Gira mágica y misteriosa por la muestra de Beatrix Potter en el museo V&A de Londres

Beatrix Potter, creadora de un mundo fantástico

“Hasta el más pequeño puede cambiar el mundo”. Eso dice Beatrix Potter por boca de uno de los conejos más famosos de la literatura infantil: Peter Rabbit. Famosa por sus cuentos perdurables de personajes de animales, a quienes no solo puso voz, sino que pintó en acuarelas inolvidables. Ferviente conservacionista, científica y agricultora. Beatrix es la protagonista de Beatrix Potter: Drawn to Nature, que durante todo el año se puede visitar en el Museo Victoria & Alberto (V&A) de Londres.

Helen Beatrix, la mayor de los dos hijos de Rupert y Helen (Leech) Potter, nació el 28 de julio de 1866 en Bolton Gardens, South Kensington, Londres. Su niñez estuvo influenciado por las largas vacaciones familiares en el campo. Fue educada en casa. Su talento para el dibujo y la pintura fue fomentado desde niña. Dibujó sus propias versiones de Cenicienta, La Bella Durmiente y Alicia en el país de las maravillas. Desde pequeña escribió imaginativamente sobre sus mascotas.

En 1882, los Potter comenzaron a tomar sus vacaciones en el Distrito de los Lagos, al noreste de Inglaterra. La vida en el campo atraía profundamente a Potter, y años más tarde se instaló allí y produjo algunos de sus mejores trabajos.

Durante mucho tiempo llevó un diario bajo un código de escritura que ella misma inventó. Sus primeras ilustraciones fueron vendidas como tarjetas de felicitación en la década de 1890. Potter no solo produjo hermosas acuarelas, sino que también se convirtió en una hábil ilustradora científica. En 1896, había desarrollado su propia teoría de cómo se reproducían las esporas de hongos y escribió un artículo profesional que debió se presentado públicamente por un colega varón, porque las mujeres no podían hacerlo por entonces.

En 1901 salió su primer libro por autoedición, porque había sido sistemáticamente rechazado por las editoriales. La historia de Peter Rabbit fue republicado un año después por Frederick Warne después de que Beatrix accediera a rehacer sus ilustraciones en blanco y negro a color. Ya nadie pudo parar la escalada de éxito que incluyó muñecos, juegos de mesa, papeles impresos, al modo marketinero de hoy.

Luego de algunos traspiés amorosos, Beatrix se concentró en la vida rural, mientras seguía publicando libros. En 1913, con 47 años, se casó y se mudó a Castle Cottage en Castle Farm, donde se involucró profundamente con la comunidad. Potter murió el 22 de diciembre de 1943. Legó quince granjas y más de 1.600 hectáreas al National Trust, entidad dedicada a preservar sitios históricos.

En la muestra organizada por el audaz V&A, se podrán rastrear el viaje de Beatrix desde sus primeros años en Kensington, hasta sus viajes a Escocia y al Distrito de los Lagos. Hay puestas en escena lúdicas para mantener entretenidos a los más pequeños, mientras se descubren acuarelas, dibujos y manuscritos originales. También se incluyen artículos personales de Potter: cartas, muebles y fotografías.

Cubierta del catálogo en V&A de Beatrix Potter

“Esta exposición será la primera que cuente la historia de vida completa de Beatrix Potter —cuenta Annemarie Bilclough, curadora del museo, además de quien más sabe de Potter y quien es experta en Winnie The Pooh—. Queríamos hacer algo que nunca se había hecho antes: exponer los logros de Beatrix como ilustradora dentro de un contexto más amplio de su trabajo, dando el mismo énfasis a otros importantes logros y legados, como su trabajo en historia natural y micología y su legado en la conservación del paisaje en el Distrito de los Lagos. Han pasado cincuenta años desde que el V&A acogió una gran exhibición de Potter, desde que la colección llegó al museo.

—¿Cómo nace su interés por Potter?

—He estado trabajando con las colecciones de ilustraciones desde que comencé en el V&A, hace más de veinte años, como parte de una tarea más amplia en la curaduría de impresiones. Me invitaron a ahondar en la exposición de Winnie-the-Pooh y, tras el éxito de esa exhibición, surgió la oportunidad, hace unos cuatro años, de asumir la gestión de la importante colección de Beatrix Potter del museo. Se trata de la reunión más grande del mundo de sus dibujos, manuscritos, correspondencia, fotografías y materiales relacionados.

—¿Cómo se preparó esta exhibición?

