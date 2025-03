El alzhéimer contado desde el amor, la ciencia y el dolor familiar

El libro del día: “El cerebro de mi padre”, de Sandeep Jauhar

El alzheimer, una enfermedad que afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo, sigue siendo uno de los mayores desafíos médicos de nuestra era. El reconocido cardiólogo estadounidense de origen indio, Sandeep Jauhar, aborda esta devastadora condición desde una perspectiva profundamente personal en su libro El cerebro de mi padre, recientemente publicado en español.

La obra narra el deterioro cognitivo de su padre, Prem Jauhar, quien padeció demencia senil desde 2014 hasta su fallecimiento en 2022. El relato de Jauhar no solo expone los efectos de esta enfermedad en su padre, un brillante científico en genética botánica, sino que también reflexiona sobre las limitaciones de la medicina moderna frente al alzhéimer. En la obra, el autor describe cómo su familia enfrentó la difícil decisión de limitar los tratamientos médicos a cuidados paliativos, permitiendo que su padre muriera en paz.

El alzhéimer, definido por primera vez en 1906 por el médico alemán Alois Alzheimer, es la forma más común de demencia senil. La incidencia de la enfermedad crece de manera exponencial a nivel mundial, sin embargo, a pesar de los avances en la investigación médica, no existe una cura ni tratamientos efectivos que puedan detener o revertir su progresión.

En su libro, Jauhar destaca que incluso en los Estados Unidos, donde se invierten aproximadamente 3.000 millones de dólares anuales en la investigación de este tipo de demencia, los avances han sido limitados. Esta cifra, según el autor, representa menos de la mitad de lo que se destina a la investigación del cáncer. “La demencia sigue siendo la única lacra médica crónica y generalizada para la que no existen tratamientos efectivos”, señala Jauhar en su obra, según reportó The New York Times.

Sandeep Jauhar (Beowulf Sheehan/Planeta)

La obra de Jauhar combina el relato íntimo de la vida de su padre con un análisis científico de la enfermedad. Prem Jauhar, originario del Punjab, emigró a los Estados Unidos durante el gobierno de Indira Gandhi, enfrentando numerosas dificultades económicas y laborales. A pesar de ello, logró destacarse como un experto en genética botánica. Sin embargo, como detalla el autor, todos los logros y recuerdos que definían a su padre se desvanecieron bajo la “profunda niebla” del alzhéimer.

El libro describe con detalle el deterioro cognitivo de Prem Jauhar, desde la incapacidad para construir nuevos recuerdos hasta los cambios en su comportamiento. El autor también reflexiona sobre las reacciones de su familia, incluidas las suyas propias, ante la enfermedad. Estas respuestas, en ocasiones, no estuvieron a la altura de las circunstancias, lo que añade una dimensión humana y honesta al relato.

Además de su experiencia personal, Jauhar explora los aspectos científicos de la enfermedad, como el papel de las proteínas tau y las placas amiloides, elementos clave en el desarrollo del alzhéimer, y su impacto en el hipocampo, la región del cerebro responsable de la memoria a largo plazo.

El libro también menciona la contribución del psicólogo canadiense Donald Hebb, quien en su obra Organización de la conducta presentó una teoría fundamental sobre la memoria. Jauhar utiliza estos conceptos para explicar cómo el alzhéimer afecta la capacidad de los pacientes para recordar y procesar información, ilustrándolo con ejemplos concretos del declive de su padre.

Jauhar subraya la importancia de la resiliencia para los pacientes y sus familias, quienes deben enfrentar un panorama terapéutico que, en palabras del autor, es “desolador”. A pesar de los avances en la comprensión de la enfermedad, los tratamientos actuales no han cambiado significativamente desde los tiempos de Alois Alzheimer.

Alois Alzheimer

El libro también aborda el dolor emocional que conlleva ver a un ser querido perder su identidad y autonomía. Jauhar confiesa que uno de los aspectos más difíciles fue aceptar que su padre, quien había enfrentado tantos desafíos a lo largo de su vida, no pudo organizar adecuadamente su final.

Un detalle interesante del libro es la diferencia en los subtítulos de las ediciones en inglés y español. Mientras que la versión original se titula My Father’s Brain: Life in the Shadow of Alzheimer’s (La vida a la sombra del alzhéimer), la edición en español opta por un enfoque más optimista: Luces y sombras de la vida con alzhéimer. Sin embargo, como señala el autor, la enfermedad está marcada principalmente por sombras, un hecho que queda claro a lo largo de su relato.

El libro de Sandeep Jauhar no solo es un testimonio personal sobre el impacto del alzhéimer, sino también una llamada de atención sobre la necesidad de avanzar en la investigación y el tratamiento de esta enfermedad, en una obra que combina ciencia, historia y experiencia personal para ofrecer una visión completa de una condición que sigue siendo un desafío médico y emocional para millones de familias en todo el mundo.