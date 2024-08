Gena Rowlands, la actriz que vivió muchas vidas

Gena Rowlands, la actriz emblemática de dramas humanos intensos (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Gena Rowlands, una actriz que transmitía hechizante atracción y una desgarradora vulnerabilidad en pantalla - notablemente en Neurosis de mujer y muchas otras películas dirigidas por su esposo, John Cassavetes - ha fallecido a los 94 años.

Su aparición en Broadway, a los 26 años en el drama romántico de Paddy Chayefsky En mitad de la noche (1956). Eso la impulsó a un contrato con un estudio de Hollywood y auguró el comienzo de una brillante carrera. Con su impecable cabello rubio, rasgos deslumbrantes y un don para la comedia y el drama, fue promovida como una heredera de la glamorosa estrella de los años 30 Carole Lombard.

Desafió las expectativas, arriesgándose a un suicidio profesional al solicitar la liberación del contrato después de una película porque estaba embarazada de su primer hijo. “Soy una persona muy ambiciosa”, le dijo al Newark Evening News. “Quiero matrimonio, hijos y una carrera. Lo quiero todo. Actuar es solo una pequeña parte de todas las cosas que quiero hacer”.

Durante siete décadas, trabajó esporádicamente en producciones convencionales, pero logró atraer una cascada de halagos y un Premio de la Academia honorario por logros en su carrera en 2015. Cate Blanchett señaló en ese momento que la Sra. Rowlands era “la actriz que ha tenido la influencia más profunda en mi trabajo”.

Gena Rowlands a las órdenes de Woody Allen en 'Otra mujer'

Woody Allen, quien eligió a la Sra. Rowlands como una profesora de filosofía que reevalúa su vida en Otra mujer (1988), dijo que ella era “incapaz de un momento irreal”. Winona Ryder, su compañera de reparto en la comedia de episodios de Jim Jarmusch Una noche en la tierra (1991), elogió su magnetismo innato como una poderosa agente de casting. “La forma en que enciende un cigarrillo”, le dijo Ryder al Los Angeles Times, “es el mejor argumento que he visto para fumar”.

En mayor parte, su carrera y legado estaban asociados al de su esposo. Cassavetes, también actor, protagonizó exitosas películas de Hollywood como Doce del patíbulo (1967) y El bebé de Rosemary (1969), en su mayoría para financiar su pasión: trabajar como cineasta independiente fuera de un establishment cinematográfico que despreciaba por sus jefes de estudio entrometidos y financieros conservadores.

Obtuvo una devota base de seguidores entre cinéfilos como el director Martin Scorsese y el académico de cine Richard Schickel, ambos de los cuales consideran a Cassavetes, quien murió en 1989 de cirrosis hepática, como un visionario inconformista.

Sus películas de bajo presupuesto y semi-improvisadas - poco apreciadas en su día pero más tarde un elemento básico de las salas de cine de arte y retrospectivas de cine - buscaban iluminar relaciones disfuncionales y el descontento latente de la clase media. La Sra. Rowlands, con sus meticulosamente detalladas actuaciones, ayudó a elevar esos dramas a un arte osado e incluso sublime.

Imagen de Gena Rowlands en 'Una mujer bajo la influencia'

Bajo la dirección de su esposo, recibió críticas elogiosas por sus interpretaciones de mujeres a punto de desmoronarse - bebiendo, fumando y desplegando reservas de ingenio punzante y ternura inesperada para preservar lo que queda de su cordura e identidad.

Quizás su papel más destacado fue como una ama de casa mentalmente frágil de Los Ángeles, amada y atormentada por su esposo obrero de la construcción (Peter Falk) en Una mujer bajo la influencia (1974). Poco después de filmar, la Sra. Rowlands le dijo a la publicación New Times que la película era un intento de explorar “el drama natural de la vida de una mujer”, incluyendo lo que ella llamó sentimientos de inutilidad y temores de abandono. “Dime qué quieres que sea, cómo quieres que sea”, suplica su personaje, Mabel, a su esposo. “Puedo ser eso. ¡Puedo ser cualquier cosa! Tú dime.”

La interpretación de la Sra. Rowlands era volátil, sexy y perpetuamente desesperada - desentrañando a Mabel de manera tan desconcertante que la crítica de cine Pauline Kael del New Yorker la llamó “suficiente para media docena de tours de force”.

Falk le dijo al L.A. Times sobre la escena de la crisis: “Habría sido fácil precipitarse en la locura en esa escena, pero Gena te hizo sentir que la crisis de esta mujer no era inevitable y viste cómo buscaba señales - si su esposo hubiera dicho lo correcto, si el tono del doctor hubiera sido más genuino. Gena siempre te da ambos lados de la moneda, y fue su lucha por la normalidad y su aferrarse a la esperanza de que estaba equivocada sobre su familia lo que hizo que su paso al terror fuera tan devastador”.

Gena Rowlands en 'Gloria'

El drama le valió a la Sra. Rowlands una nominación al Oscar a la mejor actriz, al igual que su interpretación de una cínica cómplice de la mafia que cuida de un niño perseguido por asesinos de la mafia en Gloria (1980) de Cassavetes.

