Un recorrido por ‘Jedicon’, el gran evento de “Star Wars” de Latinoamérica

Una persona disfrazada de Darth Vader acude al Jedicon, la convención de 'Star Wars' más grande de América Latina (EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Los soldados imperiales, la princesa Leia o Darth Vader se citan en la Ciudad de México para celebrar el orgullo friki de Star Wars en la Jedicon, el evento más grande de la famosa saga en el Latinoamérica.

“Esta afición es cosa de años, es algo que recuerdo con mucho cariño desde que me lo enseñó mi papá. Poder ver esta afición en México es algo increíble, es una comunidad de muchas personas diversas y muy inspiradora”, explicó José Hiram, uno de los cientos de asistentes.

Bajo el ritmo de John Williams y su famoso tema de la ‘Cantina’, los fanáticos tomaron asiento para ver a algunos de sus actores y personajes favoritos, como al británico Ross Beadman, quien interpretó a un joven padawan (aprendiz de caballero jedi) en el Episodio III: La Venganza de los Sith, o al director de arte Roger Christian, ganador del Óscar por uno de los episodios de estas cintas.

Personas disfrazadas y otras tantas vestidas con playeras de sus personajes favoritos compraron sus boletos con la esperanza de poder compartir algunas palabras con sus ídolos.

“De niño nunca llegué a pensar que estaría junto a tantas grandes personas que les gusta lo mismo que a mí. La gente dice que esto es algo de nicho y, sí, puede ser, pero mientras no estés rodeado de tantos a los que les gusta la comunidad de ‘Star Wars’, no tienes ni idea de lo que realmente es”, afirmó Hiram.

Una galaxia altruista

Óscar Barroso es uno de los cientos de ‘cosplayers’ que rinden homenaje a los pilotos de la Resistencia o los clones de los primeros episodios, un trabajo que hacen de manera altruista, pero principalmente para apoyar a la comunidad, y no solo la de aficionados de las galaxias.

“George Lucas (creador del universo) nos ha reconocido y nos permite usar los logos y la imagen, pero también nos pide que visitemos desde hospitales, fundaciones, albergues y como no, las convenciones”, comentó.

Barroso es miembro de ‘Rebel Legion’, una organización internacional de vestuario sobre la saga de Luke Skywalker y compañía con presencia en América, Asia y Europa, en la que sus miembros no dudan en saltar al “hiperespacio” y “viajar a la velocidad de la luz” para acudir a los eventos.

“Tenemos legionarios de Veracruz, de Monterrey, de Puebla, de Michoacán y de la Ciudad de México(...) Estamos para tomarnos una ‘selfie’, pero también para unir a las personas. A muchos les gusta lo que hacemos y no saben cómo introducirse y cuando les cuentas nuestro trabajo, se animan”, comentó Tere Vives, quien iba personificada como la princesa Leia.

Desde la venta de Lucasfilm a Disney en 2012 -por 4.050 millones de dólares- se ha expandido la producción cinematográfica de la franquicia y millones de jóvenes aficionados se acercan por primera vez a eventos como la Jedicon acompañados por padres y abuelos.

“Muchos me preguntan por qué sigo en esto, si vale la pena o si malgasto el dinero en mi capricho y afición, pero en algo no tienen razón: es mi pasión y la de mucha gente”, concluyó Hiram, quien lamenta que no todo el mundo pueda tener su buen gusto.

Fuente: EFE