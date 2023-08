La popular novela “El colibrí”, de Sandro Veronesi, llega a la pantalla grande

Trailer de "El colibrí", de Francesca Archibugi

El largometraje El colibrí adapta la novela homónima del escritor italiano Sandro Veronesi que hace una retrospección en la vida Marco Carrera, su protagonista, al que le suceden una serie de fatídicas casualidades, pérdidas e historias de amor absoluto. Es la historia de la fuerza ancestral de la vida, de la ardua lucha que todos hacemos para soportar lo que a veces parece intolerable, empuñando las poderosas armas de la ilusión, la alegría y el buen humor.

La trama se mueve por distintas épocas del personaje principal, de un momento de la vida a otro, en un tiempo fluido que va desde principios de los años 70 hasta un futuro cercano. Es en el mar donde Marco conoce a Luisa Lattes, una joven hermosa e inusual, y entre ellos se da un amor de por vida para nunca ser consumado ni extinguido. Sin embargo, su vida conyugal será otra, en Roma, con Marina y su hija Adele. Marco será arrojado de nuevo a Florencia por un destino implacable que lo someterá a las más duras pruebas. Encontrará al psicoanalista de Marina, Daniele Carradori, para que lo proteja y le enseñe a aceptar los cambios de rumbo más inesperados.

Pierfrancesco Favino interpreta al protagonita de "El Colibrí"

Con una destreza inigualable, la directora logra crear una pieza única que se separa de la versión literaria. Muestra a un Marco Carrera, el colibrí, con sus luces y sombras, un hombre de carne y hueso que logra sobreponerse y sobrevivir a los momentos más oscuros, que entiende que todo sucede por un propósito y así le encuentra sentido a su existencia. A pesar de tener un marcado protagonista, también las mujeres jugarán un rol clave en lo narrativo: Letizia, su madre arquitecta, culta e inteligente, que ha cultivado con pasión su propia carrera, Irene, su hermana, un modelo de vida y juventud, pero también de rabia y pasión; Luisa, la vecina y la mujer que siempre ha amado. Por último, Adela, su hija, intrépida e independiente desde la más tierna edad, que muere mientras practica el alpinismo, dejando a su padre la responsabilidad de criar a su hija, Miraijin, una niña encantadora y vivaz cuya misión es cambiar el mundo.

Infobae Cultura conversó con la directora que está estrenando en las salas argentinas El Colibrí.

—¿Cómo das con la novela “El Colibrí”, de Sandro Veronesi?

—Soy muy fan de todo lo que escribe Sandro. Cuando leí este libro me gustó y me emocionó mucho, pero nunca se me ocurrió adaptarlo. Fue una propuesta del productor Domenico Procacci, que me contó que Veronesi le había sugerido mi nombre para dirigir una película de su novela. El libro es aventurero a nivel estilístico, y con los guionistas Laura Paolucci y Francesco Piccolo hemos querido no sólo acompañar la aventura, sino revivirla.

La directora Francesca Archibugi busca captar el sentido no lineal de la vida (Andrea Miconi)

—¿Cómo fue el desafío de hacer una película basada en una novela que fue tan popular en Italia?

—Es el desafío de siempre cuando se hace una película a partir de un libro que fue muy amado por los lectores. Cómo hacer que el espectador encuentre en la película los mismos sentimientos que sentí cuando leí el libro, pero también hacerle entender que es otro tipo de producto, que es otra cosa y que tiene otro lenguaje y no es una copia del libro. No voy a negar que también experimenté una gran ansiedad que me sirvió como una fuerza creativa y no fue sólo miedo.

—Al escribir el guión, ¿ya tenías pensado los actores?

—No, ya que prefiero más un cine de personajes que un cine de situaciones. Entonces, encontrar el personaje adecuado implicó muchos encuentros, castings y pruebas. Esto no se puede suponer desde casa e imaginando en tu mente grandes figuras. Justamente, hay que encontrarse con ellos, hablar y conocerlos, puesto que los personajes los hacen tres personas: el autor que escribió el papel, el que creyó el director y el actor.