—A fines de 2018, comencé a pensar en los temas para la presentación en una reunión con National Trust en marzo de 2019. La preparación comenzó en serio en ese momento, e involucró todo, desde investigación basada en libros; la tarea principal fue leer tanto de su propia escritura como fuera posible, incluida la gran cantidad de cartas que escribió y su diario, además de visitar todos los archivos y sitios de interés relevantes para Beatrix Potter. El siguiente paso fue revisar toda la colección de V&A (compuesta por más de 3.000 objetos), reuniendo una lista de más de 500 objetos. Habiendo visitado previamente muchas de las principales colecciones de Potter en el Reino Unido y los EEUU, también reuní una lista de intenciones de préstamos, incluidos artículos de la colección National Trust. Mientras tanto, la narrativa se discutió y perfeccionó con nuestro equipo de Interpretación para garantizar que fuera precisa y relevante para nuestros temas y esto nos ayudó a seleccionar la lista de objetos. Empecé a trabajar en estrecha colaboración con National Trust Curator a fines de 2020 para reducir la lista de objetos al número ideal de alrededor de 220 y durante aproximadamente un año hemos estado trabajando con los equipos de diseñadores e interpretación, redactando las etiquetas y los textos interactivos, a través de al menos seis etapas de edición, revisión y finalización de los interactivos.

Beatrix Potter

—¿Cómo se seleccionaron las piezas a exhibir?

—Después de hacer un corte inicial de alrededor de 400 objetos en total, creamos un tablero de humor visual de la narrativa: realmente ayuda a seleccionar las mejores piezas para la historia que estamos contando cuando podemos ver grupos de objetos visualmente en lugar de trabajar a partir de listas. Queríamos elegir los mejores objetos para resaltar la voz y la personalidad de Beatrix, por lo que se eligieron muchos objetos porque se relacionan con cosas sobre las que escribió en su diario.

—¿Cuánto material se ha dejado de lado?

—¡Hay tantos objetos asombrosos en la colección de V&A y el archivo del National Trust que nos hubiera gustado presentar! Sin embargo, como en cualquier exhibición, el espacio es limitado y tuvimos que ser selectivos. El V&A y National Trust se ocupan de una gran variedad de dibujos de observación de Beatrix, incluidos de plantas y animales, e insectos vistos bajo un microscopio. Incorporamos algunos de ellos en la sección “Bajo el microscopio”, incluido un estudio de un escarabajo a través de un microscopio, pero nos encantaría haber incluido aún más de estos si hubiera espacio disponible.

Beatrix Potter

—De lo que no se exhibirá, ¿qué le ha entristecido no haberlo exhibido?

—Uno de los objetos destacados de la exposición es el gabinete de coleccionistas de Beatrix Potter, prestado por la Sociedad Beatrix Potter, que incluye especímenes de conchas, mariposas, escarabajos y rocas. Inicialmente, esperábamos exhibir el gabinete completo con especímenes, pero el contenido de algunos cajones es tan frágil, con especímenes clavados en el interior de los cajones, tomamos la decisión de transportar solo uno de los cajones dentro del gabinete, que contiene rocas y fósiles. Lamento que no pueda verse completo.

—Por favor, deme tres o cuatro datos que sería apropiado dar a los niños antes de que visiten la exposición de modo de ponerlos en tema.

—Los famosos personajes de Beatrix Potter, como Peter Rabbit, Benjamin Bunny, Mrs.Tiggy-Winkle y Jemima Puddle-duck se inspiraron en sus propias mascotas. Tuvo muchas mascotas inusuales en su vida, como tritones, ranas, murciélagos e incluso una familia de caracoles. Le encantaban los colores y las formas de los hongos y se volvió muy conocedora de ellos. Hizo muchos dibujos hermosos y precisos de ellos e incluso experimentó tratando de hacerlos crecer. Inventó e hizo sus propios prototipos de juguetes de peluche de Peter Rabbit y Jemima Puddle-duck para que sus editores vendieran los muñecos. Estamos acostumbrados a tales juguetes hoy en día, pero esto era algo muy inusual en aquel tiempo. Se sumergió en las labores del campo y siempre vestía un conjunto de zuecos y vestidos hechos con la lana de sus ovejas. Se convirtió en una granjera de ovejas ganadora de premios en el Distrito de los Lagos y compró muchas tierras para ayudar a protegerlas. Es en parte gracias a ella que el Distrito de los Lagos es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Beatrix Potter

—¿Qué lugar considera que ocupa Potter en la literatura infantil actual?

—Es una de las autoras de ficción infantil más queridas del siglo XX y sigue siendo un elemento básico de la infancia en el Reino Unido. Hasta la fecha, Beatrix Potter ha sido traducida a más de cuarenta idiomas y, según el editor Frederick Warne, los libros de Potter han vendido más de 250 millones de copias en todo el mundo.

—Sé que le interesa que esta muestra sea inspiradora. ¿Qué cree que tiene Potter para inspirar a los creadores de libros infantiles?

—La exposición cuenta con más de 112 ilustraciones y bocetos que van desde acuarelas de personajes completas para sus libros de cuentos, hasta bocetos de observación, extraídos del mundo natural. Me gusta que los visitantes se vean inspirados por la atención de Potter a los detalles, la combinación de contornos nítidos que llaman la atención sobre el carácter y los fragmentos con un uso sofisticado de las acuarelas y el hecho de que ella no escribe ni dibuja nivelando hacia abajo para los niños, todo lo contrario. También mostramos el trabajo de libros de Potter junto con otros logros, en particular su habilidad de observación de historia natural, y mostramos que esta capacidad por el detalle apuntaló su trabajo de ilustración.

