aficionados y profesionales.

El evento inaugura el martes 16 de septiembre a las 18 en Avenida Corrientes 1530 y estará abierto al público hasta el 14 de diciembre de 14 a 19. Durante la inauguración se realizará la entrega de premios y menciones a los participantes galardonados, según informó el Banco Ciudad. La entidad detalló que la convocatoria busca contribuir al retrato plural de Buenos Aires y sus habitantes, invitando a fotógrafos de diferentes perfiles a representar la diversidad de la ciudad.

Las obras seleccionadas exploran la cotidianeidad y el movimiento urbano porteño

Gente de mi Ciudad se consolida como una de las propuestas culturales anuales más relevantes en el calendario porteño, con el objetivo de visibilizar “la diversidad de costumbres, gestos y relatos de la vida urbana”, de acuerdo con sus organizadores. Las obras seleccionadas exploran perspectivas sobre la cotidianeidad y el movimiento de la ciudad, incluyendo tanto personajes conocidos como escenas habituales de las calles.

La curadora Marcela Heiss destacó que “la fotografía puede revelar aquello que suele pasar desapercibido y ofrecer una mirada sobre lo que somos como comunidad”. Además, calificó al certamen como “un archivo visual y emocional en crecimiento”, resultado de la participación activa de la sociedad y el reconocimiento anual a los fotógrafos premiados.

La muestra busca retratar la diversidad y la identidad de los habitantes de la ciudad

La muestra funcionará como espacio de encuentro y reflexión en pleno centro cultural de la ciudad, y abre sus puertas al público en forma gratuita y permite recorrer un repertorio visual que suma nuevas miradas sobre Buenos Aires y su gente.

Fotos: Gentileza Departamento de Prensa CTBA.

