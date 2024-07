La guerra contra los guerreros que nos mantienen libres: por qué los militares estadounidenses se sienten traicionados

En The war on warriors: behind the betrayal of the men who keep us free (La guerra contra los guerreros: detrás de la traición a los hombres que nos mantienen libres), Pete Hegseth presenta un relato detallado y personal sobre la situación actual de los militares en Estados Unidos. Hegseth, veterano de guerra y ex oficial de infantería, utiliza su experiencia para denunciar lo que él percibe como una traición por parte del sistema al que una vez sirvió con devoción.

El autor comienza su libro relatando su propia trayectoria militar: “Me uní al ejército en 2001 porque quería servir a mi país. Los extremistas nos atacaron el 11 de septiembre, y fuimos a la guerra.” Desde sus primeras misiones en Guantánamo hasta sus despliegues en Irak y Afganistán, Hegseth describe con detalle las realidades del combate y el sacrificio de los soldados.

La crítica a la élite

Una parte central de su argumento es la desconexión entre la élite política y la clase trabajadora que compone la mayor parte de las fuerzas armadas. Hegseth señala: “Nuestros ‘elites’ son como los hombres de negocios ineptos y drogadictos en la Plaza Nakatomi, menospreciando a John McClane de Bruce Willis en Die Hard. Pero llegará el día en que se den cuenta de que necesitan a John McClane.” Esta analogía subraya su punto de vista sobre la falta de respeto y comprensión hacia los militares por parte de aquellos en el poder.

Pete Hegseth dice que su pasado militar marcó su vida. (Roy Rochlin/Getty Images)

El libro también aborda la transformación de las fuerzas armadas en los últimos años, un cambio que Hegseth percibe como negativo: “En 2021, fui considerado un ‘extremista’ por ese mismo ejército.” Aquí, el autor critica las políticas internas y los cambios ideológicos que, según él, están erosionando la confianza y la eficacia del ejército. “Mi confianza en este ejército está irrevocablemente rota”, afirma con contundencia.

En el centro del problema

The war on warriors tiene como objetivo descubrir las profundas raíces de la disfunción en todo el ámbito militar. Hegseth sostiene que las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), las cuotas de género y otros estándares promovidos por la izquierda están añadiendo capas que eliminan la meritocracia. Estas políticas, según Hegseth, están debilitando las bases del ejército al priorizar agendas políticas sobre la competencia y la capacidad.

Para Hegseth, el ejército al que se unió hace 20 años es muy diferente del que ve hoy. “El que yo me uní estaba enfocado en una sola cosa: letalidad. Unidad de esfuerzo. Meritocracia. ¿Eres bueno en tu trabajo? Te entrenamos para ser el mejor combatiente que tenemos, y luego te enviamos con lo que necesitas para cumplir la misión”, dice Hegseth. Sin embargo, según él, el ejército actual ha añadido muchas “capas” que se interponen a esa meritocracia y letalidad. “El ejército que tenemos ahora tiene un montón de capas entre esa meritocracia y la letalidad que dicen a nuestras tropas: ‘¿Sabes cuál es tu verdadera fortaleza? Tu verdadera fortaleza es la diversidad’”, añade Hegseth.

"The war on warriors", repensar el lugar de los militares.

El autor también resalta la importancia de mantener la esencia del espíritu militar, basada en la unidad y la capacidad de combate. Según Hegseth, el enfoque en la diversidad y otros criterios ajenos a la eficacia militar ha desviado la atención de lo que realmente importa: “¿Eres bueno en tu trabajo? Te entrenamos para ser el mejor combatiente que tenemos, y luego te enviamos con lo que necesitas para cumplir la misión”. Esta desviación, argumenta, no solo compromete la preparación y la cohesión de las fuerzas armadas, sino que también pone en riesgo la seguridad nacional al priorizar aspectos no relacionados con la capacidad militar.

Llamado a la acción

A pesar de su crítica severa, Hegseth no aboga por el abandono del servicio militar. Al contrario, su libro es un llamado a la acción: “Este no es el momento de retirarnos de nuestras fuerzas armadas. Si no, estaremos entregando las llaves de nuestra República a personas que detestan al tipo de hombres que son vitales para defendernos..”

La publicación de este libro llega en un momento particularmente crítico para las fuerzas armadas y la sociedad estadounidense en general. La creciente polarización política, las tensiones sociales y los cambios en las políticas militares hacen que The war on warriors sea especialmente oportuno. Las discusiones sobre el papel de los militares en la vida pública y la política interna están más vigentes que nunca. Las controversias sobre el extremismo y la lealtad dentro de las fuerzas armadas reflejan las profundas divisiones que atraviesan al país. En este contexto, la voz de Hegseth ofrece una perspectiva interna crucial para entender estos desafíos contemporáneos.

Paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada del Ejército de EE.UU. delante de aviones de transporte en el aeródromo Pope Army Airfield. (Robyn Haake/Planet Pix via ZUMA / DPA)

The war on warriors es tanto una denuncia apasionada como una reflexión personal sobre el estado actual de las fuerzas armadas estadounidenses. A través de su narrativa, Hegseth nos invita a reconsiderar cómo valoramos y tratamos a aquellos que arriesgan sus vidas para proteger la libertad. El libro es un testimonio conmovedor del compromiso inquebrantable y la abnegación de los soldados, y un llamado urgente a reformar un sistema que, según el autor, se porta mal con quienes ofrecen sus vidas a la Nación.

Sobre el autor

Pete Hegseth es un veterano de guerra, autor y comentarista político conocido por su trabajo en Fox News. Su experiencia en el ejército y su participación en debates políticos le han dado una perspectiva única sobre los desafíos que enfrentan los militares hoy en día. “Mi época de uniforme definió la mayor parte de mi vida adulta. Me formó más que ninguna otra cosa. Es algo que amo, una hermandad que siempre será fundamental para lo que soy. Por eso, el título del libro quería decir: «Eh, estos guerreros están en guerra, y no es sólo a lo que se enfrentan en el campo de batalla, sino desde dentro»», declaró Hegseth a la prensa.

