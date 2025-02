“Aún estoy aquí” según Fernanda Torres: “Es una guía de supervivencia para tiempos distópicos”

Tráiler de "Aún estoy aquí", de Walter Salles

El drama brasileño nominado al Oscar Aún estoy aquí, de Walter Salles, es una película familiar, pero no en el sentido que se podría pensar. Se trata de una familia en la pantalla y también de otra familia detrás de la pantalla, y si nos alejamos lo suficiente, se trata de una familia de 216 millones de personas, que es Brasil mismo.

El “estoy” del título se refiere a todos ellos, de una manera u otra: un país y un pueblo que sobrevivió a 21 años de una dictadura aplastante que comenzó en la década de 1960, y las miles de víctimas de ese régimen que fueron secuestradas en la noche y nunca regresaron. El patriarca de un cálido y cariñoso clan de Río de Janeiro que desapareció en el sistema penitenciario de la junta militar gobernante. Y, finalmente, su esposa, una mujer hogareña que mantuvo unida a su familia mientras se convertía en una activista legal y una cruzada decidida a nunca dejar que el gobierno se saliera con la suya, nunca dejar que olvidaran que ella todavía estaba allí, exigiendo respuestas.

Su nombre era Eunice Paiva y en la película de Salles es interpretada por Fernanda Torres, una consumada actriz brasileña con cuatro décadas de experiencia en películas y teatro, pero que probablemente es más conocida en su país como una estrella de telenovelas y exitosas series de comedia. Torres, de 59 años, también es hija de la legendaria actriz brasileña Fernanda Montenegro, quien interpreta a la anciana Eunice Paiva en las escenas finales de Aún estoy aquí.

La familia protagonista de "Aún estoy aquí": Selton Mello y Fernanda Torres junto a sus hijos en la ficción

Madre e hija son las únicas brasileñas nominadas a los premios Oscar de interpretación: Torres por Aún estoy aquí y Montenegro por Estación central (1998). Montenegro fue nominada a un Globo de Oro y Torres ganó el Globo a la mejor actriz de drama el pasado mes de enero. El director de ambas películas es Walter Salles, quien describe la actuación de Torres en la nueva película como “el primer violín de toda la orquesta, porque una vez que el primer violín está afinado, eleva al resto de la orquesta y obliga a todos a ser lo mejor que puedan”.

En cuanto a Torres, adaptarse al torbellino de la carrera por los Oscar es actualmente un trabajo de tiempo completo, que en estos días implica giras de prensa no solo en Estados Unidos sino también a nivel internacional. Entrevistada por Zoom desde Ginebra, la actriz admite entre risas que “ni siquiera mi jet lag sabe a qué jet lag obedecer”.

Fernanda Torres posa con el Globo de Oro a "mejor actriz", el 5 de enero en Beverly Hills, California

Si la ponemos a hablar de Aún estoy aquí y del trabajo que llevó a convertirse en Eunice Paiva, la actriz poderosa y reflexiva a la que Salles se refiere como su “coautora” se hace notar. El proceso de búsqueda de esta mujer, dice Torres, reflejó el del hijo de Paiva, Marcelo, quien al escribir las memorias de 2015 en las que se basa la película se dio cuenta de que su madre era la verdadera heroína de la historia de su familia. Y no solo el hijo: “Brasil la conocía como la viuda de [el político activista] Rubens Paiva. Era como un título que tenía. Luego, cuando Marcelo escribió [unas memorias anteriores], solo la conocíamos como su madre. Pero Aún estoy aquí es un libro sobre un hombre que descubre que el gran héroe no era su padre, no era él mismo, sino ella”.

La parte más difícil de interpretar a Eunice puede haber sido capturar la autocontrol de una mujer que, en palabras de Salles, “nunca permitió que la retrataran como una mujer rota con una familia rota. Nunca permitió que la fotografiaran llorando. Nunca permitió que sus propios hijos la vieran llorar”. En Aún estoy aquí, esa determinación está oculta por una elegancia que es su propia forma de resistencia. Torres dice: “Se podía ver a la ama de casa que fue criada para ser, una mujer muy delicada, muy femenina. Siempre tenía esa sonrisa. Es dura, pero es muy civilizada. Fue un enfoque delicado entender esa sonrisa, porque yo soy mucho más macho que ella”.

Walter Salles, Fernanda Torres y Selton Mello durante la presentación de "Aún estoy aquí" en el Festival de Venecia, en septiembre de 2024

Antes de su muerte en 2018, Eunice Paiva fue fundamental para que el gobierno brasileño reconociera oficialmente el destino de los “desaparecidos” asesinados por la dictadura y, dice Torres, “ella fue responsable de muchas reservas indígenas en los años 80, por lo que hoy, gracias a esas reservas, la selva todavía está allí. Es una mujer inmensa que nunca sintió la necesidad de ser reconocida”.