En otras películas de su esposo, fue una prostituta de clase alta dada a la alegría forzada en Rostros (1968); una exreina del baile de prom WASP que se enreda con un hippie judío encargado de valet parking en “Minnie and Moskowitz” (1971); una tempestuosa actriz de teatro alcohólica con temores a envejecer en “Opening Night” (1977); y una desajustada emocionalmente herida en “Love Streams” (1984), la última de las cuales coprotagonizó con Cassavetes como su igualmente atribulado hermano.

La Sra. Rowlands fue una ferviente guardiana del legado de su esposo y de su vida juntos. Rechazó la mayoría de las entrevistas o develar mucho sobre sus 35 años de matrimonio con un alcohólico con impulsos artísticos tempestuosos. Quedó en manos de otros - incluso del propio Cassavetes - desentrañar las fricciones que él desató tras bambalinas.

Para hacer “Faces,” Cassavetes - profundamente endeudado con parientes, amigos y acreedores - dijo que tomó de su esposa embarazada “los últimos $300 de su dinero para el bebé” para las facturas del hospital. “Le dije a Gena, ‘Lo haré yo mismo. No te preocupes por eso’”, recordó en el libro “Cassavetes on Cassavetes”, refiriéndose al parto. “Ella dijo, ‘No estarás aquí, estarás filmando.’”

Gena Rowlands desafiando los primeros planos en 'Rostros', de John Cassavetes

Actuación en la adolescencia

Virginia Cathryn Rowlands nació en Cambria, Wisconsin, el 19 de junio de 1930. Su padre era banquero y senador del estado de Wisconsin, y su madre era una pintora aficionada que, según su hija, hablaba con pesar de no haber perseguido su arte profesionalmente.

La Sra. Rowlands dijo que era una niña enfermiza que “sufrió una serie de enfermedades misteriosas” y que su ávido cinefilia despertó un interés por actuar. De adolescente, vivió en Arlington, Virginia, y apareció a través de un programa de aprendizaje estudiantil con el Jarvis Repertory Theater en Washington.

Después de graduarse de Washington-Lee High School en 1947, asistió a la Universidad de Wisconsin y a la Academia Americana de Artes Dramáticas en Nueva York. Conoció a Cassavetes, un actor en apuros que había admirado una de sus actuaciones estudiantiles y la cortejó ardientemente durante tres años.

“Lo único que sabía”, contó la Sra. Rowlands más tarde al Hollywood Reporter, “era que no quería enamorarme, no quería casarme y no quería tener hijos”. Se enamoraron, se casaron en 1954 y tuvieron tres hijos.

La Sra. Rowlands realizó giras en comedias como La comezón del séptimo año y trabajó en repertorio antes de que el director de Broadway Joshua Logan la contratara para En mitad de la noche sobre un fabricante de ropa viudo (Edward G. Robinson) que tiene un romance con una joven divorciada que trabaja para él.

Gena Rowlands falleció a los 94 años, dejando un legado icónico en el cine (New Line Cinema)

Debutó en la pantalla en la olvidable comedia The High Cost of Loving (1958), junto a Jose Ferrer, y apareció con Kirk Douglas en el western contemporáneo Los valientes andan solos (1962) y con Frank Sinatra en la película detectivesca Hampa dorada (1967). Sus otras películas incluyeron Light of Day (1987), como la madre desaprobadora y de clase trabajadora de aspirantes a músicos de rock (interpretados por Michael J. Fox y Joan Jett), y Vientos de esperanza (1998), como la excéntrica madre texana de Sandra Bullock.

En televisión, la Sra. Rowlands protagonizó A Question of Love (1978), como una madre lesbiana que lucha con su exmarido por los derechos de custodia de los hijos. En Escarcha de verano (1985), una de las primeras películas para televisión que abordó la crisis del SIDA, interpretó a la madre de un hombre gay con la enfermedad.

Ganó su primer premio Emmy por la película para televisión The Betty Ford Story (1987), como la esposa del presidente que luchó contra el cáncer de mama, así como la dependencia del alcohol y las drogas. Sus otros Emmys fueron por El Rostro de un Extraño (1991), como una viuda rica que se encuentra en la indigencia, y Ceguera histérica (2002), como una camarera que disfruta de un romance en la vejez.

En 2012, se casó con el empresario Robert Forrest. Además de Nick Cassavetes, sus hijos incluían a Alexandra “Xan” Cassavetes y Zoe Cassavetes, todos los cuales se convirtieron en actores y directores. La Sra. Rowlands apareció en las películas de su hijo Alcanzando las estrellas (1996), como una viuda que redescubre su deseo, y Diario de una pasión (2004), como una mujer que desciende al Alzheimer.

Cuando la Sra. Rowlands fue recompensada con el Oscar honorario, agradeció a su difunto esposo por hacer posibles esos roles tan gratificantes. “¿Sabes qué es maravilloso de ser actriz?” dijo en su discurso de aceptación. “No solo vives una vida - la tuya - vives muchas vidas.”

Fuente The Washington Post