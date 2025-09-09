Cultura

Cómo se escribe: ¿Exalumnos, antiguos alumnos o alumni? La RAE aclara la duda

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Por Armando Montes

Guardar
La ortografía nos provoca en
La ortografía nos provoca en ocasiones confusión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite a través de su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos de las denominaciones para exalumnos

Luego de terminar sus estudios,
Luego de terminar sus estudios, los egresados pasan a otra categoría.

Las denominaciones exalumnos o antiguos alumnos son preferibles en español al latinismo alumni , que se usa con ese sentido en inglés.

Sin embargo, puede encontrarse este término en informaciones relacionadas con la educación: «Esta implicación de la sociedad onubense se ha visto correspondida con generaciones de alumnis que se han incorporado al mercado laboral» o «Alumnis, profesores y exprofesores llenan de finalistas los premios».

En inglés , el latinismo alumnus (plural alumni ) se emplea , tal como indican diccionarios de esta lengua, para referirse a una persona que estudió o se graduó en una determinada escuela o universidad . Esta idea puede expresarse en español con construcciones como antiguos alumnos , exalumnos y, en América, también egresados , que, de acuerdo con el Diccionario de la lengua española , significa ‘persona que sale de un establecimiento docente después de haber terminado sus estudios’.

En consecuencia, tampoco es recomendable usar en español la forma alumnis , en la que se añade una s para marcar el plural del latinismo, que ya de por sí indica pluralidad. Por ello, es también impropio un alumni en lugar de un antiguo alumno , un exalumno o un egresado .

Así pues, en las oraciones del principio, lo más adecuado habría sido escribir, por ejemplo, «Esta implicación de la sociedad onubense se ha visto correspondida con generaciones de antiguos alumnos que se han incorporado al mercado laboral» y «Exalumnos, profesores y exprofesores llenan de finalistas los premios».

En caso de querer utilizar el latinismo, se recuerda que lo apropiado es destacarlo en cursiva (o entre comillas, si no se dispone de este tipo de letra): «los alumni ».

¿Cuál es el papel de la RAE?

La Real Academia Española (RAE), establecida en Madrid en 1713, es una institución primordial cuya misión es salvaguardar la unidad y el uso correcto del idioma español a medida que este evoluciona y se expande globalmente.

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaReal Academia EspañolaRAEFundación Español UrgenteCómo se escribeNoticiasPodcast IA

Últimas Noticias

Revolución en la National Gallery de Londres: por primera vez incluirá arte moderno

El emblemático museo británico fundado en 1824, sumará una nueva ala y una colección permanente cuya construcción será solventada por unos 510 millones de dólares recibidos en donaciones

Revolución en la National Gallery

Por qué la palabra “maquiavélico” no significa lo que muchos creen

El adjetivo surgió para describir el uso pragmático del poder, inspirado en las ideas del autor florentino contiene más matices y paradojas de los que reconoce el uso habitual

Por qué la palabra “maquiavélico”

Murió Stefano Benni, una marca registrada de ironía y crítica social en la literatura italiana contemporánea

El reconocido autor de estilo satírico falleció a los 78 años en su ciudad natal Bolonia. Deja una huella imborrable en la cultura y el humor de su país

Murió Stefano Benni, una marca

“El violín de Ingres” de Man Ray, la foto más cara de la historia, se suma al acervo del Met de Nueva York

El Met recibe una donación millonaria al sumar casi 200 piezas, con artistas como Man Ray, Duchamp y Arp, entre otros

“El violín de Ingres” de

Dan Brown, autor de “El código Da Vinci”, regresa con un lanzamiento mundial

El escritor estadounidense sorprende con una nueva entrega protagonizada por Robert Langdon, ambientada en Praga y centrada en un polémico ensayo sobre la conciencia humana

Dan Brown, autor de “El
ÚLTIMAS NOTICIAS
Entronizaron el mosaico de Nuestra

Entronizaron el mosaico de Nuestra Señora de Luján en los Jardines Vaticanos

Axel Kicillof: “El lío financiero que hay hace un tiempo en Argentina es todo de Milei”

Mercados: rebotan las acciones y los bonos argentinos después del traspié electoral del Gobierno

YPF presentará ante inversores en Milán su plan para producir GNL argentino en la conferencia más importante del sector

Detuvieron a un hombre que viajaba armado en la línea C del subte: tenía una pistola, una navaja y “actitud nerviosa”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Polonia cerrará la frontera con Bielorrusia por maniobras militares rusas que incluirán simulacros nucleares

Así quedó la vivienda en Doha donde fue atacada la cúpula de negociadores del grupo terrorista Hamas

Qatar condenó el ataque contra los negociadores de Hamas en Doha: “No se tolerará esta conducta imprudente de Israel”

La Unión Europea apuesta por sanciones coordinadas a escala internacional para ponerle límites a Putin

El brazo armado de Hamas se atribuyó la responsabilidad del atentado a tiros en Jerusalén

TELESHOW
Luisana Lopilato celebró los 50

Luisana Lopilato celebró los 50 años de Michael Bublé entre recuerdos familiares y declaraciones de amor

La escapada de Brenda Gandini, Gonzalo Heredia y sus hijos a las Cataratas del Iguazú: “Familia contenta”

El nuevo tema de Wanda Nara que podría enojar a Mauro Icardi: “Le gusta que yo sea una tóxica”

El percance de Emily Lucius con Belu y su madre en el aeropuerto de Miami: “Tomé una mala decisión”

Patricia Sosa recordó el evento místico por el que dejó de comer carne: “De otro planeta”