La actriz sabe algo sobre crecer con una mujer inmensamente realizada en un hogar lleno de visitantes, cultura y conversaciones. Además de todo lo demás, Eunice Paiva “me recordó mucho a mi madre en los años 70. Son muy parecidas. La casa era como mi casa. Mi hermano fue a ver la película y me dijo: ‘Nanda, es nuestra juventud’”.

Torres y Montenegro no comparten pantalla en Aún estoy aquí, pero ambas han trabajado juntas en una película anterior y en el escenario. “Cuando trabajas con tu madre, tienes a tu madre y a tu colega, y descubres quién es ella realmente”, dice Torres. “Esa fue mi sensación, que la conozco como madre pero también como quién es realmente”.

Fernanda Torres y su Fernanda Montenegro, de 95 años, retratadas en la casa familiar de Río de Janeiro

La hija se maravilla con Montenegro, que ahora tiene 95 años: “Es una adicta al trabajo. Acaba de terminar otra película y estrenará otra cuando vuelva. Tiene un monólogo que adaptó de Simone de Beauvoir y el año pasado lo interpretó ante 14 mil personas en un parque”.

De la locura que conlleva ser nominada al Oscar, Torres aporta la sabiduría de la experiencia y la comprensión de que, en última instancia, se trata simplemente de otro papel. “Tienes que tener muchas habilidades para sobrevivir a una campaña de premios”, dice. “Estoy feliz de que me esté sucediendo a los 59 años porque puedo manejarlo, pero es una máquina enorme que requiere muchas habilidades de un actor que no tienen nada que ver con la película. Es otra profesión en la que tienes que ser capaz de sobrevivir. No solo sobrevivir, sino actuar en ella.

"Aún estoy aquí" (“Ainda Estou Aqui”, su título original en portugués) es un fenómeno de convocatoria en los cines de Brasil

“Es gracioso porque tienes el glamour, los vestidos, la alfombra roja, y tienes que actuar bien en esa alfombra también. Y en tres continentes, eso es otra cosa”, dice Torres. “Cuando mi madre lo hizo, solo era América. Pero ahora he estado viajando con Walter, zigzagueando por el Atlántico y los dos hemisferios. Tienes que tener madurez para hacerlo”.

Al final del día, y más allá de si Torres se lleva a casa el Oscar, Aún estoy aquí se ha convertido en un éxito masivo en Brasil -a pesar de la presión de ciertos medios de comunicación para boicotear la película- y ha despertado recuerdos de un pasado difícil y las lecciones que esos recuerdos pueden ofrecer al futuro, para Brasil y otros lugares. La actriz dice: “Mi adolescencia fue bastante parecida al comienzo [de la película], donde esos jóvenes en el auto son detenidos por la policía. En mi infancia, recuerdo muy vívidamente el miedo que tenían mis padres a la censura. Mi padre tenía una obra que fue prohibida un día antes del estreno”.

"Nunca permitió que la fotografiaran llorando. Nunca permitió que sus propios hijos la vieran llorar”, dice Fernanda Torres de Eunice Pava, la mujer a quien interpreta en "Aún estoy aquí"

“Creo que la película es una guía de supervivencia para tiempos distópicos”, continúa. “Creo que Eunice nos enseña que hay que mantener un sentido de moralidad, ser civilizado en un mundo no civilizado. La familia Paiva fue víctima de otra época distópica llamada la Guerra Fría, cuando el mundo pensaba que todos se destruirían unos a otros con bombas. Hoy en día, tenemos miedo al calentamiento global, por lo que tememos el fin del mundo como en esa época. Y cuando hay miedo, creo que la gente opta por el populismo porque tiene la sensación de que el populista será como un padre fuerte que pondrá en orden todo lo que se está descontrolando”.

Torres hace una pausa. “Creo que tenemos un largo camino por delante y que debemos mantener la calma. Debemos aprender con Eunice a sonreír y a ser civilizados, a luchar de la manera correcta y a no ser agresivos. Eso es un desafío”. De repente, ganar un Oscar parece lo menos importante en la lista de cosas por hacer.

Fuente: The Washington Post

[Fotos: Alile Onawale/Sony Pictures Classic vía AP; REUTERS/Mario Anzuoni; REUTERS/Louisa Gouliamaki; Maria Magdalena Arréllaga/The New York Times; AP Foto/Andre Penner]