—Uno de los temas principales que se reflejan en el film es la mala suerte del protagonista, ¿cómo pensaste en reflejarla?

—Para mí más que mala suerte es un reflejo de la vida. Es un retrato de cómo reacciona este personaje a distintas situaciones que tiene que enfrentar. Creo que nos podemos sentir muy identificados, ya que todos nos enfrentamos a esos hechos en diferentes niveles de nuestra vida, a través de una separación, un duelo, un dolor de cualquier tipo. Era muy interesante ver cómo los personajes iban superando este tipo de dificultades que experimentaban en la película.

‘El Colibrí’, retrata la complejidad de la vida humana

—¿Por qué decidiste romper con el orden cronológico que tiene la película, que va y viene en diferentes líneas de tiempo?

—No fue una decisión mía. Lo tomé del libro de Sandro que tampoco respeta el orden cronológico y me pareció correcto. Si bien tiene fechas y elementos que ayudan al lector a poder reconstruir la historia en ese orden, con los escritores queríamos relanzar este desorden a través del cambio de personajes. Esta decisión se tomó, porque la intención era contar una vida así como recordamos la nuestra, con mucho desorden, haciendo flashbacks por momentos mejores y peores. Me interesaba que eso sucediera visualmente, por lo tanto, me comprometí particularmente en los cortes de una escena a otra y en hacer que los personajes cambien de edad, pero siguen siendo los mismos. Un flujo único de acontecimientos en planos escalonados, como cuando se narra una vida, con episodios que salen a la superficie, aparentemente a granel, pero que, en cambio, están unidos por hilos internos, a veces inconscientes. Aposté por eliminar cualquier fecha y cualquier referencia que desentrañara la cuestión. Quería que el flujo del tiempo fuera narrado sólo por los actores. Incluso mantuvimos inmóvil el mobiliario en las casas, junto con Alessandro Vannucci y Cristina Del Zotto en la escenografía, como lo han estado en la casa de mis abuelos a lo largo de décadas.

La película fue parte de la Selección oficial del TIFF 2022 y del Festival de Cine de Roma 2022

—En cierto punto, la película hace una crítica a la clase media alta italiana, ¿buscabas eso?

—No creo haber sido crítica hacia la burguesía italiana, sino hacia la vida en general. La gente no es mejor o peor según la cuenta bancaria que tenga. Es más, trato de combatir este concepto. Las personas pueden crecer incluso en una misma familia, con las mismas condiciones y reaccionar frente a la vida de forma completamente diferente. Mi interés es más del tipo antropológico, es aquello que hay dentro de cada persona para enfrentar la vida y no de tipo sociológico. Yo hago películas, narro historias, no hago ensayos sobre estos argumentos.

—Filmaste tu primera película, Mignon vino a quedarse, en 1988, ¿cómo creés que cambió la posibilidad de que las mujeres puedan dirigir películas, en tu caso, en Italia?

—Es difícil por ser mujer, no por mi profesión en sí. Es un problema del mundo, pienso que si hubiera hecho otra cosa también hubiera tenido las mismas dificultades. Vivo la vida desde un punto de vista feminista, pero no pienso que si hubiera sido hombre habría hecho las cosas mejor o peor. Creo que no hay apertura para que las mujeres filmen en el mundo. Esto sucede también en Hollywood, somos el 7% las directoras de cine que dirigimos a nivel mundial. Pero no soy pesimista y considero que las cosas están cambiando, aunque sea de manera lenta. De hecho, en el último Festival de Cannes, hubo algo que me conmovió muchísimo cuando su director declaró que entre dos películas con la misma calidad fílmica y la misma belleza prefería el de una mujer. Eso fue revolucionario.

*“El colibrí”, de podrá ver en las salas del Cinemark Palermo, Patio Bullrich, Cinepolis (Recoleta, Pilar, Neuquén, Mendoza), Showcase (Belgrano, Norte), América (Santa Fe) y Cine Arte Cacodelphia.