Beatrix Potter

—La ingenuidad de sus líneas se opone al tipo de libros que consumen los niños hoy en día, ¿cuál es su opinión al respecto?

—En realidad, muchas de las ilustraciones de Potter son bastante complejas, formadas por breves pinceladas de acuarela sobre lavados que crean patrones de color y un uso moderado del contorno, que se utiliza para llamar la atención sobre ciertos detalles. Las ilustraciones de Potter presentan personajes de animales bien delineados y observados en contextos realistas.-

—Ya ha trabajado con Winnie The Pooh, anteriormente. Hay cierta similitud en las historias, el estilo gráfico, la interacción de los personajes... ¿Qué encuentra atractivo en este tipo de proyectos?

—Esta exposición, como lo fue la de Winnie-the-Pooh, convoca al público familiar, porque la artista ha atraído a los niños a lo largo de generaciones. Crear un programa que atienda a una combinación de audiencias es un desafío. Además, en un programa familiar es particularmente importante que el diseño, los elementos interactivos y los objetos trabajen juntos para transmitir la narrativa a las audiencias. Trabajar con estos elementos es uno de los aspectos más agradables de montar una gran exposición.

—¿Qué encontrará el público en el libro oficial de la exposición, del que es coautora?

—La obra sigue la misma narrativa que la exposición. Hay cuatro largos ensayos correspondientes a los cuatro temas de la exhibición que reflejan cómo el amor de Potter por la naturaleza apuntaló todos sus logros. Después de cada uno de estos ensayos hay una pieza de enfoque más corta: sobre las vacaciones victorianas, Beatrix Potter como micóloga, como empresaria y como criadora de ovejas, respectivamente.

Beatrix Potter

—¿Qué tres piezas no debo dejar de mirar en detalle y por qué?

—¡Tan difícil elegir solo tres! El primero sería el boceto del paisaje del agua de Esthwaite es una de mis piezas favoritas. Como boceto tiene pinceladas más vivas en completo contraste con el estilo miniaturista de algunos de sus primeros dibujos. Este es el dibujo que creo que más refleja cómo Potter describió en su diario y vio los lagos en colores. Te puedes perder en el reflejo de la isla y los cerros en el agua. Se las arregla para transmitir una sensación de detalle sin representarlo realmente. El segundo es el cuaderno de bocetos más antiguo de Potter que se conserva. Data de sus 8 años. Una página presenta dibujos de orugas entre las hojas y en la parte posterior tomó notas sobre sus hábitats y alimentos. Además de que el dibujo de la oruga es una página particularmente bien diseñada, la combinación de esto con las notas proporciona una instantánea maravillosa de una niña dando una lección de historia natural. No terminó del todo sus notas, por lo que una oración termina a la mitad, lo que me hace pensar que tal vez la llamaron para cenar y se olvidó de dar fin a su trabajo. Finalmente, presentamos una pintura de fósiles con anotaciones de dónde fueron encontrados. Es un ejemplo de su estilo miniaturista preciso de pintura de acuarela y es extremadamente preciso y probablemente a escala.

Los recorridos que impone la muestra comprenden cuatro nudos conceptuales que se replican en la obra curada también por Bilclough. “Town and Country” explora sus antecedentes familiares y su vida hogareña: en Londres, su hogar no amado, que, sin embargo, le dio oportunidades para desarrollar sus intereses estéticos y científicos, y en el itinerario habitual de vacaciones de su familia en el campo. “Bajo el microscopio” lleva a los visitantes al mundo de sus mascotas, la recolección y el estudio de la naturaleza de Beatrix, antes de pasar a su creciente interés en la historia natural y el dibujo observacional, incluido el uso de microscopios y culminando en sus dibujos de hongos y experimentos en micología. Más o menos al mismo tiempo, Potter entretenía a familiares y amigos con arte y cartas ilustradas con sus mascotas y algunas de las cartas se convertirían en sus libros de cuentos. “Una narradora natural” lleva a los visitantes a un terreno familiar y se centra en las inspiraciones detrás de los personajes y escenarios de su libro de cuentos. Finalmente, en “Living Nature”, se analiza el importante legado que dejó en el Distrito de los Lagos de Inglaterra, comenzando con la compra de la granja Hill Top, después de lo cual comenzó a adaptarse a la vida como granjera dentro de su comunidad, donde se apasionó por mantener la cría tradicional de ovejas como una forma de preservar el paisaje. También comenzó a comprar terrenos para ayudar a proteger el área del desarrollo y dejó miles de acres y más de una docena de granjas en funcionamiento al National Trust.

