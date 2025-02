¿Es la tecnología aliada o enemiga del arte y la música?

El libro del día

El mensaje subyacente del estimulante nuevo libro de David Hajdu, The Uncanny Muse (La musa misteriosa), puede resumirse en dos palabras: Calma y control. “El miedo a que las máquinas reemplacen a los humanos [ha] calado profundamente desde el auge de la Era Industrial”, nos recuerda (en varias ocasiones) mientras examina los cambios en la tecnología utilizada para crear música y arte visual durante los últimos siglos. Justifica este enfoque, que evita temas contemporáneos espinosos como el uso de IA para difundir desinformación, argumentando que “el miedo a que las máquinas hagan arte es especialmente profundo, ya que atenta contra una de las pocas afirmaciones de estatus especial de la especie humana”.

A partir de finales del siglo XIX con autómatas humanoides que aparentaban dibujar o tocar instrumentos por sí mismos —cuando en realidad eran controlados por individuos ocultos—, Hajdu avanza desde dispositivos mecánicos hasta equipos electrónicos y digitales, considerando las múltiples maneras en que las personas han empleado máquinas como herramientas artísticas y, en las últimas décadas, las han programado para crear arte de manera autónoma. Se esfuerza por refutar la crítica antigua de que el arte creado con máquinas es frío, sin alma y artificial. De hecho, argumenta, las máquinas han permitido formas de arte radicalmente nuevas, han empoderado a comunidades marginadas y han servido como instrumentos de cambio cultural.

Los capítulos sobre música muestran a Hajdu en su mejor momento, analizando el impacto de las nuevas tecnologías en el arte y la sociedad. Los pianolas de principios del siglo XX, las primeras máquinas en transformar la música de algo que las personas hacían a algo que consumían, popularizaron el género distintivamente afroamericano del ragtime: “Las máquinas que creaban música sin nadie en el teclado llevaron la música negra a los hogares estadounidenses de todas las razas y clases”.

Pianolas de principios del siglo XX

Más tarde, en el siglo, los sintetizadores y las cajas de ritmos forjaron los ritmos pulsantes del house y el hip-hop, géneros que dieron voz a personas excluidas de la sociedad estadounidense dominante. Hajdu ilustra esto con la descripción de un club gay en Manhattan: “En el Garage, unas 1.400 personas por noche podían bailar juntas, expresando en movimientos al unísono con los ritmos persistentes que estaban unidas y tenían la fuerza para perseverar”. Cita a un cliente del Garage que confiesa que, al escuchar a sus colegas de General Electric hablar sobre cómo funcionaba la tecnología electrónica, “quería decirles: ‘Cariño, ¡no tienes ni idea! Ven conmigo y te mostraré cómo es ser parte de una máquina’”.

Combinar amplias evaluaciones de tendencias sociales con detalles humanos es característico del estilo de crítica cultural de Hajdu, evidente en libros anteriores como The Ten-Cent Plague: The Great Comic Book Scare and How It Changed America y Love for Sale: Pop Music in America. También favorece las descripciones breves para añadir color a sus narrativas históricas densamente detalladas, y The Uncanny Muse no es una excepción; adereza un texto que se vuelve cada vez más complejo a medida que avanza hacia la era informática con retratos llamativos.

Un ejemplo notable es el profesor de química Lejaren A. Hiller, quien programó la computadora Illiac de su universidad para componer música y, en 1956, provocó una tormenta de controversia con la presentación de The Illiac Suite. Hajdu, quien en libros anteriores ha examinado con ojo crítico la histeria que provocó la cultura pop, está en buena forma al analizar las declaraciones exageradas de que las computadoras como Illiac nunca podrían crear arte realmente y bromea: “La policía de la autenticidad había allanado la fiesta”.

Extracto de "The Illiac Suite", la primera composición musical para instrumentos tradicionales realizada por ordenador por Lejaren Hiller y Leonard Isaacson en 1956

Sin embargo, hay una línea fina entre desinflar miedos exagerados y descartar preocupaciones genuinas. Al adentrarse en la música y el arte visual generados por computadoras, el deseo de Hajdu de presentar una imagen positiva deja un vacío evidente en lo que de otra forma es un resumen lúcido e instructivo de los avances en tecnología y programación que llevaron a la inteligencia artificial, término acuñado por el profesor de Dartmouth John McCarthy para describir el potencial de las máquinas para aprender y “pensar como los seres humanos”.

Ofrece relatos vívidos de esfuerzos pioneros como el del artista británico Harold Cohen, quien escribió un programa informático que podía generar arte por sí mismo en función de la información que introducía, y del compositor y músico George Lewis colaborando con una computadora programada para improvisar con él en tiempo real. Incluye especulaciones interesantes sobre si el arte generado por computadora podría ser capaz de comunicar “lo que significa ser una máquina”, como el arte humano comunica lo que significa ser humano.

El vacío evidente es el análisis sobre las implicaciones de lo que Hajdu describe a la ligera como “el descomunal repositorio de imágenes y sonidos que los usuarios de internet y las instituciones, públicas y privadas, han archivado en la red y almacenado en la nube a lo largo de los años”. Esta es la base de “aprendizaje profundo” que requieren las computadoras antes de poder crear arte.

AARON, programa informático para hacer arte del artista británico Harold Cohen creado en la década de 1960

Una mención de una sola frase sobre una demanda colectiva presentada por escritores por infracción de derechos de autor es su único reconocimiento de las batallas actuales sobre la falta de compensación para las personas cuyas creaciones forman parte de las enormes cantidades de datos que permiten a programas como ChatGPT generar ingresos para empresas como OpenAI (una organización controvertida que Hajdu trata con una estudiada neutralidad). El texto no es el tema principal aquí, pero la música y el arte visual generados por computadoras también responden a instrucciones de texto y dependen de datos que pueden estar protegidos por derechos de autor.

Hajdu puede pensar, con cierta justificación, que este es un asunto demasiado grande y complicado para abordar en un libro que busca proporcionar una visión general de las interacciones entre humanos y máquinas en el arte a lo largo de los siglos. Pero negarse a abordarlo hace que su argumento de que no tenemos nada que temer del arte generado por computadora sea menos persuasivo. No obstante, The Uncanny Muse ofrece abundante material para reflexionar y mucho espacio para debatir.

*Wendy Smith es dos veces finalista del reconocimiento a la Excelencia en Crítica del National Book Critics Circle y autora de Real Life Drama: The Group Theatre and America, 1931-1940.