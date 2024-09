Homenajean la obra musical de Raúl Carnota, a 10 años de su muerte

Raúl Carnota, uno de los grandes del folklore argentino, creó piezas emblemáticas como "Grito Santiagueño" y "Salamanqueando pá mí"

La música es, como todas las artes, una manifestación que se sostiene en el tiempo, que perdura. Su historia es extensa y la nutren muchos de los grandes clásicos y las obras de hoy. Si pensamos específicamente en las páginas del folklore argentino, entre sus hitos más destacados están, entre tantos otros, la zamba “Grito Santiagueño”, la chacarera “Salamanqueando pá mí” y el “Gatito e las penas” ¿qué tienen en común estas piezas? Su padre es Raúl Carnota, enorme cantor, guitarrista, compositor, letrista y percusionista. Sus creaciones marcaron un antes y un después en la cultura nacional.

Por eso, el viernes 27 de septiembre, fecha en la que se cumplen diez años de la partida física de Raúl Carnota, la cantante Marina Cavalletti protagonizará el espectáculo Memoria adentro

Pero, ¿quién fue exactamente este hombre bisagra de los pentagramas? Había nacido en Almagro, un 30 de octubre de 1947 y, parafraseando los versos de su zamba “El otro camino”, se fue a “galopar hasta las estrellas” un 27 de septiembre de 2014, luego de complicaciones asociadas a un EPOC.

Con todo, la idea no es subrayar el luto, sino enaltecer la vida y repasar la potencia creativa de este cantautor. Si viajamos hacia atrás en el tiempo, observaremos que el Raúl niño tocaba la guitarra, el bombo y componía, aunque no de forma profesional. Por un giro del destino y tras un grave accidente, abandonó la carrera de veterinaria y la música se volvió central: “A los 19 años tuve conmoción cerebral, casi me muero. Entonces los médicos me prohibieron cualquier esfuerzo intelectual”, sintetizó. Desde entonces no se detuvo y compuso piezas bellísimas bajo el influjo de Beatles y los Chalchaleros, la música brasilera, el jazz y los ecos ciudadanos. “Ya a los veinte años el tango entraba por la suela de los zapatos. Y yo soy el resultado de todo eso” reveló en la revista Debate.

En 1968 tuvo un breve paso por el grupo Los Huanca Hua. Su debut profesional fue en 1972 integrando el grupo de Adolfo Ábalos. Durante esa etapa participó del espectáculo El piano en sus tres dimensiones, que encabezaron Ábalos, Horacio Salgán y el Mono Villegas. En ese entonces también acompañó a otras figuras, como Susana Rinaldi, Hamlet Lima Quintana y Armando Tejada Gómez.

Francisco Picone y Marina Cavalletti, protagonistas del concierto homenaje a Raúl Carnota

Durante más de cuatro décadas enriqueció los paisajes sonoros de nuestro país y lo hizo a partir de su madrina: Mercedes Sosa. La tucumana, a lo largo de su vida, emuló y multiplicó con muchos y muchas aquel gesto de Jorge Cafrune, quien la presentó en sociedad en el Festival de Cosquín en 1965.

El madrinazgo de Mercedes Sosa

Ella conoció a Carnota y a Suna Rocha a inicios de los 80, en su retorno al país que coincidió con la primavera democrática. El encuentro sucedió en el emblemático bar de San Telmo llamado La Peluquería y el resto del cuento se resume así: tras escucharlos, la enorme cantora incluye las obras “Grito Santiagueño” y “Salamanqueando pá mí” en su LP Como un pájaro libre, de 1982, los invita a compartir cuatro Luna Park, les abre la puerta de su sello Polygram, para registrar su primer trabajo como dúo. Ese espaldarazo, definitorio, se refleja en la contratapa del disco, fechada el 31 de mayo de 1983. Entre los agradecimientos, se lee: “A Mercedes Sosa que, con la generosidad artística de sus comentarios hizo posible que accediéramos el panorama de la música argentina”.

Desde entonces, Carnota es versionado por numerosos y diversos artistas: Abel Pintos, Carolina Peleritti, Luciano Pereyra, Hilda Lizarazu, Lidia Borda, La Bruja Salguero, Nahuel Penisi, Luciana Jury, El Chango Nieto, Liliana Herrero, Raly Barrionuevo, Marta Gómez o La Ferny son sólo algunos

Mercedes Sosa fue la principal promotora de la carrera artística de Raúl Carnota

Por todo esto, la cantante y compositora Marina Cavalletti gestó el encuentro para homenajearlo denominado Memoria adentro. El nombre coincide con el del segundo disco del trovador, editado en 1984, que contiene una milonga homónima. “Hace unos meses me percaté del aniversario, de esta década sin Raúl, pero con Raúl sembrado entre nosotros y me pareció que era fundamental recordarlo, celebrarlo”, explica Cavalletti.

Un adelantado que rompió moldes

Carnota fue un adelantado a su época, gestó un sonido novedoso, rompió moldes en lo compositivo, con corrimientos rítmicos y letras de una gran profundidad. Por eso, en 2009, Franco Luciani, que se sumó a Carnota y el percusionista Rodolfo Sánchez para el Proyecto Sanluca, reconoció: “Para todos los músicos de mi edad los trabajos de Raúl y Rodolfo sí son referentes. Porque todo el trabajo que ellos hicieron desde fines de los ´70 y los ´80 fue crucial en todo lo que siguió después. Incluso todo lo que sucede ahora”.

Cavalletti, a cargo del encuentro, estará acompañada por el guitarrista Francisco Picone en una noche que contará con notables invitados. Algunos se sumaron a la vida y las canciones de este autor en diversos espacios, como la pianista Lilian Saba y el vientistista Marcelo Chiodi. También será de la partida Horacio Quintana, en vientos andinos.

El recital homenaje a Raúl Carnota se realizará el viernes 27 de septiembre

“Tuve la suerte de conocer a Raúl, de conversar con él y compartir muchos momentos en mi oficio como periodista. Él se daba cuenta de que yo además era música, tener eso en común nos llevaba a diálogos largos y reflexivos. Él admiraba mucho Spinetta, a Frank Zappa, a Los Beatles, a Led Zeppelin… de Robert Plant decía ‘cómo canta ese tipo’ “, puntualizó y agregó: “no sólo hablábamos de música, también de política, de la vida, de otras artes”, rememoró la cantante que, en paralelo a este homenaje, compone sus propios tangos y recorre repertorio de mujeres del 2x4 junto a la instrumentista Lola Rosa Vázquez.

El recuerdo insiste y Cavalletti completa: “Las palabras iban y venían entre mate y mate, en su casa o en algún bar cerca de Parque Lezama. Eran momentos analíticos y risueños a la vez. Personalmente, siento que él es un indispensable de la música popular; conocerlo fue un privilegio y el legado de su obra no tiene que apagarse nunca”

El show será el viernes 27 a las 21, en Je Suis Lacan, un local ubicado en Balcarce 749, en San Telmo: “La idea es celebrarlo en su barrio, con alegría. Creo que los artistas como él no se mueren jamás. Queremos recordar su vida con algunos de sus clásicos y también algunas canciones no tan tocadas, algo de lo que compuso con otros, por ejemplo, Jorge Marziali, Teresa Parodi o Jorge Fandermole. Y que sea una fiesta, un fogón donde la música se mezcle con las emociones”.